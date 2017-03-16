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8 أفكار بسيطة وذكية للمطبخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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المطبخ هو أحد فراغات المنزل والتي يجب أن تجمع بين العملية والراحة. فهو مكان لإعداد الطعام ولكن أحياناً يصمم بطريقة توفر مكان لتجميع الأسرة. ولذلك يجب في أثناء تصميم المطبخ أن نحرص على تصميم مناسب، يجمع بين كافة الإحتياجات بالإضافة لتوفير وسائل الراحة في عمل النشاطات المختلفة مثل إعداد الطعام، تخزين المأكولات والأوعية المختلفة بالإضافة لتوفير حرية الحركة.

في مقال اليوم جمعنا لكم 8 أفكار بسيطة وذكية لجعل مساحة المطبخ مساحة عملية ومناسبة لكافة الأنشطة.

​1.سلال صغيرة للأدراج

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

الكثير من الأحيان يكون تنظيم أدراج المطبخ يسبب الكثير من القلق فلا تستطيع فصل الأواني عن الأدوات. الحل بسيط وهو بوضع سلال صغيرة داخل الأدراج للحفاظ على النظام بفصل الأدوات المختلفة وتوفير وقتك والحصول عليهم بسهولة.

​2.قم بتعليق الأواني على الحائط

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

طريقة عملية وتساهم في تزين مطبخك في نفس الوقت، بوضع وتنظيم أواني المطبخ المصنوعه من الخامات المختلفة والخاصة بك على الحائط.

​3.أبواب خزانات مبتكرة

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

طريقة عملية لتقليل استخدام المساحة في المطابخ الصغيرة هي باستخدام أبواب خزانات منزلقة أو قابلة للطي فهي موفرة للمساحة بشكل ملحوظ كما أنها ستعطي مطبخك أناقة ورونق.

​4.أرفف للبهارات والبرطمانات

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

يمكنك استخدام أرفف صغيرة ملونة للبهارات والبرطمانات وإلحاقها بسطح العمل للحصول على مساحة إضافية  بدون شغل الحوائط، سطح العمل أو مساحة إعداد الطعام.

​5.استخدام الأرفف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إعتدنا على شكل المطابخ ذات الخزانات المغلقة ذات الأبواب والتي تجعل المساحة مزدحمة ومختنقة في حالة المطابخ ذات المساحات الضيقة. ولكن إذا أردت حل يعطي احساس بالاتساع فيمكنك اللجوء للأرفف المفتوحة والتي ستضطرك لإختيار وتنظيم الأدوات الموضوعه بها لاستغلالها كديكور للمطبخ ولتشارك الأرفف في تخلل الهواء والضوء والحضول على فراغ منتعش.

​6.حوائط تفاعلية

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الحوائط السوداء ليست فقط صيحة أنيقة في عالم الديكور ولكنها أيضاً تنعش افراغات وتجعلها تبدو بشكل حيوي، كما أنها تعطي فرصة للتفاعل بين الأسرة وإخراج الطاقة الإبداعية، بالإضافة لكونها إضافة عملية، فيمكنك كتابة قوائم الشراء أو رسائل مضحكة. فالحوائط السوداء تحول مساحة المطبخ الخاصة بك تماماً.

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​7.قم باستغلال النوافذ

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS مطبخ
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

عندما يسمح التصميم الداخلي فمن المفيد أن تستفيد وتستغل النوافذ وإطارات النوافذ من خلال وضع الأرفف بحيث يمكنك وضع بعض العناصر التجميلية مثل النباتات مثلاً أو الأواني الملونة.

​8.الحوائط والأرفف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عندما يكون لديك مساحة كبيرة ومفتوحة فيمكنك عمل حل رائع وعملي وهو بتقسيم المساحة باستخدام الأرفف أو المكتبات والاستفادة من هذه القطعة بأن تكون قطعة متعددة الأغراض. هذا الحل مناسب ورائع وخاصة إذا كان لديك نافذة كبيرة فهو يسمح بتمرير الضوء وأيضاً المشهد الطبيعي الجميل كما يسمح بالإستمرارية مع الفصل والخصوصية.

شقة بسيطة على الطراز المودرن ستريد العيش فيها
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