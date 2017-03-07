شقة في المعادي ستلهمك بالأفكار

يستعرض هوميفاي اليوم شقة رائعة في زهراء المعادي بمصر صممت من خلال مكتب الرواد العرب للتشطيبات بالقاهرة حيث تميزت باتساع المساحة و قسمت لثلاث غرف داخلية و ريسبشن ثلاث قطع و مطبخ و حمامين و هي تصلح للسكن العائلي و كانت أبرز سمات تصميمها العصري ذو اللمسة الكلاسيكية استخدامات الضوء بطريقة فنية رائعة و كذلك الألوان و الإكسسوارات مما يجعلها تقدم لنا العديد من الأفكار الملهمة ..
إليكم التفاصيل
غرفة المعيشة صممت على أعلى مستوى من الذوق وا لرقي متخذة الطراز الكلاسيكي منهجاً عاماً للأثاث و الإكسسوارات و النجف و اللوحات، اختيار الالوان مناسب في كل شيء من حيث التدرج و التكامل .
أما الجانب الاكثر تأثيراً يتمثل في الضوء الرائع الذي صمم بعناية فائقة بطريقة الدفن في الجبس بالسقف ، و هذا عن طريق زيادة شدته و التحكم في خفوته بأكثر من مفتاح كهربي فهناك نظام للنجف و آخر للسبوتات و آخر لفروع النور المدفونة في السقف، تميز أكثر من رائع
من البورسلين الرائع اللامع قام المصمم بتقطيعه و تشكيل منه لوحة فنية على الأرضيات بطريقة فريدة حيث أحدث تفاعل بين الغامق و الفاتح في وسط القاعة مع الاعتماد على الأضواء كما في القطعة الأولى من الريسبشن التي شاهدناها في الصورة الماضية .
و كذلك تم الاعتماد على اللوحات و الإكسسوارات و الأباليك و الستائر الكلاسيكية و النباتات بشكل مباشر في كل الجدران تقريباً فلا يكاد أي جدار أن يخلو من أي اكسسوار منهم .
مدخل هاديء و معتاد محافظ على المساحة و هناك استخدام للكونسول إحدى أيقونات الطراز الكلاسيكي بجوار المدخل ، مع استخدام البناتات للزينة أسفل المرآة بطريقة مختلفة نوعاً ما عن شكل الكونسول العادي ذو المرآة و الخزانات، هنا مرآة و نباتات فقط .
استخدمت السفرة بطريقة رائعة و رسمية بشكل مباشر سواء في تنسيقها أو يف ألوانها المتماشية مع كل الريسبشن و أثاثاته و حوائطه، السفرة مناسبة للعزائم الرسمية والتجمعات الكبيرة و الأضواء حولها مناسبة للغاية لتقوم بوظيفتها الجمالية و العملية على أكمل وجه
الصالون المدهب من الرواسخ المصرية التي قلما تتغير في أي تصميم لصالون رسمي خصوصاً في الريسبشن ، و قد اختير هنا طقم أنترية كلاسيكي بامتياز بحواف مدهبة و تبطين فاخر و صممت الجلسة بشكل مستقل من ألوان الحوائط و الأرضيات بشكل متناغم للغاية و يحمل فكرة رائعة لتصميم جلساتنا الكلاسيكية في منازلنا ذات الطابع الشرقي الأصيل.
ستائر ببراقع مميزة و بألوان لم تخرج عن لون المكان الغامق و الفاتح الثابت بشكل كامل في كل الريسبشن بكل مكوناته، و الجديد هنا استخدام الطوب في الحوائط بشكل بسيط في جدار واحد فقط و تم تزيينه بأباليك مناسبة بألوان صفراء أبرزت نقشته و لمسته الطبيعية
المطبخ على عكس المتوقع حمل الطابع العصري في كل مكوناته و ألوانه و حلوله للتخزين، حيث نرى أماكن لتخزين الأجهزة الكهربائية في الخزانات العلوية و السفلية مع تركيز على اللون التريكواز الحالم في الفواصل و الخزانات العلوية مما أضفى لمسة جريئة على المطبخ كاسرة كل الضوابط الكلاسيكية الرسمية التي شاهدناها في المدخل و الريسبشن
الخزانات و الأضواء و الألوان اكثر من رائعة ، و الحداثة جاءت جلية في كل شيء سواء المدخن الإلكترونية أو المقابض الفضية في الرفوف المغلقة العليا أو حتي الرخام الهندي الذي استخدم كسطح لرف المطبخ على شكل حرف L
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عودة للكلاسيكية بعد التمرد الذي حدث في تصميم المطبخ و استخدام ستايل عصري بامتياز، وحدة الحوض فخمة و جميلة و الرخام السكري الذي فوقها متماشي مع لون السيراميك ذو المظهر الحجري المميز بالغامق و الفاتح .