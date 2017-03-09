مدخل البيت: 20 فكرة لتصميم مدخل يناسب بيتك

مدخل المنزل من الخارج هو ما يعطي انطباع مبدئي لزائريك عما سيرونه من الداخل، لهذا لا يجب أبدًا أن تهمل تصميمه واختيار المواد المناسبة له وحتى الاستعانة بمتخصص حتى لا تهدر تلك المساحة المهمة من منزلك. في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لتصميم مدخل المنزل من الخارج نرجو أن تساعدكم لاختيار ما يناسبكم.