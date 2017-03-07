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شقة في المعادي ستلهمك بالأفكار

Mohammed Awad Mohammed Awad
تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
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يستعرض هوميفاي اليوم شقة رائعة في  زهراء المعادي بمصر صممت من خلال مكتب الرواد العرب للتشطيبات بالقاهرة حيث تميزت باتساع المساحة و قسمت لثلاث غرف داخلية  و ريسبشن ثلاث قطع و مطبخ و حمامين و هي  تصلح للسكن العائلي و كانت أبرز سمات تصميمها العصري ذو اللمسة الكلاسيكية استخدامات الضوء بطريقة فنية رائعة و كذلك الألوان و الإكسسوارات مما  يجعلها تقدم لنا العديد من الأفكار الملهمة ..

إليكم التفاصيل

تصميم كلاسيكي لغرفة المعيشة

تشطيب شقة زهراء المعادي الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة زهراء المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

غرفة المعيشة صممت على أعلى مستوى من الذوق وا لرقي متخذة الطراز الكلاسيكي منهجاً عاماً للأثاث و الإكسسوارات و النجف و اللوحات، اختيار الالوان مناسب في كل شيء من حيث التدرج و التكامل .

أما الجانب الاكثر تأثيراً يتمثل في الضوء الرائع الذي صمم بعناية فائقة بطريقة الدفن في الجبس بالسقف ، و هذا عن طريق زيادة شدته و التحكم في خفوته بأكثر من مفتاح كهربي فهناك نظام للنجف و آخر للسبوتات و آخر لفروع النور المدفونة في السقف، تميز أكثر من رائع 

أرضيات رائعة

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

من البورسلين الرائع اللامع قام المصمم بتقطيعه و تشكيل منه لوحة فنية على الأرضيات بطريقة فريدة حيث أحدث تفاعل بين الغامق و الفاتح في وسط القاعة مع الاعتماد على الأضواء كما في القطعة الأولى من الريسبشن التي شاهدناها في الصورة الماضية .

و كذلك تم الاعتماد على اللوحات و الإكسسوارات و الأباليك و الستائر الكلاسيكية  و النباتات بشكل مباشر في كل الجدران تقريباً فلا يكاد أي جدار أن يخلو من أي اكسسوار منهم .

المدخل

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

مدخل هاديء و معتاد محافظ على المساحة و هناك استخدام للكونسول إحدى أيقونات الطراز الكلاسيكي بجوار المدخل ، مع استخدام البناتات للزينة أسفل المرآة بطريقة مختلفة نوعاً ما عن شكل الكونسول العادي ذو المرآة و الخزانات، هنا مرآة و نباتات فقط .

سفرة ملكية

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة السفرة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

استخدمت السفرة بطريقة رائعة و رسمية بشكل مباشر سواء في تنسيقها أو يف ألوانها المتماشية مع كل الريسبشن و أثاثاته و حوائطه، السفرة مناسبة للعزائم الرسمية والتجمعات الكبيرة و الأضواء حولها مناسبة للغاية لتقوم بوظيفتها الجمالية و العملية على أكمل وجه

أثاث كلاسيكي مدهب

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

الصالون المدهب من الرواسخ المصرية التي قلما تتغير في أي تصميم لصالون رسمي خصوصاً في الريسبشن ، و قد اختير هنا طقم أنترية كلاسيكي بامتياز بحواف مدهبة و تبطين فاخر و صممت الجلسة بشكل مستقل من ألوان الحوائط و الأرضيات بشكل متناغم للغاية و يحمل فكرة رائعة لتصميم جلساتنا الكلاسيكية في منازلنا ذات الطابع الشرقي  الأصيل.

ستائر

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

ستائر ببراقع مميزة و بألوان لم تخرج عن لون المكان الغامق و الفاتح الثابت بشكل كامل في كل الريسبشن بكل مكوناته، و الجديد هنا استخدام الطوب في الحوائط بشكل بسيط في جدار واحد فقط و تم تزيينه بأباليك مناسبة بألوان صفراء أبرزت نقشته و لمسته الطبيعية 

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مطبخ أسطوري

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

المطبخ على عكس المتوقع حمل الطابع العصري في كل مكوناته و ألوانه و حلوله للتخزين، حيث نرى أماكن لتخزين الأجهزة الكهربائية في الخزانات العلوية و السفلية مع تركيز على اللون التريكواز الحالم في الفواصل و الخزانات العلوية مما أضفى لمسة جريئة على المطبخ كاسرة كل الضوابط الكلاسيكية الرسمية التي شاهدناها في المدخل و الريسبشن 

عن قرب

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

الخزانات و الأضواء و الألوان اكثر من رائعة ، و الحداثة جاءت جلية في كل شيء سواء المدخن الإلكترونية أو المقابض الفضية في الرفوف المغلقة العليا أو حتي الرخام الهندي الذي استخدم كسطح لرف المطبخ على شكل حرف L

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الحمام الجميل

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب حمام
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

عودة للكلاسيكية بعد التمرد الذي حدث في تصميم المطبخ و استخدام ستايل عصري بامتياز، وحدة الحوض فخمة و جميلة و الرخام السكري الذي فوقها متماشي مع لون السيراميك ذو المظهر الحجري المميز بالغامق و الفاتح .

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