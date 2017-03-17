10 تصميمات ستقنعك باختيار ورق الحائط

ماذا نفعل في الجدران؟! سؤال عادة ما يستلزم الكثير والكثير من الوقت للوصول إلى إجابة واضحة وقرار حاسم بشأنه، هل نطليها! هل نزينها؟ إذًا بالبلاطات أم السيراميك أم الحجارة أم الأخشاب أم ديكورات الجبس أم… .. الكثير والكثير من الخيارات اللانهائية التي تتركنا في دائرة مزدحمة لا نعرف كيفية الخروج منها.

إذًا ماذا عن خيار يجمع كل ذلك في آن واحد؟!

ورق الحائط، هو واحد من الاختراعات التي سنبقى شاكرين لمكتشفها، ليس فقط لأنها تتيح أمامنا عدد لا نهائي من الخيارات، بل أيضًا لأن تكلفتها أقل بكثير من الخامات الأخرى التي تتيح لنا الحصول على مظهرها ذاته كالخشب والرخام والسيراميك.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 10 تصميمات مُلهمة وحديثة لورق الحائط، لنعرض لكم بعض الخيارات المتاحة أمامكم إلى جانب الطلاء، بتكلفة قليلة ومظهر عصري أنيق.