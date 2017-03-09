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مدخل البيت: 20 فكرة لتصميم مدخل يناسب بيتك

ريم عوض ريم عوض
Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
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مدخل المنزل من الخارج هو ما يعطي انطباع مبدئي لزائريك عما سيرونه من الداخل، لهذا لا يجب أبدًا أن تهمل تصميمه واختيار المواد المناسبة له وحتى الاستعانة بمتخصص حتى لا تهدر تلك المساحة المهمة من منزلك. في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لتصميم مدخل المنزل من الخارج نرجو أن تساعدكم لاختيار ما يناسبكم.

1- سلم خرساني

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

تصميم سلم خرساني هو من أسهل تصميمات السلالم فكل ما عليك فعله هو تشكيله كما تريد وتركه ليجف! ولكن ما يجب أن تأخذه في الاعتبار هو أن يكون شكل السلم مناسب لتصميم منزلك أو تصميم المبنى من الخارج، سواء كان حداثي (مودرن) أو تبسيطي (مينيمالي) أو أي كان النمط المستخدم.

2- سلالم جرانيت

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

الفكرة الثانية هي الجرانيت الذي يعتبر من أكثر المواد تحملًا ومقاومة وأكثرهم خفّة على الأرجل عند استخدامها بسبب شدة المقاومة تلك، هذا بجانب كون شكلها الجميل والأنيق.

3- مدخل حجري

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

المدخل المصنوع من الحجر الطبيعي يوفر لك أرضية متينة وتتحمل عوامل الجو الخارجي، ومناسب جدًا لواجهات المنازل ذات التصميم الريفي أو الروستيك.

4- مزيج من المواد المختلفة

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

يمكنك الجمع بين مواد مختلفة في مدخل المنزل كما في هذه الصورة. جمع المصمم بين الأرضية الأسمنتية والأحجار والجرانيت في أرضية المدخل والسلم.

5- مدخل خشبي

Jardines Verticales, HUICHOL HUICHOL منازل
HUICHOL

HUICHOL
HUICHOL
HUICHOL

ربما تعتقد أن الأرضيات الخشبية مناسبة لداخل المنزل فقط، ولكن في الحقيقة أنه يوجد أنواع معينة من الخشب والخشب المعالج يمكن استخدامها في الخارج. ولكن ستحتاج لصيانتها بين الحين والآخر ووضع في الاعتبار وجود صرف مناسب لمياة الأمطار خاصة إذا كنت في منطقة تمطر في كثير من أوقات السنة.

6- زرع وأحجار

CASA N+E, Narda Davila arquitectura Narda Davila arquitectura منازل
Narda Davila arquitectura

Narda Davila arquitectura
Narda Davila arquitectura
Narda Davila arquitectura

من أكثر تصميمات المداخل شيوعًا هي زراعته مع إنشاء طريق من الأحجار المتفرفة للمشي عليها بدون إفساد النباتات.

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7- الحجر اللوحي

Provenza L21, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

الحجر اللوحي هو نوع من الجرانيت الأسود، وبسبب لونه القاتم يضفي فخامة وأناقة على المداخل بشكل رائع.

8- ألواح الصلب

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إذا كان منزلك عصريًا وتصميمه من النمط الصناعي، فوضع ألواح من الصلب في المدخل سيكون اختيار رائع ومناسب لك! تستطيع أن تغير في مقاساته حسب مساحة المدخل وديناميكيته.

9- سلالم من الألومينيوم والصلب

Vivienda Los Bosques, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos منازل
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

السلالم المصنوعة من الصلب أو الألومنيوم المشكل هي طريقة أخرى جيدة للحصول على مدخل عصري أو بنمط صناعي.

10- قوالب خرسانية

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

يمكنك شراء قوالب خرسانية جاهزة للتركيب فقط كل ما عليك فعله هو ترتيبها بالشكل الذي يناسبك وتركها لتجفّ، وستحصل على أرضية قوية لمدخل منزلك.

11- تصميمات متداخلة

Patio, la encantada, Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion حديقة
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion

Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion

يمكنك اختيار درجات وتصميمات مختلفة من نفس المادة إذا كنت من محبي الاختلاف والتصميمات الفريدة من نوعها التي تناسب ذوقك. يمكنك اختيار أ

12- البلاط

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

البلاط وخاصة الأبيض والكريمي يظهر مدخل منزلك بشكل مرتب بسبب لونه الفاتح والذي يشعرك بنظافته خاصة إذا كنت تقوم بالاهتمام به ويعطي انطباعًا عن منزل منظم ومرتب.

13- بلاط لامع

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

البلاط اللامع الذي يعكس ضوء الشمس في مدخل منزلك يضفي بهجة عليه، ولكن تأكد أن تختار بلاط مضاد للانزلاق لتجنب الحوادث المروعة!

14- بورسلين برسومات أنيقة

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

اختر من بين الرسومات والتصميمات العديدة للبورسلين الذي يجعل المدخل يبدو أكثر فخامة.

15- خشب عتيق

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

الخشب ذو المظهر العتيق يجعل منزلك يبدو أكثر دفئًا وخاصة في الواجهات ذات النمط الريفي والقديم.

16- نباتات فقط

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

لست بحاجة لوضع أي شيء آخر غير النباتات للحصول على مدخل طبيعي مائة بالمائة.

17- الزلط

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الزلط الصغير هو اختيار آخر لإنشاء طريق لباب المنزل، ويمكنك اختيار بين العديد من الألوان المختلفة له.

18- الخشب مرة أخرى

Residence Zeederberg, AOJ | Architecture & Interiors AOJ | Architecture & Interiors شبابيك
AOJ | Architecture &amp; Interiors

AOJ | Architecture & Interiors
AOJ | Architecture &amp; Interiors
AOJ | Architecture & Interiors

الخشب المطلي في المدخل سيكون المكان المفضل لحيوانك الأليف حيث أنه يكون باردًا في الظل ودافئًا بحرارة مناسبة في الشمس!

19- بلاط للسيارة فقط

Cienega de Flores 1, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS حديقة
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

إذا كنت تريد ممر عملي ويتحمل ولكن باقي المدخل بمواد طبيعية، فربما يمكنك تركيب بلاط في ممر السيارات فقط وتترك باقي المدخل مزروع بالنباتات.

20- مزيج من كل شيء

Log Cabin homify حديقة خشب Wood effect office,study,gym,studio,garden,flat roof,modern,contemporary,L shape,wooden
homify

Log Cabin

homify
homify
homify

لا تحصر اختياراتك بين مادة أو اثنتين فقط! في هذا التصميم المدخل مصنوع من مواد عديدة بين النباتات والخرسانة والبلاط الذي يشكل رسمة جميلة. لا تخف من الخروج عن المألوف!

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