9 مطابخ بتصميم L بالطبع ستحبهم!

مع تصميمات المطابخ المبهرة المعروضة هنا بهذا المقال لن تكون مجبرًا على اللجوء لتصميم L بعد اليوم في بيتك! بل على النقيض تمامًا ستحب أن تتبعه وستقبل عليه نظرًا لروعة ديكورات هذه النماذج وجمال تفاصيلها وعملية وحداتها التخزينية التي تحفزك على اللجوء إليه.. شاهد معنا 9 مطابخ بتصميم L عملية وذكية تناسب أي منزل بالطبع ستحبهم!
تصميم اسكندينافي مبهر يتبع معايير هذا النمط باحترافية من حيث تطبيق الألوان المحايدة وكذك اللمسة الخشبية التي عادة ما تميز أي مطبخ مصمم وفق له، فتجد الوحدات التخزينية المصممة على شكل حرف L تتمتع باللونين الأبيض الناصع والبني الفاتح بخامة الخشب فتصل بتصميمها إلى السقف وتكاد تخترقه!
هذا التصميم يعطي لك مساحة لدمج مائدة طعام مع مطبخك في المساحة المتبقية حتى ولو صغيرة الحجم ويحيط بها كرسيين فقط. اختيار لون وخامة الأرضية مميز للغاية فهو عبارة عن بلاطات صغيرة ملونة سداسية الشكل بدرجات البني والبيج والأبيض متداخلين مع بعضهم البعض بشكل رائع.
مطبخ عصري التصميم أبرز ما فيه الغطاء الفينيل الذي يغلف الجدار الأيمن له وما وراء وحداته التخزينية تحديدًا والموقد الكهربي. لم يميز هذا المطبخ عن غيره تلك اللمسة المبتكرة فقط وإنما أيضًا الألوان الجديدة المتبعة في كلًا من الخزانات والأرضية وكذلك الجدران فنلمح انسجام رائع بين الألوان المستخدمة وهي الوردي الزاهي والأبيض والأسود والرمادي.
نموذج مينيمالي التصميم الأبيض يغمره فيما يقتحمه اللونين الأصفر الزاهي والبيج في تصميم مختلف وخارج عن المألوف وذلك تحديدًا في الجزء العلوي من الخزانات والمقسم بشكل جديد ما بين أرفف ووحدات تخزينية مع لمسة بسيطة من السيراميك المنقوش باللون البيج والذي يصنع فاصلًا بين الخزانات العلوية والسفلية.
مطبخ كلاسيكي فخم جميع مكوناته فاخرة من السقف إلى الأرضية بداية من خامة الوحدات التخزينية مرورًا بتصميمها الفريد وكذلك الإضاءة السقفية وسحرها للثريا المتدلية بلمستها المذهبة لمائدة الطعام التي تقتحم الساحة وتستقر بمنتصفها جهة اليسار قليلًا.
تصميم هذا المطبخ ووحداته التخزينية المتوازية قد يجعلك تشك أنه جاء عن طريق الخطأ إلى هنا؛ لأنه بعيد كل البعد عن تصميم L إلا أن الأسطح داكنة اللون جاءت منافية لذلك حيث صممت بشكل L مقلوب لتفصل المطبخ بتقاطعها عن بقية الساحة وتمنحه بعض الخصوصية فضلًا عن دورها في توفير مساحة إضافية لإعداد الطعام وربما تناوله!
مطبخ آخر مدمج مع السفرة يزين كلاهما جدار حجري بلون بني يبعث الدفء بالساحة التي تحتلها الألوان المحايدة بمزيج الرمادي والأبيض. تصميم الوحدات هنا على شكل حرف L مما أعطى مساحة لـ خبير التصميم باستغلال الفضاء الواسع بمنتصف المطبخ ليكون مقرًا لمائدة السفرة.
تصميم ذكي يجمع المطبخ والسفرة في مكان واحد كلاهما باللون الأبيض الناصع ويفصلهما فقط مائدة جزيرة في هيئة بار تشكل حاجزًا راقيًا. يتمتع المطبخ كما نرى بعنصر إضاءة ساحر ومؤثر في إطلالته العامة وينجح في خلق أجواء رومانسية تناسب حديثي الزواج تهيئهم لتناول الوجبات الخفيفة بانسجام على ذلك البار أو بالسفرة.
مطبخ آخر بتصميم L ولكن وحداته مصممة بلون رمادي داكن تجعله يبدو بطابع رسمي! يتمتع المطبخ بتهوية سليمة وإضاءة طبيعية رائعة تجعله صحيًا طوال الوقت. ربما ينقص هذا المطبخ فقط لمسة خشبية تكسبه دفئًا وأخرى خضراء تزيده حيويًا وإشراقة.
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وحدات تخزينية خشبية باللون البني القريب من البرتقالي كفيلة بأن تجعل المطبخ مفعم بالدفء. تصميم بسيط وراقي تحب أن يكون جزءًا من منزلك يضم عدد كافي من الوحدات التخزينية والأرفف لاستيعاب جميع أغراضك بسلاسة.