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10 نصائح يفعلها الأشخاص المنظمين قبل النوم

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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أنت تعرف هؤلاء الناس الذين لديهم حياة منظمة ورائعة! نحن اليوم نقدم لكم بعض من أسرارهم للحصول على منزل منظم وحياة جميلة.

صحيح أن هناك أوقات يشعر فيها الأفراد بالتعب اليومي ولا يكون لديهم الرغبة في حزم امتعتهم وتنظيم المكان، ولكن صحيح أيضًا أن وجود بيت مرتب ومنظم يؤثر بشكل أو باّخر على حياتنا. إذا كان لديك منزل تريد معرفة أسرار ترتيبه فعليك بقراءة هذا المقال، حيث ان الكثير منا لديهم صعوبة في السيطرة على لعب الاطفال التي تهدد البيت كله بالفوضى إلى جانب الملابس التي المتناثرة في كل مكان وموجودة في غير مكانها.

وهذا ما سوف نتناوله في دقائق  عن أشياء مهمة يجب أن تفعلها لبيت منظم قبل الذهاب إلى النوم.. ونحن لا تشير إلى ارتداء ملابس النوم وفرشاة الأسنان الخاصة بك، ولكن مشاركة المهام التي تخص المنزل قبل الذهاب إلى الفراش، والتي تسهل حياتك اليومية بعد اليوم، وهي أمور بسيطة، لا تأخذ الكثير من الوقت.

1. ترك المطبخ مرتب

Ericeira - Um apartamento na vila , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling وحدات مطبخ خشب Grey
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling

Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling

في الصباح وعندما تستيقظ سوف تكتشف أنه لا يوجد شيء من الأدوات لتحضير الإفطار، وأن كل شيء مُتسخ ويحتاج إلى الغسيل.

النصيحة هنا واضحة تمامًا.. لا تذهب للنوم وأدوات مطبخك تحتاج إلى غسيل، سواء بيديك أو وضعه في الغسالة، مع تجميع بقايا الطعام والقائها في القمامة.. كل هذا يجعلك تستيقظ ولا تواجه فوضى تُشعرك بالاكتئاب في الصباح أثناء إعداد وجبة الإفطار.

2. ترك غرفة المعيشة مرتبة

S. BENTO, Arkstudio Arkstudio غرفة المعيشة
Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
Arkstudio

غالبا ما تكون غرفة المعيشة هي أول شيء نراه بعد مغادرة غرفة النوم حتى قبل دخول المطبخ. وحينما تكون غير مرتبة يبعث ذلك بداخلك طاقة سلبية في بداية اليوم.

قبل أن تذهب إلى السرير قم بترتيب وسائد الأريكة،وترتيب المكان، وأجمع بقايا جلسة الطعام. غالبًا ما يكون هذا كافيًا لبقاء الغرفة بمظهر أنيق.

3. إعداد الأشياء لصباح اليوم التالي

킨포크 스타일 Kitchen , ACACIA ACACIA مطبخأواني المطبخ
ACACIA

ACACIA
ACACIA
ACACIA

هذه النصيحة ضرورية لتجنب الارتباك صباح اليوم، وخاصة في الأسر التي لديها الكثير من الأطفال!

عن طريق حفظ صناديق الطعام صناديق ووجبات الغداء والإفطار، وأكياس الصالة الرياضية، وحقائب الخروج، أو غيرها من البنود التي سوف تحتاج إليها في اليوم التالي، وهكذا تختصر نصف الطريق لتجنب أي تأخير، أو إرتباك في الصباح.

4. تأكد من أن الأرض ليس بها أشياء للعرقلة

homify غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

بالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال هذه النصيحة مهمة بالتأكيد، من المهم جدًا عندما تقوم في منتصف الليل للذهاب رؤية ابنائك ألا تتعرقل مسيرتك في ألعاب الأطفال الصغيرة ومستلزماتهم، وخاصة تلك القطع والتي تعتبر لعنة حينما تدوس عليها بالأقدام، ولا تلاحظها بسبب صغر حجمها.

قبل الذهاب إلى الفراش تأكد من أن أرضية الغرف والممرات فارغة تمامًا، وضع الكراسي والمقاعد في المواقع المناسب لها، وحفاظ على إزالة الأحذية لسهولة العثور عليها. ليس فقط سيكون منزلك مرتب بل وسيكون من السهل الحركة بداخله.

بالإضافة إلى ذلك فسوف تعود أطفالك على وضع كل شيء يخصهم في مكانه، ويتعلمون النظام والترتيب.

5. تنظيم مكتبك

Arbeitszimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH مكتب عمل أو دراسة
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

إذا كان لديك مكتب لا تتركه أبدًا فوضوي وغير مرتب. ففي اليوم التالي من المحتمل نسيان شيء أو أوراق لا تستطيع الحصول عليها مرة أخرى.

6. إعداد الملابس لليوم التالي

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina المنزلديكورات واكسسوارات
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

الاستيقاظ كل يوم والتفكير في ما سوف ترتديه للعمل أو تحضير ملابس أطفالك للمدرسة سيكون أمرًا مرهق ويضيع عليك الوقت خاصة إذا كنت متأخرًا، ويطرح عليك نوبة غضب في الصباح.

فمن الأفضل ترتيب ملابسك من المساء، وتجهيز ملابس أولادك إذا كان الأطفال، ومشاركتهم في اختيار ما سيرتدونه إذا كانوا كبار،. لا تترك هذا العمل لصباح اليوم التالي!

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7. جمع الغسيل المتسخ

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London حماممخازن
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

لا تترك الملابس المتسخة متناثرة، هذا سيؤدي إلى فساد أناقة وترتيب منزلك وسيجعله سيء للغاية.

قبل الذهاب إلى السرير أجمع الغسيل المُتسخ وضعه في سلة الغسيل. و لا تنسى إشراك جميع أفراد الأسرة في هذه المهمة، وذلك لتجنب المنظر الفوضوي في الصباح.

8. عمل قائمة من المهام لليوم التالي

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

ليس هناك من هو معصوم من الخطأ، وخصوصًا إذا كانت المهام لديك كثيرة ربما تنسى منها شيء، لذلك نشير إلى أهمية عمل قائمة من المهام الأساسية التي تود القيام بها في اليوم التالي. وسوف تشعر أنك في حالة سيطرة على حياتك،حتى لا تنسى شيء مهم عليك القيام به، وسوف تكون قادر على النوم بشكل أفضل.

9. الحفاظ على الملابس في مكانها

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

لا تدع الملابس عند خلع على الكرسي، عليك الاحتفاظ بها في الخزانة أو تعليقها في المكان الصحيحة ، وفي بيئة جيدة التهوية، وسوف تحصل عليها اليوم التالي نظيفة ومرتبة، وهذه أفضل طريقة لبدء يومك.

10. الابتعاد عن الشاشات وقت النوم

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

تجنب الشاشات في وقت النوم للحصول على الاسترخاء. فقد ثبت علميًا أن هذه الأجهزة تعيق وصولك سريعًا إلى ذروة النوم عن طريق الإشعاع والضوضاء التي تنبعث منه.إذا كان ذلك ممكنا لا تستخدم المعدات الالكترونية على الفور قبل النوم، وبالفعل في السرير. اترك فترة مناسبة بين استخدامك لهم وبين وقت نومك.وسيكون لديك النوم أكثر سلامًا وراحة.. وهكذا تنظم حياتك بشكل أفضل بكثير في صباح اليوم التالي!

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