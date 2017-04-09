16 صورة لمطابخ يغمرها الأبيض تخطف قلبك!

إن كنت من عشاق اللون الأبيض.. فهذا المقال حتمًا لك لأنك سترى به ما يسر عينك وقلبك من تصميمات لمطابخ غمرها سحر هذا اللون رغم اختلاف أنماطها الديكورية وتصميماتها الداخلية.. أما إن كنت من نابذي استخدامه في الأماكن الحيوية من المنزل، فهذا المقال أيضًا كفيل بأن يغير معتقداتك!

الأبيض من الألوان المناسبة للغاية للمساحات الصغيرة وغيره من الألوان المحايدة كالرمادي والبيج مثلًا ولكنه يحتل رأس القائمة في هدوء وذكاء شديدين.. لذا كن على دراية كاملة بقدرته الفائقة حتى تستعين به في مطبخك إن كان صغير المساحة لأنه أساس البراح. لا تتردد في اختيار اللون الأبيض ليكون عنوانًا لمطبخك فهو لون النقاء والرقة ينجح باحترافية في تتويج جمال أي بقعة يحتلها بوجوده.

اللجوء للوحدات التخزينية البيضاء قد يكون أمرًا غير مرغوبًا فيه بالنسبة للبعض خصوصًا من الفئة التي تتسم بالعملية وذلك لأنهم يرونه عرضه للاتساخ طوال الوقت وأنه لن يصمد كثيرًا أمام الكم الهائل من الأعمال المنزلية اليومية التي تقام بين جدرانه، في الوقت الذي يراه فريق آخر من عاشقي اللمسات العصرية في الديكور تحديدًا أنه مع تطور الخامات والمواد التي يصنع منها الوحدات بات الأمر طبيعي للجوء إليه وأنت مطمئن.