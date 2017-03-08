برجولات مودرن: 10 تصميمات تناسب أي حديقة

الربيع على الأبواب والكثير في اشتياق لتقضية أوقات ممتعة مع العائلة وقت الظهيرة بحديقة المنزل تحت ظل البرجولا. والبرجولا هى هيكل مكون من مجموعة من الأعمدة والألواح يستخدم كدعامة لخامات متنوعة لتوفر ظل مناسب بالحديقة، يمكن لهذا الغطاء أن يكون من الخشب أو القماش أو المعدن أو حتى النباتات المتسلقة. في كتاب الافكار اليوم سنعرض لك 10 تصميمات لبرجولات موردن يمكنك اقتباسهافي حديثتك لتستمتع بها هذا الربيع.