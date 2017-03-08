برجولات مودرن: 10 تصميمات تناسب أي حديقة

الربيع على الأبواب والكثير في اشتياق لتقضية أوقات ممتعة مع العائلة وقت الظهيرة بحديقة المنزل تحت ظل البرجولا. والبرجولا هى هيكل مكون من مجموعة من الأعمدة والألواح يستخدم كدعامة لخامات متنوعة لتوفر ظل مناسب بالحديقة، يمكن لهذا الغطاء أن يكون من الخشب أو القماش أو المعدن أو حتى النباتات المتسلقة. في كتاب الافكار اليوم سنعرض لك 10 تصميمات لبرجولات موردن يمكنك اقتباسهافي حديثتك لتستمتع بها هذا الربيع.
تصميم عملية للغاية، إذ اعتمد على المعدن كخامة لتشكيل هيكل البرجولا، ميزة البرجولا المعدنية أنها لديها مقاومة عالية للتغيرات المناخية كما أنها تتناسب مع الأماكن المكشوفة التي تهب عليها رياح قوية باستمرار.
تصميم موردن وأنيق للغاية، هيكل البرجولا هنا من ألواح الخشب باللون الداكن، بينما الغطاء زجاجي ليحمي الحديقة ومدخل المنزل من الأمطار وفي الوقت نفسه يسمح لك بالاستمتاع بالضوء الطبيعي في كل الأحوال.
وجود برجولا في مدخل المنزل من الأفكار الجيدة، إذ أنها تمنح الواجهة مظهر مميز وترحابي وتجذب الأبصار للمدخل وتبرز جمالياته، ولتحقق مزيد من الجاذبية اختر ألوان تتناغم بسلاسة مع ألوان الواجهة.
لاختيار التصميم المناسب للبرجولا عليك أن تضع في اعتبارك طبيعة المناخ المحيط بالمنزل واحتيجاتك منها، في النموذج العالي استعان المصمم بألواح خشبية متقاربة مع غطاء شفاف من الأكليريك لحجب جزئي للضوء الطبيعي.
تصميم مثالي لمن يفضلون البرجولات الهادئة وذالت الطابع الرومانسي، اللون الأبيض المهين على البرجولا يزيد من أناقتها ورقي مظهرها.6
لمظهر ترحابي مميز لمدخل منزلك يمكنك إضافة برجولا خشبية بتصميم ريفي لتزيد من أجواء الدفء بالمكان، ولاكتمال جمال التصميم يمكنك الاستعانة بممر خشبي تحت البرجولا ومزين على الجانبين بنباتات طولية بارزة كما بالنموذج بالصورة .
من الأفكار التقليدية لكنها محببة للكثير وتناسب كل أساليب التصميم أن يتم تغطية هيكل البرجولا بالنباتات المتسلقة خاصة المزهرة منها مثل شجر الجهنمية والذي تتنوع ألوان اوراقه بين الزهري والأبيض والبنفسجي.
يمكنك منح حديقتك بعض اللمسات من أسلوب البحر المتوسط في التصميم بالاستعانة بأعمدة للبرجولا ذات تصميم يوناني كما هو واضح بالصورة، الستائر المخملية البيضاء ستدعم المشهد ككل وتعيدك بالزمن إلى العصر الروماني كما أنها ستوفر مزيد من الظل بالمكان.
سيقان البامبو من الخامات المضفلة في تشكيل البرجولا خاصة إذا دمجت ببعض النباتات المتسلقة التي ستزيد من نضارة وحيوية الحديقة.
ليس من الضرورة أن يكون للبرجولا شكل محدد وصارم، فالمنحنيات والخطوط الناعمة يمنحها مظهر معاصر وفريد.
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