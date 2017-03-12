10 تصميمات رائعة لمدخل يرحب بالزائرين

إن كنت تخطط لتصميم مدخل في منزلك عليك الأخذ في الاعتبار أن المدخل يشكل الانطباع الاول لدى ضيوفك فاحرص على اختيار تصميم دافيء ومرحب وفي نفس الوقت يتماشى مع التصميم العام للمنزل ويتمتع بالعملية في نفس الوقت.

فمن الممكن أن لا تتوفر لديك مساحات خالية أخرى، لذا استغل المساحة المتاحة لدينا في المدخل بأفضل طريقة ممكنة مثل التصميم الآتي الذي لم يترك لنا فرصة لتفصيلة غائبة .