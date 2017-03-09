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12 فكرة بسيطة تمنح منزلك إطلالة مثيرة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Worktop - Maple, Barcnrest Barcnrest مطبخرفوف وأدراج خشب
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إن كنت تهدر الكثير من وقتك في التفكير والبحث عن حلول معاصرة تعطي نظرة جديدة لمنزلك؟ انتظر مكانك وقف عند هذا الحد ولا تهدر المزيد لأنه ببساطة خبراء هوميفاي يمكنهم أن يجلبون كل ما تريد إلى أعتاب بابك من أفكار جديدة ومبتكرة يمكن لكلًا منها تحويل مظهر منزلك لما هو أروع في لمح البصر.. شاهد معنا هنا 12 فكرة بسيطة يمكنها أن تمنح منزلك إطلالة مثيرة لتختار منها ما يناسب طبيعة منزلك وطبيعة احتياجاتك أيضًا.. لنكتشفها الآن!

1- احصل على أقصى استفادة من ضوء النهار

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify جدران وأرضياتبلاط بلاط Turquoise
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

في المطابخ صغيرة المساحة، يجب عليك أن تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من النوافذ لأن وجودها في حد ذاته وفي هذه الحالة تحديدًا يعزز مساحة المطبخ ليس هذا بغريب! فهي تفتح مجالات أخرى للتهوية والإضاءة، فضلًا عن اللمسة الجمالية التي تضفيها إلى تصميم المطبخ

2- زود مطبخك بأسطح جديدة

Worktop - Maple, Barcnrest Barcnrest مطبخرفوف وأدراج خشب
Barcnrest

Worktop – Maple

Barcnrest
Barcnrest
Barcnrest

إن كان مطبخك قديم الطراز أو تصميمه عفا عليه الزمن إلى حد كبير، يمكنك أن تتغلب على الأمر بإضفاء لمسة جمالية له من خلال تزويد خزاناته بأسطح جديدة خشبية أو رخامية حسب رغبتك مع العلم أن تكلفة الثاني أكبر بالتأكيد ولا تستهين بإضافة بعض الإكسسوارات البسيطة كمزهرية زجاجية صغيرة تزين أحد أركانه أو رف خشبي جميل يثبت بأحد جدرانه.

3- جدد لون السلم الداخلي

Under Stairs Storage, buss buss سلالم وأروقة مخزن
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

لأن الدرج الداخلي بالمنزل عادة ما يستهلك يوميًا في الصعود والهبوط حيث يكون في مكان حيوي من المنزل ويربط طوابقه ببعضها البعض لذا من الطبيعي أن يُعَرِضه ذلك للاتساخ تارة أو للتلف تارة أخرى خصوصًا في ظل وجود أطفال.

يمكنك بلمسة بسيطة لن تكلفك شئ إحياءه من جديد من خلال إعادة طلائه ليصبح جديدًا مشرقًا كالنموذج المعروض هنا ويفضل أن تستعين بلون زاهي نابض بالحياة لينعكس على المنزل فيزيده حيويًا وإشراقًا. 

4- ودّع الفوضى بإضافة رف بسيط لحمامك

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd جدران وأرضياتبلاط metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

بإضافة رف بسيط لحمامك سواء زجاجي أو خشبي ستكسبه مظهر أجمل وستتلاشى حدوث أي فوضى به لأنه في ظل وجوده ستضمن إطلالة هادئة لأرجاءه المختلفة وحالة من النظام تعمه  بالكامل. ليس هذا بغريب لأن الأرفف أو بديلتها وحدة الحوض التخزينية كلاهما يستوعب أغراض الحمام وأدواته العديدة ويجعلانه نظيفًا طوال الوقت.

5- هل خزانة ملابسك تبدو عتيقة؟!

Built in Hinged Door Corner Wardrobe Bravo London Ltd غرفة نوم
Bravo London Ltd

Built in Hinged Door Corner Wardrobe

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

إن كانت الإجابة بنعم فعليك اتباع النصائح التالية أو حتى إحداها قد تفي بالغرض.. أولًا قم بتزويدها بأرفف داخلية إضافية يمكنها استيعاب أغراض أكثر، ثانيًا أضف لها سبوتات داخلية فهي كفيلة بأن تجعلها ساحرة فضلًا عن كونها فكرة عملية تسهل عليك العثور على الملابس وبقية أغراضك بسهولة دون إهدار وقتك وجهدك.

وأخيرًا، إن كان مظهرها من الخارج غير محبب.. لا تتردد في إعادة طلاءها مرة أخرى لتحييها من جديد وتستغلها بدلًا من لجوءك لشراء واحدة أخرى!

6- كيف تخفي معالم مكيف الهواء القديم؟

cover for AC homify منازل
homify

cover for AC

homify
homify
homify

مع هذه الفكرة المبتكرة يمكنك أن تتعلم كيف تخفي معالم تكييف الهواء القديم ذو المظهر القبيح خصوصًا إن كان موقعه في ساحة الاستقبال أو قريب من المدخل مما يجعله من غير المستحب أن يظهر بهذه الإطلالة المزرية. فقط أضف إليه من الأعلى رف خشبي أو رخامي يموه المتطلع إليه ويجعله يظن أنها مجرد طاولة عابرة مستندة لإحدى جدران المنزل كما تبدو هنا.   

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7- لما لا تُغَيِّر أرجل الأريكة؟

Apartament w Sopocie, DoMilimetra DoMilimetra غرفة المعيشة
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

لمسة أبسط ما يكون يمكنها أن تصنع الفارق بـ غرفة المعيشة الخاصة بك وهي تغيير أرجل أرائكها لآخرى فضية براقة بتصميم عملي مبتكر! فهنا في هذا النموذج نرى كيف تألقت هذه الأريكة بأرجلها الفضية اللامعة المصممة على شكل حرف L وتقف بثبات على الأرضية الخشبية.

8- زَيّن إحدى الجدران بألواح الكتابة

Cotswold Chapel Kitchen homify مطبخ خشب نقي Green farrow & ball,chappell green,glazed cabinet,hooks,chalkboard,led lights
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

تعتبر السبورات أو ألواح الكتابة من الإضافات العصرية التي يستحب الاستعانة بها في تزيين التصميم الداخلي لأي غرفة، فهي إما أن تستغل في كتابة ملاحظات مفيدة لقاطنين المنزل أو قد يمكن استغلالها في كتابة عبارات تشجيعية وتحفيزية عليها لتزداد قيمة وثراءً.

9- اعرف كيف تجمل إطلالة مدفئتك

Fireplace Dittrich Hudson Vasetti Architects غرفة نوم
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Fireplace

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

إذا كانت مدفأة منزلك قد عفا عليها الزمن ومكانها ملحوظ، عليك إنقاذ الموقف ببعض اللمسات، كإضافة مرآة كلاسيكية ضخمة بالمنطقة العلوية لها بإطار مذهب تملأه الزخارف كما هو واضح هنا، يمكنك أيضًا تزيينها بأواني زجاجية ملونة من الجهة الأمامية وأخيرًا إن كانت باهتة اللون لا تتردد في إعادة طلاءها من جديد.

10- امنح أرضية مطبخك مظهر جديد مع الأغطية الفينيل

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

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11- دعونا نجدد الرفوف!

EDWARDIAN BRACKET · 4 INCH · Yester Home المنزلأغراض منزلية
Yester Home

EDWARDIAN BRACKET · 4 INCH ·

Yester Home
Yester Home
Yester Home

فكرة بسيطة لإضافة لمسة جديدة إلى غرفة المعيشة أو غرفة النوم ألا وهي تجديد الرفوف. فقط أعد طلاءها بشكل رائع كما نرى بالنموذج المعروض هنا لتدهش الجميع!

12- اولي حمامك مزيدًا من الاهتمام

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

حتى الحمام الخاص بك يستحق لمسة من التجديد: كتغيير مكان الرفوف أو استبدال القديمة منها بأخرى جديدة، أو تغيير نوع الضوء كالاستعانة بالسبوتات السقفية أو الأباليك الجانبية، أو كتغيير فرش أرضية الحمام وستائره أيضًا بأخرى أكثر عصرية.

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