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10 تصميمات رائعة لمدخل يرحب بالزائرين

هنادى موسى هنادى موسى
homify الممر والمدخل
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تمتليء الحياة بالتوقعات والانطباعات كذلك الديكور، فمدخل المنزل  الفرصة الأولى التي تكون صورة عامة عن المنزل لدى زوارك.

مهما كان النمط الذي تفضل استخدامه (عصري أم كلاسيكي ) احرص على اختيار تصميم يخطف البصر ويرحب بالزوار فيمكن الجمع بين أنماط مختلفة من التصميم ولكن احرص على العملية في كل الحالات.

لذا نساعدك ببعض الأفكار الملهمة لتصميم مدخلك الخاص بذوقك المفضل.

1- تصميمات منتقاة

Recibidores, Ociohogar Ociohogar سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Ociohogar

Ociohogar
Ociohogar
Ociohogar

لأن مدخل المنزل واجهه لما يحتويه المنزل من الداخل فاحرص على اختيار تصميمات تعبر عن نمط ديكور المنزل الداخلي.

2- وحدة التصميم

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

لازالت الأخشاب المادة الأولى التي تميز التصميمات بأناقة ودفء خاصة عند تصميم أثاث خشبي لمدخل المنزل، فكي توصل الترحيب إلى زوارك من أول مرة عليك استخدام تصميمات خشبية، وكي تحصل على تصميم متكامل احرص على استخدام ألوان متناغمة بين الأثاث والأرضية والجدران معًا.

3- ألوان حيوية

homify سلالم وأروقة شماعة ملابس
homify

homify
homify
homify

البساطة هي رسالة التصميم الآتي الذي يعتمد على الروح العصرية والحيوية لتجدد مدخل المنزل وتخطف أبصار الزائرين من أول مرة، بجانب تركيب أدوات عملية يمكنك تزين المدخل بلمسات بسيطة من تحف أو زهور.

4- مدخل عملي للغاية

​Xilo, Ángel Tausía Ángel Tausía المنزلديكورات واكسسوارات
Ángel Tausía

Ángel Tausía
Ángel Tausía
Ángel Tausía

تربط المداخل بين داخل المنزل وخارجه، لذا نحرص على وجود أدوات تسهل علينا الدخول والخروج من المنزل فى آن واحد.

يستخدم التصميم الآتي فكرة بسيطة للغاية ولكنها عملية تمامًا وتوفر لك مكان لتعليق كل أدواتك المختلفة من طواقي وجواكت ومظلات.

5- استلهم من الأثاث الكلاسيكي

MUEBLES DE RECIBIDOR, MUEBLES ARNAL MUEBLES ARNAL سلالم وأروقة رفوف وأدراج
MUEBLES ARNAL

MUEBLES ARNAL
MUEBLES ARNAL
MUEBLES ARNAL

أما إن كنت من محبي التصميمات الكلاسيكية بالتأكيد سيروق لك التصميم الآتي الذي يستلهم بمهارة من التصميمات العتيقة القديمة وتزيينها بروح عصرية ساحرة فتحصل على تصميم مميز يجمع بين مميزات كلا التصميمين.

6- اصنع مكتبتك الخاصة

Ático X&M, SMMARQUITECTURA SMMARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SMMARQUITECTURA

SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA

إن كان منزلك صغير جدًا فبالتأكيد ليس لديك فرص لإنشاء غرفة مكتب أو مكتبة، فما رأيك بتجربة تلك الفكرة إن كنت من محبي القراءة؟ لن تحتاج سوي تصميم مكتبة صغيرة في المدخل يجاورها كرسي وطاولة صغيرة ويصبح لديك مدخل فريد يرحب بضيوفك بطريقة مختلفة.

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7- استغل الجدران في التصميمات

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

عندما لا تتيح لك المساحة إنشاء مدخل للمنزل، يمكنك الاستفادة من الجدران بطرق فنية مبتكرة مثل وضع تحف أو فازات على طول الممر أو تركيب لوح فنية أو فوتوغرافية كي تجدد من روح ممرات المنزل بدون الحاجة إلى مساحات إضافية وترحب بضيوفك.

8- إضافة لمسات فنية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تضيف اللمسات الفنية داخل منزلك أناقة  وتفرد لا مثيل له، لذا يمكنك طلاء أحد الجدران بألوان متنوعة تتماشى مع الوان أثاث المنزل أو تزيينها بصور فوتوغرافية كي تحصل على تصميم مميز بروح المتاحف الفنية.

9- الاستغلال الأمثل للمدخل

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' سلالم وأروقة شماعة ملابس
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

إن كنت تخطط لتصميم مدخل في منزلك عليك الأخذ في الاعتبار أن المدخل يشكل الانطباع الاول لدى ضيوفك فاحرص على اختيار تصميم دافيء ومرحب وفي نفس الوقت يتماشى مع التصميم العام للمنزل ويتمتع بالعملية في نفس الوقت.

فمن الممكن أن لا تتوفر لديك مساحات خالية أخرى، لذا استغل المساحة المتاحة لدينا في المدخل بأفضل طريقة ممكنة مثل التصميم الآتي الذي لم يترك لنا فرصة لتفصيلة غائبة .

10- لمسات شخصية فريدة

H's HOUSE, dwarf dwarf راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

يعتمد تصميمنا الأخير على إعادة التدوير مقتنايات شخصية  بطريقة إبداعية واستخدامها في التصميم بطريقة جذابة تضفي طابع خاص وفريد لمنزلك على ذوقك.

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ما هي الأدوات التي تحرص على وضعها في مدخلك؟

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