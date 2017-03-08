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برجولات مودرن: 10 تصميمات تناسب أي حديقة

أميرة قاسم أميرة قاسم
The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
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الربيع على الأبواب والكثير في اشتياق لتقضية أوقات ممتعة مع العائلة وقت الظهيرة بحديقة المنزل تحت ظل البرجولا. والبرجولا هى هيكل مكون من مجموعة من الأعمدة والألواح يستخدم كدعامة لخامات متنوعة لتوفر ظل مناسب بالحديقة، يمكن لهذا الغطاء أن يكون من الخشب أو القماش أو المعدن أو حتى النباتات المتسلقة. في كتاب الافكار اليوم سنعرض لك 10 تصميمات لبرجولات موردن يمكنك اقتباسهافي حديثتك لتستمتع بها هذا الربيع.

1. برجولا معدنية

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes حديقة
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

تصميم عملية للغاية، إذ اعتمد على المعدن كخامة لتشكيل هيكل البرجولا، ميزة البرجولا المعدنية أنها لديها مقاومة عالية للتغيرات المناخية كما أنها تتناسب مع الأماكن المكشوفة التي تهب عليها رياح قوية باستمرار.

2. غطاء زجاجي

The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

تصميم موردن وأنيق للغاية، هيكل البرجولا هنا من ألواح الخشب باللون الداكن، بينما الغطاء زجاجي ليحمي الحديقة ومدخل المنزل من الأمطار وفي الوقت نفسه يسمح لك بالاستمتاع بالضوء الطبيعي في كل الأحوال.

3. تصميم متناغم مع الواجهة

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura أبواب رئيسية حديد White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

وجود برجولا في مدخل المنزل من الأفكار الجيدة، إذ أنها تمنح الواجهة مظهر مميز وترحابي وتجذب الأبصار للمدخل وتبرز جمالياته، ولتحقق مزيد من الجاذبية اختر ألوان تتناغم بسلاسة مع ألوان الواجهة.

4. الخشب لتصميم أنيق

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مرآب~ كراج
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

لاختيار التصميم المناسب للبرجولا عليك أن تضع في اعتبارك طبيعة المناخ المحيط بالمنزل واحتيجاتك منها، في النموذج العالي استعان المصمم بألواح خشبية متقاربة مع غطاء شفاف من الأكليريك لحجب جزئي للضوء الطبيعي.

5. تصميم رومانسي

Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura بلكونة أو شرفة
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
oda - oficina de arquitectura

تصميم مثالي لمن يفضلون البرجولات الهادئة وذالت الطابع الرومانسي، اللون الأبيض المهين على البرجولا يزيد من أناقتها ورقي مظهرها.6

6. تصميم ترحابي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لمظهر ترحابي مميز لمدخل منزلك يمكنك إضافة برجولا خشبية بتصميم ريفي لتزيد من أجواء الدفء بالمكان، ولاكتمال جمال التصميم يمكنك الاستعانة بممر خشبي تحت البرجولا ومزين على الجانبين بنباتات طولية بارزة كما بالنموذج بالصورة .

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7. غطاء طبيعي

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito منازل
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

من الأفكار التقليدية لكنها محببة للكثير وتناسب كل أساليب التصميم أن يتم تغطية هيكل البرجولا بالنباتات المتسلقة خاصة المزهرة منها مثل شجر الجهنمية والذي تتنوع ألوان اوراقه بين الزهري والأبيض والبنفسجي.

8. تصميم يتبع أسلوب البحر المتوسط

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA بلكونة أو شرفة
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

يمكنك منح حديقتك بعض اللمسات من أسلوب البحر المتوسط في التصميم بالاستعانة بأعمدة للبرجولا ذات تصميم يوناني كما هو واضح بالصورة، الستائر المخملية البيضاء ستدعم المشهد ككل وتعيدك بالزمن إلى العصر الروماني كما أنها ستوفر مزيد من الظل بالمكان.

9. البامبو

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento منازل Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

سيقان البامبو من الخامات المضفلة في تشكيل البرجولا خاصة إذا دمجت ببعض النباتات المتسلقة التي ستزيد من نضارة وحيوية الحديقة.

10. تصميم مميز

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

ليس من الضرورة أن يكون للبرجولا شكل محدد وصارم، فالمنحنيات والخطوط الناعمة يمنحها مظهر معاصر وفريد.

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