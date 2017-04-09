7 شرفات تحببك في الجلوس بالهواء الطلق

شرفة مغلقة ومغلفة بجدران زجاجية شفافة تسمح لك برؤية ما يحدث خارجًا ولكن من وراء الألواح الزجاجية.. رغم أن مساحتها الفعلية صغيرة للغاية إلا أن تصميمها الداخلي في منتهى الروعة وخصوصًا تلك الأرضية المزركشة والمكتبة متعددة الأرفف المستخدمة في وضع التحف وأصص الزرع وأخيرًا تلك المقاعد التي تألقت بشدة بتصميماتها غير العادية!