12 غرفة ملابس ستريد مثلها في منزلك

تعد غرف الملابس ركن الأحلام لدينا نتمنى تصميه داخل المنزل ولكن تمنعنا محدودية المساحات من تحقيق ذلك الحلم، ولكن الاستعانة بالمحترفين يقدم لنا الكثير من الحلول الإبداعية تناسب مساحة منزلك مهما كانت الأمتار المتاحة قليلة.
إنضم إلينا في هذه الجولة لتشاهد تصميمات مبتكرة لا تختلف عن غرف ملابس نجوم السينما!
غرفة بسيطة وأنيقة استغلت المساحة المتاحة أسفل سطح المنزل بتصميم خشبي ذو ألوان عصرية تنعكس عليها إضاءة الشمس لتنشر الدفء داخل أجواء الغرفة.
غرفة صغيرة تلائم من لا يفضلون اقتناء الكثير من الملابس، ولكنها تختلف في تصميم بتخصيص ركن صغير لترتيب ساعاتك المفضلة على النمط المريح لك من خلال عدة رفوف تتيج لك رؤيتهم جميعًا.
يعد اللون الأبيض من أكثر الألوان الشائع استخدامها في أثاث غرف الملابس لما يعطيه من شعور باتساع مساحة الغرفة فتبدو أكبر من مساحتها الحقيقية، ومع ألوان الملابس المختلفة تصنع لنا لوحة فنية مشكلة من ألوان الملابس مع اللون الأبيض مثل التصميم الآتي.
إن كنت ممن يحلمون بغرفة نجوم الأفلام إليك هذا التصميم، فانظر إلى المرآة في نهاية الغرفة مع مساحة معقولة وزعت على عدد كبير من الرفوف يساعدك على إيجاد ما تحتاج إليه بسهولة كما يساعد على ترتيب وتنظيم ملابسك في وقت قليل.
غرفة فريدة تعتمد على استخدام اللون الأبيض وتستخدم تصميم مفتوح على الطبيعة، تسهل على من خلال إضاءتها رؤية الملابس.
إن كنت ممن يستمتعون بشراء الأحذية؛ بالتأكيد تبحث دائمًا عن أفضل طريقة تحصل بها على أحذيتك بسهولة وترتيبها بطريقة جذابة.
غرفة مليئة بالتفاصيل الجميلة؛ بجانب وجود أرفف للملابس لدينا طاولة كبيرة بأدراج تعلوها مرآة ويملأ الغرفة دفء الإنارة الطبيعية التي توفرها النافذة، مع لمسة ألوان من الكراسي الخشبية المبطنة.
اعتمد التصميم الآتي على الاستفادة من كل المساحة الرأسية المتاحة والوصول إليها بسهولة عن طريقة سلم ملحق بالتصميم، مع توفير أريكة في منتصف الغرفة كي تجلس عليها عند ارتداء الملابس .
مهما كانت المساحة المتاحة يمكن الاستفادة منها لتوفير أماكن خاصة بكل ملابسك وأحذيتك مع استخدام اللون الأخضر المريح الذي ينافس اللون الأبيض في تصميمات غرف الملابس.
غرفة عصرية تعتمد على نمط المينيمال وتقع على منطقة ساحرة فتطل على بحر وسماء مزينة بالألوان البديعة.
ولمحبي التصميمات العملية يمكنك استخدام اللون الرمادي مع الأبيض.
ونختم جولتنا بتصميم كلاسيكي مثالي يجمع بين البساطة والأناقة بذوق راقِ جدًا ويوفر الكثير من مساحات التخزين موزعة بين الرفوف والأدراج بطريقة متناسقة.