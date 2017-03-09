19 دولاب خشبي لتعمل مثلها عند النجار

لا يمكننا تخيل غرفة نوم بدون دولاب! وبعض الأماكن الأخرى في المنزل تحتاج له أيضًا كالحمام مثلًا ولكنّ قليلون من يفكرون بهذا. في هذا المقال نقدم لكم 19 دولاب خشبي يمكنك تنفيذه بسهولة سواء بنفسك أو بالاستعانة بمتخصص.
يمكنك صنع هذا الدولاب بنفسك دون الاستعانة بأحد فهو عبارة عن أرفف مثبتة على لوح خشبي كبير فقط بدون أي تعقيدات!
من أهم مميزات استخدام أنواع مختلفة من الخشب هو القدرة على تصميمها بطرق عديدة؛ فمهما كان نمط منزلك وغرفة نومك بالتحديد ستستطيع أن تصمم دولاب متناسق معها.
الدواليب الجرّارة هي أفضل شيء للمساخات الصغيرة، كما أنه يمكنك تقسيمها من الداخل كما شئت لتقون بحفظ جميع ملابسط وأكسسواراتك مع الحفاظ عليها من الأتربة أكثر من الدولاب العادي.
هذا النوع من الدواليب الخشبية هو أحد الخيارات العصرية حيث الدولاب يمتد بين جانبي الحائط وكأنه مثبت بداخلها.
إذا كنت من محبي الاختلاف فسيعجبك هذا الدولاب الفريد من نوعه بسبب لونه المختلف وجود أدراج في منتصفه بشكل غير متوقع.
هذا الدولاب مناسب جدًا لغرف الأطفال وخاصة الصغير منها حيث يمكنك دمج الدولاب مع المكتبة والمكتب لتوفير المساحة.
إذا لم يكن لديك مساحة كافية، أو كنت كثير الانتقال، يمكنك الحصول على دولاب متحرك تنقله بسهولة.
أفضل شيء في تنفيذ التصميم الذي تريده بدلًا من الحصول على دولاب جاهز هو أنه يمكنك تفصيل دولاب يناسب أي مساحة تريدها وحسب حاجتك.
هذا التصميم مناسب للغرف الصغيرة إذا كنت تريد استخدام سطحه لتخزين بعض الأغراض.
من ضمن الحيل التي تجعل الغرفة تبدو أكبر هو اختيار أثاث طويل ودولاب يمتد من السقف للأرض، وأيضًا اللون الفاتح من الخشب كالأحمر والبيج يساهم في ذلك.
ها هو مثال لدولاب بلون خشب فاتح يضفي اتساعًا على مساحة الغرفة وأناقة.
يمكنك تخصيص مساحة بسيطة بجانب الدولاب لوضع تسريحة بنفس تصميم الدولاب ونفس الخشب المستخدم.
كثيرًا ما نغفل عن إضافة خزانة أو دولاب في الحمام ظنًا منا أنه من الصعب أن يعمه الفوضى. هذا التصميم بسيط ويفي بالغرض وسيجنبك الكثير من الفوضى.
الدولاب يبدو كأنه جزء من الحائط فلا أحد يعلم ما بداخله أو يرى أنه موجود إلا عند فتحه! ويمكنك إضافة لمسة من المرح والبهجة عن طريق طلائه من الداخل بلون مبهج كالفوشيا مثلاً!
هذا التصميم هو التوازن المثالي بين العملية والجمال في اختيار الألوان. هل سمعت عن الفينج شوي وين ويانغ؟ اقرأ عن ترتيب الأثاث على طريقة فينج شوى
هل تحب أن يكون المنزل بأقل أثاث ممكن ولا يعيق بصرك شيء؟ إذَن قم بتصميم دولاب متخفٍ كهذا!
إذا كانت لديك مساحة كبيرة فلا تتردد أن تستغلها أفضل استغلال وقم بتنفيذ غرفة ملابس كبيرة بجميع الأرفف التي تحتاجها.
إذا كنت لا تطمح لأكثر من دولاب بفي بالغرض دون الاهتمام بالأناقة والتصميم فهذا التصميم سيطون مناسب لك خاصة إذا لم يكن لديك من الميزانية ما يكفي لأكثر من ذلك.
هذا التصميم بسيط ولكن ما يجعله أنيقًا ومختلفًا عن باقي الدواليب هو الخطوط الرفيعة والواضحة التي تظهر جمال الدولاب مع الإضاءة الموجهة عليه.