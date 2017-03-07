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10 نصائح هامة حول طلاء منزلك

آية منير آية منير
Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
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جدران منزلك هي عنصر أساسي في منزلك، وتصميمها يتطلب تخطيط جيد واختيارات مناسبة للطراز المستخدم في منزلك مع لمسات أنيقة تضيف له، الجدران هى الإطار لأي فراغ كلوحة أنيقة فإذا اخترنا لها براوز لا يليق بها، تنطفئ  اللوحة ولا يظهر جزء كبير من جمالها، إحدى طرق تصميم الجدران هي الدهانات، سنقدم لك اليوم مجموعة نصائح هامة لطلاء جدران منزلك، ليحتفظ على بريقه وأناقته أطول فترة ممكنة وينجح في القايم بدوره كعنصر أساسي في التصميم..

1. التخطيط أولا..

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

عليك قبل البدء في تصميم جدران منزلك أن تخطط لذلك جيدا، تحديد الطراز المستخدم ومعرفة ذوقك الخاص وما تحبه وما لا تحبه في منزلك، هذه الخطوة ستوفر عليك الكثير حيث ستستبعد الكثير منذ البداية وستضع أولوياتك في المقدمة وأكثر الاختيارات المفضلة أمام عينيك..

2. تحديد نوع الفراغ..

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

كل فراغ وله ألوانه المناسبة والخامات المختلفة التى تصلح له، فالمطبخ يختلف عن الحمام وغرفة النوم وهكذا، فمثلا يفضل استخدام الألوان النارية ومشتقاتها في المطابخ لفتح الشهية، والألوان الهادئة في غرفة النوم للمساعدة على خلق جو من الاسترخاء..

3. أنواع مختلفة..

ДИЗАЙН ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ЖК "ТАТЬЯНИН ПАРК" 61м2, OM DESIGN OM DESIGN حمام
OM DESIGN

OM DESIGN
OM DESIGN
OM DESIGN

ظهرت في الأونة الأخيرة أنواع كثيرة من الدهانات، منها المناسب للحمامات حيث مقاومتها للمياه والرطوبة عالية، وغيرها يناسب المطابخ لمقاومتها للحرارة العالية وسهولة تنظيفها من الزيوت والدهون، وأيضا ظهرت الأنواع اللامعة ونصف اللامعة وغير اللامعة، والدهانات ذات التأثير الخاص أو الملمس المختلف.. 

4. حيادية بلمسة جريئة..

Appartements Heiligendamm, SALLIER WOHNEN HAMBURG SALLIER WOHNEN HAMBURG غرفة المعيشة
SALLIER WOHNEN HAMBURG

SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG

إن كنت من عشاق الهدوء فلا تتردد في عكس ذلك على تصميم منزلك حتى في الألوان المستخدمة في طلاء الجدران، ولكن لا تنس في ترك لمسة جريئة بألوان مختلفة لكسر الروتين والملل..

5. اختار الباليتة المناسبة..

Limited Collection 2016, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE جدران
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

هناك منا من يجد صعوبة في تنسيق الألوان، ولكن شركات الدهانات الشهيرة قامت بتوفير باليتات متكاملة وأيضا هنا مع هوميفاي ستجد ما يساعدك لاختيار مجموعة ألوان متناغمة بسهولة ويسر..

6. نوع الحائط..

Metamorfoza, Nidus Interiors Dominika Wojciechowska Nidus Interiors Dominika Wojciechowska غرفة المعيشة
Nidus Interiors Dominika Wojciechowska

Nidus Interiors Dominika Wojciechowska
Nidus Interiors Dominika Wojciechowska
Nidus Interiors Dominika Wojciechowska

اختلاف المادة المصنوع منها الحائط نفسه يؤثر على اختيارنا لنوع الطلاء، فمثلا إذا كان حائط خرساني سيختلف بالتأكيد إذا كان مصنوع من الطوب أو الحجر..

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7. الأدوات المناسبة..

homify جدران وأرضياتدهانات
homify

homify
homify
homify

إن كنت تنوي على طلاء منزلك بنفسك، فعليك باختيار الأدوات المستخدمة بشكل دقيق جدا، لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للجدارن ..

8. حسابات الإضاءة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

حسابات الإضاءة ستساعدك على اختيار الطلاء المناسب، ومن الممكن ان نقع في خطأ فادح وشائع جدا حيث نختار طلاء لامع مع إضاءة قوية فيفقد بريقه وجماله، أو إضاءة خافتة مع طلاء غير لامع، فتجد صعوبة في رؤيته بوضوح فيفقد قيمته..

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