11 حل ذكي لديكورات قليلة التكلفة

الجمبع يحب أن يكون منزله مفعم بالديكورات المميزة والفريدة، لكن الفهم الخاطيء للديكور يجعل البعض يعتقد أن الأمر يتطلب على الدوام ميزانية كبيرة وهو ما لا يكون متاحا للجميع في كل الأوقات، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 11 حل ذكي وبدائل لديكورات مميزة منخفضة التكلفة لكنها ستكون إضافة جمالية رائعة لمنزلك بكل تأكيد.
يمكنك يمجموعة من الصور المميزة لعائلتك أو حتى بعض الصور المفضلة لك أن تزين جدار مصمت خالي من التفاصيل الجمالية، اختيار الإطارات المميزة أو استخدام الصور باللون الأبيض والأسود سيمنح المكان طاعا خاص به.
يمكنك ببعض القطع من القماش المبهج أن تعيد إحياء كرسي مهمل كنت تفكر في التخلص منه لتصميمه وألوانه الغير مواكبة للموضة، من أحدث الصيحات الحالية في الفرش والتنجيد هو استخدام فن الكولاج
تركيب أكثر من قطعة لأقمشة مختلفة في تنجيد الأثاث، حتى أن بعض الشركات صارت تطرح في الأسواق أقمشة مطبوعة على طريقة الكولاج.
مفرش جديد أو أكياس جديدة للوسائد بألوان مبهجة ومتناغمة مع ديكور منزلك ستخطف الأنظار وستضيف روح جديدة للمكان بكل تأكيد.
من الحيل الجيدة لتضيف لمسة جمالية مبتكرة لمنزلك وفي الوقت نفسه تعبر عن شخصيتك وتمنحه طابع فريد أن تقوم ببعض الديكورات بنفسك كالرسم على الجدران أو صنع بعض الاكسسوارات المنزلية، وإن لم يكن الدانب الفني قوي لديك يمكنك الاكتفاء بالاستعانة ببعض إطارات الصور بأحجام مختلفة لتعلق بعض المنسوجات المميزة أو قطع فائضة من ورق الجدران أو حتى صورة مميزة من مجلة.. كلها أشياء بسيطة ولن تكلفك شيء.
مؤخرا صارت الرفوف ووحدات التخزين والعرض بتصميمات مبتكرة متوفرة في الأسواق بأسعار معقولة أكثر من ذي قبل، الرائع أنها سهلة التركيب ومتوفرة بتنوع هائل في التصميمات والألوان لذا من المؤكد أنك ستجد ما يتناسب مع ديكوراتك من بينها. يمكنك الاستعانة بهذه الرفوف في المطبخ لعرض بعض الاكسسوارات أو في غرفة المعيشة أو النوم لعرض الأغراض المفضلة والمحببة لك.
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استلهم بعض ديكورات منزلك من الطبيعة من حولك، سواء في الألوان المستخدمة أو في بعض الأثاث. هنا مثلا استعان المصمم بجزعين شجرة ليكونا طاوتان قهوة مميزتان للغاية، المهم أن تختار عناصر تخدم الاسلوب المستخدم في الديكور..هذه الفكرة مثلا تخدم الطابع الريفي أو التبسيطي والموردن بشدة.
الملصقات من الحيل التي تتعد مزاياها، فهى رخيصة وسهلة التركيب والإزالة دون ترك أثر بالإضافة إلى أنه في مقدورها أن تغير شكل المكان كليا وتزيد من حيويته، المهم هنا أن تختار ملصقات بأحجام تتناسب مع أبعاد الغرفة وبألوان تتناغم مع ديكورات المكان ككل.
المرايا من الحلول السهلة والذكية في زيادة الشعور باتساع وإشراق المكان بالإضافة إلى أنها متوفرة بأحجام وبتصميمات متنوعة للغاية، في النموذج الحالي لم تكن المرايا هنا هى بطلة المشهد بل الإطار المميز الذي جعل منها تحفة فنية في حد ذاتها.
بعض اللمسات الخضراء البسيطة يكون لها مفعول السحر في إضافة حيوية ونضارة للمكان، بالإضافة إلى أن النباتات في الغالب غير مكلفة، لذا يمكنك الاستثمار في اقتناء أصص ومزهريات بتصميمات مميزة تبرز حمال الزهور والنباتات بما يتلائم مع ديكورات المنزل.
الإضاءة من عناصر الديكور التي لديها قدرة على تغيير شكل المكان ونظرتك له، يمكنك اقتناء وحدة إضاءة جانبية جديدة لتضيف مزيد من الإشراق والتوهج للمكان، تصميم الوحدة إن كان مميزا ومبتكرا ستكون تحفة فنية في حد ذاتها بعيدا عن دورها الوظيفي.
وأخيرا ..يمكنك الاستعانة ببعض أغراضك القديمة كأسسوارات أنتيكة، مثل أطباق الخزف والأواني الصيني، إطار قديم ورثته عن جدتك أو حتى إناء معدني يمكن استخدامه كمزهرية مميزة.