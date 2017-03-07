اضف 14 لمسة ديكورية لمنزلك كأنك محترف

من أكثر الأفكار الحديثة انتشار هي تصميم فواصل أنيقة بين الفراغات المفتوحة، سواء كانت قائمة بالفعل أو يتم إضافتها للتصميم، من الممكن أن تصنع من الخشب أو الجيبسوم بورد أو زجاجية أو من الطوب فتأتي مرحلة التشطيبات النهائية واختيارات متعددة أمامك من الحجر الطبيعي أو غيره، يمكنك أن تستخدم الفواصل كجدار خاص للتليفزيون أو مكتبة أنيقة أو مجموعة من الأرفف الرائعة او حتى مدفأة عملية ..