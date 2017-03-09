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10 حلول ذكية لزيادة مساحة حمامك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors حمام
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حان الوقت لتقل وداعًا لحمامك الصغير وتكف عن إبداء معاناتك من مساحته المحدودة لأنه مع الحيل الديكورية الذكية والعملية التي سنطرحها لك اليوم هنا في كتاب الأفكار هذا ستتبدل إطلالاتها تمامًا وستصبح أكبر سعة وأكثر براحًا.. دعونا نبدأ جولتنا الاستكشافية الآن لترصد هذه المقترحات بنفسك! 

1- استعن بالفواصل الشفافة

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام خشب Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

على رأس قائمة الحلول العملية والذكية لزيادة المساحة في حمامك الصغير هو الاعتماد على المواد الشفافة كالزجاج بهدف تقسيم الحمام إلى مناطق مختلفة دون أن تؤثر عليه سلبًا أو على مساحته بل بالعكس تكون قادرة على منحه مزيدًا من السعة والبراح.

يمكنك تغليف الجزء الخاص بمقعد المرحاض مثلًا كالنموذج المعروض هنا أو مساحة الاستحمام أي الكابينة الزجاجية أو الحوض أيضًا.. فطلما تعتمد على هياكل زجاجية شفافة لا تخف بل كن مطمئًا سيحظى حمامك بأروع إطلالة ويكون قادرًا على إبهار زائريك. 

2- أرفف عملية من الأرضية إلى السقف!

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

الاستعانة بالأرفف في الحمامات الصغيرة من الحلول شائعة الاستخدام للغاية لأنها تحافظ على الحمام نظيفًا ومنمقًا أطول فترة ممكنة.. ربما النماذج التي نعتاد عليها ليست بهذا التطبيق العملي تحديدًا وإنما تكون ممثلة في رف وحيد يعلو الحوض أو يدنوه وهكذا.

هنا تعمد خبير التصميم أن يفصل بين أدوات الحمام الصحية بل ويقسم الحمام اعتمادًا على عمود خشبي كبير مقسم إلى أرفف داخلية تشكل حاجزًا رائعًا استغل أيضًا في تزيين الحمام بما تضمنه من إكسسوارات وتحف وأصص زرع خضراء.  

3- ما بين الضوء والظلام

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

ما بين الضوء والظلام صمم هذا الحمام الذي قُسِمَ بشكل رائع إلى قسمين أحدهما أبيض ناصع ومنير والآخر أسود فخم وأنيق.. الأبيض خُصِصَ لمنطقة مقعد الصرف بالكامل أما الأسود فخصص لمنطقة الاستحمام فقط إلا أن الأول ظل يصارعه حتى انتصر فصارت له الغالبية في تصميم الحمام.

4- إضافة لمسة ديكورية عاكسة

"Классика в светлых тонах" интерьер квартиры в "ЖК Афанасьевский" г.Москва, studio forma studio forma حمام
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

وجود الـمرآة في الحمام أمر ضروري فهي من شأنها مضاعفة مساحة الحمام وتعزيز سعته حتى وإن كان الأمر وهميًا وذلك بفضل انعكاساتها السحرية. من ناحية أخىر تعد المرآة لمسة ديكورية وإكسسوار هام أيضًا فهي تزين الحمام بمظهرها الأنيق خصوصًا إن كانت مزينة بإطار مزخرف رائع كالمعروض أمامنا في هذا النموذج.  

5- اختيار أدوات صحية صغيرة

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos حماممخازن
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

اختيار ادوات صحية صغيرة الحجم أمر في غاية الأهمية عند تشطيب الحمام صغير المساحة. فهنا في حمام صغير كهذا كان من الطبيعي لجوء خبير التصميم لوحدات عملية وصغيرة أضاف لها بعض اللمسات الديكورية المبتكرة ليجعل إطلالة الحمام أحلى.

6- عليك بالألوان الفاتحة

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

من المعروف أن الألوان الفاتحة تعزز عامل المساحة بأي غرفة من غرف منزلك لذا إن استعنت بها في سيراميك حمامك الصغير بالطبع ستكسب مستخدمه شعورًا بالسعة تمامًا كما هو الحال في هذا النموذج. 

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7- الاستعانة بجدران جزئية

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكنك تنفيذ فكرة مماثلة لفكرة رقم 1 والتي كانت تتحدث عن الفواصل الزجاجية ولكن تستبدلها بجدران جزئية كالموضحة بالنموذج المعروض أمامنا ولا بأس بتزيينها بسيراميك مزركش أو بالحجر أو بالموزاييك كما هو الحال هنا فهي من شأنها تقسيم الحمام إلى قطاعات مختلفة كلٍ منه يحتفظ بقدر كافي من الخصوصية.

8- الإضاءة وحل مثالي

Bagno Casa Strippoli, Giuseppe Strippoli Designer Giuseppe Strippoli Designer حمام
Giuseppe Strippoli Designer

Giuseppe Strippoli Designer
Giuseppe Strippoli Designer
Giuseppe Strippoli Designer

اختيار إضاءة مناسبة لحمامك كفيل بأن يعزز عامل المساحة أو على الأقل يصرف النظر عنها وهنا كانت الإضاءة أكثر من مثالية بتصميم الحمام فزادته سحرًا وتألقًا.

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9- أرفف ذكية

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos حمام
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

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10- التقاء عنصرين معًا حققا هدفًا واحدًا

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors حمام
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

هنا في هذا النموذج التقا عنصرين معًا وهما الإضاءة الطبيعية والألوان الفاتحة فحققا هدفًا واحدًا وهو تعزيز الشعور بسعة الحمام. دقق النظر في تصميم الحمام ستجد أنه فعليًا قليل المساحة ولكن الغريب فعليًا أنك لن تشعر بذلك بفضل العوامل السابقة. 

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