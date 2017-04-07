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كيف تطبق حيل الفينج شوي في ديكور منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة نوم
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ربما كنت قد سمعت من الفينج شوي، ويمكنك أن تنجذب إلى فكرة تطبيقه لتزيين منزلك، ولكن لا تعرف بالضبط من أين تبدأ. للقيام بذلك، قررنا أن نكرس مقالًا كاملًا من الأفكار حول القواعد التي تقترحها هذه الفلسفة الشرقية لتحقيق  الطاقة الإيجابية في المساحات الداخلية لمنزلك.

كما ان فينج شوي نشأت في الصين القديمة قبل حوالي ثلاثة آلاف سنة وترجمتها الحرفية هي الرياح والمياه، وهما العناصر الأساسية في الطبيعة. اكتشف معنا بعض الطرق البسيطة لتطبيقها في منزلك من خلال كتاب الأفكار هذا.

1. تجاوز الضيق وترك مساحات

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة نوم
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

فلسفة فينيج شوي تقترح تنظيم المساحات وترتيب المكان بحيث لا يفيض بالأثاث أو الديكور. ومن المهم إفساح مجال للتداول والحركة، والتي سوف تعمل على ضمان تدفق الطاقة، وتجنب تسبب التلوث البصري للإقامة. عندها سوف تنتشر الطاقة بحرية في بيوتنا، ويشعر الأفراد بالمتعة والراحة.

2. العناصر النباتية

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design المنزل اكسسوارات النباتات
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

وجود العناصر النباتية في المنزل هو علامة جيدة لفلسفة الفينج شوي، فالزهور والنباتات والكائنات الحية تساعد على شحن جو من الطاقة الإيجابية،وبالإضافة إلى كونها عناصر زخرفية رائعة، فإن عناصر فينج شوي نسبت إلى قدرة النبات على امتصاص الطاقة السلبية التي قد تكون موجودة في المنزل.. لذلك، لا تتردد في وضع بعض النباتات لغرفة المعيشة، ومدخل المنزل أو في المطبخ.

3. مساحة مُضيئة

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

علينا ألا نهمل إضاءة المنزل؛ كما تلعب فينج شوي دورًا رئيسيًا في محاولة لتجنب المناطق المظلمة في المنزل، وتتضمن مصابيح مضيئة في تلك الأماكن المختلفة في المنزل، وتحث فينج شوي على اعتماد الإضاءة الطبيعية للغرفة، والسماح لأشعة الشمس بالمرور من خلال النوافذ والأبواب، لهذا فمن الجيد أن تضع الستائر الشفافة لتزيين الغرفة والسماح بظلال الضوء.

4. العناية بالألوان

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة المعيشة
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

ربما تعرف التأثير القوي للألوان في حالتنا العاطفية والنفسية، وبالتالي فمن المهم معرفة كيف نطبق اللون في مناطق مختلفة من منزلنا. ويأخذ فينج شوي في الاعتبار أيضًا العامل النفسي للون عند وضع قواعد تزيين الغرف المختلفة في المنزل من انعكاس دقيق لها وأي منها أفضل لاستخدامها في بيئات مختلفة.

5. الجمع التوازنات

Persianas venecianas Kaaten - madera y aluminio, Kaaten Kaaten غرفة المعيشة
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

توصي فلسفة فينج شوي باستخدام الألوان الفاتحة والمحايدة كقاعدة لتزيين المساحات كما أنها قادرة على إحلال السلام والهدوء للبيئة، ومع ذلك فإنه يشير أيضًا إلى أنه قد يكون من المناسب إعطاء نضارة وحيوية وشخصية للبقاء برهان على ألوان أكثر حيوية على قطع الأثاث والعناصر الزخرفية (الوسائد والبطانيات والأواني الفخارية والحلي، الخ)

6. الحفاظ على ترتيب البيت

Livingroom studioarte غرفة المعيشة livingroom,vintage furniture
studioarte

Livingroom

studioarte
studioarte
studioarte

 منزل منظم يعني ضمان أن يكون البيت مليء بالطاقة التي تسعى فينيج شوي لتحقيقها، لذللك يجب أن نتخلص من كل شيء زائد أو غير ضروري.. ويمكنك أن تأخذ الفرصة لبيعه أو التبرع به، وهكذا يتضح الفضاء في جميع غرف المنزل ويصبح بإمكانك الحصول على الكثير من الطاقة.. وقد وضعت مواضع التطبيق العملي بـ أن أقل هو أكثر لمنزلك يتوافق مع قواعد فينج شوي.

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7. الفضاء..!

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

وتقوم فلسفة فينج شوي على الوظيفية الواعية وتناغم الفضاء، ومن ثم تطبيقه في الديكور، وتسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي على الناس الذين يشغلون ذلك، وللحصول على منزل كامل مليء بالطاقة الإيجابية يجب أن يكون دائمًا نظيف ومرتب، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الإيجابية والسلبية للفضاء.

8. الأدوات الصحية

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

التقنيات التي اقترحها فينج شوي تؤثر كما نرى على المكان، بالإضافة إلى تنظيم المساحة بشكل جيد، وعناصر التصميم، والألوان، وتسعى إلى ضمان رفاه الناس الذين يعيشون في المنزل. حيث أن تطبيق هذه القواعد لتحسين المشاكل المهنية العاطفية والمالية والصحة، وفقا للاعتقاد الشرقي.

كما أن الخشب مادة طبيعية وقيمة للغاية بالنسبة لـ فينج شوي لاستخدامها في أجزاء مختلفة من المنزل.

9. هل لديك حيوان أليف!

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda غرفة السفرة
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

وأخيرًا لاحظ أن فينج شوي تؤيد فكرة وجود حيوان أليف في المنزل وتعتبرها ضمان لزيادة الطاقة جيدة. وهكذا، ترى هذه الفلسفة أن أجواء المنزل ستكون أفضل إذا كان لدينا قط، كلب، أو أرنب أو غيرها من الحيوانات الأليفة في ذلك. لذلك، فإذا كنت من محبي الحيوانات وتريد وجودهم في جميع أنحاء المنزل، سيكون لديك من الاّن سبب اّخر للتعايش معهم.

وللمزيد تعرف على 7 حيل فينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك

10 نصائح يفعلها الأشخاص المنظمين قبل النوم
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