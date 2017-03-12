14 فكرة بسيطة لتجديد ديكور منزلك

لأننا نمل بسرعة من كل شيء بما فيه ديكور منازلنا، نحتاج للقيام ببعض التغييرات من وقت إلى آخر كي نجدد من روح المنزل وتنعشه بلمسات وتكلفة بسيطة.

وحتى لا تستغرق وقت كبير في التفكير و التنفيذ، جمعنا لك 14 فكرة بسيطة ومؤثرة تغيير من ديكور منزلك.