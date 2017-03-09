مدخل البيت: 20 فكرة لتصميم مدخل يناسب بيتك

مدخل المنزل من الخارج هو ما يعطي انطباع مبدئي لزائريك عما سيرونه من الداخل، لهذا لا يجب أبدًا أن تهمل تصميمه واختيار المواد المناسبة له وحتى الاستعانة بمتخصص حتى لا تهدر تلك المساحة المهمة من منزلك. في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لتصميم مدخل المنزل من الخارج نرجو أن تساعدكم لاختيار ما يناسبكم.
تصميم سلم خرساني هو من أسهل تصميمات السلالم فكل ما عليك فعله هو تشكيله كما تريد وتركه ليجف! ولكن ما يجب أن تأخذه في الاعتبار هو أن يكون شكل السلم مناسب لتصميم منزلك أو تصميم المبنى من الخارج، سواء كان حداثي (مودرن) أو تبسيطي (مينيمالي) أو أي كان النمط المستخدم.
الفكرة الثانية هي الجرانيت الذي يعتبر من أكثر المواد تحملًا ومقاومة وأكثرهم خفّة على الأرجل عند استخدامها بسبب شدة المقاومة تلك، هذا بجانب كون شكلها الجميل والأنيق.
المدخل المصنوع من الحجر الطبيعي يوفر لك أرضية متينة وتتحمل عوامل الجو الخارجي، ومناسب جدًا لواجهات المنازل ذات التصميم الريفي أو الروستيك.
يمكنك الجمع بين مواد مختلفة في مدخل المنزل كما في هذه الصورة. جمع المصمم بين الأرضية الأسمنتية والأحجار والجرانيت في أرضية المدخل والسلم.
ربما تعتقد أن الأرضيات الخشبية مناسبة لداخل المنزل فقط، ولكن في الحقيقة أنه يوجد أنواع معينة من الخشب والخشب المعالج يمكن استخدامها في الخارج. ولكن ستحتاج لصيانتها بين الحين والآخر ووضع في الاعتبار وجود صرف مناسب لمياة الأمطار خاصة إذا كنت في منطقة تمطر في كثير من أوقات السنة.
من أكثر تصميمات المداخل شيوعًا هي زراعته مع إنشاء طريق من الأحجار المتفرفة للمشي عليها بدون إفساد النباتات.
الحجر اللوحي هو نوع من الجرانيت الأسود، وبسبب لونه القاتم يضفي فخامة وأناقة على المداخل بشكل رائع.
إذا كان منزلك عصريًا وتصميمه من النمط الصناعي، فوضع ألواح من الصلب في المدخل سيكون اختيار رائع ومناسب لك! تستطيع أن تغير في مقاساته حسب مساحة المدخل وديناميكيته.
السلالم المصنوعة من الصلب أو الألومنيوم المشكل هي طريقة أخرى جيدة للحصول على مدخل عصري أو بنمط صناعي.
يمكنك شراء قوالب خرسانية جاهزة للتركيب فقط كل ما عليك فعله هو ترتيبها بالشكل الذي يناسبك وتركها لتجفّ، وستحصل على أرضية قوية لمدخل منزلك.
يمكنك اختيار درجات وتصميمات مختلفة من نفس المادة إذا كنت من محبي الاختلاف والتصميمات الفريدة من نوعها التي تناسب ذوقك. يمكنك اختيار أ
البلاط وخاصة الأبيض والكريمي يظهر مدخل منزلك بشكل مرتب بسبب لونه الفاتح والذي يشعرك بنظافته خاصة إذا كنت تقوم بالاهتمام به ويعطي انطباعًا عن منزل منظم ومرتب.
البلاط اللامع الذي يعكس ضوء الشمس في مدخل منزلك يضفي بهجة عليه، ولكن تأكد أن تختار بلاط مضاد للانزلاق لتجنب الحوادث المروعة!
اختر من بين الرسومات والتصميمات العديدة للبورسلين الذي يجعل المدخل يبدو أكثر فخامة.
الخشب ذو المظهر العتيق يجعل منزلك يبدو أكثر دفئًا وخاصة في الواجهات ذات النمط الريفي والقديم.
لست بحاجة لوضع أي شيء آخر غير النباتات للحصول على مدخل طبيعي مائة بالمائة.
الزلط الصغير هو اختيار آخر لإنشاء طريق لباب المنزل، ويمكنك اختيار بين العديد من الألوان المختلفة له.
الخشب المطلي في المدخل سيكون المكان المفضل لحيوانك الأليف حيث أنه يكون باردًا في الظل ودافئًا بحرارة مناسبة في الشمس!
إذا كنت تريد ممر عملي ويتحمل ولكن باقي المدخل بمواد طبيعية، فربما يمكنك تركيب بلاط في ممر السيارات فقط وتترك باقي المدخل مزروع بالنباتات.
لا تحصر اختياراتك بين مادة أو اثنتين فقط! في هذا التصميم المدخل مصنوع من مواد عديدة بين النباتات والخرسانة والبلاط الذي يشكل رسمة جميلة. لا تخف من الخروج عن المألوف!
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