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شقة بسيطة على الطراز المودرن ستريد العيش فيها

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
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في مقال اليوم سنذهب في جولة لصالة منزل صغير، يجمع تصميمها بين دفئ الأخشاب مع اللمسات الريفية من الحجارة الخشنة مع بعض الخامات اللامعة والأثاث المودرن البسيط. هذا المزيج يخلق بيئة أنيقة مميزة باستخدام هذه العناصر والخامات، باليتة الألوان والإضاءة المبهرة. هذا التصميم من أعمال استوديوGRITTI ROLL، وفي هذه الصالة الأنيقة تم توزيع عدد من العناصر في مساحة ضيقة، بداية من غرفة المعيشة، غرفة السفرة والمطبخ.

فتعالوا معنا لنكتشف سوياً التصميم المبهر لهذه الصالة وكيفية توزيع الأثاث واستغلال المساحة مهما كانت صغيرة.

​غرفة سفرة مشرقة

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

أول ما يلفت نظرنا لهذه الغرفة هي النجفة المميزة جداً ذات التصميم المستقبلي والمتدلية فوق طاولة السفرة البسيطة ذات الخطوط المستقيمة بألوان تترواح بين البيج في الخشب والأبيض والذي يكرر أيضاً في الخلفية في النيش المدمج في الحائط بأرففه المضاءة وخزانته السفلية من الأكرليك ذات اللون الأبيض والذي يجعل الأجواء مريحة ومودرن.

​غرفة معيشة مريحة

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

نبدأ بغرفة المعيشة والتي تقع بجوار الشباك في جزء مفصول عن مساحة الطعام، في هذا الفراغ المفتوح الذي يضم أكثر من غرفة. حيث أن الحائط الحجري يعلن دور البطولة بالإضافة لأنه يفصل بين الغرفتين مع كونه خلفية أنيقة للأريكة البيضاء ذات التصميم ذو الركنة.

في غرفة المعيشة تم عمل سقف معلق منخفض عن سقف باقي الفراغ وتم عمله من الخشب. تم عمل بيت النور بزاوية، فيمتد فوق الحائط الحجري والنافذة الجانبية بالإضافة لتوزيع السبوت لايت. فكان فراغ يعبر عن هدوء وراحة تامة.

​مكتبة مدمجة

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

البساطة لا تعني التجرد من الأفكار الإبداعية فهنا نجد أن السقف المستعار قد امتد ليكمل الجدار المقابل للأريكة في شكل مكتبة مدمجة. فهذا الحل الرائع يخلق رابط بين ناحيتي الغرفة حيث نرى إطار ذو ركنه بأكثر من عنصر كما تم الحرص على توزيع السبوت لايت. تم وضع عدد من الأرفف للكتب والمجلات على هذا الحائط بمقاسات مختلفة بالإضافة للتلفاز الذي يحتل منتصف الكابينة فوق الخزانة المغلقة.

​المطبخ

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo مطبخ خشب
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

خلف طاولة السفرة ذات النجفة الأنيقة المتدلية فوقها، يقبع المطبخ والتي تأخذ خزاناته حرف L وتجمع خاماته بيت الخشب والأكريليك الأبيض في خزانات الركن العلوية بالإضافة لسطح العمل

المطبخ يتناسب مع باقي الخامات والألوان في هذه الصالة المفتوحة. وخاصة مع توزيع الإضاءة تحت الخزانات وعلى حائط النافذة والتي تعد مصدر أساسي للإضاءة الطبيعية.

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نظرة عامة على الصالة

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

هذه الصورة تعطي نظرة عامة على الصالة الصغيرة والتي تعطينا فكرة عن كيفية توزيع العناصر بشكل متوازن ومنسجم. الخلط بين الخامات الطبيعية والصناعية. والبساطة المتناهية في بالتية الألوان، التصاميم وتوزيع الإضاءة بأناقة.

دهان أم طبقة؟ أفكار غير مألوفة لديكور الجدران
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