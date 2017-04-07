كيف تطبق حيل الفينج شوي في ديكور منزلك

ربما كنت قد سمعت من الفينج شوي، ويمكنك أن تنجذب إلى فكرة تطبيقه لتزيين منزلك، ولكن لا تعرف بالضبط من أين تبدأ. للقيام بذلك، قررنا أن نكرس مقالًا كاملًا من الأفكار حول القواعد التي تقترحها هذه الفلسفة الشرقية لتحقيق الطاقة الإيجابية في المساحات الداخلية لمنزلك.

كما ان فينج شوي نشأت في الصين القديمة قبل حوالي ثلاثة آلاف سنة وترجمتها الحرفية هي الرياح والمياه ، وهما العناصر الأساسية في الطبيعة. اكتشف معنا بعض الطرق البسيطة لتطبيقها في منزلك من خلال كتاب الأفكار هذا.