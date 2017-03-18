12 مطبخ مبتكر للمساحات الصغيرة

يعاني الكثير من مشكلة المطابخ الصغيرة في المنازل محدودة المساحة، ولأن المطبخ من غرف المنزل الرئيسية لتي نقضي فيها أوقات كثيرة خلال اليوم نحتاج لتوافر معايير الراحة والعملية معًا في تصميمه ومن ثم تبدأ عملية البحث عن تصميم عملي أنيق يسهل الحركة والحصول على الأدوات في المطبخ بدون فوضى.
لذلك جمعنا اليوم تشكيلة متنوعة من تصميمات المطابخ العصرية الملونة والمليئة بالحياة وتتمتع بالعملية في نفس الوقت وتستخدم خامات مختلفة بين الرخام والمعادن والخشب كي تختار ما يلائم ذوقك الخاص.
بمنتهى العملية والأناقة صممنا مطبخ صغير في مساحة متر ونصف يحتوى على كل ما تحتاجه من أدوات وأجهزه رئيسية للعمل بسهولة داخل مطبخك وتخزين أدواتك بنظام يحافظ على نظافة وترتيب المطبخ.
هل أنت من عشاق اللون الأسود؟ انتشر اللون الاسود مؤخرًا في تصميمات مختلفة وأصبح رمز للتصميمات العصرية الأنيقة، فما رأيك بتصميم كامل من لونك المفضل مع تطعيمه باللون الأبيض، وتصميم جدار المطبخ من الموزاييك الأسود المزين لفواصل بيضاء.
دائمًا ما يضيف اللون الأزرق راحة للعين خاصة مع تطعيمه بألوان هادئة أخرى مثل الرمادي الفاتح في وجود أنوار الطبيعة التي تنير المطبخ عبر نوافذه.
عندما تريد إضافة بعض الحيوية وزيادة الطاقة في المطبخ عليك بتصميم مليء بالألوان الباهية التي تشعرك بالبهجة خلال فترة عملك داخل المطبخ.
لن ننسي تصميمات المينمال الأنيقة لعشاق البساطة وما تعكسه من راحة وهدوء على النفس.
بالتأكيد يوفر لك تعدد وحدات التخزين مساحات مختلفة لترتيب أدوات فيسهل عليك إيجادها ويحافظ على نظام مطبخك ونظافته.
لإضافة بعض الحياة على مطبخك اكسر رتابة الألوان الهادئة بألوان قوية مثل اللون البرتقالي المنعش.
يتميز التصميم الآتي بدمج خامات مختلفة في أثاث المطبخ مثل الكراسي المعدنية مع الأرضية الخشبية وأسطح عمل من الرخام ويكمل تميز التصميم باختيار أماكن دقيقة للإضاءة تعكس الألوان المختلفة وتأثير لأثاث المطبخ.
في حال عدم توفر مساحة لتصميم اسطح عمل يمكنك تجربة تلك الفكرة البسيطة التي لا تستهلك أي مساحة إضافية من الغرفة.
يناسب التصميم الآتي محبي الطبيعة والدفء، فلدينا غرفة كاملة من الخشب، أرضية خشبية وكبائن وطاولات.
لا تختص تصميمات U للمطابخ على المساحات الكبيرة، يمكن أ، نصممها في المطابخ الصغيرة وتوزيع الخزانات حولها بتناسق مع اختيار ألوان فاتحة للمطبخ كي تزيد من شعورنا باتساع مساحته.