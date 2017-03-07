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9 حيل سهلة للتغلب على صغر مساحة منزلك

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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منزلك صغير وتجد عقبات أمام تصميمه كما تحلم، لم تعد هذه بأزمة حقيقية بعد أن تطور عالم الديكور بشكل كبيرة وظهرت حلول وحيل سهلة جدا للتغلب على هذه المشكلة، هوميفاي اليوم ستقدم لك مقال عظيم يحمل بين كلماته مجموعة من الحيل السهلة جدا لحل أزمة صغر المساحة، وليصبح منزلك أكثر جمالا وعملية ..

1. شرفات صغيرة ولكن..

Квартира в стиле современной классики, ЖК «Дом с курантами», 86 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова بلكونة أو شرفة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أحيانا نضطر لتصميم شرفة صغيرة لنحافظ على حلقة وصل بين منزلنا والعالم الخارجي، ولتجد بمنزلك مكان خاص للاسترخاء تقرأ فيه كتابك المفضل، كما ترى أمامك شرفة طويلة ولكن بعرض صغير جدا مما يجعلك تظن أنه من الصعب تصميمها بشكل رائع، ولكن المصمم أثبت لك العكس، حيث اختار ألوان محايدة وسيراميك لامع وأضاف لمسة خصوصة بشبابيك زجاجية وستائر لتحظى بوقت خاص مع عائلتك بسهولة، ولم يضف للفراغ قطع أثاث كثير واكتفى بمكتبة أنيقة في نهاية الفراغ ومن الممكن إضافة مقاعد صغيرة سهلة الطي..

2. أثاث متعدد الاستخدامات..

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

عالم الديكور الحديث ظهر فيه الأثاث متعدد الاستخدامات، حيث تجد وحدة متكاملة مكون من سريرين على مستويين مختلفيين، مع دولاب وأحيانا مكتب خاص، وأدراج عملية للتخزين أيضا، كثير من النماذج المتاحة في الأسواق كأريكة تتحول للسرير عند الحاجة، أو سلم مزود بأدراج وهكذا ..

3. أفكار مبتكرة لفصل الفراغات..

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages غرفة المعيشة
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

بدلا من الفواصل الثابتة والتى قد تزيد من شعور ضيق المساحة، يمكنك فصل المساحات عن طريق ستائر فاتحة اللون بخامات ناعمة، لن تشعر بوجودها في أغلب الوقت ولن يكن لها تأثير بصري سلبي ..

4. الإضاءة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الإضاءة لها دور فعال في حل أزمة ضيق المساحة ، في الأغلب لن تصدق أنه نفس الفراغ الذي امتلكته من قبل، فقط اعتني بمصدر الإضاءة الطبيعي المتاح، واختار ستائر فاتحة اللون، واختار وحدات إضاءة صناعية مناسبة لتحافظ على إضاءة قوية ليلا..

5. المرايا..

Нюансы белого, CO:interior CO:interior الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

أضف مرايا في الأركان الغير مستخدمة في المنزل، والأماكن الحيوية، كمدخل المنزل، والممرات الداخلية وغرفة النوم والحمامت، تأثيرها ساحر وعملي للغاية وتضيف تأثير بصري واحساس بالاتساع وتقوم بتوزيع الإضاءة بشكل ممتاز..

6. بار أنيق..

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

يمكنك استبدال طاولة الطعام ببار أنيق لتجعل مطبخك الحديث المفتوح مرتبط بشكل مناسب بباقي فراغات المنزل و سيقوم بتوفير مساحة غرفة السفرة، ستجد هذه الفكرة رائعة وستحبها بالتأكيد..

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7. الطراز المينميال..

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi غرفة نوم
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

من أفضل الأنماط المستخدمة في المساحات الصغيرة هو الطراز المينيمال أو التبسيطي، لقلة تفاصيله وألوانه الفاتحة والمحايدة، واختيار قطع أثاث بسيطة وصغيرة الحجم، واستغناء المصمم من خلاله عن عدة عناصر غير مؤثرة..

8. غرفة الاستحمام بدلا للبانيو..

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

إذا كان حمامك صغير قم باستبدال حوض الاستحمام البانيو بغرفة استحمام أنيقة ومن المفضل أن يكون الفاصل زجاجي أو ستارة ذو لون فاتح، حتى تسمح لرؤية العين مساحة اكبر ..

9. فراغا أو أكثر..

Итальянское вдохновение, Center of interior design Center of interior design مطبخ
Center of interior design

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

يمكنك استغلال مساحة أي فراغ واستخدامه بأكثر من شكل، فبدلا من أن يكون مطبخا فقط تحول إلى مطبخ وغرفة طعام وركن معيشة رائع، هكذا يتجسد ذكاء المصمم في استغلاله كل ركن بأفضل شكل ممكن ..

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