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12 عنصر ديكوري يُحيي أي غرفة معيشة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
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تعد الإكسسوارات بمختلف أشكالها وأنواعها أحد المكملات الجمالية في التصميم الداخلي لأي منزل.. يرجع ذلك لقدرتها على إضفاء لمسة ساحرة بأي بقعة تضاف إليها، فـيوم بعد يوم تظهر أنواع وأشكال جديدة ومتعددة من الإكسسوارات إلى أن وصلنا حديثًا لمئات النماذج والتصميمات التي استدعت إقامة كثير من المحال التجارية والمعارض لابتياعها ليتبادلها الأحباب والأقارب والأصحاب مع بعضهم البعض كهدايا أو تذكارات خلال مناسبة محددة تجمعهم.

من أبرز أنواع الإكسسوارات: التحف والأنتيكات، والمزهريات، والتابلوهات، واللوحات الفنية، والمشغولات المعدنية من مختلف الخامات، والكريستالات، وساعات الحائط، والوسائد المطرزة، والأغصان المحطبة، والمرايات، وأصُص النباتات الطبيعية أو المجففة، والأباجورات، والمنحوتات الحيوانية، والشموع المعطرة، والشمعدانات، والقطع الزخرفية المضيئة.. وغيرهم.

هنا في هذا المقال ستكتشف عالم الإكسسوارات الداخلية لـ المنازل عن قرب ولغرفة المعيشة على وجه التحديد والتي ستندهش من قدرتها السحرية على إحياءها بلمسات بسيطة قد لا يأبه بها كثيرون!

1- مزهريات وسجاد مستوحى من جلود الحيوانات

квартира для молодой семьи, AG design AG design غرفة المعيشة Beige
AG design

AG design
AG design
AG design

2- مقاعد بتصميم غريب ولمسات زجاجية تحبها!

Yellow on grey, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

3- عناصر متناسقة ووحدات إضاءة رائعة الشكل

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

4- وحدة تلفاز طائرة وسجادة ملونة

PLANTA BAJA Y JARDÍN, Superficie Actual Superficie Actual غرفة الميديا خشب Beige
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

5- لمسات خشبية وحالة دفء تغمر المكان!

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

6- ورق حائط هادئ ومرايات ومزيد من الانعكاسات

Apartament w Szczawnicy, Dream Design Dream Design
Dream Design

Dream Design
Dream Design
Dream Design

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7- ألوان مبهجة.. جديدة.. ومتألقة

Mieszkanie w Międzyrzeczu Podlaskim, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة الاطفال
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

8- أرفف متعددة للعديد من الأغراض وإطارات

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

9- تحف وأنتيكات لعاشقي الكلاسيكيات

Polanco Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design غرفة المعيشة
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

10- قطع أثاث مميزة تخطف الأنظار!

Residência de Praia, Tupinanquim Arquitetura Brasilis Tupinanquim Arquitetura Brasilis غرفة المعيشة
Tupinanquim Arquitetura Brasilis

Tupinanquim Arquitetura Brasilis
Tupinanquim Arquitetura Brasilis
Tupinanquim Arquitetura Brasilis

11- لوحات تشكيلية ساحرة تأسرك بتفاصيلها العميقة

Quartiere Ostiense: una casa dal sapore Industriale , studioQ studioQ غرفة المعيشة
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

12- إضافات خضراء وحيوية مفرطة!

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

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