10 تصميمات رائعة لمدخل يرحب بالزائرين

تمتليء الحياة بالتوقعات والانطباعات كذلك الديكور، فمدخل المنزل الفرصة الأولى التي تكون صورة عامة عن المنزل لدى زوارك.
مهما كان النمط الذي تفضل استخدامه (عصري أم كلاسيكي ) احرص على اختيار تصميم يخطف البصر ويرحب بالزوار فيمكن الجمع بين أنماط مختلفة من التصميم ولكن احرص على العملية في كل الحالات.
لذا نساعدك ببعض الأفكار الملهمة لتصميم مدخلك الخاص بذوقك المفضل.
لأن مدخل المنزل واجهه لما يحتويه المنزل من الداخل فاحرص على اختيار تصميمات تعبر عن نمط ديكور المنزل الداخلي.
لازالت الأخشاب المادة الأولى التي تميز التصميمات بأناقة ودفء خاصة عند تصميم أثاث خشبي لمدخل المنزل، فكي توصل الترحيب إلى زوارك من أول مرة عليك استخدام تصميمات خشبية، وكي تحصل على تصميم متكامل احرص على استخدام ألوان متناغمة بين الأثاث والأرضية والجدران معًا.
البساطة هي رسالة التصميم الآتي الذي يعتمد على الروح العصرية والحيوية لتجدد مدخل المنزل وتخطف أبصار الزائرين من أول مرة، بجانب تركيب أدوات عملية يمكنك تزين المدخل بلمسات بسيطة من تحف أو زهور.
تربط المداخل بين داخل المنزل وخارجه، لذا نحرص على وجود أدوات تسهل علينا الدخول والخروج من المنزل فى آن واحد.
يستخدم التصميم الآتي فكرة بسيطة للغاية ولكنها عملية تمامًا وتوفر لك مكان لتعليق كل أدواتك المختلفة من طواقي وجواكت ومظلات.
أما إن كنت من محبي التصميمات الكلاسيكية بالتأكيد سيروق لك التصميم الآتي الذي يستلهم بمهارة من التصميمات العتيقة القديمة وتزيينها بروح عصرية ساحرة فتحصل على تصميم مميز يجمع بين مميزات كلا التصميمين.
إن كان منزلك صغير جدًا فبالتأكيد ليس لديك فرص لإنشاء غرفة مكتب أو مكتبة، فما رأيك بتجربة تلك الفكرة إن كنت من محبي القراءة؟ لن تحتاج سوي تصميم مكتبة صغيرة في المدخل يجاورها كرسي وطاولة صغيرة ويصبح لديك مدخل فريد يرحب بضيوفك بطريقة مختلفة.
عندما لا تتيح لك المساحة إنشاء مدخل للمنزل، يمكنك الاستفادة من الجدران بطرق فنية مبتكرة مثل وضع تحف أو فازات على طول الممر أو تركيب لوح فنية أو فوتوغرافية كي تجدد من روح ممرات المنزل بدون الحاجة إلى مساحات إضافية وترحب بضيوفك.
تضيف اللمسات الفنية داخل منزلك أناقة وتفرد لا مثيل له، لذا يمكنك طلاء أحد الجدران بألوان متنوعة تتماشى مع الوان أثاث المنزل أو تزيينها بصور فوتوغرافية كي تحصل على تصميم مميز بروح المتاحف الفنية.
إن كنت تخطط لتصميم مدخل في منزلك عليك الأخذ في الاعتبار أن المدخل يشكل الانطباع الاول لدى ضيوفك فاحرص على اختيار تصميم دافيء ومرحب وفي نفس الوقت يتماشى مع التصميم العام للمنزل ويتمتع بالعملية في نفس الوقت.
فمن الممكن أن لا تتوفر لديك مساحات خالية أخرى، لذا استغل المساحة المتاحة لدينا في المدخل بأفضل طريقة ممكنة مثل التصميم الآتي الذي لم يترك لنا فرصة لتفصيلة غائبة .
يعتمد تصميمنا الأخير على إعادة التدوير مقتنايات شخصية بطريقة إبداعية واستخدامها في التصميم بطريقة جذابة تضفي طابع خاص وفريد لمنزلك على ذوقك.