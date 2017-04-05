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وداعًا للفوضى… 10 أفكار عبقرية للتخزين في غرفة الأطفال

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Детские и подростковые комнаты, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ غرفة الاطفال
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حتى لو كنت تمتلك طفل رضيع واحد إلا أن أغراضه الشخصية ممكن أن تكون أكثر بكثير من أغراضك، وتزداد أغراضهم مع تقدمهم في السن، إذا لم تفكرفي كيفية تخزين هذه الأغراض لن تستطع السيطرة على الفوضى التي يمكن أن تنتشر في كل مكان، وفي هذا الموضوع نقدم لكم 10 أفكار غير مألوقة لتخزين أغراض طفلك في غرفته دون أن يؤثر ذلك على المساحة، دعنا نوضح لك قصدنا بالصور والتفاصيل. 

1- الخزانات في كل مكان

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración غرفة الأطفالأسرة نوم
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

في هذا التصميم استخدمت أنواع كثيرة من الخزانات الطولية، العرضية، والأرفف، المساحة أعلى المكتب يمكن أن تستوعب كل شيء يخص كتب أو أي شيء من مستلزمات الكمبيوتر، المساحة مابين المكتب والجدار لم تترك فارغة بل استوعبت خزانة طولية يمكنها أن تستوعب الكثير من الأغراض، أما المساحة أسفل السرير فـصُممت على هيئة أدراج يمكن سحبها وتخزين بها الأشياء القابلة للكسر أو الأوراق الهامة. 

2- صناديق ملونة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

هناك أشياء صغيرة إذا وضعت في خزانة عادية أو على رفّ حتمًا ستضيع لذا يٌفضل أن تجمعها في صناديق كالتي تبدو أمامنا في هذه الصورة، هنا لم تكن هذه الصناديق للتخزين فقط بل إنها قطعة من الديكور أيضًا . 

3- خزانة مفتوحة

Stadthaus Bj. 1926, Boldt Innenausbau GmbH - Tischlerei & Raumkonzepte Boldt Innenausbau GmbH - Tischlerei & Raumkonzepte غرفة الاطفال خشب Multicolored
Boldt Innenausbau GmbH – Tischlerei &amp; Raumkonzepte

Boldt Innenausbau GmbH - Tischlerei & Raumkonzepte
Boldt Innenausbau GmbH – Tischlerei &amp; Raumkonzepte
Boldt Innenausbau GmbH - Tischlerei & Raumkonzepte

يبدو من الصورة أن هذه الغرفة ليست غرفة مستقلة بل هي مساحة مستغلة لتكون غرفة أطفال إذًا فكل شيء يجب أن يكون عملي في هذه المساحة لا داعي لأن تكون هناك قطع أثاث للديكور فقط، وهذه الخزانة المفتوحة عملية جدًا استوعبت كل الكتب والمجلات على الأرفف وخٌصص صندوقين أسفلها لتخزين الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تُهدر بسهولة . 

4- مكتب كبير

Детские и подростковые комнаты, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ غرفة الاطفال
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ

ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ

مكتب خشبي كبير وبسيط ليستوعب جهاز كمبيوتر وشاشة تلفاز، إلا أنه صُمم بشكل يجعله مساحة تخزين جيدة بأدراجه الملامسة للأرض يمكنك وضع الأحذية بها، ووضع بعض الأكسسوارات على المكتب من أعلى . 

5- غرفة رضيع

Apartamento Leiria, OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA غرفة الاطفال
OFICINA – COLECTIVO DE IDEIAS, LDA

OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA
OFICINA – COLECTIVO DE IDEIAS, LDA
OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA

يبدو من السرير أن الغرفة غرفة رضيع في سنواته الأولى، الأرفف والخزانات التي بدون مقابض يمكنها أن تستوعب ملابس هذا الطفل وعندما يكبر أيضًا ستكون هذه الخزانات مثالية جدًا لاستخدامها في تخزين أغراض كثيرة. 

6- وحدات تخزين على الجدران

homify غرفة الاطفال خشب Beige
homify

homify
homify
homify

الجدران أيضًا يجب أن تكون مساحة مستغلة جيدًا وفي هذا التصميم استغلها الخبراء أفضل استغلال في جعلها مساحة تخزين جيدة بالأرفف الجانبية التي يمكن أن يوضع عليها الكتب والإكسسوارات والخزانة العلوية ممكن أن نضع بها مفارش السرير أو الملابس، أما عن المساحة أسفل السرير فهي مُصممة وكأنها درجين كبيرين يمكن تخزين الأحذية بها. 

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7- غرفة لطفلين

Dormitorio juvenil lineas modernas , Toca Fusta Toca Fusta غرفة الاطفال
Toca Fusta

Toca Fusta
Toca Fusta
Toca Fusta

يبدو أن هذه الغرفة لطفلين وهذا واضح من خلال السريرين لذا لابد أن تكون المساحة المخصصة للتخزين أكبر حتى تستوعب كل شيء يخصهم، فكرة دمج الخزانات ضمن تصميم السرير فكرة ذكية جدًا ووفرت الكثير من المساحة . 

8- درج وسلالم في آن واحد

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

 مثال آخر لغرفة لطفلين الدرج الواصل بين السرير العلوي والسفلي مساحة تخزين عبقرية، الأدراج والخزانة بجانب السرير تستوعب الكثير من الأغراض . 

9- سلم تخزيني

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

فكرة جديدة جدًا في التخزين وهو السلم الخشبي يمكن أن تضع عليه أكسسوارات رقيقة تليق بالديكور البسيط لهذه الغرفة . 

10- مساحة كبيرة وخزانات قليلة

Весенний ветер, rudakova.ru rudakova.ru غرفة الاطفال خشب معالج Turquoise
rudakova.ru

rudakova.ru
rudakova.ru
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