12 فكرة ليبدو مدخل منزلك رائع

لديك فرصة واحدة لترك انطباع عن منزلك لا تحمل همّ أي منزل تمتلك صغير كان أو كبير، المدخل هو المحدد الرئيسي للنغمة التي يسير عليها منزلك، الديكور هو المحرك الفعلي للتعبيرات في منزلك وبالتالي لابد أن تحسن استخدامه.

صورة مدخل منزلك هي أول القصيدة بالطبع ستترك انطباع لدى ضيوفك عند مغادرتهم لمنزلك، في هذا الموضوع سنعطيك معلومات تجعل مدخل منزلك مُغري لضيوفك ومرحب بأحبابك، وفيما يلي سنعرض عليك 12 طريقة لمصممين مختلفين جعلوا مداخل هذه المنازل تنطق بالطريقة التي يريدها أصحابها .