الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 حل ذكي لديكورات قليلة التكلفة

أميرة قاسم أميرة قاسم
House in Pune, The Orange Lane The Orange Lane مكتب عمل أو دراسة
Loading admin actions …

الجمبع يحب أن يكون منزله مفعم بالديكورات المميزة والفريدة، لكن الفهم الخاطيء للديكور يجعل البعض يعتقد أن الأمر يتطلب على الدوام ميزانية كبيرة وهو ما لا يكون متاحا للجميع في كل الأوقات، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 11 حل ذكي وبدائل لديكورات مميزة منخفضة التكلفة لكنها ستكون إضافة جمالية رائعة لمنزلك بكل تأكيد.

1. معرض للصور

House by River side, Matos Architects Matos Architects غرفة نوم خشب نقي Wood effect
Matos Architects

House by River side

Matos Architects
Matos Architects
Matos Architects

يمكنك يمجموعة من الصور المميزة لعائلتك أو حتى بعض الصور المفضلة لك أن تزين جدار مصمت خالي من التفاصيل الجمالية، اختيار الإطارات المميزة أو استخدام الصور باللون الأبيض والأسود سيمنح المكان طاعا خاص به.

2. فن الكولاج

House in Pune, The Orange Lane The Orange Lane مكتب عمل أو دراسة
The Orange Lane

House in Pune

The Orange Lane
The Orange Lane
The Orange Lane

يمكنك ببعض القطع من القماش المبهج أن تعيد إحياء كرسي مهمل كنت تفكر في التخلص منه لتصميمه وألوانه الغير مواكبة للموضة، من أحدث الصيحات الحالية في الفرش والتنجيد هو استخدام فن الكولاج تركيب أكثر من قطعة لأقمشة مختلفة في تنجيد الأثاث، حتى أن بعض الشركات صارت تطرح في الأسواق أقمشة مطبوعة على طريقة الكولاج.

3. جدد من المنسوجات

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório المنزلأقمشة و منسوجات
Pedroso&amp;Osório

Pedroso&Osório
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório

مفرش جديد أو أكياس جديدة للوسائد بألوان مبهجة ومتناغمة مع ديكور منزلك ستخطف الأنظار وستضيف روح جديدة للمكان بكل تأكيد.

4. اصنع بنفسك

Power of Nature Pixers غرفة المعيشة Green poster,posters,wall decor,wall decor
Pixers

Power of Nature

Pixers
Pixers
Pixers

من الحيل الجيدة لتضيف لمسة جمالية مبتكرة لمنزلك وفي الوقت نفسه تعبر عن شخصيتك وتمنحه طابع فريد أن تقوم ببعض الديكورات بنفسك كالرسم على الجدران أو صنع بعض الاكسسوارات المنزلية، وإن لم يكن الدانب الفني قوي لديك يمكنك الاكتفاء بالاستعانة ببعض إطارات الصور بأحجام مختلفة لتعلق بعض المنسوجات المميزة أو قطع فائضة من ورق الجدران أو حتى صورة مميزة من مجلة.. كلها أشياء بسيطة ولن تكلفك شيء.

5. رفوف بتصميمات مبتكرة

#3 Ordnung Ist Hierarchie, FUNDAMENTAL.BERLIN FUNDAMENTAL.BERLIN غرفة المعيشةرفوف
FUNDAMENTAL.BERLIN

FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN

مؤخرا صارت الرفوف ووحدات التخزين والعرض بتصميمات مبتكرة متوفرة في الأسواق بأسعار معقولة أكثر من ذي قبل، الرائع أنها سهلة التركيب ومتوفرة بتنوع هائل في التصميمات والألوان لذا من المؤكد أنك ستجد ما يتناسب مع ديكوراتك من بينها. يمكنك الاستعانة بهذه الرفوف في المطبخ لعرض بعض الاكسسوارات أو في غرفة المعيشة أو النوم لعرض الأغراض المفضلة والمحببة لك.

قد تود الإطلاع على: 20 فكرة لأرفف مميزة ستعطي منزلك لمسة جميلة

6. استعن بالطبيعة من حولك

Pink&blue Ombre Pixers غرفة المعيشة Pink pink,blue,wall mural,ombre,pastel,watercolor,wallpaper
Pixers

Pink&blue Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

استلهم بعض ديكورات منزلك من الطبيعة من حولك، سواء في الألوان المستخدمة أو في بعض الأثاث. هنا مثلا استعان المصمم بجزعين شجرة ليكونا طاوتان قهوة مميزتان للغاية، المهم أن تختار عناصر تخدم الاسلوب المستخدم في الديكور..هذه الفكرة مثلا تخدم الطابع الريفي أو التبسيطي والموردن بشدة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. ملصقات الجدران

Gossip Pixers غرفة المعيشة girl,wall mural,face,wallpaper
Pixers

Gossip

Pixers
Pixers
Pixers

الملصقات من الحيل التي تتعد مزاياها، فهى رخيصة وسهلة التركيب والإزالة دون ترك أثر بالإضافة إلى أنه في مقدورها أن تغير شكل المكان كليا وتزيد من حيويته، المهم هنا أن تختار ملصقات بأحجام تتناسب مع أبعاد الغرفة وبألوان تتناغم مع ديكورات المكان ككل.

8. المرايا

JOALHERIA DESIGN - CASA COR SP 2015 - BRASIL, Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

المرايا من الحلول السهلة والذكية في زيادة الشعور باتساع وإشراق المكان بالإضافة إلى أنها متوفرة بأحجام وبتصميمات متنوعة للغاية، في النموذج الحالي لم تكن المرايا هنا هى بطلة المشهد بل الإطار المميز الذي جعل منها تحفة فنية في حد ذاتها.

9.مزهريات مميزة

WOODEN WALL HOOKS, SQUARE AND RECTANGULAR DESIGN, PLAIN COLOURS chocolate creative المنزلمخزن
chocolate creative

WOODEN WALL HOOKS, SQUARE AND RECTANGULAR DESIGN, PLAIN COLOURS

chocolate creative
chocolate creative
chocolate creative

بعض اللمسات الخضراء البسيطة يكون لها  مفعول السحر في إضافة حيوية ونضارة للمكان، بالإضافة إلى أن النباتات في الغالب غير مكلفة، لذا يمكنك الاستثمار في اقتناء أصص ومزهريات بتصميمات مميزة تبرز حمال الزهور والنباتات بما يتلائم مع ديكورات المنزل.

10. وحدة إضاءة جديدة

JERSEY IQ Furniture غرفة السفرةديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver
IQ Furniture

JERSEY

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

الإضاءة من عناصر الديكور التي لديها قدرة على تغيير شكل المكان ونظرتك له، يمكنك اقتناء وحدة إضاءة جانبية جديدة لتضيف مزيد من الإشراق والتوهج للمكان، تصميم الوحدة  إن كان مميزا ومبتكرا ستكون تحفة فنية في حد ذاتها بعيدا عن دورها الوظيفي.

11. استخدم أغراضك القديمة

tailored details, anna westerlund handmade ceramics anna westerlund handmade ceramics فن تشكيليقطع فنية آخرى
anna westerlund handmade ceramics

anna westerlund handmade ceramics
anna westerlund handmade ceramics
anna westerlund handmade ceramics

وأخيرا ..يمكنك الاستعانة ببعض أغراضك القديمة كأسسوارات أنتيكة، مثل أطباق الخزف والأواني الصيني، إطار قديم ورثته عن جدتك أو حتى إناء معدني يمكن استخدامه كمزهرية مميزة.

10 نصائح هامة حول طلاء منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً