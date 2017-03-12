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12 تصميم مبتكر لإعادة استخدام الأشياء القديمة

هنادى موسى هنادى موسى
Memo- Wandregal aus Europalette, Paletino Paletino مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
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يتضمن مفهوم إعادة الاستخدام داخل مجال التصميم والديكور إضفاء حياة جديدة على العناصر والأدوات القديمة التي لا تستخدم، مع الاستعانة بها أيضًا في تزيين ديكور المنزل باعتبارها قطع انتيك يمكن توظيفها في تصميمات شابي شيك المتنوعة لتحصل على ديكور مميز وفريد في منزلك.

تعرف معنا على بعض الأفكار المبتكرة التي تستفيد من كل مقتنياتك القديمة بطريقة جمالية مميزة يمكنك صنعها بنفسك .

1- إنارة سحرية من الفناجين

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

لديك الكثير من الفناجين القديمة ولا تستطيع التخلي عنها؟ 

إليك فكرة مبتكرة تزين بها غرفة الطعام بجو ساحر ودافىء بواسطة الفناجين المفضلة لديك.

2- أفكار غير منتهية مع صناديق الباليت

homify غرفة السفرةكراسي ومقاعد
homify

homify
homify
homify

تمتاز صناديق الفاكهة الخشبية بسهولة تحويلها إلى الكثير من الأفكار العملية المميزة التي لا تستهلك وقت كثير ولا خامات مكلفة، يمكنك توظيفها أيضًا في الحدائق.

3- طلاء البرطمانات لمظهر مختلف تمامًا

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

لا يخلو منزل من البرطمانات الزجاجية  الكثيرة التي ينتهي الحال بها في سلة المخلفات، ولكنها مادة مميزة يمكن إعادة استخدامها بعد طلائها بألوان أكريليك باهية، يمكنك استخدامها كإصيص زرع ذو ألوان متعددة بأحجام مختلفة.

4- طاولات خشبية بسيطة

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

الصناديق الخشبية القديمة يمكن تحويلها إلى طاولات صغيرة.

5- تحويل الأثاث الكلاسيكي إلى أنتيك

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
Annie Sloan

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

يمكننا أيضًا إحياء الكثير من قطع الأثاث القديمة بعد طلائها مرة أخرى واستخدامها في وظائف ديكور مختلفة، وستلاحظ كم تضفي تلك القطع ذوق فريد على ديكورك وطابع خاص.

6- إعادة الطلاء لكسر الملل

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder غرفة الأطفالمخزن
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

بدل من شراءأثاث جديد، يمكنك إصلاح الأثاث المستهلك بتجديد ألوانه وتصميم بعض الأدراج مثلًا كما يقترح التصميم الآتي.

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7- حديقة نحاسية

Two Zinc Oval Pots With Handles Lilac Coast حدائقأُصص النباتات والفازات
Lilac Coast

Two Zinc Oval Pots With Handles

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

بالتأكيد لديك آنية نحاسية على الأقل قديمة ما رأيك بتحويلها إلى قطعة أنتيك مميزة وزراعة بعض الزهور بها؟

8- وحدات تخزين متحركة

Fakultätsküche, Christian Chalupka - Gestaltung für Produkt und Grafik Christian Chalupka - Gestaltung für Produkt und Grafik مطبخرفوف وأدراج
Christian Chalupka – Gestaltung für Produkt und Grafik

Christian Chalupka - Gestaltung für Produkt und Grafik
Christian Chalupka – Gestaltung für Produkt und Grafik
Christian Chalupka - Gestaltung für Produkt und Grafik

الأدراج والكبائن القديمة يمكن أن تحولها إلى طاولات تخزينية متحركة عن طريق تركيب عجل متحرك فقط وبعض الرفوف واختار لها طلاء بلونك المفضل، وستوفر لك أماكن تخزين عملية تناسب المساحات الصغيرة الخالية وديكور مميز أيضًا.

9- رائحة الطبيعة

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball غرفة المعيشةإضاءة
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

التصميم الآتي يليق بمحبي الطبيعة رائحة الأخشاب الدافئة، بتنسيق أغصان الشجر الخشبية وتركيب إضاءة LED تحصل على ديكور ساحر مميز.

10- لعشاق القهوة

Coussins en toile de jute de sacs de café recyclés, LILOKAWA LILOKAWA المنزلديكورات واكسسوارات
LILOKAWA

LILOKAWA
LILOKAWA
LILOKAWA

إن كنت من محبي القهوة ولديك الكثير من شنط القهوة، يمكنك تحويلها إلى وسائد صغيرة بخياطة بسيطة تمامًا ولا تقلق من ملمسها فبمجرد غسلها تصبح ناعمة تمامًا، وزين غرفتك بديكور فريد على ذوقك الخاص.

11- كراسي صغيرة من الصفائح

homify
homify

homify
homify
homify

لن تنتهي أفكار إعادة الاستخدام الإبداعية، فحتى الصفائح القديمة المتينة مثل صفائح الجبن وزيت الزيتون، يمكنك تحويلها إلى مقاعد صغيرة مريحة.

12- إبداع وبساطة

Memo- Wandregal aus Europalette, Paletino Paletino مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
Paletino

Paletino
Paletino
Paletino

فكرة أخرى للباليت الخشبية تمتاز بالعملية والبساطة وتضفي جو من الدفء على منزلك.

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