دهان أم طبقة؟ أفكار غير مألوفة لديكور الجدران

الجدران هي أساس أي منزل لذا لابد أن نوليها ناية فائقة حتى يظهر منزلنا بالشكل المطلوب، الأمر لن ينتهي عند اختيار لون الطلاء فقط بل ديكور الجدران أمر هام جدًا في الديكور الداحلي للمنزل، وفي هذا الموضوع جمعنا لك 8 تصميمات للخبراء غير مألوفة لديكورات الجدران دعنا نعرضها عليك بتفاصيلها .
الجدار الذي بُني للمدفأة يجعلنا نتسأل أسئلة عديدة، المدفأة في الخارج تخلق جو خاص لذا لابد أن يكون الجدار الذي بُني من أجلها مبني بشكل خاص مثلها حتى يكون المظهر العام رائع، اصطفاف البلاط الرمادي والكريمي بجوار بعضهم جعل الشرفة بأكملها تبدو رأئعة ودافئة للغاية .
المساحات الرطبة في منزلنا مثل الحمام والمطبخ تحتاج إلى جدران من نوع خاص لا تتأثر بالمياه الكثيرة التي تلامسها، لذا الجدران المغطاة ببلاط الموزاييك مثالية جدًا لهذه المساحات، بلاطات صغيرة بألوان متعددة مثل الأزرق، الأبيض، والأخضر سُلط الضوء عليها جعلها تبدو في غاية الروعة .
في منطقة حمام السباحة هي مساحة للتجمع وتقضية أوقات ممتعة، لذا فالجدار الحجري مع لمسة حديثة عصرية ستحقق لك الشعوؤ بالمتعة والراحة في هذه المنطقة .
استخدام أخر للجدران الحجرية مع الجدران البيضاء لركن القراءة حيث الاسترخاء والهدوء.
غرفة النوم هي أكثر غرفة في المنزل نحتاج إلى الاسترخاء لذا الجدار الأخضر سيعطي تأثير بالراحة والاسترخاء، الجدار يحتاج إلى صيانة بطريقة مناسبة ليبقى كما هو لكن الأمر يستحق كل ذلك .
استخدام لون غامق في ديكور غرفة الطعام فكرة جريئة وتعطي لمسة فريدة لها، في هذه الحالة يجب اختيار كل العناصر بدقة من الكراسي إلى السجادة.
الحدائق العمودية دائمًا ما تكون فكرة جيدة إلا أنها تحتاج إلى صيانة ورعاية دائمة، وهي فكرة مفيدة جدًا ليست فقط لأنها تعطي لمسة مميزة لأي مساحة بل ممكن أن تزرع بعض النباتات التي يمكن أن تستخدمها في وصفات الطبخ .
الحجر من المواد المثالية للجدران الداخلية، ويفضل استخدامها مع اللون الأبيض وفي هذا التصميم استخدم في الجدار الملامس للدرج حقًأ المظهر يبدو رائع .
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