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دهان أم طبقة؟ أفكار غير مألوفة لديكور الجدران

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman غرفة السفرةإضاءة
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الجدران هي أساس أي منزل لذا لابد أن نوليها ناية فائقة حتى يظهر منزلنا بالشكل المطلوب، الأمر لن ينتهي عند اختيار لون الطلاء فقط بل ديكور الجدران أمر هام جدًا في الديكور الداحلي للمنزل، وفي هذا الموضوع جمعنا لك 8 تصميمات للخبراء غير مألوفة  لديكورات الجدران دعنا نعرضها عليك بتفاصيلها . 

1- جدار المدفأة

homify منتجع Multicolored
homify

homify
homify
homify

الجدار الذي بُني للمدفأة يجعلنا نتسأل أسئلة عديدة، المدفأة في الخارج تخلق جو خاص لذا لابد أن يكون الجدار الذي بُني من أجلها مبني بشكل خاص مثلها حتى يكون المظهر العام رائع، اصطفاف البلاط الرمادي والكريمي بجوار بعضهم جعل الشرفة بأكملها تبدو رأئعة ودافئة للغاية . 

2- جدار المساحات الرطبة

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

المساحات الرطبة في منزلنا مثل الحمام والمطبخ تحتاج إلى جدران من نوع خاص لا تتأثر بالمياه الكثيرة التي تلامسها، لذا الجدران المغطاة ببلاط الموزاييك مثالية جدًا لهذه المساحات، بلاطات صغيرة بألوان متعددة مثل الأزرق، الأبيض، والأخضر سُلط الضوء عليها جعلها تبدو في غاية الروعة .

3- لمسة عصرية للحجر

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro منازل
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

في منطقة حمام السباحة هي مساحة للتجمع وتقضية أوقات ممتعة، لذا فالجدار الحجري مع لمسة حديثة عصرية ستحقق لك الشعوؤ بالمتعة والراحة في هذه المنطقة .   

4- التفاصيل

homify
homify

homify
homify
homify

استخدام أخر للجدران الحجرية مع الجدران البيضاء لركن القراءة حيث الاسترخاء والهدوء. 

5- حديقة في غرفة النوم

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH تصميم مساحات داخلية
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

غرفة النوم هي أكثر غرفة في المنزل نحتاج إلى الاسترخاء لذا الجدار الأخضر سيعطي تأثير بالراحة والاسترخاء، الجدار يحتاج إلى صيانة بطريقة مناسبة ليبقى كما هو لكن الأمر يستحق كل ذلك . 

6- هل تجرؤ عليها ؟

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman غرفة السفرةإضاءة
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

استخدام لون غامق في ديكور غرفة الطعام فكرة جريئة وتعطي لمسة فريدة لها، في هذه الحالة يجب اختيار كل العناصر بدقة من الكراسي إلى السجادة. 

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7- حديقة على الحائط

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman تصميم مساحات داخلية
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

الحدائق العمودية دائمًا ما تكون فكرة جيدة إلا أنها تحتاج إلى صيانة ورعاية دائمة، وهي فكرة مفيدة جدًا ليست فقط لأنها تعطي لمسة مميزة لأي مساحة بل ممكن أن تزرع بعض النباتات التي يمكن أن تستخدمها في وصفات الطبخ . 

8- الحجر

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

الحجر من المواد المثالية للجدران الداخلية، ويفضل استخدامها مع اللون الأبيض وفي هذا التصميم استخدم في الجدار الملامس للدرج حقًأ المظهر يبدو رائع . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: كيف تؤثر النباتات في ديكور منزلك؟

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