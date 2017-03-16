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15 تصميم لجدران تنزلق من عليها المياه

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقديكورات واكسسوارات
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الجدار البكّاء هو الجدار الذي توجد به فتحة تتساقط منها المياه عادة ماتوجد في فناء المنزل سواء الجزء الخاص بالحديقة أو حمام السباحة، أثناء تزيين منزلك لابد وأن يكون هناك جدار مميزبها، يجب أن نوليه اهتمام كي يعطي لنا لمسة جمالية في الديكور ويحقق لنا الاسترخاء والراحة، نقدم لك 15 تصميم مختلف للخبراء للجدران الباكية تحقق لك ذلك بسهولة دعنا نعرض عليك الصور بالتفاصيل .  

1- الحجر والمياه

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

قنوات منحوتة ببراعة على جدار حجري كل واحدة تصل إلى الأخرى بشكل سلس وعبقري، القنوات حديثة جدًا لتتلائم مع البيت العصري، العناصر الطبيعية المستخدمة في التصميم  الحجرو المياه  تضفي جو من الاسترخاء. 

2- شلال صغير

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

شلال مياه صغير في جدار حجري  يسقط على جزء من الحديقة، لمسة رائعة في مدخل منزلك تسمح لتصميم جلسة رائعة في المساء في حديقتك . 

3- الأخضر

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects حديقة
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

الحديقة بالكامل مليئة باللون الأخضرفي الأواني ونباتات الزينة، الجدار الحجري بلون الرمال يتلائم مع كل المجموعة المشاركة في تكوين هذه الحديقة، مُجملًا تصميم مثالي جدًا لفناء منزلك.   

4- تصميم جديد لحمام السباحة

Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos مسبح المرو أو الكوارتز Blue
ROKA Arquitectos

ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos

شعور رائع أن تكون في حمام السباحة وتُصب فوق رأسك مياه بشكل مستمر، وهذا ما يحققه الشلال الموجود بهذا الجدار. 

5- من بين ألواح الحجارة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

دائرة محددة داخل الجدار الحجري هي أفضل وسيلة لوضع هذا المنفذ، سيخلق لك هذا التصميم لمسة متطورة للساحة الخاصة بك سواء كانت شرفة أو حديقة . 

6- من البستان إلى البركة

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN حدائقأحواض وبرك السباحة
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

بركة طبيعية للعلاج بدون أي مواد كيميائية، من خلال الثلاث قتحات تتجه المياه بسهولة إلى البركة .  

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7- قناة هزيلة

Valle Real, Arki3d Arki3d حديقة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

على هذا الجدار لدينا قناة صغيرة يتقطر منها الماء بهدوء وبساطة، ميزة هذه القناة هي أنك يمكن أن تضعها خارج أو داخل منزلك فهي لا تشغل مساحة. 

8- في الحديقة الداخلية للمنزل

CASA PAROTA, LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO جدران حجر Grey
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

بين جدران منزلك لديك حديقة صغيرة عليك استغلالها لتصبح ذات فائدة كبيرة، جدار حجري بوعاء محفوظ بالنباتات الصغيرة تنسدل منه المياه في بركة، تصميم متكامل لهذه الحديقة جعلها في غاية الروعة .   

9- تصميم جريء

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

هذا التصميم الجريء للحديقة عصري جدًا، لكنه يمكن أن يكون تصميم ليس مثالي لكثير من العائلات التي لديها أطفال لأنهم سيفعلوا أي شيء للمس المياه في البركة لذا يجب أن تحرص على تأمينها بشكل جيد.  

10- عند مدخل منزلك

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقديكورات واكسسوارات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

يمكنك أن تتخيل هذا التصميم عند مدخل منزلك، هذا الجدار الباكي عظيم جدًا بألوانه المناسبة ومواد بناءه وتصميمه كل شيء فيه سيأخذ عين ضيوفك.

11- بركة صغيرة

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حدائقأحواض وبرك السباحة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

جدار بكاء يتساقط منه الماء في بركة صغيرة يمكن أن يصنع لك أجواء رائعة في حديقتك الصغيرة يمن من خلال فتحة في غرفة النوم أن تراها . 

12- شلال مثير للاهتمام

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

كما ترون أنه ليس من الضروري لوجود بركة تستقبل المياه التي تسقط من الجدار البكاء، الصخور فكرة مناسبة لامتصاص المياه وإعادة تدويرها مرة أخرى من خلال مرشح إلى فتحة الجدار المظهر يستحق حقًا أن تجربه . 

13- جلسة مريحة

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

جدار من الحجر والحشب تتساقط منه المياه في حمام السباحة، مكان بارد للجلوس ففط لا تفعل أي شيء سوى أن تسترخي وتتأمل في هذا المنظر الرائع، رائحة الزهور، الأثاث المريح، وصوت المياه، كل شيء سيساعدك على ذلك. 

14- في غرفة من المنزل

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

كل ما يمكن أن تقوله على هذا التصميم أنه عبقري، متطور، وذكي، حيث جمع بين عنصرين من الطبيعة وهما الحجرو الخشب، كتلة الحجر التي تستقبل المياه مدهشة . 

15- مزيج من الحديث والريفي

Estanque, CPJP S.L. CPJP S.L. حديقة
CPJP S.L.

CPJP S.L.
CPJP S.L.
CPJP S.L.

صندوق ليس من الحجر يمكن أن يكون من الخشب أو المعدن، وهذا التصميم مثير للاهتمام يجمع بين الحداثة والبركة الريفية، مثال حقيقي لجعل حديقة منزلك مساحة مذهلة . 

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