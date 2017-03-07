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اضف 14 لمسة ديكورية لمنزلك كأنك محترف

آية منير آية منير
Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen حمام
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يعد منزلك هو جنتك الصغيرة والتى تبحث لها دائما عن اجمل اللمسات والديكورات لتجعلها أكثر ملائمة لاحلامك، ولكن تقف أمامنا الكثير من العقبات لقلة معرفتنا بعالم الديكور الحديث منه، لذلك يقدم لك اليوم مقال رائع لمجموعة من الخدع الديكورية التي تجعل منزلك أجمل ومواكبا للموضة وأحدث الصيحات وبأقل التكاليف..

1.الإضاءة الطبيعية..

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen حمام
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

الإضاءة بكل أشكالها لها تأثير مختلف على التصميم، فقط إذا تم تنفيذها بشكل سليم، وهي أكثر الأنواع أهمية ويليها الإضاءة الصناعية المباشرة ثم الغير مباشرة وهكذا، عليك فقط في بداية تصميم منزلك التأكد من وجود فتحات تهوية مناسبة وأن الفراغات مضاءة بشكل ناجح ومعالجة الأمر إذا أحتاجنا ذلك، لن تصدق الفارق إذا تم الاهتمام بالإضاءة الطبيعية والتحول الكامل الذي سيبهرك بالتأكيد..

2. النباتات سحر خاص..

Home 652, 鄭士傑室內設計 鄭士傑室內設計 حمام
鄭士傑室內設計

鄭士傑室內設計
鄭士傑室內設計
鄭士傑室內設計

دائما ما نهتم بالقطع الديكورية المضافة لمنازلنا، ولكن ماذا لو كانت نباتات جميلة أو زهور أنيقة، سحر خاص تضيفه لمنزلك وإطلالة رائعة ستجعل من منزلك أجمل بالتأكيد، حيلة سهلة ولن تصدق ما تفعله في أي فراغ تضاف إليه..

3. فواصل أنيقة..

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

من أكثر الأفكار الحديثة انتشار هي تصميم فواصل أنيقة بين الفراغات المفتوحة، سواء كانت قائمة بالفعل أو يتم إضافتها للتصميم، من الممكن أن تصنع من الخشب أو الجيبسوم بورد أو زجاجية أو من الطوب فتأتي مرحلة التشطيبات النهائية واختيارات متعددة أمامك من الحجر الطبيعي أو غيره، يمكنك أن تستخدم الفواصل كجدار خاص للتليفزيون أو مكتبة أنيقة أو مجموعة من الأرفف الرائعة او حتى مدفأة عملية ..

4. أثاث مبتكر..

Sofa KASHAN e15 غرفة المعيشة
e15

Sofa KASHAN

e15
e15
e15

اختيارك لقطع الأثاث هي من أهم الخطوات على الإطلاق لتصميم منزلك، وحديثا ظهرت أفكار مبتكرة وانواع مختلفة من التأثيث، كما هو أمامنا كمثال رائع لأريكة مزودة برف أنيق لكتبك المفضلة، قليل من البحث ستجد الكثير من النماذج والتى تخلق لمسة ديكورية أنيقة تجعل منزلك اجمل بالتأكيد..

4. خامات ذات ملمس خاص..

Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

اختيار خامات المستخدمة لأثاث منزلك، تضيف لمسة دفء أو جرأة او جنون، تختلف الخامات من حيث الملمس والتأثير واللون، عليك التدقيق في هذه الخطوة فهي قادرة على تغيير التصميم بالكامل..

5. المرايا ..

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

إضافة مرايا لمنزلك يضيف مساحة بصرية له، وتوزيع أفضل للإضاءة ولمسة ساحرة للتصميم، يمكنك تصميم دولاب له واجهة بأكملها من المرايا، أو إضافة مرآة قائمة بذاتها في أي ركن في المنزل حتى إن لم يكن له استخام حقيقي، ستجعل منه إضافة رائعة ..

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6. اللون الأبيض..

Żoliborski minimalizm, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

اختيار اللون الأبيض للمساحات الصغيرة مفتاح سحري لحل الأزمة، بالإضافة لأناقته التى لا حدود لها، الكثير منا يخاف تصميم مطابخ او حمامات باللون الأبيض لصعوبة تنظيفه والحفاظ على بريقه، ولكن مؤخرا ظهرت العديد من الخامات والتى من السهل الحفاظ على نظافتها دائما وبأقل مجهود..

7. لمسات من الجنون..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

دائما حاول أن تضيف لمسات جنونية لمنزلك، كأرجوحة في غرفة معيشتك إلى جانب مطبخك لتنتظر وجبتك المفضلة في جو مرح ملئ بالبهجة والسعادة..

8. أسطح لامعة

Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt مطبخ
Mprojekt

Mprojekt
Mprojekt
Mprojekt

الأسطح اللامعة لها تأثير خاص بالفعل في أي من الفراغات، وخاصة المطابخ وأسطح العمل حيث لمعانها تجعل من الفراغ دائما متألق وبراق ..

9. ادراج منظمة..

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

اختيارك لوحدات تخزين مقسمة بطريقة مبتكرة أو أدراج منظمة بشكل حديث، للحفاظ على منزلك حديث وأكثر جمالا..

10. حديقة صغيرة..

Casa, Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

ما رأيك أن تضيف لمنزلك منطقة خضراء صناعية مميزة، تجعل منه حالة مختلفة وتكن إطلالته خاطفة للقلوب، قم بتوزيع بلاطات بطريقة عشوائية لتجعل منها خطوات رائعة مرحة ..

11. فخامة وأناقة من نوع خاص..

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild شبابيك و أبوابستائر
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

إن تضف لمنزلك قطع ديكورية ذات طابع قديم وعتيق بلمسة معاصر يجعل منزلك غاية في الفخامة والأناقة..

12. فضى ودهبي…

Contemporary Greys and Mixed Metallics Heather Interior Design غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Heather Interior Design

Contemporary Greys and Mixed Metallics

Heather Interior Design
Heather Interior Design
Heather Interior Design

استخدامك للفضي والذهبي في القطع الديكورية والخامات المستخدمة في قطع الأثاث جديرة بأن تجعل منزلك مختلف وشيك جدا..

13. قطع أثاث متفردة

Dreams Wallpapers, Dreams Wallpapers & Fabrıcs Dreams Wallpapers & Fabrıcs جدران
Dreams Wallpapers &amp; Fabrıcs

Dreams Wallpapers & Fabrıcs
Dreams Wallpapers &amp; Fabrıcs
Dreams Wallpapers & Fabrıcs

كن حريص على اختيار قطعة اثاث واحدة او اثنين متفردين تعكس ذوقك الخاص والطابع المميز لمنزلك..

14. أرفف عملية ..

Trendfarben des Jahres 2018, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Green
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

الأرفف دائما لها دور رئيسي في تنظيم منزلك، والحفاظ على تصميم منزلك بشكل رائع وجميل، مهما كانت تصميماتها حتى لو كانت بسيطة للغاية أو بشكل مبتكر وذو لمسة جريئة، كل ذلك يضيف لمنزلك لمسة ديكورية متميزة..

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