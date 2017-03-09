10 حلول ذكية لزيادة مساحة حمامك الصغير

على رأس قائمة الحلول العملية والذكية لزيادة المساحة في حمامك الصغير هو الاعتماد على المواد الشفافة كالزجاج بهدف تقسيم الحمام إلى مناطق مختلفة دون أن تؤثر عليه سلبًا أو على مساحته بل بالعكس تكون قادرة على منحه مزيدًا من السعة والبراح.

يمكنك تغليف الجزء الخاص بمقعد المرحاض مثلًا كالنموذج المعروض هنا أو مساحة الاستحمام أي الكابينة الزجاجية أو الحوض أيضًا.. فطلما تعتمد على هياكل زجاجية شفافة لا تخف بل كن مطمئًا سيحظى حمامك بأروع إطلالة ويكون قادرًا على إبهار زائريك.