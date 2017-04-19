9 غرف بتصميمات فريدة غير تقليدية

في الوقت الذي يهتم فيه البعض باتباع أحدث صيحات الموضة في التصميم الداخلي، من حيث الألوان والأنماط والأثاث، يهتم البعض الأخر بالبعد تمامًا عما يتبعه الأخرون، ويبحثون عن كل ما هو فريد ومميز، بل إن بعضهم يذهب بعيدًا إلى اختيار ما هو غريب وغير متوقع.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستمتع معكم بمشاهدة 9 تصميمات غير تقليدية لغرف مختلفة وغريبة، ضرب أصحابها بكل ما هو تقليدي عرض الحائط، ليحظوا بغرف لا يملك أحد مثلها، ولا توجد سوى في منازلهم هم فقط.