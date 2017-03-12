14 فكرة بسيطة لتجديد ديكور منزلك

لأننا نمل بسرعة من كل شيء بما فيه ديكور منازلنا، نحتاج للقيام ببعض التغييرات من وقت إلى آخر كي نجدد من روح المنزل وتنعشه بلمسات وتكلفة بسيطة.
وحتى لا تستغرق وقت كبير في التفكير و التنفيذ، جمعنا لك 14 فكرة بسيطة ومؤثرة تغيير من ديكور منزلك.
عندما تريد تغيير ديكور منزلك بشكل كلي عليك بتغيير ألوان الجدران، ويتميز إعادة طلاء الجدران بأنها أقل فكرة مكلفة ماديًا وتجدد من التصميم العام للمنزل وتنعشه.
إن كنت تشعر بالقلق أو لا تفضل التغيير الجذري عليك بطلاء جدار واحد في كل غرفة وستلاحظ الفرق، كما يمكنك توزيع ألوان الجدران بين الألوان الداكنة والفاتحة لتحصل على تصميم متناسق.
دائمًا ما نتحدث عن الجدران بإعتبارها طريقة لتنظيم وتوزيع مساحات الغرف، لكنها تتميز أيضًا بتأثيرها القوي على تغيير روح وديكور المنزل خاصة عندما تحولها إلى صورة فوتوغرافية كبيرة تضيف حياة أخرى إلى الغرفة عندما تستخدم بعض نماذج الملصقات التي تطبع صور مختلفة على الجدران كوسيلة تجديد اقتصادية مميزة.
من الطرق الاقتصادية السهلة أيضًا لتجديد ديكور المنزل؛ تغيير الأقمشة الخاصة بالوسائد أو الستائر.
رغم أنه تغيير بسيط ولكن يترك أثر كبير على تغيير أجواء الغرفة.
هل تشعر بالملل من تغيير ديكور المنزل؟ عليك بالتفكير في طريقة جديدة لترتيب وتنظيم المنزل واستغلال الأركان المنسية فتحصل على منظر جديد بمجهود أقل، ومن تلك الأماكن الممرات التي يمكن تحويلها إلى عدة أفكار عملية ومبتكرة ومن أمثلة ذلك تحويلها إلى مكتبة.
ما رأيك بالتخلي عن بعض الجدران وتجربة الغرف المفتوحة؟ سيزيد من شعورك بمساحة منزلك واحصل على إضاءة أكبر.
أما إن كان منزلك يعتمد على المساحات المفتوحة وتود تغيير التصميم، عليك بتقسيم المساحات ببعض الأفكار البسيطة مثل استخدام فواصل متحركة أو جدران مكتبية تعمل كديكور وفاصل في نفس الوقت.
يمكن أيضًا أن تغير ترتيب قطع الأثاث بطرق مختلفة تقسم الغرف المفتوحة وتجدد من ترتيب الأثاث التقليدي
استبدال الستائر القديمة بأخرى جديدة يجدد ديكور المنزل بشكل كامل ولا تخاف من تجربة الألوان الفاتحة ستنبهر بتأثيرها على إضاءة الغرف.
وإن قمت بتغيير الستائر فغالبًا ستحتاج إلى تغيير السجاد أيضًا، فالسجاد ينشر جو من الدفء في المنزل ومع تغييره رغم انه عنصر بسيط يؤثر بدرجة كبيرة على تغيير ديكور المنزل.
لا تحتاج الا لبعض الوقت مع المال لتستثمر في تزيين منزلك بالنباتات لتحصل على ديكور منعش يملًا المنزل بالحياة ويجدد الهواء .
توفر لنا الأبواب المنزلقة مساحات كبيرة، لذا يمكنك استبدال بعض الأبواب التقليدية بأخرى منزلقة وتستفيد من المساحة الجديدة كما يعزز من إضاءة الغرف ويجدد من ديكورها.
كي تحصل على ديكور فريد أعد استخدام مقتنياتك القديمة بطرق مختلفة وإعطائهم حياة جديدة عن طريق إعادة طلائهم أو تزيينهم.
مهم جدًا اختيار الإضاءة التي تتحكم في رؤيتنا للأشياء داخل المنزل، لذا نحرص على توفير نظام إضاءة متكامل واختيار وحدات إضاءة عملية وأنيقة لنحصل على تصميم دافىء وحميمي.
لأن المنزل قلعتنا الخاصة التي نحتمي داخلها من العالم، نحتاج لتحويلها إلى مكان ملهم مليء بالطاقة عبر تزيين الجدران بعبارات محفزة تساعدك على تجديد طاقتك وتحفيزك.