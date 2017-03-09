12 فكرة بسيطة تمنح منزلك إطلالة مثيرة!

إن كنت تهدر الكثير من وقتك في التفكير والبحث عن حلول معاصرة تعطي نظرة جديدة لمنزلك؟ انتظر مكانك وقف عند هذا الحد ولا تهدر المزيد لأنه ببساطة خبراء هوميفاي يمكنهم أن يجلبون كل ما تريد إلى أعتاب بابك من أفكار جديدة ومبتكرة يمكن لكلًا منها تحويل مظهر منزلك لما هو أروع في لمح البصر.. شاهد معنا هنا 12 فكرة بسيطة يمكنها أن تمنح منزلك إطلالة مثيرة لتختار منها ما يناسب طبيعة منزلك وطبيعة احتياجاتك أيضًا.. لنكتشفها الآن!
في المطابخ صغيرة المساحة، يجب عليك أن تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من النوافذ لأن وجودها في حد ذاته وفي هذه الحالة تحديدًا يعزز مساحة المطبخ ليس هذا بغريب! فهي تفتح مجالات أخرى للتهوية والإضاءة، فضلًا عن اللمسة الجمالية التي تضفيها إلى تصميم المطبخ.
إن كان مطبخك قديم الطراز أو تصميمه عفا عليه الزمن إلى حد كبير، يمكنك أن تتغلب على الأمر بإضفاء لمسة جمالية له من خلال تزويد خزاناته بأسطح جديدة خشبية أو رخامية حسب رغبتك مع العلم أن تكلفة الثاني أكبر بالتأكيد ولا تستهين بإضافة بعض الإكسسوارات البسيطة كمزهرية زجاجية صغيرة تزين أحد أركانه أو رف خشبي جميل يثبت بأحد جدرانه.
لأن الدرج الداخلي بالمنزل عادة ما يستهلك يوميًا في الصعود والهبوط حيث يكون في مكان حيوي من المنزل ويربط طوابقه ببعضها البعض لذا من الطبيعي أن يُعَرِضه ذلك للاتساخ تارة أو للتلف تارة أخرى خصوصًا في ظل وجود أطفال.
يمكنك بلمسة بسيطة لن تكلفك شئ إحياءه من جديد من خلال إعادة طلائه ليصبح جديدًا مشرقًا كالنموذج المعروض هنا ويفضل أن تستعين بلون زاهي نابض بالحياة لينعكس على المنزل فيزيده حيويًا وإشراقًا.
بإضافة رف بسيط لحمامك سواء زجاجي أو خشبي ستكسبه مظهر أجمل وستتلاشى حدوث أي فوضى به لأنه في ظل وجوده ستضمن إطلالة هادئة لأرجاءه المختلفة وحالة من النظام تعمه بالكامل. ليس هذا بغريب لأن الأرفف أو بديلتها وحدة الحوض التخزينية كلاهما يستوعب أغراض الحمام وأدواته العديدة ويجعلانه نظيفًا طوال الوقت.
إن كانت الإجابة بنعم فعليك اتباع النصائح التالية أو حتى إحداها قد تفي بالغرض.. أولًا قم بتزويدها بأرفف داخلية إضافية يمكنها استيعاب أغراض أكثر، ثانيًا أضف لها سبوتات داخلية فهي كفيلة بأن تجعلها ساحرة فضلًا عن كونها فكرة عملية تسهل عليك العثور على الملابس وبقية أغراضك بسهولة دون إهدار وقتك وجهدك.
وأخيرًا، إن كان مظهرها من الخارج غير محبب.. لا تتردد في إعادة طلاءها مرة أخرى لتحييها من جديد وتستغلها بدلًا من لجوءك لشراء واحدة أخرى!
مع هذه الفكرة المبتكرة يمكنك أن تتعلم كيف تخفي معالم تكييف الهواء القديم ذو المظهر القبيح خصوصًا إن كان موقعه في ساحة الاستقبال أو قريب من المدخل مما يجعله من غير المستحب أن يظهر بهذه الإطلالة المزرية. فقط أضف إليه من الأعلى رف خشبي أو رخامي يموه المتطلع إليه ويجعله يظن أنها مجرد طاولة عابرة مستندة لإحدى جدران المنزل كما تبدو هنا.
لمسة أبسط ما يكون يمكنها أن تصنع الفارق بـ غرفة المعيشة الخاصة بك وهي تغيير أرجل أرائكها لآخرى فضية براقة بتصميم عملي مبتكر! فهنا في هذا النموذج نرى كيف تألقت هذه الأريكة بأرجلها الفضية اللامعة المصممة على شكل حرف L وتقف بثبات على الأرضية الخشبية.
تعتبر السبورات أو ألواح الكتابة من الإضافات العصرية التي يستحب الاستعانة بها في تزيين التصميم الداخلي لأي غرفة، فهي إما أن تستغل في كتابة ملاحظات مفيدة لقاطنين المنزل أو قد يمكن استغلالها في كتابة عبارات تشجيعية وتحفيزية عليها لتزداد قيمة وثراءً.
إذا كانت مدفأة منزلك قد عفا عليها الزمن ومكانها ملحوظ، عليك إنقاذ الموقف ببعض اللمسات، كإضافة مرآة كلاسيكية ضخمة بالمنطقة العلوية لها بإطار مذهب تملأه الزخارف كما هو واضح هنا، يمكنك أيضًا تزيينها بأواني زجاجية ملونة من الجهة الأمامية وأخيرًا إن كانت باهتة اللون لا تتردد في إعادة طلاءها من جديد.
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فكرة بسيطة لإضافة لمسة جديدة إلى غرفة المعيشة أو غرفة النوم ألا وهي تجديد الرفوف. فقط أعد طلاءها بشكل رائع كما نرى بالنموذج المعروض هنا لتدهش الجميع!
حتى الحمام الخاص بك يستحق لمسة من التجديد: كتغيير مكان الرفوف أو استبدال القديمة منها بأخرى جديدة، أو تغيير نوع الضوء كالاستعانة بالسبوتات السقفية أو الأباليك الجانبية، أو كتغيير فرش أرضية الحمام وستائره أيضًا بأخرى أكثر عصرية.