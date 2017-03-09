12 فكرة بسيطة تمنح منزلك إطلالة مثيرة!

لأن الدرج الداخلي بالمنزل عادة ما يستهلك يوميًا في الصعود والهبوط حيث يكون في مكان حيوي من المنزل ويربط طوابقه ببعضها البعض لذا من الطبيعي أن يُعَرِضه ذلك للاتساخ تارة أو للتلف تارة أخرى خصوصًا في ظل وجود أطفال.

يمكنك بلمسة بسيطة لن تكلفك شئ إحياءه من جديد من خلال إعادة طلائه ليصبح جديدًا مشرقًا كالنموذج المعروض هنا ويفضل أن تستعين بلون زاهي نابض بالحياة لينعكس على المنزل فيزيده حيويًا وإشراقًا.