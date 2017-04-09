9 مطابخ بتصميم L بالطبع ستحبهم!

تصميم اسكندينافي مبهر يتبع معايير هذا النمط باحترافية من حيث تطبيق الألوان المحايدة وكذك اللمسة الخشبية التي عادة ما تميز أي مطبخ مصمم وفق له، فتجد الوحدات التخزينية المصممة على شكل حرف L تتمتع باللونين الأبيض الناصع والبني الفاتح بخامة الخشب فتصل بتصميمها إلى السقف وتكاد تخترقه!

هذا التصميم يعطي لك مساحة لدمج مائدة طعام مع مطبخك في المساحة المتبقية حتى ولو صغيرة الحجم ويحيط بها كرسيين فقط. اختيار لون وخامة الأرضية مميز للغاية فهو عبارة عن بلاطات صغيرة ملونة سداسية الشكل بدرجات البني والبيج والأبيض متداخلين مع بعضهم البعض بشكل رائع.