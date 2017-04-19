9 غرف بتصميمات فريدة غير تقليدية

في الوقت الذي يهتم فيه البعض باتباع أحدث صيحات الموضة في التصميم الداخلي، من حيث الألوان والأنماط والأثاث، يهتم البعض الأخر بالبعد تمامًا عما يتبعه الأخرون، ويبحثون عن كل ما هو فريد ومميز، بل إن بعضهم يذهب بعيدًا إلى اختيار ما هو غريب وغير متوقع.
في مقال اليوم من هوميفاي، نستمتع معكم بمشاهدة 9 تصميمات غير تقليدية لغرف مختلفة وغريبة، ضرب أصحابها بكل ما هو تقليدي عرض الحائط، ليحظوا بغرف لا يملك أحد مثلها، ولا توجد سوى في منازلهم هم فقط.
اعتدنا أن نرى خزانات المطبخ في مستويين، وربما استغلال منضدة المركز لتوفير بعض المساحات التخزينية، أو حتى بعض الأرفف المعلقة، إلا أن المصمم في هذا المطبخ، قرر الخروج عما هو مألوف، مستغلًا المساحة الكبيرة للمطبخ، وصمم خزانة مثل خزانة الملابس، لتتسع لكل أغراض المطبخ والتنظيف، مع أبواب جرارة بالأبيض والأزرق، تُضفي لمسة أنيقة على أجواء المطبخ.
يمثل السرير بطل الرواية لغرفة النوم، ولذلك فإن تصميمه يحدد ملامح الغرفة بأكملها، كما في تلك الغرفة التي صممت على النمط الصناع، مع سرير يستند فوق العجلات
الخضراء الكبيرة، وقد تم تسليط الضوء عليها بشكل رائع، من خلال استخدام الألوان البحرية الهادئة، مع اتمام المظهر العتيق باستخدام صندوق خشبي قديم كسلم للوصول إلى السرير المرتفع.
تصميم هذا المطبخ تخطى كل حدود التفرد، هل لاحظت السلم المعلق في السقف؟! يبدو السلم وكأنه قد ادخل في التصميم بشكل خاطئ أو ربما لم ينتهي بعد، أو يمكنك حتى اعتقاد أن تصميم المطبخ قد حال دون إكماله! ولكن في الحقيقة تصميم هذا السلم الطائر تم عن عمد.
وضع درج الصغير أمام منضدة المطبخ، مع إمكانية تخزينه أسفلها لتوفير المساحة، وباستخدام هذا الدرج، يمكن الوصول إلى أعلى المنضدة، ومن ثم الصعود على السلم الطائر للوصول إلى أجزاء أخرى من المنزل. بالتأكيد فكرة غير تقليدية ولكنها رائعة للأطفال!
عادة ما يبدع المصممين في انتقاء وحدات الحمام بتصميمات فريدة، وربما تزيين الجدران بديكورات أنيقة، مع أرضيات لامعة ومبهرة، ولكن هذا الحمام اختار مصممه طريقة أخرى للفت الأنظار، وهي التلاعب بالألوان في الأرضية، حيث اختيار بلاطات صغيرة ملونة لرسم خطوط وطرق غير منتظمة في الأرضية البيضاء، تجعلك تستمر في التفكير في الغرض منها!!
صممت طاولة الطعام تلك في أجواء تشبه الكهف أو المنزل الحجري الذي نراه في الأفلام الخيالية، حيث ورق الجدران ذو التصميم الحجري، والنغمات اللونية المتدرجة بدءًا من البني الداكن ووصولًا إلى الذهبي، مع طاولة خشبية تزينت بانين من الأطباق المعدنية التي تشكل تناغمًا مع وحدات الإضاءة المتدلية فوق الطاولة. بالرغم من دفء الأجواء في تلك الغرفة، إلا أنها مازالت مشبعة بالغموض!
التفرد لا يعني دائمًا الأشياء الغريبة غير العقلانية، بل قد يعني أناقة مميزة كما في هذه الغرفة التي صممت على الطراز الآسيوي، مع سرير يلعب دور البطولة بتصميمه الفريد غير المنتظم، الذي يبدو مُريحًا بدرجة تجعلك ترغب في تجربته على الفور، بينما تلعب الجدران دورها في اتمام اللوحة الفريدة بتناسقها مع خطوط السرير.
لعلك تتسائل ما هذه الغرفة وما الغرض منها! دعنا نجيبك، تلك هي غرفة نوم على النمط الريفي،وإن كانت تبدو أكثر كغرفة قرصان، مع سرير فردي، ووسائد سوداء، ولوحة من ورق الجدران مع مشهد لجبال ونخل يتناسب مع قصرية الزرع التي وضعت بشكل غريب فوق الطاولة الصغيرة. تفاصيل الغرفة باكملها غير قابلة للوصف هي فقط تستحق التأمل!
تلك الغرفة ليس غريبة بقدر كونها فريدة ومميزة، بل إنها تصميم رائع يجسد الذكاء في استغلال المساحات، حيث التغلب على المساحة الصغيرة والزاوية المائلة للسقف، وتصميم غرفة أطفال تتمتع بأجواء من المرح مع سرير على الأرض، أكثر أمانًا لعدم سقوط الأطفال، وركن للاختباء في الزاوية البعيدة، مع إضافة لمسة رقيقة بالورود الملونة المزينة للسقف الأبيض.
ألا يبدو هذا المطبخ وكأنه صورة قد اقتصت من إحى قصص الأطفال الخيالية، ولعله أقرب إلى قصة
سنو وايت والأقزام السبعة، خلصة مع تلك الأبواب الخشبية الصغيرة والمقوسة، التي صممت في المنضدة المصنوعة بالكامل من بلاطات صغيرة ملونة جمعت بين النغمات الخضراء وبعض اللمسات البرتقالية، كذلك الفتحة التي تشبه تصميم الأفران الريفية ولكن مع ارتفاع صغير للغاية. الألوان ومربعات السيراميك والابواب الخشبية.. كلها تفاصيل جعلت من هذا المطبخ تصميم فريد لا يشبه غيره من المطابخ.
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