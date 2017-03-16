شقة بسيطة على الطراز المودرن ستريد العيش فيها

نبدأ بغرفة المعيشة والتي تقع بجوار الشباك في جزء مفصول عن مساحة الطعام، في هذا الفراغ المفتوح الذي يضم أكثر من غرفة. حيث أن الحائط الحجري يعلن دور البطولة بالإضافة لأنه يفصل بين الغرفتين مع كونه خلفية أنيقة للأريكة البيضاء ذات التصميم ذو الركنة.

في غرفة المعيشة تم عمل سقف معلق منخفض عن سقف باقي الفراغ وتم عمله من الخشب. تم عمل بيت النور بزاوية، فيمتد فوق الحائط الحجري والنافذة الجانبية بالإضافة لتوزيع السبوت لايت. فكان فراغ يعبر عن هدوء وراحة تامة.