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19 دولاب خشبي لتعمل مثلها عند النجار

ريم عوض ريم عوض
Hampstead Home, Bold & Bright, Studio Mark Ruthven Studio Mark Ruthven غرفة الملابس
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لا يمكننا تخيل غرفة نوم بدون دولاب! وبعض الأماكن الأخرى في المنزل تحتاج له أيضًا كالحمام مثلًا ولكنّ قليلون من يفكرون بهذا. في هذا المقال نقدم لكم 19 دولاب خشبي يمكنك تنفيذه بسهولة سواء بنفسك أو بالاستعانة بمتخصص.

1- اصنعه بنفسك

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado غرفة الملابس
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

يمكنك صنع هذا الدولاب بنفسك دون الاستعانة بأحد فهو عبارة عن أرفف مثبتة على لوح خشبي كبير فقط بدون أي تعقيدات!

2- أنواع مختلفة من الأخشاب

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor غرفة الملابسخزانات وادراج
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

من أهم مميزات استخدام أنواع مختلفة من الخشب هو القدرة على تصميمها بطرق عديدة؛ فمهما كان نمط منزلك وغرفة نومك بالتحديد ستستطيع أن تصمم دولاب متناسق معها.

3- أقسام وأرفف متعددة

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd غرفة الملابسخزانات وادراج
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

الدواليب الجرّارة هي أفضل شيء للمساخات الصغيرة، كما أنه يمكنك تقسيمها من الداخل كما شئت لتقون بحفظ جميع ملابسط وأكسسواراتك مع الحفاظ عليها من الأتربة أكثر من الدولاب العادي.

4- بسيط وأنيق

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

هذا النوع من الدواليب الخشبية هو أحد الخيارات العصرية حيث الدولاب يمتد بين جانبي الحائط وكأنه مثبت بداخلها.

5- تفاصيل مبدعة

Casa Pitahayas 64, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS غرفة الملابسخزانات وادراج
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

إذا كنت من محبي الاختلاف فسيعجبك هذا الدولاب الفريد من نوعه بسبب لونه المختلف وجود أدراج في منتصفه بشكل غير متوقع.

6- لغرفة الأطفال

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

هذا الدولاب مناسب جدًا لغرف الأطفال وخاصة الصغير منها حيث يمكنك دمج الدولاب مع المكتبة والمكتب لتوفير المساحة.

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7- دولاب متحرك

homify غرفة الملابسخزانات وادراج MDF
homify

homify
homify
homify

إذا لم يكن لديك مساحة كافية، أو كنت كثير الانتقال، يمكنك الحصول على دولاب متحرك تنقله بسهولة.

8- صغير وأنيق

Levant, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros غرفة الملابسخزانات وادراج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

أفضل شيء في تنفيذ التصميم الذي تريده بدلًا من الحصول على دولاب جاهز هو أنه يمكنك تفصيل دولاب يناسب أي مساحة تريدها وحسب حاجتك.

9- دولاب للغرف الصغيرة

Casa Pedrregal , Visual Concept / Arquitectura y diseño Visual Concept / Arquitectura y diseño غرفة الملابس
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño

هذا التصميم مناسب للغرف الصغيرة إذا كنت تريد استخدام سطحه لتخزين بعض الأغراض.

10- خشب أحمر

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من ضمن الحيل التي تجعل الغرفة تبدو أكبر هو اختيار أثاث طويل ودولاب يمتد من السقف للأرض، وأيضًا اللون الفاتح من الخشب كالأحمر والبيج يساهم في ذلك.

11- خشب فاتح

P, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الملابس
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

ها هو مثال لدولاب بلون خشب فاتح يضفي اتساعًا على مساحة الغرفة وأناقة.

12- دولاب مع تسريحة

MINI -HOUSE, DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA غرفة الملابس
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA

DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA

يمكنك تخصيص مساحة بسيطة بجانب الدولاب لوضع تسريحة بنفس تصميم الدولاب ونفس الخشب المستخدم.

13- دولاب حمام

Las Palomas, NODO Arquitectura NODO Arquitectura غرفة الملابس
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

كثيرًا ما نغفل عن إضافة خزانة أو دولاب في الحمام ظنًا منا أنه من الصعب أن يعمه الفوضى. هذا التصميم بسيط ويفي بالغرض وسيجنبك الكثير من الفوضى.

14- دولاب شيك

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الدولاب يبدو كأنه جزء من الحائط فلا أحد يعلم ما بداخله أو يرى أنه موجود إلا عند فتحه! ويمكنك إضافة لمسة من المرح والبهجة عن طريق طلائه من الداخل بلون مبهج كالفوشيا مثلاً!

15- ين ويانغ

homify غرفة الملابس رخام Wood effect
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم هو التوازن المثالي بين العملية والجمال في اختيار الألوان. هل سمعت عن الفينج شوي وين ويانغ؟ اقرأ عن ترتيب الأثاث على طريقة فينج شوى 

16- دولاب مُتخفٍ

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos غرفة الملابس
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

هل تحب أن يكون المنزل بأقل أثاث ممكن ولا يعيق بصرك شيء؟ إذَن قم بتصميم دولاب متخفٍ كهذا!

17- خشب وزجاج مط

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

إذا كانت لديك مساحة كبيرة فلا تتردد أن تستغلها أفضل استغلال وقم بتنفيذ غرفة ملابس كبيرة بجميع الأرفف التي تحتاجها.

18- عملي ويفي بالغرض

경기도 광주 신혼부부의 15평 전세집 홈스타일링, homelatte homelatte غرفة الملابس
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

إذا كنت لا تطمح لأكثر من دولاب بفي بالغرض دون الاهتمام بالأناقة والتصميم فهذا التصميم سيطون مناسب لك خاصة إذا لم يكن لديك من الميزانية ما يكفي لأكثر من ذلك.

19- أناقة وصفاء

Dressing room Studio Mark Ruthven غرفة الملابس
Studio Mark Ruthven

Dressing room

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

هذا التصميم بسيط ولكن ما يجعله أنيقًا ومختلفًا عن باقي الدواليب هو الخطوط الرفيعة والواضحة التي تظهر جمال الدولاب مع الإضاءة الموجهة عليه.

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