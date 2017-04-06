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14 صورة تجمع باليته ألوان رائعة لغرفة المعيشة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
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نحن عندما نتحدث عن ألوان منزلك لا نقصد فقط داهانات الجدران، وإنما نحن نتحدث عن ألوان الجدران والأثاث والسجاد والستائر وكل مقتنيات الغرفة، فكل جزء فيها هو حلقة في دائرة كبيرة تُكمل بعضها البعض للحصول على منزل أنيق في النهاية..

ولأن للألوان لمسة محورية في كل المنازل، ولها تأثيرها النفسي على الأفراد، فنحن اليوم نُسلط الضوء على أهم الغرف في منزلك، وهي غرفة المعيشة والتي تقضي فيها الأسرة معظم أوقتها، لذلك من المهم جدًا اختيار ألوان الأثاث والدهانات والمفروشات بعناية من أجل الحصول على غرفة مريحة في الصباح وجلسة استرخاء في المساء بعد يوم عمل طول.. 

ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال 14 صورة تجمع باليته ألوان رائعة لغرفة المعيشة

1. ألوان الباستيل الجميلة

Pavilion sofa bed Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Grey sofa bed,sofa,grey
Loaf

Pavilion sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

الرمادي الفاتح للجدران وللأريكة مع الوسائد الملونة، والاستعانة بسجادة صغيرة بمزيج من الرمادي الفاتح والغامق، مع لمسات خشبية رائعة في سطح المنضدتين.

2. الوسائد الملونة

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

إذا كانت الغرفة مطلية بألوانٍ فاتحة، فيمكنك الاستعانة بوسائد جميلة على الأريكة تجمل ألوان جريئة وقوية للمسة حيوية أكثر.. نحن نقدم لك الأصفر والأحمر والوردي لمظهر مليء بالمرح.

3. كيف توظف الأثاث المنقوش

Eclectic Apartment, The Orange Lane The Orange Lane غرفة المعيشة
The Orange Lane

Eclectic Apartment

The Orange Lane
The Orange Lane
The Orange Lane

إذا كان الأثاث منقوش ويحمل الكثير من الألوان مثل هذا، فإن الاختيار الأفضل لدهانات الحائط هو اللون الأبيض أو بمعنى أدق لونٍ واحد فاتح، وذلك للحد من سطوة الرسوم والنقوش المُبهرجة في الأثاث، وراحة العين.

4. الألوان المتقاربة

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

استخدام الألوان المتقاربة في الدرجة اللونية يبدو أمرًا رائعًا لتناغم أنيق في غرفة المعيشة، وهنا استخدمت جدران رمادية فاتحة وأثاث باللون الأرجواني الفاتح، وأرضية من الباركية، مع لوحة ملونة لجذب الانتباه.

5. الأحمر..!

Knole Sofa within classic english country style living room MN Design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Red interior designer,interior design,classic,knole sofa,living room,english country,london,red sofa
MN Design

Knole Sofa within classic english country style living room

MN Design
MN Design
MN Design

يصعب توظيف الأحمر بسهولة لكونه من الألوان النارية القوية التي تحتاج لعناية في الاختيار حتى لا يسبب إزعاج بصري بالغرفة، ولكسر سطوته في الأثاث استخدمت هذه الغرفة جدران من الأخضر الفاتح الفستقي للمسة هادئة أكثر.

6. اللون الداخاني يناسبه كل شيء

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

اللون الدخاني هو درجة مطفية من اللون الأبيض، ولكنه يقوم بنفس مهام الأبيض تمامًا، ويسمح لك باستخدام كافة الألون معه، وهكذا استخدمت هذه الغرفة وسائد ولوحات ملونة للمسة ذاهية في الغرفة.

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7. الفيراني والأرجواني

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لا بأس بإدخال لونٍ غامق في أناقة الأرجواني تفاصيل غرفة فاتحة كهذه، حيث أن الأريكة من القماش الفيراني الفاتح، مع كراسي ووسائد ووحدات إضاءة تحمل اللون الأرجواني، لغرفة بجدران فاتحة وسجادة قطيفة بيضاء.

8. اللمسات الحمراء البسيطة

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

اللمسات الحمراء من شئنها أن تُعطي حيوية وجمال أكثر لغرفتك، وتبدو رائعة إذا كانت بسيطة، كما في هذه الغرفة التي استخدمت الأبيض لطلاء الجدران وأريكة رمادية داكنة ووظفت الأحمر في الستائر والوسائد الجميلة.

9. أناقة البنفسجي

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لأنه لونْ غامق لا يمكن أن ينتشر في كل تفاصيل الغرفة، كان من الضروري للاستمتاع بأناقة اللمسة البنفسجية أن تكون الجدران والأرضية فاتحة والستائر بسيطة.

10. توظيف رائع للستائر المنقوشة

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

إذا كنت ترغب في ستائر ملونة ومنقوشة يجب أن تكون في غرفة هادئة وبسيطة، وأن يكون الأثاث غير منقوش لكي لا تشعر بفوشى وارتباك وتوتر، وهذا ما نقدمه لك في هذه الغرفة التي تحمل أثاث رمادي فاتح ووسائد ملونة وغير منقوشة، مع ستائر تحمل نقوش مختلفة وألونٍ ذاهية.

11. سحر الأزرق

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الأزرق من الألوان القاتمة.. لذلك يتناسب تمامًا مع الألوان الفاتحة لإعطاء لمسة أنيقة دون أن يتسبب بالعتمة أو ضيق المكان، وكان توظيفة في هذا التصميم رائع للغاية، حيث ظهرت اللمسات الزرقاء في الوسائد على الأريكة الفاتحة، والستائر القماشية الجميلة.

12. تناغم السجادة واللوحات

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

هذه الغرفة الرائعة التي استخدمت أثاث جلدي أسود استطاعت خلق لمسة من البهجة والمرح في السجادة واللوحات والتي تتناغم ألوانهم المختلفة والكثيرة بشكلٍ واضح وجميل.

13. أثاث جلدي غامق

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

أغلب تصميمات الأثاث الجلدي تكون بألوان قاتمة، ولذلك يفضل توظيفها في غرفة بدهانات فاتحة حتى تحد من قتامتها، وهكذا يأتي هذا التصميم لغرفة بسيطة تحمل أريكة كبيرة باللون البني، مع سجادة بيج فاتحة وجدران فاتحة أيضًا.

14. الوسائد

Living Spaces, Clean Design Clean Design منازل
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

تستمد هذه الغرفة ألوانها من الوسائد الجميلة التي تمتلىء بالنقوش والألوان المختلفة على أثاث باللون السماوي الفاتح، وإطارات خشبية سوداء.. لتضفي لمسة حيوية جميلة على الغرفة.

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