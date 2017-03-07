10 نصائح هامة حول طلاء منزلك

جدران منزلك هي عنصر أساسي في منزلك، وتصميمها يتطلب تخطيط جيد واختيارات مناسبة للطراز المستخدم في منزلك مع لمسات أنيقة تضيف له، الجدران هى الإطار لأي فراغ كلوحة أنيقة فإذا اخترنا لها براوز لا يليق بها، تنطفئ اللوحة ولا يظهر جزء كبير من جمالها، إحدى طرق تصميم الجدران هي الدهانات، سنقدم لك اليوم مجموعة نصائح هامة لطلاء جدران منزلك، ليحتفظ على بريقه وأناقته أطول فترة ممكنة وينجح في القايم بدوره كعنصر أساسي في التصميم..
عليك قبل البدء في تصميم جدران منزلك أن تخطط لذلك جيدا، تحديد الطراز المستخدم ومعرفة ذوقك الخاص وما تحبه وما لا تحبه في منزلك، هذه الخطوة ستوفر عليك الكثير حيث ستستبعد الكثير منذ البداية وستضع أولوياتك في المقدمة وأكثر الاختيارات المفضلة أمام عينيك..
كل فراغ وله ألوانه المناسبة والخامات المختلفة التى تصلح له، فالمطبخ يختلف عن الحمام وغرفة النوم وهكذا، فمثلا يفضل استخدام الألوان النارية ومشتقاتها في المطابخ لفتح الشهية، والألوان الهادئة في غرفة النوم للمساعدة على خلق جو من الاسترخاء..
ظهرت في الأونة الأخيرة أنواع كثيرة من الدهانات، منها المناسب للحمامات حيث مقاومتها للمياه والرطوبة عالية، وغيرها يناسب المطابخ لمقاومتها للحرارة العالية وسهولة تنظيفها من الزيوت والدهون، وأيضا ظهرت الأنواع اللامعة ونصف اللامعة وغير اللامعة، والدهانات ذات التأثير الخاص أو الملمس المختلف..
إن كنت من عشاق الهدوء فلا تتردد في عكس ذلك على تصميم منزلك حتى في الألوان المستخدمة في طلاء الجدران، ولكن لا تنس في ترك لمسة جريئة بألوان مختلفة لكسر الروتين والملل..
هناك منا من يجد صعوبة في تنسيق الألوان، ولكن شركات الدهانات الشهيرة قامت بتوفير باليتات متكاملة وأيضا هنا مع هوميفاي ستجد ما يساعدك لاختيار مجموعة ألوان متناغمة بسهولة ويسر..
اختلاف المادة المصنوع منها الحائط نفسه يؤثر على اختيارنا لنوع الطلاء، فمثلا إذا كان حائط خرساني سيختلف بالتأكيد إذا كان مصنوع من الطوب أو الحجر..
إن كنت تنوي على طلاء منزلك بنفسك، فعليك باختيار الأدوات المستخدمة بشكل دقيق جدا، لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للجدارن ..
حسابات الإضاءة ستساعدك على اختيار الطلاء المناسب، ومن الممكن ان نقع في خطأ فادح وشائع جدا حيث نختار طلاء لامع مع إضاءة قوية فيفقد بريقه وجماله، أو إضاءة خافتة مع طلاء غير لامع، فتجد صعوبة في رؤيته بوضوح فيفقد قيمته..
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