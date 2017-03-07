20 تصميم لحمامات صغيرة مودرن ستبهرك

تصميم حمام مودرن هو حلم الجميع، و إننا في هوميفاي ندرك أن هناك غزارة في التصميمات الخاصة بهذا الشان قمنا بتجميع 20 تصميم مبهر لحمامات مودرن من مختلف دول العالم في كتاب الأفكار هذا حتى تختار منها ما يناسبك و تكون بمثابة مرجع للأفكار التي تود أن تطبقها في تجديد حمامك بطريقة عصرية تبهر جميع ضيوفك ..
إليكم التفاصيل
في حمامك المودرن حاول أن تضيف لمسة ساحرة ستكون كفيلة بإحياء الحمام بشكل كامل، و تلك اللمسة اجعلها في اختيار اللون و درجة اللمعان المناسبين مع شدة ضوء مناسبة و كذلك اختيار حجم مناسب للأدوات الصحية يتناسب مع مساحة الحمام الكلية
بعض الأخشاب يمكن استخدامها في إحدى الجدران بطريقة بسيطة و هو ما يساعد حمامك على الظهور بشكل طبيعي و عصري للغاية لما في الخشب من حضور قوي في الموضة خلال السنوات القليلة الماضية و المقبلة أيضاً
لو كان لديك أفكار بخصوص الحمام المودرن بدون السقف فأنت تحتاج لغعادة نظر، فالسقف من العوامل التي يمكن أن تجعل تصميمك أكثر جرأة و جمالاً، فقط لو احسنت اختيار ألوانه و طريقة تصميمه
النظام في وضع كل المكونات في موضعها من أهم الأمور التي ينبغي عليك التركيز عليها في تصميم حمامك المودرن، لاحظ مكان كل قطعة أدوات صحية و التنسيق و الترتيب بينها و بين الرفوف و وحدة الحوض و كابينة الشاور، نظام رائع
التفاصيل الصغيرة التي يمكن اضافتها لحمامك قد تكون هي العامل الأبرز في كل التصميم، لاحظ اضافة رسمة فنية على إحدى الجدران الخاصة بالاستحمام كيف أضاف الكثير لشخصية الحمام المستقلة و المميزة
كابينة الشاور تزيد من التألق و الذوق العام في حمامك المودرن، حاول أن تصمم كابينة زجاجية في حمامك الصغير حتى تستغل المساحة و تساعد التصميم على تنسيق أفضل
لو كنت من محبي التنويع حاول أن تصمم حمامك المودرن بطريقة مبسطة و أن تنتقي من كل الطرازات ما يناسبك فعلياً سواء في الأرضيات أو في التقسيم أو في اختيار أماكن الخزانات و الرفوف .
التوازن من أهم سمات الحمام العصري سواء في اللون أو في استغلال المساحات، فلو وضعت قطعة صحية في مكان فلابد أن يوازنها في الجهة الاخرى أداة أخرى، مثل فكرة الحوض و الكابينية على الجانبين في هذا الحمام
الخشب من العناصر الطبيعية الكفيلة بتألق أي حمام تستخدم فيه، فقط عليك اختيار درجة لمعان مناسبة و توفير إضاءة جيدة حتى يتألق
يمكنك استخدام لونين في حمامك المودرن بمعنى أن يكون بين تلك الألوان لاقة من نوع معين مثل أن يكونا من درجات متتالية أو معاكسين لبعضهما مثل الأبيض و الأسود في هذا التصميم مما يخلق حالة خاصة للحمام و يثري جانبه البصري
استخدام الخزانات و الرفوف بشكل ذكي قد يجعل من حمامك تحفة فنية و يزيد من تنسيقه و ترتيبه بشكل قوي، فقط احسن اختيار الاماكن التي سوف تستوعب كل تلك المكونات و حافظ على مساحة و نسق حمامك
الألوان الهادئة في الحمامات الضيقة قد يكون عاملاً حاسماً في جمال و روعة حمامك المودرن، اختار ألوان معبرة عن محيطك الطبيعي، و متفاعلة مع المحيط الذي سوف تراه من خلال النافذة .
اللون الأبيض هو الاكثر انتشاراً في الحمامات المودرن لاعتبارات عديدة أهمها الحفاظ على الشعور بالمساحة نظراً لتعدد الاستخدامات و المكونات الموجودة في أي حمام مودرن
اكسسوارات جميلة يمكنك اضافتها عن طريق أشياء بسيطة مثل التعليقات التي تستوعب الفوط و البشاكير بألوان مميزة، استخدام المرآة كذلك في الحمام الصغير يكون مؤثراً ، و نسبة ضوء عالية تساعد على مزيد من التألق
استخدام البلاط بنقشات معينة يعتبر أرخص الحلول تكلفة في تصميم أرضيات مودرن لحمامك المودرن ، حاول اختيار سيراميك و بلاط مناسب لشكل و تصميم الحمام و نقشات تعبر عن شخصية مستقلة للتصميم و متماشية مع الشكل العام فيه
الحمامات الضيقة تتطلب منا خروج عن المألوف و لما كان الحائط الطويل هو أبرز ما يميز هذه النوعية من الحمامات فكان لابد علينا أن نستغله بطريقة فنية لا تعبر عن طوله بقدر ما ستعبر عن نقوش فنية يمكن استغلالها في تحسين مظهره
لو كان الحمام صغيراً فحاول أن تصمم وحدة للحوض لتعمل على تخزين كل الأغراض و لا تترك الفرصة للفوضى لتسيطر على الوضع العام في حمامك
من الاحجار و الخشب و الحوض ذو المظهر المعدني الرائع ، كل ذلك تفاعل سوياً ليصنع لنا تحفة فنية طبيعية بلمسة مودرن في حمامنا
الأضواء تصنع الفارق دائماً في أي حمام مهما كانت مساحته، هناك أفكار رائعة لاستخدامات الضوء أسفل الحوض و حول المرآة و في الأرضيات عليك وضعها في الاعتبار
الخطوط الطولية تساعد على ظهور الحمام أكبر حجماً من الناحية المعنوية كما أن الخطوط العرضية تساعد على ظهور الحمام بحجم أكبر عرضاً، و هي مسألة خداع بصري حميدة يمكنك استخدامها بمهارة في تصميم حمامك