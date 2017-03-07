9 حيل سهلة للتغلب على صغر مساحة منزلك

منزلك صغير وتجد عقبات أمام تصميمه كما تحلم، لم تعد هذه بأزمة حقيقية بعد أن تطور عالم الديكور بشكل كبيرة وظهرت حلول وحيل سهلة جدا للتغلب على هذه المشكلة، هوميفاي اليوم ستقدم لك مقال عظيم يحمل بين كلماته مجموعة من الحيل السهلة جدا لحل أزمة صغر المساحة، وليصبح منزلك أكثر جمالا وعملية ..
أحيانا نضطر لتصميم شرفة صغيرة لنحافظ على حلقة وصل بين منزلنا والعالم الخارجي، ولتجد بمنزلك مكان خاص للاسترخاء تقرأ فيه كتابك المفضل، كما ترى أمامك شرفة طويلة ولكن بعرض صغير جدا مما يجعلك تظن أنه من الصعب تصميمها بشكل رائع، ولكن المصمم أثبت لك العكس، حيث اختار ألوان محايدة وسيراميك لامع وأضاف لمسة خصوصة بشبابيك زجاجية وستائر لتحظى بوقت خاص مع عائلتك بسهولة، ولم يضف للفراغ قطع أثاث كثير واكتفى بمكتبة أنيقة في نهاية الفراغ ومن الممكن إضافة مقاعد صغيرة سهلة الطي..
عالم الديكور الحديث ظهر فيه الأثاث متعدد الاستخدامات، حيث تجد وحدة متكاملة مكون من سريرين على مستويين مختلفيين، مع دولاب وأحيانا مكتب خاص، وأدراج عملية للتخزين أيضا، كثير من النماذج المتاحة في الأسواق كأريكة تتحول للسرير عند الحاجة، أو سلم مزود بأدراج وهكذا ..
بدلا من الفواصل الثابتة والتى قد تزيد من شعور ضيق المساحة، يمكنك فصل المساحات عن طريق ستائر فاتحة اللون بخامات ناعمة، لن تشعر بوجودها في أغلب الوقت ولن يكن لها تأثير بصري سلبي ..
الإضاءة لها دور فعال في حل أزمة ضيق المساحة ، في الأغلب لن تصدق أنه نفس الفراغ الذي امتلكته من قبل، فقط اعتني بمصدر الإضاءة الطبيعي المتاح، واختار ستائر فاتحة اللون، واختار وحدات إضاءة صناعية مناسبة لتحافظ على إضاءة قوية ليلا..
أضف مرايا في الأركان الغير مستخدمة في المنزل، والأماكن الحيوية، كمدخل المنزل، والممرات الداخلية وغرفة النوم والحمامت، تأثيرها ساحر وعملي للغاية وتضيف تأثير بصري واحساس بالاتساع وتقوم بتوزيع الإضاءة بشكل ممتاز..
يمكنك استبدال طاولة الطعام ببار أنيق لتجعل مطبخك الحديث المفتوح مرتبط بشكل مناسب بباقي فراغات المنزل و سيقوم بتوفير مساحة غرفة السفرة، ستجد هذه الفكرة رائعة وستحبها بالتأكيد..
من أفضل الأنماط المستخدمة في المساحات الصغيرة هو الطراز المينيمال أو التبسيطي، لقلة تفاصيله وألوانه الفاتحة والمحايدة، واختيار قطع أثاث بسيطة وصغيرة الحجم، واستغناء المصمم من خلاله عن عدة عناصر غير مؤثرة..
إذا كان حمامك صغير قم باستبدال حوض الاستحمام
البانيو بغرفة استحمام أنيقة ومن المفضل أن يكون الفاصل زجاجي أو ستارة ذو لون فاتح، حتى تسمح لرؤية العين مساحة اكبر ..
يمكنك استغلال مساحة أي فراغ واستخدامه بأكثر من شكل، فبدلا من أن يكون مطبخا فقط تحول إلى مطبخ وغرفة طعام وركن معيشة رائع، هكذا يتجسد ذكاء المصمم في استغلاله كل ركن بأفضل شكل ممكن ..
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