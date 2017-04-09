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7 شرفات تحببك في الجلوس بالهواء الطلق

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify بلكونة أو شرفة Black
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دعونا نودع موسم الشتاء ونكف عن الجلوس داخلًا بـ 7 نماذج لشرفات تحببك في الجلوس بالهواء الطلق والاستمتاع بنقاء السماء وروعة الخضرة إن كنت من هؤلاء المهتمين بزراعتها حول شرفتك.. هذه الجولة ستفيدك في إحياء شرفتك وتزويدها بلمسات جديدة تجعلها مهيئة لاستقبال موسمي الربيع والصيف بترحاب!

1- شرفة مغلقة بمقاعد غير عادية!

homify بلكونة أو شرفة Black
homify

homify
homify
homify

شرفة مغلقة ومغلفة بجدران زجاجية شفافة تسمح لك برؤية ما يحدث خارجًا ولكن من وراء الألواح الزجاجية.. رغم أن مساحتها الفعلية صغيرة للغاية إلا أن تصميمها الداخلي في منتهى الروعة وخصوصًا تلك الأرضية المزركشة والمكتبة متعددة الأرفف المستخدمة في وضع التحف وأصص الزرع وأخيرًا تلك المقاعد التي تألقت بشدة بتصميماتها غير العادية!

2- حديقة أم شرفة؟!

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

تحتار في تصنيف هذه الساحة المكسية بالنباتات ما بين حديقة منزلية داخلية أم شرفة! وذلك لأن هيئتها لا توحي إلا بغير ذلك.. من أبرز مكونات تلك الشرفة أصص الزرع بخامة السيراميك اللامعة باللون الأحمر الداكن النبيتي وما تحمله من نباتات مذهلة مهذبة لتصبح بشكل قبة دائرية.  

3- أعلى من مستوى الأرض ومغلفة بالخشب

Reforma apartamento aconchegante, BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação بلكونة أو شرفة
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação

BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação

أعلى من مستوى الأرض صممت هذه الشرفة على النمط الانتقائي والتي تميزت في أرضيتها عن بقية المنزل بالشرائح الخشبية بنية اللون فتصعد إليها بدرجتين بسيطتين يصلونك لجلسة مريحة تحب الاسترخاء فيها والاستمتاع بالهواء الطلق.

4- جلسة رومانسية الزهور عنوانها

Terrazas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio بلكونة أو شرفة
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

الزهور عنوان هذه الشرفة وكذلك البساطة حيث تتكون من مائدة مستديرة تحاوطها كراسي بسيطة التصميم لتناول إفطار خفيف وسط الزهور.. في خلفيتها أرجوحة أكثر بساطة مثبتة بالجدران أقصى اليمين وأقصى اليسار تقترب كثيرًا عن نظيرتها الأولى من الخضرة.

5- أكثر من جلسة في مكان واحد

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

شرفة واسعة استغلها خبير التصميم في ضم أكثر من جلسة في آنٍ واحد.. الجلسة الأولى عنوانها خامة الخوص وتتكون من مقعدين وطاولة دائرية.. أما الثانية والتي نلمحها في الصدارة فهي كالبين باج دائرية ومبطنة تزينها الوسائد لجلسة مريحة تحب الإطلاع والقراءة من خلالها وسط أجواء رائعة. 

6- الأناقة والألوان

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الأناقة والألوان هما السمتان المميزتان لهذه الشرفة كبيرة المساحة والتي تحوى ركنة باللون المحايد في زاوية الشرفة أمامها طاولة ومقعد بنفس التصميم وإن اختلفت الألوان.. على امتداد الجلسة الأولى نلمح جلسة أخرى أكثر أناقة باللون الأحمر الزاهي تكسب الغرفة حيوية وإشراقة. 

7- شرائح الباركيه تتسابق هنا

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design بلكونة أو شرفة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

راقب معنا شكل شرائح الباركيه المستخدمة هنا وكيف تتسابق مع بعضها البعض من أجل أن تحظى الشرفة بأروع مظهر! يزين هذه الشرفة ذات الألوان المحايدة جلسة خشبية بسيطة للغاية مكونة من طاولة وكرسيين بنفس اللون الرمادي يثبت بطاولتها شمسية تحجب عن الجالسين أشعة الشمس الضارة.

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