ديكور البيت: 5 أفكار لاستخدام الورود في الديكور

يمكن لبوكيه من الورود النضرة أن يغير من شكل الغرفة ويضقي بعض الانتعاش، ولكن ماذا عن إضافة بعض الديكور الدائم بزركشة من الورود في المنسوجات والسيراميك والحوائط مثلًا؟ في هذا المقال نقدم لكم 5 طرق لإضافة ديكور من الورود في غرف المنزل المختلفة استعدادًا للربيع! إليكم الأفكار.
اللون اللبني لورق الحائط المزركش بالورود وأغطية السرير المرتبة بين الأزرق الفاتح والورود تجعل الغرفة تبدو مبهدة ورقيقة للغاية وتزيد من كلاسيكية التصميم. الزركشة بالورود تتناسب كثيرًا مع غرف النوم ذات الأثاث الفاتح كالكريمي والأبيض لما تضفيه من انتعاش وبهجة على الديكور.
إذا كنت محتارًا بين ألوان سيراميك الحمام أو تفكر في تجديده، فكر في هذا اللون المنعش المزركش بالورود ثلاثية الأبعاد، مزيج بين لون النعناع واللون الأزرق يخطف الأنظار ولكن تأكد من ألا تبالغ في استخدامهم في التصميم حتى لا يبدو الحمام مزدحمًا.
إذا كنت تريد تغييرًا سريعًا في الصالة أو غرفة السفرة فيمكنك أن تغير ستائر الغرفة والخدديات إذا كانت الكراسي والكنب سادة غير مزركشة. اقرأ أيضًا كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة لترى بعض أفكار الخدديات المزركشة بالورد والزهور.
أضف كرسي بقاعدة لون كلون نسيج الكنبة الفاتح ولكن مزركش بألوان محتلفة من الورود ليكون هو القطعة المميزة في الغرفة ويجدد شكلها بدون تكاليف كبيرة أو الخوف من المبالغة في استخدام الورود.
تلك الكنبة الرقيقة ستغير شكل الصالون بالكامل، إذا كان لديك صالون خشبي يمكنك تجديد التنجيد بقماش مزركش بالورود وتختار لون سادة من ألوان هذه الورود في كراسي الصالون المتبقية. هل تحب الصالونات الكلاسيكية وتريد بعض الأفكار لتنفذها في منزلك وتبهر الجميع؟ اقرأ 7 صالونات كلاسيكية من تركيا… أفكار رائعة