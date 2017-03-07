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20 تصميم لحمامات صغيرة مودرن ستبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
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تصميم حمام مودرن هو حلم الجميع، و إننا في هوميفاي ندرك أن هناك غزارة في التصميمات الخاصة بهذا الشان قمنا بتجميع 20 تصميم مبهر لحمامات مودرن من مختلف دول العالم في كتاب الأفكار هذا حتى تختار منها ما يناسبك و تكون بمثابة مرجع للأفكار التي تود أن تطبقها في تجديد حمامك بطريقة عصرية تبهر جميع ضيوفك ..

إليكم التفاصيل

1- لمسة ساحرة

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

في حمامك المودرن حاول أن تضيف لمسة ساحرة ستكون كفيلة بإحياء الحمام بشكل كامل، و تلك اللمسة اجعلها في اختيار اللون و درجة اللمعان المناسبين مع شدة ضوء مناسبة و كذلك اختيار حجم مناسب للأدوات الصحية يتناسب مع مساحة الحمام الكلية

2- تصميم خشبي

Muebles de baño b-box de Bath+, Sánchez Plá Sánchez Plá بلكونة أو شرفة
Sánchez Plá

Sánchez Plá
Sánchez Plá
Sánchez Plá

بعض الأخشاب يمكن استخدامها في إحدى الجدران بطريقة بسيطة و هو ما يساعد حمامك على الظهور بشكل طبيعي و عصري للغاية لما في الخشب من حضور قوي في الموضة خلال السنوات القليلة الماضية و المقبلة أيضاً

3- تصميم سقف مناسب

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لو كان لديك أفكار بخصوص الحمام المودرن بدون السقف فأنت تحتاج لغعادة نظر، فالسقف من العوامل التي يمكن أن تجعل تصميمك أكثر جرأة و جمالاً، فقط لو احسنت اختيار ألوانه و طريقة تصميمه

4- نظام

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

النظام في وضع كل المكونات في موضعها من أهم الأمور التي ينبغي عليك التركيز عليها في تصميم حمامك المودرن، لاحظ مكان كل قطعة أدوات صحية و التنسيق و الترتيب بينها و بين الرفوف و وحدة الحوض و كابينة الشاور، نظام رائع

5- تفاصيل مقنعة

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

التفاصيل الصغيرة التي يمكن اضافتها لحمامك قد تكون هي العامل الأبرز في كل التصميم، لاحظ اضافة رسمة فنية على إحدى الجدران الخاصة بالاستحمام كيف أضاف الكثير لشخصية الحمام المستقلة و المميزة

6- كابينة شاور

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® حمام
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

كابينة الشاور تزيد من التألق و الذوق العام في حمامك المودرن، حاول أن تصمم كابينة زجاجية في حمامك الصغير حتى تستغل المساحة و تساعد التصميم على تنسيق أفضل 

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7- نمط انتقائي

Peponi House STUDIO [D] TALE حمام
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

لو كنت من محبي التنويع حاول أن تصمم حمامك المودرن بطريقة مبسطة و أن تنتقي من كل الطرازات ما يناسبك فعلياً سواء في الأرضيات أو في التقسيم أو في اختيار أماكن الخزانات و الرفوف .

8- توازن

Bathroom WN Interiors + WN Store حمام
WN Interiors + WN Store

Bathroom

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

التوازن من أهم سمات الحمام العصري سواء في اللون أو في استغلال المساحات، فلو وضعت قطعة صحية في مكان فلابد أن يوازنها في الجهة الاخرى أداة أخرى، مثل فكرة الحوض و الكابينية على الجانبين في هذا الحمام

9- سحر الخشب

Calbourne Road, SW12, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Calbourne Road, SW12

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

الخشب من العناصر الطبيعية الكفيلة بتألق أي حمام تستخدم فيه، فقط عليك اختيار درجة لمعان مناسبة و توفير إضاءة جيدة حتى يتألق 

10- لونين

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يمكنك استخدام لونين في حمامك المودرن بمعنى أن يكون بين تلك الألوان لاقة من نوع معين مثل أن يكونا من درجات متتالية أو معاكسين لبعضهما مثل الأبيض و الأسود في هذا التصميم مما يخلق حالة خاصة للحمام و يثري جانبه البصري 

11- خزانات و رفوف

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حمام طوب White
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

استخدام الخزانات و الرفوف بشكل ذكي قد يجعل من حمامك تحفة فنية و يزيد من تنسيقه و ترتيبه بشكل قوي، فقط احسن اختيار الاماكن التي سوف تستوعب كل تلك المكونات و حافظ على مساحة و نسق حمامك

12- ألوان هادئة

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الألوان الهادئة في الحمامات الضيقة قد يكون عاملاً حاسماً في جمال و روعة حمامك المودرن، اختار ألوان معبرة عن محيطك الطبيعي، و متفاعلة مع المحيط الذي سوف تراه من خلال النافذة .

13- سحر الابيض

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

اللون الأبيض هو الاكثر انتشاراً في الحمامات المودرن لاعتبارات عديدة أهمها الحفاظ على الشعور بالمساحة نظراً لتعدد الاستخدامات و المكونات الموجودة في أي حمام مودرن 

14- اكسسوارات

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

اكسسوارات جميلة يمكنك اضافتها عن طريق أشياء بسيطة مثل التعليقات التي تستوعب الفوط و البشاكير بألوان مميزة، استخدام المرآة كذلك في الحمام الصغير يكون مؤثراً ، و نسبة ضوء عالية تساعد على مزيد من التألق

15- بلاط

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

استخدام البلاط بنقشات معينة يعتبر أرخص الحلول تكلفة في تصميم أرضيات مودرن لحمامك المودرن ، حاول اختيار سيراميك و بلاط مناسب لشكل و تصميم الحمام و نقشات تعبر عن شخصية مستقلة للتصميم و متماشية مع الشكل العام فيه

16- مستطيل

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

الحمامات الضيقة تتطلب منا خروج عن المألوف و لما كان الحائط الطويل هو أبرز ما يميز هذه النوعية من الحمامات فكان لابد علينا أن نستغله بطريقة فنية لا تعبر عن طوله بقدر ما ستعبر عن نقوش فنية يمكن استغلالها في تحسين مظهره

17- حمام صغير

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لو كان الحمام صغيراً فحاول أن تصمم وحدة للحوض لتعمل على تخزين كل الأغراض و لا تترك الفرصة للفوضى لتسيطر على الوضع العام في حمامك

18- لمسة طبيعية

Casa 1001, studio vtx studio vtx حمام
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

من الاحجار و الخشب و الحوض ذو المظهر المعدني الرائع ، كل ذلك تفاعل سوياً ليصنع لنا تحفة فنية طبيعية بلمسة مودرن في حمامنا 

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19- تصميم متألق

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

الأضواء تصنع الفارق دائماً في أي حمام مهما كانت مساحته، هناك أفكار رائعة لاستخدامات الضوء أسفل الحوض و حول المرآة و في الأرضيات عليك وضعها في الاعتبار

20- خطوط كثيرة

Casa 26, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design حمام
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

الخطوط الطولية تساعد على ظهور الحمام أكبر حجماً من الناحية المعنوية كما أن الخطوط العرضية تساعد على ظهور الحمام بحجم أكبر عرضاً، و هي مسألة خداع بصري حميدة يمكنك استخدامها بمهارة في تصميم حمامك

شقة في المعادي ستلهمك بالأفكار
أفكار رائعة لحمامك المودرن

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