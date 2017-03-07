9 حيل سهلة للتغلب على صغر مساحة منزلك

أحيانا نضطر لتصميم شرفة صغيرة لنحافظ على حلقة وصل بين منزلنا والعالم الخارجي، ولتجد بمنزلك مكان خاص للاسترخاء تقرأ فيه كتابك المفضل، كما ترى أمامك شرفة طويلة ولكن بعرض صغير جدا مما يجعلك تظن أنه من الصعب تصميمها بشكل رائع، ولكن المصمم أثبت لك العكس، حيث اختار ألوان محايدة وسيراميك لامع وأضاف لمسة خصوصة بشبابيك زجاجية وستائر لتحظى بوقت خاص مع عائلتك بسهولة، ولم يضف للفراغ قطع أثاث كثير واكتفى بمكتبة أنيقة في نهاية الفراغ ومن الممكن إضافة مقاعد صغيرة سهلة الطي..