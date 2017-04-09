7 شرفات تحببك في الجلوس بالهواء الطلق

دعونا نودع موسم الشتاء ونكف عن الجلوس داخلًا بـ 7 نماذج لشرفات تحببك في الجلوس بالهواء الطلق والاستمتاع بنقاء السماء وروعة الخضرة إن كنت من هؤلاء المهتمين بزراعتها حول شرفتك.. هذه الجولة ستفيدك في إحياء شرفتك وتزويدها بلمسات جديدة تجعلها مهيئة لاستقبال موسمي الربيع والصيف بترحاب!
شرفة مغلقة ومغلفة بجدران زجاجية شفافة تسمح لك برؤية ما يحدث خارجًا ولكن من وراء الألواح الزجاجية.. رغم أن مساحتها الفعلية صغيرة للغاية إلا أن تصميمها الداخلي في منتهى الروعة وخصوصًا تلك الأرضية المزركشة والمكتبة متعددة الأرفف المستخدمة في وضع التحف وأصص الزرع وأخيرًا تلك المقاعد التي تألقت بشدة بتصميماتها غير العادية!
تحتار في تصنيف هذه الساحة المكسية بالنباتات ما بين حديقة منزلية داخلية أم شرفة! وذلك لأن هيئتها لا توحي إلا بغير ذلك.. من أبرز مكونات تلك الشرفة أصص الزرع بخامة السيراميك اللامعة باللون الأحمر الداكن
النبيتي وما تحمله من نباتات مذهلة مهذبة لتصبح بشكل قبة دائرية.
أعلى من مستوى الأرض صممت هذه الشرفة على النمط الانتقائي والتي تميزت في أرضيتها عن بقية المنزل بالشرائح الخشبية بنية اللون فتصعد إليها بدرجتين بسيطتين يصلونك لجلسة مريحة تحب الاسترخاء فيها والاستمتاع بالهواء الطلق.
الزهور عنوان هذه الشرفة وكذلك البساطة حيث تتكون من مائدة مستديرة تحاوطها كراسي بسيطة التصميم لتناول إفطار خفيف وسط الزهور.. في خلفيتها أرجوحة أكثر بساطة مثبتة بالجدران أقصى اليمين وأقصى اليسار تقترب كثيرًا عن نظيرتها الأولى من الخضرة.
شرفة واسعة استغلها خبير التصميم في ضم أكثر من جلسة في آنٍ واحد.. الجلسة الأولى عنوانها خامة الخوص وتتكون من مقعدين وطاولة دائرية.. أما الثانية والتي نلمحها في الصدارة فهي كالبين باج دائرية ومبطنة تزينها الوسائد لجلسة مريحة تحب الإطلاع والقراءة من خلالها وسط أجواء رائعة.
الأناقة والألوان هما السمتان المميزتان لهذه الشرفة كبيرة المساحة والتي تحوى ركنة باللون المحايد في زاوية الشرفة أمامها طاولة ومقعد بنفس التصميم وإن اختلفت الألوان.. على امتداد الجلسة الأولى نلمح جلسة أخرى أكثر أناقة باللون الأحمر الزاهي تكسب الغرفة حيوية وإشراقة.
راقب معنا شكل شرائح الباركيه المستخدمة هنا وكيف تتسابق مع بعضها البعض من أجل أن تحظى الشرفة بأروع مظهر! يزين هذه الشرفة ذات الألوان المحايدة جلسة خشبية بسيطة للغاية مكونة من طاولة وكرسيين بنفس اللون الرمادي يثبت بطاولتها شمسية تحجب عن الجالسين أشعة الشمس الضارة.
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