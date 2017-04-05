وداعًا للفوضى… 10 أفكار عبقرية للتخزين في غرفة الأطفال

حتى لو كنت تمتلك طفل رضيع واحد إلا أن أغراضه الشخصية ممكن أن تكون أكثر بكثير من أغراضك، وتزداد أغراضهم مع تقدمهم في السن، إذا لم تفكرفي كيفية تخزين هذه الأغراض لن تستطع السيطرة على الفوضى التي يمكن أن تنتشر في كل مكان، وفي هذا الموضوع نقدم لكم 10 أفكار غير مألوقة لتخزين أغراض طفلك في غرفته دون أن يؤثر ذلك على المساحة، دعنا نوضح لك قصدنا بالصور والتفاصيل.
في هذا التصميم استخدمت أنواع كثيرة من الخزانات الطولية، العرضية، والأرفف، المساحة أعلى المكتب يمكن أن تستوعب كل شيء يخص كتب أو أي شيء من مستلزمات الكمبيوتر، المساحة مابين المكتب والجدار لم تترك فارغة بل استوعبت خزانة طولية يمكنها أن تستوعب الكثير من الأغراض، أما المساحة أسفل السرير فـصُممت على هيئة أدراج يمكن سحبها وتخزين بها الأشياء القابلة للكسر أو الأوراق الهامة.
هناك أشياء صغيرة إذا وضعت في خزانة عادية أو على رفّ حتمًا ستضيع لذا يٌفضل أن تجمعها في صناديق كالتي تبدو أمامنا في هذه الصورة، هنا لم تكن هذه الصناديق للتخزين فقط بل إنها قطعة من الديكور أيضًا .
يبدو من الصورة أن هذه الغرفة ليست غرفة مستقلة بل هي مساحة مستغلة لتكون غرفة أطفال إذًا فكل شيء يجب أن يكون عملي في هذه المساحة لا داعي لأن تكون هناك قطع أثاث للديكور فقط، وهذه الخزانة المفتوحة عملية جدًا استوعبت كل الكتب والمجلات على الأرفف وخٌصص صندوقين أسفلها لتخزين الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تُهدر بسهولة .
مكتب خشبي كبير وبسيط ليستوعب جهاز كمبيوتر وشاشة تلفاز، إلا أنه صُمم بشكل يجعله مساحة تخزين جيدة بأدراجه الملامسة للأرض يمكنك وضع الأحذية بها، ووضع بعض الأكسسوارات على المكتب من أعلى .
يبدو من السرير أن الغرفة غرفة رضيع في سنواته الأولى، الأرفف والخزانات التي بدون مقابض يمكنها أن تستوعب ملابس هذا الطفل وعندما يكبر أيضًا ستكون هذه الخزانات مثالية جدًا لاستخدامها في تخزين أغراض كثيرة.
الجدران أيضًا يجب أن تكون مساحة مستغلة جيدًا وفي هذا التصميم استغلها الخبراء أفضل استغلال في جعلها مساحة تخزين جيدة بالأرفف الجانبية التي يمكن أن يوضع عليها الكتب والإكسسوارات والخزانة العلوية ممكن أن نضع بها مفارش السرير أو الملابس، أما عن المساحة أسفل السرير فهي مُصممة وكأنها درجين كبيرين يمكن تخزين الأحذية بها.
يبدو أن هذه الغرفة لطفلين وهذا واضح من خلال السريرين لذا لابد أن تكون المساحة المخصصة للتخزين أكبر حتى تستوعب كل شيء يخصهم، فكرة دمج الخزانات ضمن تصميم السرير فكرة ذكية جدًا ووفرت الكثير من المساحة .
مثال آخر لغرفة لطفلين الدرج الواصل بين السرير العلوي والسفلي مساحة تخزين عبقرية، الأدراج والخزانة بجانب السرير تستوعب الكثير من الأغراض .
فكرة جديدة جدًا في التخزين وهو السلم الخشبي يمكن أن تضع عليه أكسسوارات رقيقة تليق بالديكور البسيط لهذه الغرفة .
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