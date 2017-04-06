10 نصائح يفعلها الأشخاص المنظمين قبل النوم

أنت تعرف هؤلاء الناس الذين لديهم حياة منظمة ورائعة! نحن اليوم نقدم لكم بعض من أسرارهم للحصول على منزل منظم وحياة جميلة.
صحيح أن هناك أوقات يشعر فيها الأفراد بالتعب اليومي ولا يكون لديهم الرغبة في حزم امتعتهم وتنظيم المكان، ولكن صحيح أيضًا أن وجود بيت مرتب ومنظم يؤثر بشكل أو باّخر على حياتنا. إذا كان لديك منزل تريد معرفة أسرار ترتيبه فعليك بقراءة هذا المقال، حيث ان الكثير منا لديهم صعوبة في السيطرة على لعب الاطفال التي تهدد البيت كله بالفوضى إلى جانب الملابس التي المتناثرة في كل مكان وموجودة في غير مكانها.
وهذا ما سوف نتناوله في دقائق عن أشياء مهمة يجب أن تفعلها لبيت منظم قبل الذهاب إلى النوم.. ونحن لا تشير إلى ارتداء ملابس النوم وفرشاة الأسنان الخاصة بك، ولكن مشاركة المهام التي تخص المنزل قبل الذهاب إلى الفراش، والتي تسهل حياتك اليومية بعد اليوم، وهي أمور بسيطة، لا تأخذ الكثير من الوقت.
في الصباح وعندما تستيقظ سوف تكتشف أنه لا يوجد شيء من الأدوات لتحضير الإفطار، وأن كل شيء مُتسخ ويحتاج إلى الغسيل.
النصيحة هنا واضحة تمامًا.. لا تذهب للنوم وأدوات مطبخك تحتاج إلى غسيل، سواء بيديك أو وضعه في الغسالة، مع تجميع بقايا الطعام والقائها في القمامة.. كل هذا يجعلك تستيقظ ولا تواجه فوضى تُشعرك بالاكتئاب في الصباح أثناء إعداد وجبة الإفطار.
غالبا ما تكون غرفة المعيشة هي أول شيء نراه بعد مغادرة غرفة النوم حتى قبل دخول المطبخ. وحينما تكون غير مرتبة يبعث ذلك بداخلك طاقة سلبية في بداية اليوم.
قبل أن تذهب إلى السرير قم بترتيب وسائد الأريكة،وترتيب المكان، وأجمع بقايا جلسة الطعام. غالبًا ما يكون هذا كافيًا لبقاء الغرفة بمظهر أنيق.
هذه النصيحة ضرورية لتجنب الارتباك صباح اليوم، وخاصة في الأسر التي لديها الكثير من الأطفال!
عن طريق حفظ صناديق الطعام صناديق ووجبات الغداء والإفطار، وأكياس الصالة الرياضية، وحقائب الخروج، أو غيرها من البنود التي سوف تحتاج إليها في اليوم التالي، وهكذا تختصر نصف الطريق لتجنب أي تأخير، أو إرتباك في الصباح.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال هذه النصيحة مهمة بالتأكيد، من المهم جدًا عندما تقوم في منتصف الليل للذهاب رؤية ابنائك ألا تتعرقل مسيرتك في ألعاب الأطفال الصغيرة ومستلزماتهم، وخاصة تلك القطع والتي تعتبر لعنة حينما تدوس عليها بالأقدام، ولا تلاحظها بسبب صغر حجمها.
قبل الذهاب إلى الفراش تأكد من أن أرضية الغرف والممرات فارغة تمامًا، وضع الكراسي والمقاعد في المواقع المناسب لها، وحفاظ على إزالة الأحذية لسهولة العثور عليها. ليس فقط سيكون منزلك مرتب بل وسيكون من السهل الحركة بداخله.
بالإضافة إلى ذلك فسوف تعود أطفالك على وضع كل شيء يخصهم في مكانه، ويتعلمون النظام والترتيب.
إذا كان لديك مكتب لا تتركه أبدًا فوضوي وغير مرتب. ففي اليوم التالي من المحتمل نسيان شيء أو أوراق لا تستطيع الحصول عليها مرة أخرى.
الاستيقاظ كل يوم والتفكير في ما سوف ترتديه للعمل أو تحضير ملابس أطفالك للمدرسة سيكون أمرًا مرهق ويضيع عليك الوقت خاصة إذا كنت متأخرًا، ويطرح عليك نوبة غضب في الصباح.
فمن الأفضل ترتيب ملابسك من المساء، وتجهيز ملابس أولادك إذا كان الأطفال، ومشاركتهم في اختيار ما سيرتدونه إذا كانوا كبار،. لا تترك هذا العمل لصباح اليوم التالي!
لا تترك الملابس المتسخة متناثرة، هذا سيؤدي إلى فساد أناقة وترتيب منزلك وسيجعله سيء للغاية.
قبل الذهاب إلى السرير أجمع الغسيل المُتسخ وضعه في سلة الغسيل. و لا تنسى إشراك جميع أفراد الأسرة في هذه المهمة، وذلك لتجنب المنظر الفوضوي في الصباح.
ليس هناك من هو معصوم من الخطأ، وخصوصًا إذا كانت المهام لديك كثيرة ربما تنسى منها شيء، لذلك نشير إلى أهمية عمل قائمة من المهام الأساسية التي تود القيام بها في اليوم التالي. وسوف تشعر أنك في حالة سيطرة على حياتك،حتى لا تنسى شيء مهم عليك القيام به، وسوف تكون قادر على النوم بشكل أفضل.
لا تدع الملابس عند خلع على الكرسي، عليك الاحتفاظ بها في الخزانة أو تعليقها في المكان الصحيحة ، وفي بيئة جيدة التهوية، وسوف تحصل عليها اليوم التالي نظيفة ومرتبة، وهذه أفضل طريقة لبدء يومك.
تجنب الشاشات في وقت النوم للحصول على الاسترخاء. فقد ثبت علميًا أن هذه الأجهزة تعيق وصولك سريعًا إلى ذروة النوم عن طريق الإشعاع والضوضاء التي تنبعث منه.إذا كان ذلك ممكنا لا تستخدم المعدات الالكترونية على الفور قبل النوم، وبالفعل في السرير. اترك فترة مناسبة بين استخدامك لهم وبين وقت نومك.وسيكون لديك النوم أكثر سلامًا وراحة.. وهكذا تنظم حياتك بشكل أفضل بكثير في صباح اليوم التالي!
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