8 أفكار بسيطة وذكية للمطبخ

المطبخ هو أحد فراغات المنزل والتي يجب أن تجمع بين العملية والراحة. فهو مكان لإعداد الطعام ولكن أحياناً يصمم بطريقة توفر مكان لتجميع الأسرة. ولذلك يجب في أثناء تصميم المطبخ أن نحرص على تصميم مناسب، يجمع بين كافة الإحتياجات بالإضافة لتوفير وسائل الراحة في عمل النشاطات المختلفة مثل إعداد الطعام، تخزين المأكولات والأوعية المختلفة بالإضافة لتوفير حرية الحركة.
في مقال اليوم جمعنا لكم 8 أفكار بسيطة وذكية لجعل مساحة المطبخ مساحة عملية ومناسبة لكافة الأنشطة.
الكثير من الأحيان يكون تنظيم أدراج المطبخ يسبب الكثير من القلق فلا تستطيع فصل الأواني عن الأدوات. الحل بسيط وهو بوضع سلال صغيرة داخل الأدراج للحفاظ على النظام بفصل الأدوات المختلفة وتوفير وقتك والحصول عليهم بسهولة.
طريقة عملية وتساهم في تزين مطبخك في نفس الوقت، بوضع وتنظيم أواني المطبخ المصنوعه من الخامات المختلفة والخاصة بك على الحائط.
طريقة عملية لتقليل استخدام المساحة في المطابخ الصغيرة هي باستخدام أبواب خزانات منزلقة أو قابلة للطي فهي موفرة للمساحة بشكل ملحوظ كما أنها ستعطي مطبخك أناقة ورونق.
يمكنك استخدام أرفف صغيرة ملونة للبهارات والبرطمانات وإلحاقها بسطح العمل للحصول على مساحة إضافية بدون شغل الحوائط، سطح العمل أو مساحة إعداد الطعام.
إعتدنا على شكل المطابخ ذات الخزانات المغلقة ذات الأبواب والتي تجعل المساحة مزدحمة ومختنقة في حالة المطابخ ذات المساحات الضيقة. ولكن إذا أردت حل يعطي احساس بالاتساع فيمكنك اللجوء للأرفف المفتوحة والتي ستضطرك لإختيار وتنظيم الأدوات الموضوعه بها لاستغلالها كديكور للمطبخ ولتشارك الأرفف في تخلل الهواء والضوء والحضول على فراغ منتعش.
الحوائط السوداء ليست فقط صيحة أنيقة في عالم الديكور ولكنها أيضاً تنعش افراغات وتجعلها تبدو بشكل حيوي، كما أنها تعطي فرصة للتفاعل بين الأسرة وإخراج الطاقة الإبداعية، بالإضافة لكونها إضافة عملية، فيمكنك كتابة قوائم الشراء أو رسائل مضحكة. فالحوائط السوداء تحول مساحة المطبخ الخاصة بك تماماً.
عندما يسمح التصميم الداخلي فمن المفيد أن تستفيد وتستغل النوافذ وإطارات النوافذ من خلال وضع الأرفف بحيث يمكنك وضع بعض العناصر التجميلية مثل النباتات مثلاً أو الأواني الملونة.
عندما يكون لديك مساحة كبيرة ومفتوحة فيمكنك عمل حل رائع وعملي وهو بتقسيم المساحة باستخدام الأرفف أو المكتبات والاستفادة من هذه القطعة بأن تكون قطعة متعددة الأغراض. هذا الحل مناسب ورائع وخاصة إذا كان لديك نافذة كبيرة فهو يسمح بتمرير الضوء وأيضاً المشهد الطبيعي الجميل كما يسمح بالإستمرارية مع الفصل والخصوصية.