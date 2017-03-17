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10 شقق رائعة في مساحات أقل من 100 متر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Ristrutturazione appartamento 100 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello
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لدينا جميعًا حلم الحصول على شقة بمساحة أكثر من 150 متر مربع لجميع أفراد الأسرة، ومن الواضح أنه مع المزيد من المساحة يمكنك إنشاء المزيد من الأشياء، ولكن ليس دائما تبدو المساحة الكبيرة هي الأفضل، اليوم نريد أن نظهر 10 شقق في مساحة أقل من 100 متر مربع ولكنها مقسمة بطريقة رائعة ووظيفية للغاية لا تحتاج فيها إلى شقة كبيرة والعديد من الأثاث.

وعلى وجه الخصوص سوف نركز على منطقة معيشة مع مطبخ، ناهيك عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام.

لذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 شقق رائعة في مساحات أقل من 100 متر

66 متر

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept مطبخ
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept حمام
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

هذه الشقة 66 متر مربع صممت بإسلوب فريد من نوعه حقًا، حيث إنه بيت لديه خطة الانفتاح الرائعة التي تشمل المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة.. وبطبيعة الحال، النظام في التقسيم الرائع للمكان وترتيب كل شيء في مكانه كان وسيلة ناجحة لتحسيين الفضاء.

70 متر

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة السفرة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli منازل
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

هذه الشقة اعتمدت على التقسيم الذكي واستخدام اللون الأبيض في الأثاث للحصول في النهاية على مساحة أفضل وإشراقة في تفاصيل المكان، كما إنها متطورة وحديثة وهذا يظهر في كل زاوية بالتصميم، وهذه الشقة من 70 متر فقط، ولكن لا يبدو عليها ذلك بسبب حسن تنظيمها.

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72 متر

PISO MOZART, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

PISO MOZART, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

PISO MOZART, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

تصميم رائع لشقة من 72 متر فقط، تتمتع بأناقة وطابع ريفي بعض الشيء في استخدام المواد التي صُممت بها.. كما إنها وظيفية جدًا لأفرادها، حيث انها مكونة من غرفتين نوم مقسمة بطريقة جيدة، وحمام رائع، مع أناقة في استخدام الباب المنزلق، ويظهر الطابع الريفي في استخدام جدار من الطوب لزخرفة الغرف، مع الأرضية الخشبية، بالإضافة إلى ذلك فإن ديكورات الشقة بسيطة وجميلة وعملية للغاية..

75 متر

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة السفرة خشب White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة السفرة خشب White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio حمام سيراميك White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

هذا المشروع الجميل في روما لشقة مساحتها 75 متر، بسيطة في ديكوراتها وتفاصيلها، ومشرقة بألوانها الفاتحة الواضحة، مع انفتاح رائع للتفاصيل، حيث توجد منطقة جلوس ومنطقة نوم وحمام، وأرضية من الباركيه الجميل، مع أثاث وظيفي بسيط. وقد تكلفت 60.000.00 يورو لتصميمها بطابع مميز للغاية.

80 متر

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ White
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة Grey
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم Blue
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

هذا المشروع لشقة تشبه الاستوديو الصغير في تصميمها في مساحة لا تتعدى الـ 80 متر، نغمات واضحة الهدوء والبساطة ونسيج جميل من الرسوم الرائعة، غرفة معيشة ووطعام ومطبخ في منطقة واحدة بألوان جميلة ولمسات الأثاث الجلدي الذي يتألق باللون النبيتي، مع غرفة نوم بسيطة لأجواء جميلة ومتناسقة على أرضية من الباركيه الفاتح وإضاءة واضحة لإشراقة المكان.

80 متر

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

شقة جميلة في مساحة معيشية مفتوحة على أجزاء الشقة المجاورة، وإضاءة رائعة في السقف لوضوح كل شيء بالمكان، واللون السائد للشقة هو اللون الأبيض الذي يُعطي لها إشراقة واضحة، مع لمسات اللون الأصفر الجميلة التي تألقت على الأثاث والوسائد والأريكة.. مع ديكور بسيط مُريح للعين ورفوف على الجدران للتلفزيون مقسمة بطريقة هندسية رائعة.

90 متر

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living مطبخ
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

شقة تم تحويلها بطريقة مذهلة.. ففي مساحة 90 متر تم توزيع الغرف والأثاث والتفاصيل بشكل جيد، وإضاءة مميزة من وحدات إضاءة أنيقة تتدلى من السقف، وقد استخدمت قطع أثاث صغيرة لعدم تضيق المكان، والحصول على مظهر اكثر سعة.. واللون الأبيض أساسي للجدران لإشراقة المكان ووضوحه، واستخدام السيراميك الكلاسكي لأرضية المطبخ للمسة متألق ومختلفة بالشقة.

100 متر

Ristrutturazione appartamento 100 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 100 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Zona Pranzo Dining room Fabiola Ferrarello غرفة السفرةكراسي ومقاعد خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Zona Pranzo Dining room

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Cucina Kitchen Fabiola Ferrarello مطبخ حديد Multicolored cooking island,open space kitchen,dining chair,dining table,ceiling lamp
Fabiola Ferrarello

Cucina Kitchen

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

هذه الشقة في مساحة لا تتعدى 100 متر مربع، صممت من قبل مهندسي روما، وأعيد تنظيم الإقامة فيها بطريقة مذهلة، حيث تمتعت بشخصية جميلة وإسلوب فريد من نوعه على الإطلاق في تصميم كل شيء فيها، واستخدام قطع ديكورية أنيقة جدًا لتزيينها.. الأرضية من الرخام، مع أشكال مختلفة لوحدات الإضاءة، وتقسيم ذكي للمساحة بحيث تضم أكثر من شيء في مكان واحد، وجدران بيضاء مع وحدات الإضاءة الصفراء التي تعكس أجواء مختلفة.

100 متر

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تألق رائع لـ اللون الرمادي في شقة مساحتها 100 متر مربع، تم إعادة هيكلتها من قبل مصممي روما، وقد قسمت بطريقة ذكية وجميلة، وطلاء جدرانها باللون الأبيض لإعطاء أجواء مشرقة، مع تقسيمها بطريقة مميزة جعلتها تحتوي على حمامين وغرفة معيشة وغرفة نوم وغرفة للأطفال.. إلى جانب الأرضية الرخامية والديكورات البسيطة جدًا التي زينتها.

100 متر

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto مطبخ
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

لهجة مختلفة وأنيقة في شقة مساحتها 100 متر مربع، صممت بإهتمام رائع بكل تفاصيلها، مع مساحات مناسبة للحركة والحرية بالمكان، وأجواء مفتوحة لتجديد الهواء بها، وتنظيم رائع لغرفة المعيشة والمطبخ والذي يبدو نقطة قوية في الشقة، مع استخدام أثاث جلدي للرقي والأناقة بالشقة، وأرضية من الباركيه الفاتح مع سقف خرساني يحمل العديد من وحدات الإضاءة.

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