15 تصميم لجدران تنزلق من عليها المياه

الجدار البكّاء هو الجدار الذي توجد به فتحة تتساقط منها المياه عادة ماتوجد في فناء المنزل سواء الجزء الخاص بالحديقة أو حمام السباحة، أثناء تزيين منزلك لابد وأن يكون هناك جدار مميزبها، يجب أن نوليه اهتمام كي يعطي لنا لمسة جمالية في الديكور ويحقق لنا الاسترخاء والراحة، نقدم لك 15 تصميم مختلف للخبراء للجدران الباكية تحقق لك ذلك بسهولة دعنا نعرض عليك الصور بالتفاصيل .
قنوات منحوتة ببراعة على جدار حجري كل واحدة تصل إلى الأخرى بشكل سلس وعبقري، القنوات حديثة جدًا لتتلائم مع البيت العصري، العناصر الطبيعية المستخدمة في التصميم الحجرو المياه تضفي جو من الاسترخاء.
شلال مياه صغير في جدار حجري يسقط على جزء من الحديقة، لمسة رائعة في مدخل منزلك تسمح لتصميم جلسة رائعة في المساء في حديقتك .
الحديقة بالكامل مليئة باللون الأخضرفي الأواني ونباتات الزينة، الجدار الحجري بلون الرمال يتلائم مع كل المجموعة المشاركة في تكوين هذه الحديقة، مُجملًا تصميم مثالي جدًا لفناء منزلك.
شعور رائع أن تكون في حمام السباحة وتُصب فوق رأسك مياه بشكل مستمر، وهذا ما يحققه الشلال الموجود بهذا الجدار.
دائرة محددة داخل الجدار الحجري هي أفضل وسيلة لوضع هذا المنفذ، سيخلق لك هذا التصميم لمسة متطورة للساحة الخاصة بك سواء كانت شرفة أو حديقة .
بركة طبيعية للعلاج بدون أي مواد كيميائية، من خلال الثلاث قتحات تتجه المياه بسهولة إلى البركة .
على هذا الجدار لدينا قناة صغيرة يتقطر منها الماء بهدوء وبساطة، ميزة هذه القناة هي أنك يمكن أن تضعها خارج أو داخل منزلك فهي لا تشغل مساحة.
بين جدران منزلك لديك حديقة صغيرة عليك استغلالها لتصبح ذات فائدة كبيرة، جدار حجري بوعاء محفوظ بالنباتات الصغيرة تنسدل منه المياه في بركة، تصميم متكامل لهذه الحديقة جعلها في غاية الروعة .
Oasis
هذا التصميم الجريء للحديقة عصري جدًا، لكنه يمكن أن يكون تصميم ليس مثالي لكثير من العائلات التي لديها أطفال لأنهم سيفعلوا أي شيء للمس المياه في البركة لذا يجب أن تحرص على تأمينها بشكل جيد.
يمكنك أن تتخيل هذا التصميم عند مدخل منزلك، هذا الجدار الباكي عظيم جدًا بألوانه المناسبة ومواد بناءه وتصميمه كل شيء فيه سيأخذ عين ضيوفك.
جدار بكاء يتساقط منه الماء في بركة صغيرة يمكن أن يصنع لك أجواء رائعة في حديقتك الصغيرة يمن من خلال فتحة في غرفة النوم أن تراها .
كما ترون أنه ليس من الضروري لوجود بركة تستقبل المياه التي تسقط من الجدار البكاء، الصخور فكرة مناسبة لامتصاص المياه وإعادة تدويرها مرة أخرى من خلال مرشح إلى فتحة الجدار المظهر يستحق حقًا أن تجربه .
جدار من الحجر والحشب تتساقط منه المياه في حمام السباحة، مكان بارد للجلوس ففط لا تفعل أي شيء سوى أن تسترخي وتتأمل في هذا المنظر الرائع، رائحة الزهور، الأثاث المريح، وصوت المياه، كل شيء سيساعدك على ذلك.
كل ما يمكن أن تقوله على هذا التصميم أنه عبقري، متطور، وذكي، حيث جمع بين عنصرين من الطبيعة وهما الحجرو الخشب، كتلة الحجر التي تستقبل المياه مدهشة .
صندوق ليس من الحجر يمكن أن يكون من الخشب أو المعدن، وهذا التصميم مثير للاهتمام يجمع بين الحداثة والبركة الريفية، مثال حقيقي لجعل حديقة منزلك مساحة مذهلة .
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