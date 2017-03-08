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12 سُلّم داخلي بتصميمات ملهمة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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للأسف السلم الداخلي للمنزل لا يحظى بكثير من الاهتمام في الديكور، رغم أنه يشغل مساحة بصرية كبيرة كما أننا نمر عليه صعودا ونزولا خلال اليوم أكثر من مرة، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 12 تصميم ملهِم لسلالم داخلية لتريك كيف يمكن أن تضيف لمسات جذابة ومبهرة تعيد سلالم منزلك إلى الحياة.

1. حول المكان أسفل السلم لركن مميز

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

في كثير من الأحيان تترك المساحة أسفل السلم مهملة وغير مستغلة، لذا يمكنك وضع طاولة صغيرة عليها بعض التحف والأكسسوارت مع مرآة بإطار مميز ليتحول مظهر المكان كليا، لكن احرص على اختيار بالتة ألوان لهذا الركن تتناغ مع ألوان السلم مثلما هو الحال في هذا التصميم.

2. سحر الإضاءة

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

إضاءة درجات السلم بشرائط الليد من الأفكار الجديدة والتي لها تأثير ساحر على المكان، خاصة إن كانت السلالم بمدخل لا يتمتع بمصدر قوي من الإضاءة الطبيعية. هذه الفكرة تتناسب مع التصميمات الكلاسيكية والموردن على حد السواء.

3. سلّم عملي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا شك أن السلالم تشغل حيز كبير من مساحة المنزل، وإن كنت تقطن منزلا صغيرا فأنت في حاجة ماسة لكل سم متاح، تصميم السلّم هنا عملي للغاية إذ تم تقليص حجمه بالإضافة إلى أن درجاته عبارة عن وحدات تخزين مثالية للكتب والمجلات.

4. تصميم ناعم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ليس شرطا أن يقتصر السلم على الدرجات والدرابزين، بل يمكن أن يتمد إلى الجدار بشرائط خشبية امتدت في خطوط ناعمة إلى الجدار.

5. سلم لولبي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يستعين الكثير من الناس بالسلالم اللولبية نظرا لتصميمها الناعم والمميز، إن كان السلم بمنزلك من نفس النوع فابتعد عن التصميمات التقليدية للدرابزين، في النموذج الحالي استعا المصمم بدرابزين خشبي لامع وبخطوط ناعمة تتناغم مع تصميم السلم. 

6. إضاءة جذابة

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. الممر الحديث، المدخل و الدرج
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

إن كانت المساحة بوسط السلم تسمح بتعليق ثريا أو نجفة مميزة فلا تتردد في اتخاذ القرار، الثريات الممتدة على أكثر من دور لها تأثير مبهر وراقي على ديكورات المكان، كما أنها ستوفر توزيع جيد للسلم ككل.

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7. سلم بالكامل من الزجاج

Dağılmaz Cam, dağılmaz cam sanayii dağılmaz cam sanayii الممر الحديث، المدخل و الدرج
dağılmaz cam sanayii

dağılmaz cam sanayii
dağılmaz cam sanayii
dağılmaz cam sanayii

محبي التصميمات المودرن والمعاصرة لن يجدوا بديل أفضل من الزجاج في تشكيل السلم، ميزة الزجاج أنه مثالي للأماكن الصغيرة نظرا لشفافيته فبالتالي لا يشغل حيز بصري يذكر.

8. لمسات من الطبيعة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

وجود نباتات بداخل منزلك لن يكون مصدر جيد لتجديد الاكسجين بالمكان لكنه أيضا إضافة جمالية رائعة، يمكنك الاستعانة ببعض النباتات والزهور لتزيد من جمال منطقة السلم وما أسفلها.

9. درابزين بتصميم هندسي

Vivienda Unifamiliar, estudio RILAIN estudio RILAIN الممر الحديث، المدخل و الدرج
estudio RILAIN

estudio RILAIN
estudio RILAIN
estudio RILAIN

تصميم الدرابزين له تاثير كبير على مظهر السلم ككل، إن كان السلم لديك بتصميم مودرن أو تبسيطي يمكنك إدخال بعض الأشكال الهندسية في تصميم الدرابزين لتعزز من الأسلوب المستخدم في ديكور منزلك.

10. إضاءة مميزة

CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

استعن بتصميم مميز ومبتكر لوحدة إضاءة السلم لمظهر جذاب وعصري يلفت انتباه ضيوفك.

11. الحداثة مع النضارة

Virreyes 15, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

نموذج مثالي آخر للإضاءة الجيدة والمتعددة (طبيعية وصناعية) للسلم والتي زادت من الشعور بحداثة ونضارة المكان.

12. خيوط ملونة

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

تصميم في غاية المرح والبهجة لدرابزين السلم من الخيوط البلاستيكية الملونة، فكرة مثالية إن أردت أن تضيف مزيد من الحيوية والطاقة الإيجابية للمكان. 

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