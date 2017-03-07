20 تصميم لحمامات صغيرة مودرن ستبهرك

النظام في وضع كل المكونات في موضعها من أهم الأمور التي ينبغي عليك التركيز عليها في تصميم حمامك المودرن، لاحظ مكان كل قطعة أدوات صحية و التنسيق و الترتيب بينها و بين الرفوف و وحدة الحوض و كابينة الشاور، نظام رائع