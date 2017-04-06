نحن عندما نتحدث عن ألوان منزلك لا نقصد فقط داهانات الجدران، وإنما نحن نتحدث عن ألوان الجدران والأثاث والسجاد والستائر وكل مقتنيات الغرفة، فكل جزء فيها هو حلقة في دائرة كبيرة تُكمل بعضها البعض للحصول على منزل أنيق في النهاية..

ولأن للألوان لمسة محورية في كل المنازل، ولها تأثيرها النفسي على الأفراد، فنحن اليوم نُسلط الضوء على أهم الغرف في منزلك، وهي غرفة المعيشة والتي تقضي فيها الأسرة معظم أوقتها، لذلك من المهم جدًا اختيار ألوان الأثاث والدهانات والمفروشات بعناية من أجل الحصول على غرفة مريحة في الصباح وجلسة استرخاء في المساء بعد يوم عمل طول..

ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال 14 صورة تجمع باليته ألوان رائعة لغرفة المعيشة