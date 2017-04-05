وداعًا للفوضى… 10 أفكار عبقرية للتخزين في غرفة الأطفال

حتى لو كنت تمتلك طفل رضيع واحد إلا أن أغراضه الشخصية ممكن أن تكون أكثر بكثير من أغراضك، وتزداد أغراضهم مع تقدمهم في السن، إذا لم تفكرفي كيفية تخزين هذه الأغراض لن تستطع السيطرة على الفوضى التي يمكن أن تنتشر في كل مكان، وفي هذا الموضوع نقدم لكم 10 أفكار غير مألوقة لتخزين أغراض طفلك في غرفته دون أن يؤثر ذلك على المساحة، دعنا نوضح لك قصدنا بالصور والتفاصيل.