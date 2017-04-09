12 عنصر ديكوري يُحيي أي غرفة معيشة!

تعد الإكسسوارات بمختلف أشكالها وأنواعها أحد المكملات الجمالية في التصميم الداخلي لأي منزل.. يرجع ذلك لقدرتها على إضفاء لمسة ساحرة بأي بقعة تضاف إليها، فـيوم بعد يوم تظهر أنواع وأشكال جديدة ومتعددة من الإكسسوارات إلى أن وصلنا حديثًا لمئات النماذج والتصميمات التي استدعت إقامة كثير من المحال التجارية والمعارض لابتياعها ليتبادلها الأحباب والأقارب والأصحاب مع بعضهم البعض كهدايا أو تذكارات خلال مناسبة محددة تجمعهم.

من أبرز أنواع الإكسسوارات: التحف والأنتيكات، والمزهريات، والتابلوهات، واللوحات الفنية، والمشغولات المعدنية من مختلف الخامات، والكريستالات، وساعات الحائط، والوسائد المطرزة، والأغصان المحطبة، والمرايات، وأصُص النباتات الطبيعية أو المجففة، والأباجورات، والمنحوتات الحيوانية، والشموع المعطرة، والشمعدانات، والقطع الزخرفية المضيئة.. وغيرهم.

هنا في هذا المقال ستكتشف عالم الإكسسوارات الداخلية لـ المنازل عن قرب ولغرفة المعيشة على وجه التحديد والتي ستندهش من قدرتها السحرية على إحياءها بلمسات بسيطة قد لا يأبه بها كثيرون!