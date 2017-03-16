دهان أم طبقة؟ أفكار غير مألوفة لديكور الجدران

الجدار الذي بُني للمدفأة يجعلنا نتسأل أسئلة عديدة، المدفأة في الخارج تخلق جو خاص لذا لابد أن يكون الجدار الذي بُني من أجلها مبني بشكل خاص مثلها حتى يكون المظهر العام رائع، اصطفاف البلاط الرمادي والكريمي بجوار بعضهم جعل الشرفة بأكملها تبدو رأئعة ودافئة للغاية .