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12 غرفة ملابس ستريد مثلها في منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
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تعد غرف الملابس ركن الأحلام لدينا نتمنى تصميه داخل المنزل ولكن تمنعنا محدودية المساحات من تحقيق ذلك الحلم، ولكن الاستعانة بالمحترفين يقدم لنا الكثير من الحلول الإبداعية تناسب مساحة منزلك مهما كانت الأمتار المتاحة قليلة.

إنضم إلينا في هذه الجولة لتشاهد تصميمات مبتكرة لا تختلف عن غرف ملابس نجوم السينما!

1- الإضاءة مع الخشب

Vestidores, TODOMADERA ESTEPONA TODOMADERA ESTEPONA غرفة الملابس
TODOMADERA ESTEPONA

TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA

غرفة بسيطة وأنيقة استغلت المساحة المتاحة أسفل سطح المنزل بتصميم خشبي ذو ألوان عصرية تنعكس عليها إضاءة الشمس لتنشر الدفء داخل أجواء الغرفة.

2- ركن الساعات

OBRA NUEVA EN CASTELLON DE LA PLANA, Gemmalo arquitectura interior Gemmalo arquitectura interior غرفة الملابس MDF Beige
Gemmalo arquitectura interior

Gemmalo arquitectura interior
Gemmalo arquitectura interior
Gemmalo arquitectura interior

غرفة صغيرة تلائم من لا يفضلون اقتناء الكثير من الملابس، ولكنها تختلف في تصميم بتخصيص ركن صغير لترتيب ساعاتك المفضلة على النمط المريح لك من خلال عدة رفوف تتيج لك رؤيتهم جميعًا.

3- الأبيض الكامل

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

يعد اللون الأبيض من أكثر الألوان الشائع استخدامها في أثاث غرف الملابس لما يعطيه من شعور باتساع مساحة الغرفة فتبدو أكبر من مساحتها الحقيقية، ومع ألوان الملابس المختلفة تصنع لنا لوحة فنية مشكلة من ألوان الملابس مع اللون الأبيض مثل التصميم الآتي.

4- غرفة النجوم

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

إن كنت ممن يحلمون بغرفة نجوم الأفلام إليك هذا التصميم، فانظر إلى المرآة في نهاية الغرفة مع مساحة معقولة وزعت على عدد كبير من الرفوف يساعدك على إيجاد ما تحتاج إليه بسهولة كما يساعد على ترتيب وتنظيم ملابسك في وقت قليل.

5- مفتوح على السماء

Vestidor moderno, TC interior TC interior غرفة الملابس White
TC interior

TC interior
TC interior
TC interior

غرفة فريدة تعتمد على استخدام اللون الأبيض وتستخدم تصميم مفتوح على الطبيعة، تسهل على من خلال إضاءتها رؤية الملابس.

6- عشاق الأحذية

VESTIDORES, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة الملابس
MUEBLES RABANAL SL

MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL

إن كنت ممن يستمتعون بشراء الأحذية؛ بالتأكيد تبحث دائمًا عن أفضل طريقة تحصل بها على أحذيتك بسهولة وترتيبها بطريقة جذابة.

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7- واسع وملون

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

غرفة مليئة بالتفاصيل الجميلة؛ بجانب وجود أرفف للملابس لدينا طاولة كبيرة بأدراج تعلوها مرآة ويملأ الغرفة دفء الإنارة الطبيعية التي توفرها النافذة، مع لمسة ألوان من الكراسي الخشبية المبطنة.

8- الاستفادة من المساحة الرأسية المتوفرة

Moderne Möbel, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur غرفة الملابس
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

اعتمد التصميم الآتي على الاستفادة من كل المساحة الرأسية المتاحة  والوصول إليها بسهولة عن طريقة سلم ملحق بالتصميم، مع توفير أريكة في منتصف الغرفة كي تجلس عليها عند ارتداء الملابس . 

9- جمال الأخضر

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس مزيج خشب وبلاستيك Wood effect
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

مهما كانت المساحة المتاحة يمكن الاستفادة منها لتوفير أماكن خاصة بكل ملابسك وأحذيتك مع استخدام اللون الأخضر المريح الذي ينافس اللون الأبيض في تصميمات غرف الملابس.

10- غرفة تطل على الجنة

Configurador de colores Alvic , ALVIC ALVIC غرفة الملابس
ALVIC

ALVIC
ALVIC
ALVIC

غرفة عصرية تعتمد على نمط المينيمال وتقع على منطقة ساحرة فتطل على بحر وسماء مزينة بالألوان البديعة.

11- الرمادي مع الأبيض لعمق أكبر

DISEÑAMOS SU ESPACIO, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

ولمحبي التصميمات العملية يمكنك استخدام اللون الرمادي مع الأبيض.

12- تصميم كلاسيكي

homify غرفة الملابسخزانات وادراج خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

ونختم جولتنا بتصميم كلاسيكي مثالي يجمع بين البساطة والأناقة بذوق راقِ جدًا ويوفر الكثير من مساحات التخزين موزعة بين الرفوف والأدراج بطريقة متناسقة.

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