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ديكور البيت: 5 أفكار لاستخدام الورود في الديكور

ريم عوض ريم عوض
Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
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يمكن لبوكيه من الورود النضرة أن يغير من شكل الغرفة ويضقي بعض الانتعاش، ولكن ماذا عن إضافة بعض الديكور الدائم بزركشة من الورود في المنسوجات والسيراميك والحوائط مثلًا؟ في هذا المقال نقدم لكم 5 طرق لإضافة ديكور من الورود في غرف المنزل المختلفة استعدادًا للربيع! إليكم الأفكار.

ورق الحائط وغطاء السرير

Projeto Residencial, Dani Santos Arquitetura Dani Santos Arquitetura غرفة نوم
Dani Santos Arquitetura

Dani Santos Arquitetura
Dani Santos Arquitetura
Dani Santos Arquitetura

اللون اللبني لورق الحائط المزركش بالورود وأغطية السرير المرتبة بين الأزرق الفاتح والورود تجعل الغرفة تبدو مبهدة ورقيقة للغاية وتزيد من كلاسيكية التصميم. الزركشة بالورود تتناسب كثيرًا مع غرف النوم ذات الأثاث الفاتح كالكريمي والأبيض لما تضفيه من انتعاش وبهجة على الديكور.

سيراميك بلون منعش

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья حمام
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

إذا كنت محتارًا بين ألوان سيراميك الحمام أو تفكر في تجديده، فكر في هذا اللون المنعش المزركش بالورود ثلاثية الأبعاد، مزيج بين لون النعناع واللون الأزرق يخطف الأنظار ولكن تأكد من ألا تبالغ في استخدامهم في التصميم حتى لا يبدو الحمام مزدحمًا.

ستائر وخدديات مزركشة بالزهور

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

إذا كنت تريد تغييرًا سريعًا في الصالة أو غرفة السفرة فيمكنك أن تغير ستائر الغرفة والخدديات إذا كانت الكراسي والكنب سادة غير مزركشة. اقرأ أيضًا كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة لترى بعض أفكار الخدديات المزركشة بالورد والزهور.

كرسي مزركش

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

أضف كرسي بقاعدة لون كلون نسيج الكنبة الفاتح ولكن مزركش بألوان محتلفة من الورود ليكون هو القطعة المميزة في الغرفة ويجدد شكلها بدون تكاليف كبيرة أو الخوف من المبالغة في استخدام الورود.

كنبة

Vivense 2, Name Design Studio Name Design Studio غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Name Design Studio

Name Design Studio
Name Design Studio
Name Design Studio

تلك الكنبة الرقيقة ستغير شكل الصالون بالكامل، إذا كان لديك صالون خشبي يمكنك تجديد التنجيد بقماش مزركش بالورود وتختار لون سادة من ألوان هذه الورود في كراسي الصالون المتبقية. هل تحب الصالونات الكلاسيكية وتريد بعض الأفكار لتنفذها في منزلك وتبهر الجميع؟ اقرأ 7 صالونات كلاسيكية من تركيا… أفكار رائعة

19 دولاب خشبي لتعمل مثلها عند النجار
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