شقة بسيطة على الطراز المودرن ستريد العيش فيها

في مقال اليوم سنذهب في جولة لصالة منزل صغير، يجمع تصميمها بين دفئ الأخشاب مع اللمسات الريفية من الحجارة الخشنة مع بعض الخامات اللامعة والأثاث المودرن البسيط. هذا المزيج يخلق بيئة أنيقة مميزة باستخدام هذه العناصر والخامات، باليتة الألوان والإضاءة المبهرة. هذا التصميم من أعمال استوديوGRITTI ROLL، وفي هذه الصالة الأنيقة تم توزيع عدد من العناصر في مساحة ضيقة، بداية من غرفة المعيشة، غرفة السفرة والمطبخ.
فتعالوا معنا لنكتشف سوياً التصميم المبهر لهذه الصالة وكيفية توزيع الأثاث واستغلال المساحة مهما كانت صغيرة.
أول ما يلفت نظرنا لهذه الغرفة هي النجفة المميزة جداً ذات التصميم المستقبلي والمتدلية فوق طاولة السفرة البسيطة ذات الخطوط المستقيمة بألوان تترواح بين البيج في الخشب والأبيض والذي يكرر أيضاً في الخلفية في النيش المدمج في الحائط بأرففه المضاءة وخزانته السفلية من الأكرليك ذات اللون الأبيض والذي يجعل الأجواء مريحة ومودرن.
نبدأ بغرفة المعيشة والتي تقع بجوار الشباك في جزء مفصول عن مساحة الطعام، في هذا الفراغ المفتوح الذي يضم أكثر من غرفة. حيث أن الحائط الحجري يعلن دور البطولة بالإضافة لأنه يفصل بين الغرفتين مع كونه خلفية أنيقة للأريكة البيضاء ذات التصميم ذو الركنة.
في غرفة المعيشة تم عمل سقف معلق منخفض عن سقف باقي الفراغ وتم عمله من الخشب. تم عمل بيت النور بزاوية، فيمتد فوق الحائط الحجري والنافذة الجانبية بالإضافة لتوزيع السبوت لايت. فكان فراغ يعبر عن هدوء وراحة تامة.
البساطة لا تعني التجرد من الأفكار الإبداعية فهنا نجد أن السقف المستعار قد امتد ليكمل الجدار المقابل للأريكة في شكل مكتبة مدمجة. فهذا الحل الرائع يخلق رابط بين ناحيتي الغرفة حيث نرى إطار ذو ركنه بأكثر من عنصر كما تم الحرص على توزيع السبوت لايت. تم وضع عدد من الأرفف للكتب والمجلات على هذا الحائط بمقاسات مختلفة بالإضافة للتلفاز الذي يحتل منتصف الكابينة فوق الخزانة المغلقة.
خلف طاولة السفرة ذات النجفة الأنيقة المتدلية فوقها، يقبع المطبخ والتي تأخذ خزاناته حرف L وتجمع خاماته بيت الخشب والأكريليك الأبيض في خزانات الركن العلوية بالإضافة لسطح العمل
المطبخ يتناسب مع باقي الخامات والألوان في هذه الصالة المفتوحة. وخاصة مع توزيع الإضاءة تحت الخزانات وعلى حائط النافذة والتي تعد مصدر أساسي للإضاءة الطبيعية.
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هذه الصورة تعطي نظرة عامة على الصالة الصغيرة والتي تعطينا فكرة عن كيفية توزيع العناصر بشكل متوازن ومنسجم. الخلط بين الخامات الطبيعية والصناعية. والبساطة المتناهية في بالتية الألوان، التصاميم وتوزيع الإضاءة بأناقة.