نحن عندما نتحدث عن ألوان منزلك لا نقصد فقط داهانات الجدران، وإنما نحن نتحدث عن ألوان الجدران والأثاث والسجاد والستائر وكل مقتنيات الغرفة، فكل جزء فيها هو حلقة في دائرة كبيرة تُكمل بعضها البعض للحصول على منزل أنيق في النهاية..
ولأن للألوان لمسة محورية في كل المنازل، ولها تأثيرها النفسي على الأفراد، فنحن اليوم نُسلط الضوء على أهم الغرف في منزلك، وهي غرفة المعيشة والتي تقضي فيها الأسرة معظم أوقتها، لذلك من المهم جدًا اختيار ألوان الأثاث والدهانات والمفروشات بعناية من أجل الحصول على غرفة مريحة في الصباح وجلسة استرخاء في المساء بعد يوم عمل طول..
ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال 14 صورة تجمع باليته ألوان رائعة لغرفة المعيشة
الرمادي الفاتح للجدران وللأريكة مع الوسائد الملونة، والاستعانة بسجادة صغيرة بمزيج من الرمادي الفاتح والغامق، مع لمسات خشبية رائعة في سطح المنضدتين.
إذا كانت الغرفة مطلية بألوانٍ فاتحة، فيمكنك الاستعانة بوسائد جميلة على الأريكة تجمل ألوان جريئة وقوية للمسة حيوية أكثر.. نحن نقدم لك الأصفر والأحمر والوردي لمظهر مليء بالمرح.
إذا كان الأثاث منقوش ويحمل الكثير من الألوان مثل هذا، فإن الاختيار الأفضل لدهانات الحائط هو اللون الأبيض أو بمعنى أدق لونٍ واحد فاتح، وذلك للحد من سطوة الرسوم والنقوش المُبهرجة في الأثاث، وراحة العين.
استخدام الألوان المتقاربة في الدرجة اللونية يبدو أمرًا رائعًا لتناغم أنيق في غرفة المعيشة، وهنا استخدمت جدران رمادية فاتحة وأثاث باللون الأرجواني الفاتح، وأرضية من الباركية، مع لوحة ملونة لجذب الانتباه.
يصعب توظيف الأحمر بسهولة لكونه من الألوان النارية القوية التي تحتاج لعناية في الاختيار حتى لا يسبب إزعاج بصري بالغرفة، ولكسر سطوته في الأثاث استخدمت هذه الغرفة جدران من الأخضر الفاتح
الفستقي للمسة هادئة أكثر.
اللون الدخاني هو درجة مطفية من اللون الأبيض، ولكنه يقوم بنفس مهام الأبيض تمامًا، ويسمح لك باستخدام كافة الألون معه، وهكذا استخدمت هذه الغرفة وسائد ولوحات ملونة للمسة ذاهية في الغرفة.
لا بأس بإدخال لونٍ غامق في أناقة الأرجواني تفاصيل غرفة فاتحة كهذه، حيث أن الأريكة من القماش الفيراني الفاتح، مع كراسي ووسائد ووحدات إضاءة تحمل اللون الأرجواني، لغرفة بجدران فاتحة وسجادة قطيفة بيضاء.
اللمسات الحمراء من شئنها أن تُعطي حيوية وجمال أكثر لغرفتك، وتبدو رائعة إذا كانت بسيطة، كما في هذه الغرفة التي استخدمت الأبيض لطلاء الجدران وأريكة رمادية داكنة ووظفت الأحمر في الستائر والوسائد الجميلة.
لأنه لونْ غامق لا يمكن أن ينتشر في كل تفاصيل الغرفة، كان من الضروري للاستمتاع بأناقة اللمسة البنفسجية أن تكون الجدران والأرضية فاتحة والستائر بسيطة.
إذا كنت ترغب في ستائر ملونة ومنقوشة يجب أن تكون في غرفة هادئة وبسيطة، وأن يكون الأثاث غير منقوش لكي لا تشعر بفوشى وارتباك وتوتر، وهذا ما نقدمه لك في هذه الغرفة التي تحمل أثاث رمادي فاتح ووسائد ملونة وغير منقوشة، مع ستائر تحمل نقوش مختلفة وألونٍ ذاهية.
الأزرق من الألوان القاتمة.. لذلك يتناسب تمامًا مع الألوان الفاتحة لإعطاء لمسة أنيقة دون أن يتسبب بالعتمة أو ضيق المكان، وكان توظيفة في هذا التصميم رائع للغاية، حيث ظهرت اللمسات الزرقاء في الوسائد على الأريكة الفاتحة، والستائر القماشية الجميلة.
هذه الغرفة الرائعة التي استخدمت أثاث جلدي أسود استطاعت خلق لمسة من البهجة والمرح في السجادة واللوحات والتي تتناغم ألوانهم المختلفة والكثيرة بشكلٍ واضح وجميل.
أغلب تصميمات الأثاث الجلدي تكون بألوان قاتمة، ولذلك يفضل توظيفها في غرفة بدهانات فاتحة حتى تحد من قتامتها، وهكذا يأتي هذا التصميم لغرفة بسيطة تحمل أريكة كبيرة باللون البني، مع سجادة بيج فاتحة وجدران فاتحة أيضًا.
تستمد هذه الغرفة ألوانها من الوسائد الجميلة التي تمتلىء بالنقوش والألوان المختلفة على أثاث باللون السماوي الفاتح، وإطارات خشبية سوداء.. لتضفي لمسة حيوية جميلة على الغرفة.
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