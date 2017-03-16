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12 فكرة ليبدو مدخل منزلك رائع

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
1930's Ground floor renovation, Chameleon Designs Interiors Chameleon Designs Interiors سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
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لديك فرصة واحدة لترك انطباع عن منزلك لا تحمل همّ أي منزل تمتلك صغير كان أو كبير، المدخل هو المحدد الرئيسي للنغمة التي يسير عليها منزلك، الديكور هو المحرك الفعلي للتعبيرات في منزلك وبالتالي لابد أن تحسن استخدامه. 

صورة مدخل منزلك هي أول القصيدة بالطبع ستترك انطباع لدى ضيوفك عند مغادرتهم لمنزلك، في هذا الموضوع سنعطيك معلومات تجعل مدخل منزلك مُغري لضيوفك ومرحب بأحبابك، وفيما يلي سنعرض عليك 12 طريقة لمصممين مختلفين جعلوا مداخل هذه المنازل تنطق بالطريقة التي يريدها أصحابها .   

1- مدخل عريض

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

كن متأكد أن هذا المدخل سيدفع الضيوف على الدخول سيتم ذلك بسهولة من خلال خلق بيئة غير رسمية بالأثاث البسيط، المقعد والرف الخشبي لتخزين المفاتيح وبعض الأشياء الصغيرة التي نحتاجها، يمكنك تثبيت صف من الخطافات لتعليق المعاطف . 

2- طراز تقليدي

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

تمسك بالقديم، الأسلوب التقليدي الجميل والبسيط ربما يكون هو كل ما تحتاجه، ثلاث رسومات وإضاءة جميلة بدرجة كافية لننظر إليها لكنها ليست أنيقة للدرجة التي ترعبنا، تعليق الرسومات في شكل هرمي يجعل النظر يتجه إلى أعلى .  

3- ضع كرسي

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

جمعينا لديه جد أو جدة يزورونا في منزلنا من حين لآخر، لذا اجعل مدخل منزلك مريح لهم بعد انتقالهم من مكانهم إليك ضع كرسي أو كنبة صغيرة في المدخل ليستريحوا عليه فور وصولهم أثناء خلع حذائهم أو معطفهم. 

4- علق مرآة

Entrance Perfect Stays الممر الحديث، المدخل و الدرج
Perfect Stays

Entrance

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

المرايات تضاعف المساحة ليس هذا فقط الغرض منها في وضعها في مدخل البيت للتأكد في الدقائق الأخير قبل خروجك من المنزل أن شعرك أو مكياج زوجتك أو أي فرد آخر على مايرام، إنعكاس المرآة يعطي انطباع بأن الإضاءة مضاعفة . 

5- حدد المساحة

Valencia Tower , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles منازل
Elevate Lifestyles

Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

إذا كان المدخل مفتوح على صالة أو غرفة يُفضل تحديده، كرس المساحة للخزانات أو لمكتبة، الأرفف المفتوحة فكرة جيدة لوضع الصور أو الأكسسوارات . 

6- ترتيب النباتات الطبيعية أمر مُلفت

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Beige
homify

homify
homify
homify

وضع النباتات مثل الأوركيد أو أي نوع آخر من الزهور يمكن في المنازل لمدة طويلة، إنها حقًا تخلق جو من الترحيب سواء بألوانها أو بمظهرها الجمالي. 

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7- مدخل ثلاث قطع

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

مدخل ثلاث قطع هو المفضل لأي منزل، سجادة رائعة والإضاءة الرائعة لاشيء أدفى من السجادة، كن جريء واستخدم أفضل الأضواء لتتحكم في إضاءة المدخل ليلًا ونهارًا . 

8- اعرض مجموعتك

Residence in Goregaon, Design Kkarma (India) Design Kkarma (India) إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Design Kkarma (India)

Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)

اعرض نباتاتك، رسوماتك الفنية، والفخار بالقرب من المدخل لكي توضح لضيوفك أنه مساحة خاصة من الاهتمام.  

9- خدع المساحة الضيقة

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

إذا كان منزلك ذو مدخل ضيق إذًا استخدم الرسومات الملونة بألوان مدهشة على الجدران أو وضع مقعد في الأمام بألوان مليئة بالحيوية حتى تخدع العين بأن المساحة تبدو أكبر، هذا التصميم سيساعدك . 

10 – وحد اللون

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

توحيد الألوان في الأجزاء الصغيرة يمكن أن يبهرك ويمتعك لكن دائمًا اتجه إلى البساطة والظلال الهادئة، وسيسهل الأمرعليك في اختيار السجادة المناسبة ومفاتيح الإضاءة .

11- ساعد نفسك

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube سلالم وأروقة شماعة ملابس
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

المدخل ليس فقط مساحة لإبهار الغرباء ووضع كل شيء لراحتهم سهل الامر على نفسك وضع كل شيء يمكن أن يبقى مدخلك منظم مثل خزانة الأحذية والشماعات، يمكنك أيضًا تثبيت حامل للمفاتيح الخاصة بك لحفظها من الضياع.  

12- ضع طاولة في المنتصف

Entrance Hall In an Italian Villa Clifford Interiors مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Clifford Interiors

Entrance Hall In an Italian Villa

Clifford Interiors
Clifford Interiors
Clifford Interiors

وضع طاولة مستطيلة، دائرية أو مربعة في مدخل منزلك أمر عظيم، عادة ما تستخدم الطاولات لنتناول عليها الطعام لكن في هذه الحالة تكون للديكور فقط . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 أفكار ملهمة للجدران الفاصلة بين المساحات

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أي فكرة نفذتها في مدخل منزلك؟

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