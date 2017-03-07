شقة في المعادي ستلهمك بالأفكار

غرفة المعيشة صممت على أعلى مستوى من الذوق وا لرقي متخذة الطراز الكلاسيكي منهجاً عاماً للأثاث و الإكسسوارات و النجف و اللوحات، اختيار الالوان مناسب في كل شيء من حيث التدرج و التكامل .

أما الجانب الاكثر تأثيراً يتمثل في الضوء الرائع الذي صمم بعناية فائقة بطريقة الدفن في الجبس بالسقف ، و هذا عن طريق زيادة شدته و التحكم في خفوته بأكثر من مفتاح كهربي فهناك نظام للنجف و آخر للسبوتات و آخر لفروع النور المدفونة في السقف، تميز أكثر من رائع