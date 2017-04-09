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حمامات 5 نجوم تسحرك برقيها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home حمام
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جولتنا اليوم بين 7 حمامات بتصميم فندقي 5 نجوم تسحرك برقيها جمعت بين أنماط الديكور المختلفة وخصوصًا المينيمالي والإسكندينافي .. راقب تفاصيل كلًا منها معنا في هذه الجولة الخاطفة وتمتع برؤية ديكوراتها الساحرة عن قرب لتكون مصدر إلهامك لتقتبس منها ما يحلو لك بحمامك حتى تجعله مرحبًا بالضيوف.. لنبدأ الآن!

1- حمام مفتوح!

Casa das Gerais, Denise Macedo Arquitetos Associados Denise Macedo Arquitetos Associados حمام
Denise Macedo Arquitetos Associados

Denise Macedo Arquitetos Associados
Denise Macedo Arquitetos Associados
Denise Macedo Arquitetos Associados

حمام فندقي شاسع المساحة مفتوح على ساحة خارجية تكشفه بالكامل وتسلب منه عنصر الخصوصية في الوقت الذي تمده بأروع منظر طبيعي برى على وجه الأرض تنسجم فيه السماء مع الخضرة والأشجار المحيطة بها من كل اتجاه.

الرخام يغمر أرضية الحمام كاملًا إلى أن يصل لحوض الاستحمام الكبير فيحدد جوانبه المختلفة، أما عن الحوض فهو طويل وموازي للبانيو توضع فوق رخامته الملساء كافة أدوات الاغتسال المطلوبة فيما تثبت المناشف على حاملات معدنية مثبتة هي الأخرى بطرف الحوض. 

2- الرخام مجددًا في ثوبٍ جديد

Casa Sant Feliu de Guíxols, SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP حمام سيراميك White
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

في ثوبٍ آخر جديد يطل علينا الرخام ولكنه هذه المرة يتسلق الجدران ببراعة واحترافية لا مثيل لها. يخترق اللون الأبيض الذي يغمر الحمام بالكامل عروق وتعرجات تتناثر على الرخام باللون الرمادي من كل الجهات فتصنع فارقًا ملحوظًا بلإطلالته. أما عن الإكسسوارات فأبرزها تلك المزهرية الزجاجية التي تضم أروع زهور الكالا وتثبت على الرف الرخامي المنتمي للحوض.

3- تكفي أناقة وحدة الحوض

Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home حمام
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

وحدة حوض قمة في الأناقة والرقي هي بتصميمها وما تضمه من أدوات تكفي لأن تكون جزءًا من حمام فندقي 5 نجوم وما يدنوها من حجر أبيض صغير يزيد الحمام روعة، أما عن الإضاءة فهي أخاذة تتمثل في سبوتات سقفية وثريات كلاسيكية في هيئة بلورات رمادية تنعكس في المرآة فتظهر بعدد أكبر من المتواجد على أرض الواقع.

4- تفاصيل كثيرة وإطلالة هادئة!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بتصميم الحمام هذا نلمح العديد من التفاصيل ومع ذلك إلا أنه ينعم بإطلالة هادئة! ليس هذا بغريب لأن الأسلوب المتبع من قبل خبير التصميم في توزيع الأدوات الصحية وديكورات الحمام بشكل عام جعله بأروع مظهر. 

بداية حوض الاستحمام احتل جانب كبير من مساحة الحمام بالجهة اليسرى والتي غلفها الخشب وزينتها الإضاءة وكذلك الرخام بالجدران، أما جهة اليمين فما هو إلا مساحة فضاء تشعرك بالبراح يشغل جزءًا صغيرًا منها وحدة الحوض المصممة على شكل حرف Z والتي يدنوها رف يحمل المناشف فيما يعلوها مرآة ساحرة تعكس المنظر الطبيعي الذي يطل عليه الحمام. 

5- حمام ملوكي.. أليس كذلك؟

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects حمام
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

حمام ملوكي من الدرجة الأولى نلمح به العديد من اللمسات التي ترشحه لهذا اللقب أولها الثريا الكبيرة التي تحتل منتصف السقف، وثانيها وحدة الحوض الكلاسيكية التي يعلوها مرآة تنعم بنفس الروح، في الوقت الذي تقوم السجادة الحمراء بإضافة الكثير لتصميم الحمام ككل وكذلك البانيو الكلاسيكي الذي يبعد عنها بسنتيمترات. 

6- حمام يجمع كل وسائل الراحة!

Lonavla Bungalow, JAYESH SHAH ARCHITECTS JAYESH SHAH ARCHITECTS حمام
JAYESH SHAH ARCHITECTS

JAYESH SHAH ARCHITECTS
JAYESH SHAH ARCHITECTS
JAYESH SHAH ARCHITECTS

كل وسائل الراحة والاستجمام تجتمع هنا بهذا الحمام الذي بمجرد أن تقف على أعتابه لابد وأن تشعر بالرغبة في الاستحمام ومن ثم الاسترخاء بل وتستمتع بقضاء وقتك فيه وأنت تمارس ذلك! مما لا شك أن السبب واذح ألا وهو التصميم الفندقي الذي حظي به.

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7- سحر المرايات ورقة الزهور

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بسحر المرايات ورقة الورود تألق هذ الحمام الذي اعتمد فيه بكثرة على الزجاج بمختلف أنواعه وأشكاله من مرايات وزجاج مصنفر وآخر ملون بدرجة ما بين الأزرق والأخضر. الإضاءة عززت إطلالة الحمام هنا إلى حد كبير حيث تسير في خطوط طولية بالأرضية وحول البانيو فيما تتناثر السبوتات بالسقف بعشوائية. 

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