اضف 14 لمسة ديكورية لمنزلك كأنك محترف

يعد منزلك هو جنتك الصغيرة والتى تبحث لها دائما عن اجمل اللمسات والديكورات لتجعلها أكثر ملائمة لاحلامك، ولكن تقف أمامنا الكثير من العقبات لقلة معرفتنا بعالم الديكور الحديث منه، لذلك يقدم لك اليوم مقال رائع لمجموعة من الخدع الديكورية التي تجعل منزلك أجمل ومواكبا للموضة وأحدث الصيحات وبأقل التكاليف..
الإضاءة بكل أشكالها لها تأثير مختلف على التصميم، فقط إذا تم تنفيذها بشكل سليم، وهي أكثر الأنواع أهمية ويليها الإضاءة الصناعية المباشرة ثم الغير مباشرة وهكذا، عليك فقط في بداية تصميم منزلك التأكد من وجود فتحات تهوية مناسبة وأن الفراغات مضاءة بشكل ناجح ومعالجة الأمر إذا أحتاجنا ذلك، لن تصدق الفارق إذا تم الاهتمام بالإضاءة الطبيعية والتحول الكامل الذي سيبهرك بالتأكيد..
دائما ما نهتم بالقطع الديكورية المضافة لمنازلنا، ولكن ماذا لو كانت نباتات جميلة أو زهور أنيقة، سحر خاص تضيفه لمنزلك وإطلالة رائعة ستجعل من منزلك أجمل بالتأكيد، حيلة سهلة ولن تصدق ما تفعله في أي فراغ تضاف إليه..
من أكثر الأفكار الحديثة انتشار هي تصميم فواصل أنيقة بين الفراغات المفتوحة، سواء كانت قائمة بالفعل أو يتم إضافتها للتصميم، من الممكن أن تصنع من الخشب أو الجيبسوم بورد أو زجاجية أو من الطوب فتأتي مرحلة التشطيبات النهائية واختيارات متعددة أمامك من الحجر الطبيعي أو غيره، يمكنك أن تستخدم الفواصل كجدار خاص للتليفزيون أو مكتبة أنيقة أو مجموعة من الأرفف الرائعة او حتى مدفأة عملية ..
اختيارك لقطع الأثاث هي من أهم الخطوات على الإطلاق لتصميم منزلك، وحديثا ظهرت أفكار مبتكرة وانواع مختلفة من التأثيث، كما هو أمامنا كمثال رائع لأريكة مزودة برف أنيق لكتبك المفضلة، قليل من البحث ستجد الكثير من النماذج والتى تخلق لمسة ديكورية أنيقة تجعل منزلك اجمل بالتأكيد..
اختيار خامات المستخدمة لأثاث منزلك، تضيف لمسة دفء أو جرأة او جنون، تختلف الخامات من حيث الملمس والتأثير واللون، عليك التدقيق في هذه الخطوة فهي قادرة على تغيير التصميم بالكامل..
إضافة مرايا لمنزلك يضيف مساحة بصرية له، وتوزيع أفضل للإضاءة ولمسة ساحرة للتصميم، يمكنك تصميم دولاب له واجهة بأكملها من المرايا، أو إضافة مرآة قائمة بذاتها في أي ركن في المنزل حتى إن لم يكن له استخام حقيقي، ستجعل منه إضافة رائعة ..
دائما حاول أن تضيف لمسات جنونية لمنزلك، كأرجوحة في غرفة معيشتك إلى جانب مطبخك لتنتظر وجبتك المفضلة في جو مرح ملئ بالبهجة والسعادة..
الأسطح اللامعة لها تأثير خاص بالفعل في أي من الفراغات، وخاصة المطابخ وأسطح العمل حيث لمعانها تجعل من الفراغ دائما متألق وبراق ..
اختيارك لوحدات تخزين مقسمة بطريقة مبتكرة أو أدراج منظمة بشكل حديث، للحفاظ على منزلك حديث وأكثر جمالا..
ما رأيك أن تضيف لمنزلك منطقة خضراء صناعية مميزة، تجعل منه حالة مختلفة وتكن إطلالته خاطفة للقلوب، قم بتوزيع بلاطات بطريقة عشوائية لتجعل منها خطوات رائعة مرحة ..
إن تضف لمنزلك قطع ديكورية ذات طابع قديم وعتيق بلمسة معاصر يجعل منزلك غاية في الفخامة والأناقة..
استخدامك للفضي والذهبي في القطع الديكورية والخامات المستخدمة في قطع الأثاث جديرة بأن تجعل منزلك مختلف وشيك جدا..
كن حريص على اختيار قطعة اثاث واحدة او اثنين متفردين تعكس ذوقك الخاص والطابع المميز لمنزلك..
الأرفف دائما لها دور رئيسي في تنظيم منزلك، والحفاظ على تصميم منزلك بشكل رائع وجميل، مهما كانت تصميماتها حتى لو كانت بسيطة للغاية أو بشكل مبتكر وذو لمسة جريئة، كل ذلك يضيف لمنزلك لمسة ديكورية متميزة..
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