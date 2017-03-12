12 تصميم مبتكر لإعادة استخدام الأشياء القديمة

يتضمن مفهوم إعادة الاستخدام داخل مجال التصميم والديكور إضفاء حياة جديدة على العناصر والأدوات القديمة التي لا تستخدم، مع الاستعانة بها أيضًا في تزيين ديكور المنزل باعتبارها قطع انتيك يمكن توظيفها في تصميمات شابي شيك المتنوعة لتحصل على ديكور مميز وفريد في منزلك.
تعرف معنا على بعض الأفكار المبتكرة التي تستفيد من كل مقتنياتك القديمة بطريقة جمالية مميزة يمكنك صنعها بنفسك .
لديك الكثير من الفناجين القديمة ولا تستطيع التخلي عنها؟
إليك فكرة مبتكرة تزين بها غرفة الطعام بجو ساحر ودافىء بواسطة الفناجين المفضلة لديك.
تمتاز صناديق الفاكهة الخشبية بسهولة تحويلها إلى الكثير من الأفكار العملية المميزة التي لا تستهلك وقت كثير ولا خامات مكلفة، يمكنك توظيفها أيضًا في الحدائق.
لا يخلو منزل من البرطمانات الزجاجية الكثيرة التي ينتهي الحال بها في سلة المخلفات، ولكنها مادة مميزة يمكن إعادة استخدامها بعد طلائها بألوان أكريليك باهية، يمكنك استخدامها كإصيص زرع ذو ألوان متعددة بأحجام مختلفة.
يمكننا أيضًا إحياء الكثير من قطع الأثاث القديمة بعد طلائها مرة أخرى واستخدامها في وظائف ديكور مختلفة، وستلاحظ كم تضفي تلك القطع ذوق فريد على ديكورك وطابع خاص.
بدل من شراءأثاث جديد، يمكنك إصلاح الأثاث المستهلك بتجديد ألوانه وتصميم بعض الأدراج مثلًا كما يقترح التصميم الآتي.
بالتأكيد لديك آنية نحاسية على الأقل قديمة ما رأيك بتحويلها إلى قطعة أنتيك مميزة وزراعة بعض الزهور بها؟
الأدراج والكبائن القديمة يمكن أن تحولها إلى طاولات تخزينية متحركة عن طريق تركيب عجل متحرك فقط وبعض الرفوف واختار لها طلاء بلونك المفضل، وستوفر لك أماكن تخزين عملية تناسب المساحات الصغيرة الخالية وديكور مميز أيضًا.
التصميم الآتي يليق بمحبي الطبيعة رائحة الأخشاب الدافئة، بتنسيق أغصان الشجر الخشبية وتركيب إضاءة LED تحصل على ديكور ساحر مميز.
إن كنت من محبي القهوة ولديك الكثير من شنط القهوة، يمكنك تحويلها إلى وسائد صغيرة بخياطة بسيطة تمامًا ولا تقلق من ملمسها فبمجرد غسلها تصبح ناعمة تمامًا، وزين غرفتك بديكور فريد على ذوقك الخاص.
لن تنتهي أفكار إعادة الاستخدام الإبداعية، فحتى الصفائح القديمة المتينة مثل صفائح الجبن وزيت الزيتون، يمكنك تحويلها إلى مقاعد صغيرة مريحة.
فكرة أخرى للباليت الخشبية تمتاز بالعملية والبساطة وتضفي جو من الدفء على منزلك.