كيف تطبق حيل الفينج شوي في ديكور منزلك

ربما كنت قد سمعت من الفينج شوي، ويمكنك أن تنجذب إلى فكرة تطبيقه لتزيين منزلك، ولكن لا تعرف بالضبط من أين تبدأ. للقيام بذلك، قررنا أن نكرس مقالًا كاملًا من الأفكار حول القواعد التي تقترحها هذه الفلسفة الشرقية لتحقيق الطاقة الإيجابية في المساحات الداخلية لمنزلك.
كما ان فينج شوي نشأت في الصين القديمة قبل حوالي ثلاثة آلاف سنة وترجمتها الحرفية هي
الرياح والمياه، وهما العناصر الأساسية في الطبيعة. اكتشف معنا بعض الطرق البسيطة لتطبيقها في منزلك من خلال كتاب الأفكار هذا.
فلسفة فينيج شوي تقترح تنظيم المساحات وترتيب المكان بحيث لا يفيض بالأثاث أو الديكور. ومن المهم إفساح مجال للتداول والحركة، والتي سوف تعمل على ضمان تدفق الطاقة، وتجنب تسبب التلوث البصري للإقامة. عندها سوف تنتشر الطاقة بحرية في بيوتنا، ويشعر الأفراد بالمتعة والراحة.
وجود العناصر النباتية في المنزل هو علامة جيدة لفلسفة الفينج شوي، فالزهور والنباتات والكائنات الحية تساعد على شحن جو من الطاقة الإيجابية،وبالإضافة إلى كونها عناصر زخرفية رائعة، فإن عناصر فينج شوي نسبت إلى قدرة النبات على امتصاص الطاقة السلبية التي قد تكون موجودة في المنزل.. لذلك، لا تتردد في وضع بعض النباتات لغرفة المعيشة، ومدخل المنزل أو في المطبخ.
علينا ألا نهمل إضاءة المنزل؛ كما تلعب فينج شوي دورًا رئيسيًا في محاولة لتجنب المناطق المظلمة في المنزل، وتتضمن مصابيح مضيئة في تلك الأماكن المختلفة في المنزل، وتحث فينج شوي على اعتماد الإضاءة الطبيعية للغرفة، والسماح لأشعة الشمس بالمرور من خلال النوافذ والأبواب، لهذا فمن الجيد أن تضع الستائر الشفافة لتزيين الغرفة والسماح بظلال الضوء.
ربما تعرف التأثير القوي للألوان في حالتنا العاطفية والنفسية، وبالتالي فمن المهم معرفة كيف نطبق اللون في مناطق مختلفة من منزلنا. ويأخذ فينج شوي في الاعتبار أيضًا العامل النفسي للون عند وضع قواعد تزيين الغرف المختلفة في المنزل من انعكاس دقيق لها وأي منها أفضل لاستخدامها في بيئات مختلفة.
توصي فلسفة فينج شوي باستخدام الألوان الفاتحة والمحايدة كقاعدة لتزيين المساحات كما أنها قادرة على إحلال السلام والهدوء للبيئة، ومع ذلك فإنه يشير أيضًا إلى أنه قد يكون من المناسب إعطاء نضارة وحيوية وشخصية للبقاء برهان على ألوان أكثر حيوية على قطع الأثاث والعناصر الزخرفية (الوسائد والبطانيات والأواني الفخارية والحلي، الخ)
منزل منظم يعني ضمان أن يكون البيت مليء بالطاقة التي تسعى فينيج شوي لتحقيقها، لذللك يجب أن نتخلص من كل شيء زائد أو غير ضروري.. ويمكنك أن تأخذ الفرصة لبيعه أو التبرع به، وهكذا يتضح الفضاء في جميع غرف المنزل ويصبح بإمكانك الحصول على الكثير من الطاقة.. وقد وضعت مواضع التطبيق العملي بـ أن
أقل هو أكثر لمنزلك يتوافق مع قواعد فينج شوي.
وتقوم فلسفة فينج شوي على الوظيفية الواعية وتناغم الفضاء، ومن ثم تطبيقه في الديكور، وتسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي على الناس الذين يشغلون ذلك، وللحصول على منزل كامل مليء بالطاقة الإيجابية يجب أن يكون دائمًا نظيف ومرتب، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الإيجابية والسلبية للفضاء.
التقنيات التي اقترحها فينج شوي تؤثر كما نرى على المكان، بالإضافة إلى تنظيم المساحة بشكل جيد، وعناصر التصميم، والألوان، وتسعى إلى ضمان رفاه الناس الذين يعيشون في المنزل. حيث أن تطبيق هذه القواعد لتحسين المشاكل المهنية العاطفية والمالية والصحة، وفقا للاعتقاد الشرقي.
كما أن الخشب مادة طبيعية وقيمة للغاية بالنسبة لـ فينج شوي لاستخدامها في أجزاء مختلفة من المنزل.
وأخيرًا لاحظ أن فينج شوي تؤيد فكرة وجود حيوان أليف في المنزل وتعتبرها ضمان لزيادة الطاقة جيدة. وهكذا، ترى هذه الفلسفة أن أجواء المنزل ستكون أفضل إذا كان لدينا قط، كلب، أو أرنب أو غيرها من الحيوانات الأليفة في ذلك. لذلك، فإذا كنت من محبي الحيوانات وتريد وجودهم في جميع أنحاء المنزل، سيكون لديك من الاّن سبب اّخر للتعايش معهم.
وللمزيد تعرف على 7 حيل فينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك