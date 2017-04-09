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16 صورة لمطابخ يغمرها الأبيض تخطف قلبك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
MAŁE M3 W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz مطبخ
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إن كنت من عشاق اللون الأبيض.. فهذا المقال حتمًا لك لأنك سترى به ما يسر عينك وقلبك من تصميمات لمطابخ غمرها سحر هذا اللون رغم اختلاف أنماطها الديكورية وتصميماتها الداخلية.. أما إن كنت من نابذي استخدامه في الأماكن الحيوية من المنزل، فهذا المقال أيضًا كفيل بأن يغير معتقداتك! 

الأبيض من الألوان المناسبة للغاية للمساحات الصغيرة وغيره من الألوان المحايدة كالرمادي والبيج مثلًا ولكنه يحتل رأس القائمة في هدوء وذكاء شديدين.. لذا كن على دراية كاملة بقدرته الفائقة حتى تستعين به في مطبخك إن كان صغير المساحة لأنه أساس البراح. لا تتردد في اختيار اللون الأبيض ليكون عنوانًا لمطبخك فهو لون النقاء والرقة ينجح باحترافية في تتويج جمال أي بقعة يحتلها بوجوده.

اللجوء للوحدات التخزينية البيضاء قد يكون أمرًا غير مرغوبًا فيه بالنسبة للبعض خصوصًا من الفئة التي تتسم بالعملية وذلك لأنهم يرونه عرضه للاتساخ طوال الوقت وأنه لن يصمد كثيرًا أمام الكم الهائل من الأعمال المنزلية اليومية التي تقام بين جدرانه، في الوقت الذي يراه فريق آخر من عاشقي اللمسات العصرية في الديكور تحديدًا أنه مع تطور الخامات والمواد التي يصنع منها الوحدات بات الأمر طبيعي للجوء إليه وأنت مطمئن.

1- من الأرضية إلى السقف الأبيض يسيطر بشدة حتى على الوحدات التخزينية ومائدة الجزيرة.. فقط شريط أسود بسيط يفصل الخزانات عن بعضها البعض ويكسر هذا الهدوء المخيم هنا

Casa M2 - Estudio Fernandez+Mego, Estudio Fernández+Mego Estudio Fernández+Mego مطبخ
Estudio Fernández+Mego

Estudio Fernández+Mego
Estudio Fernández+Mego
Estudio Fernández+Mego

2- بروح الإسكندينافي صُمِمَ هذا المطبخ الذي يجمع بين الذكاء والعملية.. تكفي مائدة الجزيرة بتصميمها الساحر ذو الأرجل المتحركة لتأسرك

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds homify مطبخ
homify

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds

homify
homify
homify

3- الخزانات تصنع وحدها حرف L يتسلق الجدار بتصميم يقترب من الكلاسيكية والسفرة تندمج باحترافية مع محتويات المطبخ

wrocławskie mieszkanie, jw architektura jw architektura مطبخ
jw architektura

jw architektura
jw architektura
jw architektura

4- أبيض في كل مكان وبراح لا حدود له.. يخرج المطبخ من هذا الصمت الممل أرضية خشبية رائعة بلون داكن ومقاعد بلاستيكية شفافة

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

5- عصرية مفرطة يتخللها لمسات ديكورية مبهرة من لوحات كتابية ومزهريات تحدث توازن بتصميم المطبخ الداخلي

Apartament w Krakowie o powierzchni 113 m, AvoCADo AvoCADo مطبخ
AvoCADo

AvoCADo
AvoCADo
AvoCADo

6- الأبيض يحتل الوحدات التخزينية الصماء وكذلك الجدران أما الأسطح الخشبية فتكسب المطبخ دفئًا فيما تقوم الخضرة بدورها بالداخل والخارج في إمداده بالحيوية

MAŁE M3 W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz مطبخ
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

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7- نموذج آخر يجتمع فيه الأسطح الخشبية والوحدات التخزينية البيضاء في مزيج رائع يبهر كل من يتطلع إليه

FRN2, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept مطبخ
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

8- تصميم آخر L يناسب المطابخ ذات المساحات الصغيرة.. الجدار الحجري المطل عليه يشكل فارقًا ملحوظًا في تصميمه

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

9- على خطين متوازيين نجد الوحدات التخزينية للمطبخ ومائدة الجزيرة يصطفان بشكل منمق وعملي يسمح لمستخدم المطبخ بالتحرك بمرونة

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura مطبخ
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

10- تصميم كلاسيكي تحب أن يكون جزءًا من بيتك يجمع السفرة والمطبخ في ساحة واحدة بنفس نغمات اللون الأبيض الناعمة

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

11- مطبخ مفتوح يتميز تصميمه بالعملية حيث يسمح بتوفير تهوية سليمة تخلصك من الروائح غير المرغوب بها ويساعد على تمرير الإضاءة الطبيعية الجيدة لكافة محتوياته فتدعم نظيرتها الاصطناعية لصالح المطبخ في النهاية

CASA DEL BOSQUE, ESTUDIO DUSSAN ESTUDIO DUSSAN مطبخ
ESTUDIO DUSSAN

ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN

12- لمسات رخامية رمادية تقتحم المطبخ بلونه الأبيض وتكسبه مزيدًا من الفخامة

NUEVO LOOK DE COCINA REMODELADA CON ALTA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS - BLUM ( AUSTRIA), 3 DECO 3 DECO مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
3 DECO

3 DECO
3 DECO
3 DECO

13- مطبخ ومكتب في آنٍ واحد.. أليس تصميمًا مبتكرًا؟!

O quarto do João e do Henrique, Homestories Homestories غرفة الاطفال
Homestories

Homestories
Homestories
Homestories

14- هدوء مصحوب بنعومة تتوج تصميم المطبخ وإكسسوارات بسيطة تكمل سحر المنظر

Metro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

15- جلسة رومانسية في أحضان المطبخ كلاهما برقة الأبيض

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

16- إضاءة ذكية تزين الخزانات وتساعد مستخدم المطبخ على القيام بواجباته اليومية بمنتهى الدقة والسلاسة

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® مطبخ
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

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