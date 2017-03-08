12 سُلّم داخلي بتصميمات ملهمة

للأسف السلم الداخلي للمنزل لا يحظى بكثير من الاهتمام في الديكور، رغم أنه يشغل مساحة بصرية كبيرة كما أننا نمر عليه صعودا ونزولا خلال اليوم أكثر من مرة، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 12 تصميم ملهِم لسلالم داخلية لتريك كيف يمكن أن تضيف لمسات جذابة ومبهرة تعيد سلالم منزلك إلى الحياة.
في كثير من الأحيان تترك المساحة أسفل السلم مهملة وغير مستغلة، لذا يمكنك وضع طاولة صغيرة عليها بعض التحف والأكسسوارت مع مرآة بإطار مميز ليتحول مظهر المكان كليا، لكن احرص على اختيار بالتة ألوان لهذا الركن تتناغ مع ألوان السلم مثلما هو الحال في هذا التصميم.
إضاءة درجات السلم بشرائط الليد من الأفكار الجديدة والتي لها تأثير ساحر على المكان، خاصة إن كانت السلالم بمدخل لا يتمتع بمصدر قوي من الإضاءة الطبيعية. هذه الفكرة تتناسب مع التصميمات الكلاسيكية والموردن على حد السواء.
لا شك أن السلالم تشغل حيز كبير من مساحة المنزل، وإن كنت تقطن منزلا صغيرا فأنت في حاجة ماسة لكل سم متاح، تصميم السلّم هنا عملي للغاية إذ تم تقليص حجمه بالإضافة إلى أن درجاته عبارة عن وحدات تخزين مثالية للكتب والمجلات.
ليس شرطا أن يقتصر السلم على الدرجات والدرابزين، بل يمكن أن يتمد إلى الجدار بشرائط خشبية امتدت في خطوط ناعمة إلى الجدار.
يستعين الكثير من الناس بالسلالم اللولبية نظرا لتصميمها الناعم والمميز، إن كان السلم بمنزلك من نفس النوع فابتعد عن التصميمات التقليدية للدرابزين، في النموذج الحالي استعا المصمم بدرابزين خشبي لامع وبخطوط ناعمة تتناغم مع تصميم السلم.
إن كانت المساحة بوسط السلم تسمح بتعليق ثريا أو نجفة مميزة فلا تتردد في اتخاذ القرار، الثريات الممتدة على أكثر من دور لها تأثير مبهر وراقي على ديكورات المكان، كما أنها ستوفر توزيع جيد للسلم ككل.
محبي التصميمات المودرن والمعاصرة لن يجدوا بديل أفضل من الزجاج في تشكيل السلم، ميزة الزجاج أنه مثالي للأماكن الصغيرة نظرا لشفافيته فبالتالي لا يشغل حيز بصري يذكر.
وجود نباتات بداخل منزلك لن يكون مصدر جيد لتجديد الاكسجين بالمكان لكنه أيضا إضافة جمالية رائعة، يمكنك الاستعانة ببعض النباتات والزهور لتزيد من جمال منطقة السلم وما أسفلها.
تصميم الدرابزين له تاثير كبير على مظهر السلم ككل، إن كان السلم لديك بتصميم مودرن أو تبسيطي يمكنك إدخال بعض الأشكال الهندسية في تصميم الدرابزين لتعزز من الأسلوب المستخدم في ديكور منزلك.
استعن بتصميم مميز ومبتكر لوحدة إضاءة السلم لمظهر جذاب وعصري يلفت انتباه ضيوفك.
نموذج مثالي آخر للإضاءة الجيدة والمتعددة (طبيعية وصناعية) للسلم والتي زادت من الشعور بحداثة ونضارة المكان.
تصميم في غاية المرح والبهجة لدرابزين السلم من الخيوط البلاستيكية الملونة، فكرة مثالية إن أردت أن تضيف مزيد من الحيوية والطاقة الإيجابية للمكان.
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