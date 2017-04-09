حمامات 5 نجوم تسحرك برقيها

جولتنا اليوم بين 7 حمامات بتصميم فندقي 5 نجوم تسحرك برقيها جمعت بين أنماط الديكور المختلفة وخصوصًا المينيمالي والإسكندينافي .. راقب تفاصيل كلًا منها معنا في هذه الجولة الخاطفة وتمتع برؤية ديكوراتها الساحرة عن قرب لتكون مصدر إلهامك لتقتبس منها ما يحلو لك بحمامك حتى تجعله مرحبًا بالضيوف.. لنبدأ الآن!
حمام فندقي شاسع المساحة مفتوح على ساحة خارجية تكشفه بالكامل وتسلب منه عنصر الخصوصية في الوقت الذي تمده بأروع منظر طبيعي برى على وجه الأرض تنسجم فيه السماء مع الخضرة والأشجار المحيطة بها من كل اتجاه.
الرخام يغمر أرضية الحمام كاملًا إلى أن يصل لحوض الاستحمام الكبير فيحدد جوانبه المختلفة، أما عن الحوض فهو طويل وموازي للبانيو توضع فوق رخامته الملساء كافة أدوات الاغتسال المطلوبة فيما تثبت المناشف على حاملات معدنية مثبتة هي الأخرى بطرف الحوض.
في ثوبٍ آخر جديد يطل علينا الرخام ولكنه هذه المرة يتسلق الجدران ببراعة واحترافية لا مثيل لها. يخترق اللون الأبيض الذي يغمر الحمام بالكامل عروق وتعرجات تتناثر على الرخام باللون الرمادي من كل الجهات فتصنع فارقًا ملحوظًا بلإطلالته. أما عن الإكسسوارات فأبرزها تلك المزهرية الزجاجية التي تضم أروع زهور الكالا وتثبت على الرف الرخامي المنتمي للحوض.
وحدة حوض قمة في الأناقة والرقي هي بتصميمها وما تضمه من أدوات تكفي لأن تكون جزءًا من حمام فندقي 5 نجوم وما يدنوها من حجر أبيض صغير يزيد الحمام روعة، أما عن الإضاءة فهي أخاذة تتمثل في سبوتات سقفية وثريات كلاسيكية في هيئة بلورات رمادية تنعكس في المرآة فتظهر بعدد أكبر من المتواجد على أرض الواقع.
بتصميم الحمام هذا نلمح العديد من التفاصيل ومع ذلك إلا أنه ينعم بإطلالة هادئة! ليس هذا بغريب لأن الأسلوب المتبع من قبل خبير التصميم في توزيع الأدوات الصحية وديكورات الحمام بشكل عام جعله بأروع مظهر.
بداية حوض الاستحمام احتل جانب كبير من مساحة الحمام بالجهة اليسرى والتي غلفها الخشب وزينتها الإضاءة وكذلك الرخام بالجدران، أما جهة اليمين فما هو إلا مساحة فضاء تشعرك بالبراح يشغل جزءًا صغيرًا منها وحدة الحوض المصممة على شكل حرف Z والتي يدنوها رف يحمل المناشف فيما يعلوها مرآة ساحرة تعكس المنظر الطبيعي الذي يطل عليه الحمام.
حمام ملوكي من الدرجة الأولى نلمح به العديد من اللمسات التي ترشحه لهذا اللقب أولها الثريا الكبيرة التي تحتل منتصف السقف، وثانيها وحدة الحوض الكلاسيكية التي يعلوها مرآة تنعم بنفس الروح، في الوقت الذي تقوم السجادة الحمراء بإضافة الكثير لتصميم الحمام ككل وكذلك البانيو الكلاسيكي الذي يبعد عنها بسنتيمترات.
كل وسائل الراحة والاستجمام تجتمع هنا بهذا الحمام الذي بمجرد أن تقف على أعتابه لابد وأن تشعر بالرغبة في الاستحمام ومن ثم الاسترخاء بل وتستمتع بقضاء وقتك فيه وأنت تمارس ذلك! مما لا شك أن السبب واذح ألا وهو التصميم الفندقي الذي حظي به.
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بسحر المرايات ورقة الورود تألق هذ الحمام الذي اعتمد فيه بكثرة على الزجاج بمختلف أنواعه وأشكاله من مرايات وزجاج مصنفر وآخر ملون بدرجة ما بين الأزرق والأخضر. الإضاءة عززت إطلالة الحمام هنا إلى حد كبير حيث تسير في خطوط طولية بالأرضية وحول البانيو فيما تتناثر السبوتات بالسقف بعشوائية.