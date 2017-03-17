10 تصميمات ستقنعك باختيار ورق الحائط

ماذا نفعل في الجدران؟! سؤال عادة ما يستلزم الكثير والكثير من الوقت للوصول إلى إجابة واضحة وقرار حاسم بشأنه، هل نطليها! هل نزينها؟ إذًا بالبلاطات أم السيراميك أم الحجارة أم الأخشاب أم ديكورات الجبس أم… .. الكثير والكثير من الخيارات اللانهائية التي تتركنا في دائرة مزدحمة لا نعرف كيفية الخروج منها.
إذًا ماذا عن خيار يجمع كل ذلك في آن واحد؟!
ورق الحائط، هو واحد من الاختراعات التي سنبقى شاكرين لمكتشفها، ليس فقط لأنها تتيح أمامنا عدد لا نهائي من الخيارات، بل أيضًا لأن تكلفتها أقل بكثير من الخامات الأخرى التي تتيح لنا الحصول على مظهرها ذاته كالخشب والرخام والسيراميك.
في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 10 تصميمات مُلهمة وحديثة لورق الحائط، لنعرض لكم بعض الخيارات المتاحة أمامكم إلى جانب الطلاء، بتكلفة قليلة ومظهر عصري أنيق.
إن كنت من محبي الطبيعة وإمكانيات منزلك لا تتيح لك الحصول على حديقة، يمكنك الاستمتاع بأجواء استوائية وغابة كاملة على جدرانك، بفضل ورق الحائط. مع قطع أثاث ملونة وأرضية خشبية تكمل اللوحة الطبيعية.
البعض منا يحبذ الاحتفاظ بجدران منزله نظيفة بدون ثقوب، ولكنه يقف حائرًا بين تركها خالية وبين تزيينها ببعض الإطارات لمنحها لمسة جمالية. هنا يأتي ورق الحائط ليشكل حلًا مثاليًا كما في ذلك التصميم، حتى أنك لن تكون بحاجة إلى تعليق ساعة مثل تلك. فقط الإطارات في ورق الحائط تجعل الجدار مثالي ولا يحتاج إلى أية إضافات.
من منا لا يحب دفء وأناقة اللمسات الخشبية في تزيين الجدران؟! ولكن البعض لا يستطيع تحمل تكلفتها. ويأتي ورق الحائط مرة أخرى ليحل تلك المعضلة بتصميم خشبي أنيق، مع مربعات تبدو بارزة وكأنها خشب حقيقي، لتحصل على غرفة معيشة دافئة بأقل تكلفة.
الجدران الحجرية لها أناقة لا تقاوم، ولكنها قد لا تناسب الميزانية المتواضعة للبعض منا، وفي هذه الحالة يصبح ورق الحائط حلًا مثاليًا للحصول على تصميم حجري أنيق وعصري لجدران منزلك، ليس مجرد حجارة، بل تبدو كخزائن حجرية مع أقفال معدنية.. التفاصيل تبدو حقيقية للغاية!
الجرافيتي أحد الطرق الرائعة لتزيين الجدران، ولكن تبديله أو ازالته يتطلب إعادة طلاء الجدران كلها من جديد، ولكن مع ورق الحائط يمكن الاستمتاع برسومات الجرافيتي العصرية، لمنح منزلك إطلالة شبابية منعشة خاصة مع قطع أثاث فريدة تتناسب مع ألوان ورق الحائط.
ورق الحائط ليس فقط ديكور رائع للجدران، بل إنه قد يصبح أداة مثالية في شقتك الصغيرة، لتمنحك مزيد من الاتساع البصري، بفضل العمق في التصوير، كما في ذلك التصميم، حيث يبدو الجدار خلف الأريكة الخشبية المعاد تدويرها، وكأنه امتدادًا للغرفة، خاصة مع الضوء المنبعث من النوافذ والذي يمنح ورق الحائط عمقًا بصريًا خادعًا.
اللمسات الفاخرة للرخام لا يمكن منافستها، ولكن أيضًا لا يمكن تحمل نفقاتها بالنسبة للبعض ممن يعتمدون ميزانية متوسطة أو محدودة، ولكن في ورق الحائط يمكن الحصول على مظهر رخامي طبيعي للغاية، مع تجزيعات تبدو حقيقية للغاية. لن يصدق زائريك أن هذا ورق حائط!
مرة أخرى يشكل ورق الحائط بديل اقتصادي لتلك الخامات الأنيقة والمُكلفة، وهذه المرة يتخذ مظهر مربعات السيراميك بفواصلها التي تجعلها تبدو حقيقية للغاية، ليزين أحد جدران مكتبك ويمنحه إطلالة فاخرة.
يتطلب تصميم غرفة أطفال مرحة وممتعة، بعض الرسومات وشيء من الألوان، دون إغفال الأناقة وعامل الجمال، وكل ذلك يتحقق بسهولة من خلال ورق الحائط الذي يشكل حلًا مثاليُا لإضافة عنصر جمالي يتمتع بالألوان والرسومات، دون خلق فوضى بصرية.
يُضفي ورق الحائط لمسة مختلفة وجريئة على الحمام، فقط إن تم اختيار المادة الصحيحة والمكان الصحيح لتوظيفها، وتحديدًا في مكان بعيد عن الماء، للابقاء عليه اطول فترة ممكنة.
لمزيد من الأفكار المبتكرة لتزيين منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 13 نموذج لأرفف عملية للمنازل الصغيرة.