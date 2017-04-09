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9 مطابخ بتصميم L بالطبع ستحبهم!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
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مع تصميمات المطابخ المبهرة المعروضة هنا بهذا المقال لن تكون مجبرًا على اللجوء لتصميم L بعد اليوم في بيتك! بل على النقيض تمامًا ستحب أن تتبعه وستقبل عليه نظرًا لروعة ديكورات هذه النماذج وجمال تفاصيلها وعملية وحداتها التخزينية التي تحفزك على اللجوء إليه.. شاهد معنا 9 مطابخ بتصميم L عملية وذكية تناسب أي منزل بالطبع ستحبهم!

1- تصميم اسكندينافي مبهر

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تصميم اسكندينافي مبهر يتبع معايير هذا النمط باحترافية من حيث تطبيق الألوان المحايدة وكذك اللمسة الخشبية التي عادة ما تميز أي مطبخ مصمم وفق له، فتجد الوحدات التخزينية المصممة على شكل حرف L تتمتع باللونين الأبيض الناصع والبني الفاتح بخامة الخشب فتصل بتصميمها إلى السقف وتكاد تخترقه! 

هذا التصميم يعطي لك مساحة لدمج مائدة طعام مع مطبخك في المساحة المتبقية حتى ولو صغيرة الحجم ويحيط بها كرسيين فقط. اختيار لون وخامة الأرضية مميز للغاية فهو عبارة عن بلاطات صغيرة ملونة سداسية الشكل بدرجات البني والبيج والأبيض متداخلين مع بعضهم البعض بشكل رائع. 

2- أغطية فينيل وألوان جديدة!

Planungsbilder, Design Manufaktur GmbH Design Manufaktur GmbH مطبخ
Design Manufaktur GmbH

Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH

مطبخ عصري التصميم أبرز ما فيه الغطاء الفينيل الذي يغلف الجدار الأيمن له وما وراء وحداته التخزينية تحديدًا والموقد الكهربي. لم يميز هذا المطبخ عن غيره تلك اللمسة المبتكرة فقط وإنما أيضًا الألوان الجديدة المتبعة في كلًا من الخزانات والأرضية وكذلك الجدران فنلمح انسجام رائع بين الألوان المستخدمة وهي الوردي الزاهي والأبيض والأسود والرمادي.

3- مطبخ مينيمالي عصري ومريح

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

نموذج مينيمالي التصميم الأبيض يغمره فيما يقتحمه اللونين الأصفر الزاهي والبيج في تصميم مختلف وخارج عن المألوف وذلك تحديدًا في الجزء العلوي من الخزانات والمقسم بشكل جديد ما بين أرفف ووحدات تخزينية مع لمسة بسيطة من السيراميك المنقوش باللون البيج والذي يصنع فاصلًا بين الخزانات العلوية والسفلية. 

4- كلاسيكية مفرطة ولكن ..

Скромное обаяние буржуазии в ЖК Айвазовский, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур مطبخ White
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

مطبخ كلاسيكي فخم جميع مكوناته فاخرة من السقف إلى الأرضية بداية من خامة الوحدات التخزينية مرورًا بتصميمها الفريد وكذلك الإضاءة السقفية وسحرها للثريا المتدلية بلمستها المذهبة لمائدة الطعام التي تقتحم الساحة وتستقر بمنتصفها جهة اليسار قليلًا. 

5- وحدات تخزينية متوازية أما الأسطح بتصميم L

Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

تصميم هذا المطبخ ووحداته التخزينية المتوازية قد يجعلك تشك أنه جاء عن طريق الخطأ إلى هنا؛ لأنه بعيد كل البعد عن تصميم L إلا أن الأسطح داكنة اللون جاءت منافية لذلك حيث صممت بشكل L مقلوب لتفصل المطبخ بتقاطعها عن بقية الساحة وتمنحه بعض الخصوصية فضلًا عن دورها في توفير مساحة إضافية لإعداد الطعام وربما تناوله!

6- رمادي X أبيض ولمسة حجرية

Dom w Kleczy Dolnej - zdjęcia z realizacji, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio مطبخ
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

مطبخ آخر مدمج مع السفرة يزين كلاهما جدار حجري بلون بني يبعث الدفء بالساحة التي تحتلها الألوان المحايدة بمزيج الرمادي والأبيض. تصميم الوحدات هنا على شكل حرف L مما أعطى مساحة لـ خبير التصميم باستغلال الفضاء الواسع بمنتصف المطبخ ليكون مقرًا لمائدة السفرة.

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7- إضاءة ساحرة وتصميم ذكي

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS مطبخ
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

تصميم ذكي يجمع المطبخ والسفرة في مكان واحد كلاهما باللون الأبيض الناصع ويفصلهما فقط مائدة جزيرة في هيئة بار تشكل حاجزًا راقيًا. يتمتع المطبخ كما نرى بعنصر إضاءة ساحر ومؤثر في إطلالته العامة وينجح في خلق أجواء رومانسية تناسب حديثي الزواج تهيئهم لتناول الوجبات الخفيفة بانسجام على ذلك البار أو بالسفرة.  

8- ألوان داكنة

Departamento , Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. مطبخ
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

مطبخ آخر بتصميم L ولكن وحداته مصممة بلون رمادي داكن تجعله يبدو بطابع رسمي! يتمتع المطبخ بتهوية سليمة وإضاءة طبيعية رائعة تجعله صحيًا طوال الوقت. ربما ينقص هذا المطبخ فقط لمسة خشبية تكسبه دفئًا وأخرى خضراء تزيده حيويًا وإشراقة.  

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9- الخشب والدفء

Krishnakumar Residence Interiors, dd Architects dd Architects مطبخ
dd Architects

dd Architects
dd Architects
dd Architects

وحدات تخزينية خشبية باللون البني القريب من البرتقالي كفيلة بأن تجعل المطبخ مفعم بالدفء. تصميم بسيط وراقي تحب أن يكون جزءًا من منزلك يضم عدد كافي من الوحدات التخزينية والأرفف لاستيعاب جميع أغراضك بسلاسة.

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