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12 مطبخ مبتكر للمساحات الصغيرة

هنادى موسى هنادى موسى
Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
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يعاني الكثير من مشكلة المطابخ الصغيرة في المنازل محدودة المساحة، ولأن المطبخ من غرف المنزل الرئيسية لتي نقضي فيها أوقات كثيرة خلال اليوم نحتاج لتوافر معايير الراحة والعملية معًا في تصميمه ومن ثم تبدأ عملية البحث عن تصميم عملي أنيق يسهل الحركة والحصول على الأدوات في المطبخ بدون فوضى.

لذلك جمعنا اليوم تشكيلة متنوعة من تصميمات المطابخ العصرية الملونة والمليئة بالحياة وتتمتع بالعملية في نفس الوقت وتستخدم خامات مختلفة بين الرخام والمعادن والخشب كي تختار ما يلائم ذوقك الخاص.

1- مطبخ كامل في مساحة متر ونصف فقط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بمنتهى العملية والأناقة صممنا مطبخ صغير في مساحة متر ونصف يحتوى على كل ما تحتاجه من أدوات وأجهزه رئيسية للعمل بسهولة داخل مطبخك وتخزين أدواتك بنظام يحافظ على نظافة وترتيب المطبخ.

2- جدار من الموزاييك

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

هل أنت من عشاق اللون الأسود؟ انتشر اللون الاسود مؤخرًا في تصميمات مختلفة وأصبح رمز للتصميمات العصرية الأنيقة، فما رأيك بتصميم كامل من لونك المفضل مع تطعيمه باللون الأبيض، وتصميم جدار المطبخ من الموزاييك الأسود المزين لفواصل بيضاء.

3- دمج الأزرق مع الرمادي

Apartamento compacto , Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ زجاج Blue
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

دائمًا ما يضيف اللون الأزرق راحة  للعين خاصة مع تطعيمه بألوان هادئة أخرى مثل الرمادي الفاتح في وجود أنوار الطبيعة التي تنير المطبخ عبر نوافذه.

4- مزيج من الألوان المذهلة

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

عندما تريد إضافة بعض الحيوية وزيادة الطاقة في المطبخ عليك بتصميم مليء بالألوان الباهية التي تشعرك بالبهجة خلال فترة عملك داخل المطبخ.

5- تصميم مينيمال بألوان هادئة

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ المرو أو الكوارتز Beige
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

لن ننسي تصميمات المينمال الأنيقة لعشاق البساطة وما تعكسه من راحة وهدوء على النفس.

6- وحدات تخزين متعددة بألوان أنيقة

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design بلكونة أو شرفة MDF Black
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

بالتأكيد يوفر لك تعدد وحدات التخزين مساحات مختلفة لترتيب أدوات فيسهل عليك إيجادها ويحافظ على نظام مطبخك ونظافته.

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7- مطبخ حيوي باللون البرتقالي

Cozinha, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لإضافة بعض الحياة على مطبخك اكسر رتابة الألوان الهادئة بألوان قوية مثل اللون البرتقالي المنعش.

8- دمج الخامات المختلفة في التصميم

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

يتميز التصميم الآتي بدمج خامات مختلفة في أثاث المطبخ مثل الكراسي المعدنية مع الأرضية الخشبية وأسطح عمل من الرخام ويكمل تميز التصميم باختيار أماكن دقيقة للإضاءة تعكس الألوان المختلفة وتأثير لأثاث المطبخ.

9- أسطح عمل مدمجة بالتصميم

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

في حال عدم توفر مساحة لتصميم اسطح عمل يمكنك تجربة تلك الفكرة البسيطة التي لا تستهلك أي مساحة إضافية من الغرفة.

10- الجمع بين الروح الكلاسيكية والعصرية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

11- تصميم خشبي كامل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يناسب التصميم الآتي محبي الطبيعة والدفء، فلدينا غرفة كاملة من الخشب، أرضية خشبية وكبائن وطاولات.

12- تصميم U للمطابخ

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

لا تختص تصميمات U للمطابخ على المساحات الكبيرة، يمكن أ، نصممها في المطابخ الصغيرة وتوزيع الخزانات حولها بتناسق مع اختيار ألوان فاتحة للمطبخ كي تزيد من شعورنا باتساع مساحته.

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