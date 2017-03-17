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10 تصميمات ستقنعك باختيار ورق الحائط

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط ورق
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ماذا نفعل في الجدران؟! سؤال عادة ما يستلزم الكثير والكثير من الوقت للوصول إلى إجابة واضحة وقرار حاسم بشأنه، هل نطليها! هل نزينها؟ إذًا بالبلاطات أم السيراميك أم الحجارة أم الأخشاب أم ديكورات الجبس أم… .. الكثير والكثير من الخيارات اللانهائية التي تتركنا في دائرة مزدحمة لا نعرف كيفية الخروج منها.

إذًا ماذا عن خيار يجمع كل ذلك في آن واحد؟! 

ورق الحائط، هو واحد من الاختراعات التي سنبقى شاكرين لمكتشفها، ليس فقط لأنها تتيح أمامنا عدد لا نهائي من الخيارات، بل أيضًا لأن تكلفتها أقل بكثير من الخامات الأخرى التي تتيح لنا الحصول على مظهرها ذاته كالخشب والرخام والسيراميك.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 10 تصميمات مُلهمة وحديثة لورق الحائط، لنعرض لكم بعض الخيارات المتاحة أمامكم إلى جانب الطلاء، بتكلفة قليلة ومظهر عصري أنيق.

1. غابة استوائية

Jetzt wird's botanisch, K&L Wall Art K&L Wall Art غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات ورق Green
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

إن كنت من محبي الطبيعة وإمكانيات منزلك لا تتيح لك الحصول على حديقة، يمكنك الاستمتاع بأجواء استوائية وغابة كاملة على جدرانك، بفضل ورق الحائط. مع قطع أثاث ملونة وأرضية خشبية تكمل اللوحة الطبيعية.

2. لا تحتاج إلى إضافات

WALL PAPER PASTORELLI, Pastorelli Pastorelli جدران وأرضياتورق الحائط
Pastorelli

Pastorelli
Pastorelli
Pastorelli

البعض منا يحبذ الاحتفاظ بجدران منزله نظيفة بدون ثقوب، ولكنه يقف حائرًا بين تركها خالية وبين تزيينها ببعض الإطارات لمنحها لمسة جمالية. هنا يأتي ورق الحائط ليشكل حلًا مثاليًا كما في ذلك التصميم، حتى أنك لن تكون بحاجة إلى تعليق ساعة مثل تلك. فقط الإطارات في ورق الحائط تجعل الجدار مثالي ولا يحتاج إلى أية إضافات.

3. لمسات خشبية بأقل تكلفة

Illusionary House, Villa Torlonia - Roma, NOS Design NOS Design غرفة المعيشة
NOS Design

NOS Design
NOS Design
NOS Design

من منا لا يحب دفء وأناقة اللمسات الخشبية في تزيين الجدران؟! ولكن البعض لا يستطيع تحمل تكلفتها. ويأتي ورق الحائط مرة أخرى ليحل تلك المعضلة بتصميم خشبي أنيق، مع مربعات تبدو بارزة وكأنها خشب حقيقي، لتحصل على غرفة معيشة دافئة بأقل تكلفة.

4. تصميم حجري أنيق

Bistrò toscano, Angelo Sabella Architetto Angelo Sabella Architetto مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Angelo Sabella Architetto

Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto

الجدران الحجرية  لها أناقة لا تقاوم، ولكنها قد لا تناسب الميزانية المتواضعة للبعض منا، وفي هذه الحالة يصبح ورق الحائط حلًا مثاليًا للحصول على تصميم حجري أنيق وعصري لجدران منزلك، ليس مجرد حجارة، بل تبدو كخزائن حجرية مع أقفال معدنية.. التفاصيل تبدو حقيقية للغاية!

5. جرافيتي

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط ورق
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

الجرافيتي أحد الطرق الرائعة لتزيين الجدران، ولكن تبديله أو ازالته يتطلب إعادة طلاء الجدران كلها من جديد، ولكن مع ورق الحائط يمكن الاستمتاع برسومات الجرافيتي العصرية، لمنح منزلك إطلالة شبابية منعشة خاصة مع قطع أثاث فريدة تتناسب مع ألوان ورق الحائط.

6. اتساع وهمي

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتصور ولوحات
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

ورق الحائط ليس فقط ديكور رائع للجدران، بل إنه قد يصبح أداة مثالية في شقتك الصغيرة، لتمنحك مزيد من الاتساع البصري، بفضل العمق في التصوير، كما في ذلك التصميم، حيث يبدو الجدار خلف الأريكة الخشبية المعاد تدويرها، وكأنه امتدادًا للغرفة، خاصة مع الضوء المنبعث من النوافذ والذي يمنح ورق الحائط عمقًا بصريًا خادعًا.

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7. مظهر رخامي

White and Blue Marble Effect Wall Mural Wallsauce.com جدران وأرضياتورق الحائط ورق marble,wallpaper,wall mural,mural
Wallsauce.com

White and Blue Marble Effect Wall Mural

Wallsauce.com
Wallsauce.com
Wallsauce.com

اللمسات الفاخرة للرخام لا يمكن منافستها، ولكن أيضًا لا يمكن تحمل نفقاتها بالنسبة للبعض ممن يعتمدون ميزانية متوسطة أو محدودة، ولكن في ورق الحائط يمكن الحصول على مظهر رخامي طبيعي للغاية، مع تجزيعات تبدو حقيقية للغاية. لن يصدق زائريك أن هذا ورق حائط!

8. ربما مربعات السيراميك

homify غرفة الاطفال ورق Beige
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى يشكل ورق الحائط بديل اقتصادي لتلك الخامات الأنيقة والمُكلفة، وهذه المرة يتخذ مظهر مربعات السيراميك بفواصلها التي تجعلها تبدو حقيقية للغاية، ليزين أحد جدران مكتبك ويمنحه إطلالة فاخرة.

9. مثالي في غرفة الأطفال

Showroom SweetLittleDots by Silvia Betancourt München, Silvia Betancourt Designs Silvia Betancourt Designs جدران ورق Multicolored
Silvia Betancourt Designs

Silvia Betancourt Designs
Silvia Betancourt Designs
Silvia Betancourt Designs

يتطلب تصميم غرفة أطفال مرحة وممتعة، بعض الرسومات وشيء من الألوان، دون إغفال الأناقة وعامل الجمال، وكل ذلك يتحقق بسهولة من خلال ورق الحائط الذي يشكل حلًا مثاليُا لإضافة عنصر جمالي يتمتع بالألوان والرسومات، دون خلق فوضى بصرية.

10. لمسة مختلفة في الحمام

Lavabo, ProArq Brasil ProArq Brasil حمام ورق Beige
ProArq Brasil

ProArq Brasil
ProArq Brasil
ProArq Brasil

يُضفي ورق الحائط لمسة مختلفة وجريئة على الحمام، فقط إن تم اختيار المادة الصحيحة والمكان الصحيح لتوظيفها، وتحديدًا في مكان بعيد عن الماء، للابقاء عليه اطول فترة ممكنة.

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