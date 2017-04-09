حمامات 5 نجوم تسحرك برقيها

حمام فندقي شاسع المساحة مفتوح على ساحة خارجية تكشفه بالكامل وتسلب منه عنصر الخصوصية في الوقت الذي تمده بأروع منظر طبيعي برى على وجه الأرض تنسجم فيه السماء مع الخضرة والأشجار المحيطة بها من كل اتجاه.

الرخام يغمر أرضية الحمام كاملًا إلى أن يصل لحوض الاستحمام الكبير فيحدد جوانبه المختلفة، أما عن الحوض فهو طويل وموازي للبانيو توضع فوق رخامته الملساء كافة أدوات الاغتسال المطلوبة فيما تثبت المناشف على حاملات معدنية مثبتة هي الأخرى بطرف الحوض.