10 حلول ذكية لزيادة مساحة حمامك الصغير

حان الوقت لتقل وداعًا لحمامك الصغير وتكف عن إبداء معاناتك من مساحته المحدودة لأنه مع الحيل الديكورية الذكية والعملية التي سنطرحها لك اليوم هنا في كتاب الأفكار هذا ستتبدل إطلالاتها تمامًا وستصبح أكبر سعة وأكثر براحًا.. دعونا نبدأ جولتنا الاستكشافية الآن لترصد هذه المقترحات بنفسك!
على رأس قائمة الحلول العملية والذكية لزيادة المساحة في حمامك الصغير هو الاعتماد على المواد الشفافة كالزجاج بهدف تقسيم الحمام إلى مناطق مختلفة دون أن تؤثر عليه سلبًا أو على مساحته بل بالعكس تكون قادرة على منحه مزيدًا من السعة والبراح.
يمكنك تغليف الجزء الخاص بمقعد المرحاض مثلًا كالنموذج المعروض هنا أو مساحة الاستحمام أي الكابينة الزجاجية أو الحوض أيضًا.. فطلما تعتمد على هياكل زجاجية شفافة لا تخف بل كن مطمئًا سيحظى حمامك بأروع إطلالة ويكون قادرًا على إبهار زائريك.
الاستعانة بالأرفف في الحمامات الصغيرة من الحلول شائعة الاستخدام للغاية لأنها تحافظ على الحمام نظيفًا ومنمقًا أطول فترة ممكنة.. ربما النماذج التي نعتاد عليها ليست بهذا التطبيق العملي تحديدًا وإنما تكون ممثلة في رف وحيد يعلو الحوض أو يدنوه وهكذا.
هنا تعمد خبير التصميم أن يفصل بين أدوات الحمام الصحية بل ويقسم الحمام اعتمادًا على عمود خشبي كبير مقسم إلى أرفف داخلية تشكل حاجزًا رائعًا استغل أيضًا في تزيين الحمام بما تضمنه من إكسسوارات وتحف وأصص زرع خضراء.
ما بين الضوء والظلام صمم هذا الحمام الذي قُسِمَ بشكل رائع إلى قسمين أحدهما أبيض ناصع ومنير والآخر أسود فخم وأنيق.. الأبيض خُصِصَ لمنطقة مقعد الصرف بالكامل أما الأسود فخصص لمنطقة الاستحمام فقط إلا أن الأول ظل يصارعه حتى انتصر فصارت له الغالبية في تصميم الحمام.
وجود الـمرآة في الحمام أمر ضروري فهي من شأنها مضاعفة مساحة الحمام وتعزيز سعته حتى وإن كان الأمر وهميًا وذلك بفضل انعكاساتها السحرية. من ناحية أخىر تعد المرآة لمسة ديكورية وإكسسوار هام أيضًا فهي تزين الحمام بمظهرها الأنيق خصوصًا إن كانت مزينة بإطار مزخرف رائع كالمعروض أمامنا في هذا النموذج.
اختيار ادوات صحية صغيرة الحجم أمر في غاية الأهمية عند تشطيب الحمام صغير المساحة. فهنا في حمام صغير كهذا كان من الطبيعي لجوء خبير التصميم لوحدات عملية وصغيرة أضاف لها بعض اللمسات الديكورية المبتكرة ليجعل إطلالة الحمام أحلى.
من المعروف أن الألوان الفاتحة تعزز عامل المساحة بأي غرفة من غرف منزلك لذا إن استعنت بها في سيراميك حمامك الصغير بالطبع ستكسب مستخدمه شعورًا بالسعة تمامًا كما هو الحال في هذا النموذج.
يمكنك تنفيذ فكرة مماثلة لفكرة رقم 1 والتي كانت تتحدث عن الفواصل الزجاجية ولكن تستبدلها بجدران جزئية كالموضحة بالنموذج المعروض أمامنا ولا بأس بتزيينها بسيراميك مزركش أو بالحجر أو بالموزاييك كما هو الحال هنا فهي من شأنها تقسيم الحمام إلى قطاعات مختلفة كلٍ منه يحتفظ بقدر كافي من الخصوصية.
اختيار إضاءة مناسبة لحمامك كفيل بأن يعزز عامل المساحة أو على الأقل يصرف النظر عنها وهنا كانت الإضاءة أكثر من مثالية بتصميم الحمام فزادته سحرًا وتألقًا.
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هنا في هذا النموذج التقا عنصرين معًا وهما الإضاءة الطبيعية والألوان الفاتحة فحققا هدفًا واحدًا وهو تعزيز الشعور بسعة الحمام. دقق النظر في تصميم الحمام ستجد أنه فعليًا قليل المساحة ولكن الغريب فعليًا أنك لن تشعر بذلك بفضل العوامل السابقة.