ديكور البيت: 5 أفكار لاستخدام الورود في الديكور

يمكن لبوكيه من الورود النضرة أن يغير من شكل الغرفة ويضقي بعض الانتعاش، ولكن ماذا عن إضافة بعض الديكور الدائم بزركشة من الورود في المنسوجات والسيراميك والحوائط مثلًا؟ في هذا المقال نقدم لكم 5 طرق لإضافة ديكور من الورود في غرف المنزل المختلفة استعدادًا للربيع! إليكم الأفكار.