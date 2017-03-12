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14 فكرة بسيطة لتجديد ديكور منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Beige
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لأننا نمل بسرعة من كل شيء بما فيه ديكور منازلنا، نحتاج للقيام ببعض التغييرات من وقت إلى آخر كي نجدد من روح المنزل وتنعشه بلمسات وتكلفة بسيطة.

وحتى لا تستغرق وقت كبير في التفكير و التنفيذ، جمعنا لك 14 فكرة بسيطة ومؤثرة تغيير من ديكور منزلك.

1- ألوان الجدران

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

عندما تريد تغيير ديكور منزلك بشكل كلي عليك بتغيير ألوان الجدران، ويتميز إعادة طلاء الجدران بأنها أقل فكرة مكلفة ماديًا وتجدد من التصميم العام للمنزل وتنعشه.

إن كنت تشعر بالقلق أو لا تفضل التغيير الجذري عليك بطلاء جدار واحد في كل غرفة وستلاحظ الفرق، كما يمكنك توزيع ألوان الجدران بين الألوان الداكنة والفاتحة لتحصل على تصميم متناسق.

2- تصميمات تنقلك إلى عالم آخر

Bliss Pixers غرفة نوم Beige mosque,turkey,istanbul,wall mural,wallpaper
Pixers

Bliss

Pixers
Pixers
Pixers

دائمًا ما نتحدث عن الجدران بإعتبارها طريقة لتنظيم وتوزيع مساحات الغرف، لكنها تتميز أيضًا بتأثيرها القوي على تغيير روح وديكور المنزل خاصة عندما تحولها إلى صورة فوتوغرافية كبيرة تضيف حياة أخرى إلى الغرفة عندما تستخدم بعض نماذج الملصقات التي تطبع صور مختلفة على الجدران كوسيلة تجديد اقتصادية مميزة.

3- قم بتغيير الأقمشة

Möbelstoffe, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil المنزلأقمشة و منسوجات
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

من الطرق الاقتصادية السهلة أيضًا لتجديد ديكور المنزل؛ تغيير الأقمشة الخاصة بالوسائد أو الستائر.

رغم أنه تغيير بسيط ولكن يترك أثر كبير على تغيير أجواء الغرفة.

4- استغل المساحات المنسية

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach درجات وأروقة
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

هل تشعر بالملل من تغيير ديكور المنزل؟ عليك بالتفكير في طريقة جديدة لترتيب وتنظيم المنزل واستغلال الأركان المنسية فتحصل على منظر جديد بمجهود أقل، ومن تلك الأماكن الممرات التي يمكن تحويلها إلى عدة أفكار عملية ومبتكرة ومن أمثلة ذلك تحويلها إلى مكتبة.

5- غرف مفتوحة

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

ما رأيك بالتخلي عن بعض الجدران وتجربة الغرف المفتوحة؟ سيزيد من شعورك بمساحة منزلك واحصل على إضاءة أكبر.

6- مساحات منفصلة

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات MDF White
homify

homify
homify
homify

أما إن كان منزلك يعتمد على المساحات المفتوحة وتود تغيير التصميم، عليك بتقسيم المساحات ببعض الأفكار البسيطة مثل استخدام فواصل متحركة أو جدران مكتبية تعمل كديكور وفاصل في نفس الوقت.

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7- إعادة تنظيم المساحات

23rd floor, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

يمكن أيضًا أن تغير ترتيب قطع الأثاث بطرق مختلفة تقسم الغرف المفتوحة وتجدد من ترتيب الأثاث التقليدي

8- تغيير الستائر

CORTINAS DISEÑO, ELITE DECORACION ELITE DECORACION الغرف
ELITE DECORACION

ELITE DECORACION
ELITE DECORACION
ELITE DECORACION

استبدال الستائر القديمة بأخرى جديدة يجدد ديكور المنزل بشكل كامل ولا تخاف من تجربة الألوان الفاتحة ستنبهر بتأثيرها على إضاءة الغرف.

9- تغيير السجاد

homify جدران وأرضياتسجاد
homify

homify
homify
homify

وإن قمت بتغيير الستائر فغالبًا ستحتاج إلى تغيير السجاد أيضًا، فالسجاد ينشر جو من الدفء في المنزل ومع تغييره رغم انه عنصر بسيط يؤثر بدرجة كبيرة على تغيير ديكور المنزل.

10- انعش منزلك

Die Yucca - Zimmerpflanze des Monats Januar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

لا تحتاج الا لبعض الوقت مع المال لتستثمر في تزيين منزلك بالنباتات لتحصل على ديكور منعش يملًا المنزل بالحياة ويجدد الهواء .

11- أبواب منزلقة

Alurahmen-Schiebetür AR10, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH غرفة المعيشة
​KUHN GmbH

​KUHN GmbH
​KUHN GmbH
​KUHN GmbH

توفر لنا الأبواب المنزلقة مساحات كبيرة، لذا يمكنك استبدال بعض الأبواب التقليدية بأخرى منزلقة وتستفيد من المساحة الجديدة كما يعزز من إضاءة الغرف ويجدد من ديكورها.

12- استخدام جديد للأشياء القديمة

Arzneischränkchen/Regale, FrauSchrader FrauSchrader المنزلمخزن
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

كي تحصل على ديكور فريد أعد استخدام مقتنياتك القديمة بطرق مختلفة وإعطائهم حياة جديدة عن طريق إعادة طلائهم أو تزيينهم.

13- الكثير من الإضاءة

Raindrop Clusters, Javier Herrero* Studio Javier Herrero* Studio غرفة المعيشةإضاءة
Javier Herrero* Studio

Raindrop Clusters

Javier Herrero* Studio
Javier Herrero* Studio
Javier Herrero* Studio

مهم جدًا اختيار الإضاءة التي تتحكم في رؤيتنا للأشياء داخل المنزل، لذا نحرص على توفير نظام إضاءة متكامل واختيار وحدات إضاءة عملية وأنيقة لنحصل على تصميم دافىء وحميمي.

14- لمسات خاصة

A Ship in Port is Safe But... Pixers مكتب عمل أو دراسة Blue wall decal,wall sticker,wall mural,wallpaper,motivation
Pixers

A Ship in Port is Safe But…

Pixers
Pixers
Pixers

لأن المنزل قلعتنا الخاصة التي نحتمي داخلها من العالم، نحتاج لتحويلها إلى مكان ملهم مليء بالطاقة عبر تزيين الجدران بعبارات محفزة تساعدك على تجديد طاقتك وتحفيزك.

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