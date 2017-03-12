12 غرفة ملابس ستريد مثلها في منزلك

إن كنت ممن يحلمون بغرفة نجوم الأفلام إليك هذا التصميم، فانظر إلى المرآة في نهاية الغرفة مع مساحة معقولة وزعت على عدد كبير من الرفوف يساعدك على إيجاد ما تحتاج إليه بسهولة كما يساعد على ترتيب وتنظيم ملابسك في وقت قليل.