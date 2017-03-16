12 فكرة ليبدو مدخل منزلك رائع

لديك فرصة واحدة لترك انطباع عن منزلك لا تحمل همّ أي منزل تمتلك صغير كان أو كبير، المدخل هو المحدد الرئيسي للنغمة التي يسير عليها منزلك، الديكور هو المحرك الفعلي للتعبيرات في منزلك وبالتالي لابد أن تحسن استخدامه.
صورة مدخل منزلك هي أول القصيدة بالطبع ستترك انطباع لدى ضيوفك عند مغادرتهم لمنزلك، في هذا الموضوع سنعطيك معلومات تجعل مدخل منزلك مُغري لضيوفك ومرحب بأحبابك، وفيما يلي سنعرض عليك 12 طريقة لمصممين مختلفين جعلوا مداخل هذه المنازل تنطق بالطريقة التي يريدها أصحابها .
كن متأكد أن هذا المدخل سيدفع الضيوف على الدخول سيتم ذلك بسهولة من خلال خلق بيئة غير رسمية بالأثاث البسيط، المقعد والرف الخشبي لتخزين المفاتيح وبعض الأشياء الصغيرة التي نحتاجها، يمكنك تثبيت صف من الخطافات لتعليق المعاطف .
تمسك بالقديم، الأسلوب التقليدي الجميل والبسيط ربما يكون هو كل ما تحتاجه، ثلاث رسومات وإضاءة جميلة بدرجة كافية لننظر إليها لكنها ليست أنيقة للدرجة التي ترعبنا، تعليق الرسومات في شكل هرمي يجعل النظر يتجه إلى أعلى .
جمعينا لديه جد أو جدة يزورونا في منزلنا من حين لآخر، لذا اجعل مدخل منزلك مريح لهم بعد انتقالهم من مكانهم إليك ضع كرسي أو كنبة صغيرة في المدخل ليستريحوا عليه فور وصولهم أثناء خلع حذائهم أو معطفهم.
المرايات تضاعف المساحة ليس هذا فقط الغرض منها في وضعها في مدخل البيت للتأكد في الدقائق الأخير قبل خروجك من المنزل أن شعرك أو مكياج زوجتك أو أي فرد آخر على مايرام، إنعكاس المرآة يعطي انطباع بأن الإضاءة مضاعفة .
إذا كان المدخل مفتوح على صالة أو غرفة يُفضل تحديده، كرس المساحة للخزانات أو لمكتبة، الأرفف المفتوحة فكرة جيدة لوضع الصور أو الأكسسوارات .
وضع النباتات مثل الأوركيد أو أي نوع آخر من الزهور يمكن في المنازل لمدة طويلة، إنها حقًا تخلق جو من الترحيب سواء بألوانها أو بمظهرها الجمالي.
مدخل ثلاث قطع هو المفضل لأي منزل، سجادة رائعة والإضاءة الرائعة لاشيء أدفى من السجادة، كن جريء واستخدم أفضل الأضواء لتتحكم في إضاءة المدخل ليلًا ونهارًا .
اعرض نباتاتك، رسوماتك الفنية، والفخار بالقرب من المدخل لكي توضح لضيوفك أنه مساحة خاصة من الاهتمام.
إذا كان منزلك ذو مدخل ضيق إذًا استخدم الرسومات الملونة بألوان مدهشة على الجدران أو وضع مقعد في الأمام بألوان مليئة بالحيوية حتى تخدع العين بأن المساحة تبدو أكبر، هذا التصميم سيساعدك .
توحيد الألوان في الأجزاء الصغيرة يمكن أن يبهرك ويمتعك لكن دائمًا اتجه إلى البساطة والظلال الهادئة، وسيسهل الأمرعليك في اختيار السجادة المناسبة ومفاتيح الإضاءة .
المدخل ليس فقط مساحة لإبهار الغرباء ووضع كل شيء لراحتهم سهل الامر على نفسك وضع كل شيء يمكن أن يبقى مدخلك منظم مثل خزانة الأحذية والشماعات، يمكنك أيضًا تثبيت حامل للمفاتيح الخاصة بك لحفظها من الضياع.
وضع طاولة مستطيلة، دائرية أو مربعة في مدخل منزلك أمر عظيم، عادة ما تستخدم الطاولات لنتناول عليها الطعام لكن في هذه الحالة تكون للديكور فقط .
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