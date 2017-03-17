لدينا جميعًا حلم الحصول على شقة بمساحة أكثر من 150 متر مربع لجميع أفراد الأسرة، ومن الواضح أنه مع المزيد من المساحة يمكنك إنشاء المزيد من الأشياء، ولكن ليس دائما تبدو المساحة الكبيرة هي الأفضل، اليوم نريد أن نظهر 10 شقق في مساحة أقل من 100 متر مربع ولكنها مقسمة بطريقة رائعة ووظيفية للغاية لا تحتاج فيها إلى شقة كبيرة والعديد من الأثاث.
وعلى وجه الخصوص سوف نركز على منطقة معيشة مع مطبخ، ناهيك عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام.
لذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 شقق رائعة في مساحات أقل من 100 متر
هذه الشقة 66 متر مربع صممت بإسلوب فريد من نوعه حقًا، حيث إنه بيت لديه خطة الانفتاح الرائعة التي تشمل المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة.. وبطبيعة الحال، النظام في التقسيم الرائع للمكان وترتيب كل شيء في مكانه كان وسيلة ناجحة لتحسيين الفضاء.
هذه الشقة اعتمدت على التقسيم الذكي واستخدام اللون الأبيض في الأثاث للحصول في النهاية على مساحة أفضل وإشراقة في تفاصيل المكان، كما إنها متطورة وحديثة وهذا يظهر في كل زاوية بالتصميم، وهذه الشقة من 70 متر فقط، ولكن لا يبدو عليها ذلك بسبب حسن تنظيمها.
تصميم رائع لشقة من 72 متر فقط، تتمتع بأناقة وطابع ريفي بعض الشيء في استخدام المواد التي صُممت بها.. كما إنها وظيفية جدًا لأفرادها، حيث انها مكونة من غرفتين نوم مقسمة بطريقة جيدة، وحمام رائع، مع أناقة في استخدام الباب المنزلق، ويظهر الطابع الريفي في استخدام جدار من الطوب لزخرفة الغرف، مع الأرضية الخشبية، بالإضافة إلى ذلك فإن ديكورات الشقة بسيطة وجميلة وعملية للغاية..
هذا المشروع الجميل في روما لشقة مساحتها 75 متر، بسيطة في ديكوراتها وتفاصيلها، ومشرقة بألوانها الفاتحة الواضحة، مع انفتاح رائع للتفاصيل، حيث توجد منطقة جلوس ومنطقة نوم وحمام، وأرضية من الباركيه الجميل، مع أثاث وظيفي بسيط. وقد تكلفت 60.000.00 يورو لتصميمها بطابع مميز للغاية.
هذا المشروع لشقة تشبه الاستوديو الصغير في تصميمها في مساحة لا تتعدى الـ 80 متر، نغمات واضحة الهدوء والبساطة ونسيج جميل من الرسوم الرائعة، غرفة معيشة ووطعام ومطبخ في منطقة واحدة بألوان جميلة ولمسات الأثاث الجلدي الذي يتألق باللون النبيتي، مع غرفة نوم بسيطة لأجواء جميلة ومتناسقة على أرضية من الباركيه الفاتح وإضاءة واضحة لإشراقة المكان.
شقة جميلة في مساحة معيشية مفتوحة على أجزاء الشقة المجاورة، وإضاءة رائعة في السقف لوضوح كل شيء بالمكان، واللون السائد للشقة هو اللون الأبيض الذي يُعطي لها إشراقة واضحة، مع لمسات اللون الأصفر الجميلة التي تألقت على الأثاث والوسائد والأريكة.. مع ديكور بسيط مُريح للعين ورفوف على الجدران للتلفزيون مقسمة بطريقة هندسية رائعة.
شقة تم تحويلها بطريقة مذهلة.. ففي مساحة 90 متر تم توزيع الغرف والأثاث والتفاصيل بشكل جيد، وإضاءة مميزة من وحدات إضاءة أنيقة تتدلى من السقف، وقد استخدمت قطع أثاث صغيرة لعدم تضيق المكان، والحصول على مظهر اكثر سعة.. واللون الأبيض أساسي للجدران لإشراقة المكان ووضوحه، واستخدام السيراميك الكلاسكي لأرضية المطبخ للمسة متألق ومختلفة بالشقة.
هذه الشقة في مساحة لا تتعدى 100 متر مربع، صممت من قبل مهندسي روما، وأعيد تنظيم الإقامة فيها بطريقة مذهلة، حيث تمتعت بشخصية جميلة وإسلوب فريد من نوعه على الإطلاق في تصميم كل شيء فيها، واستخدام قطع ديكورية أنيقة جدًا لتزيينها.. الأرضية من الرخام، مع أشكال مختلفة لوحدات الإضاءة، وتقسيم ذكي للمساحة بحيث تضم أكثر من شيء في مكان واحد، وجدران بيضاء مع وحدات الإضاءة الصفراء التي تعكس أجواء مختلفة.
تألق رائع لـ اللون الرمادي في شقة مساحتها 100 متر مربع، تم إعادة هيكلتها من قبل مصممي روما، وقد قسمت بطريقة ذكية وجميلة، وطلاء جدرانها باللون الأبيض لإعطاء أجواء مشرقة، مع تقسيمها بطريقة مميزة جعلتها تحتوي على حمامين وغرفة معيشة وغرفة نوم وغرفة للأطفال.. إلى جانب الأرضية الرخامية والديكورات البسيطة جدًا التي زينتها.
لهجة مختلفة وأنيقة في شقة مساحتها 100 متر مربع، صممت بإهتمام رائع بكل تفاصيلها، مع مساحات مناسبة للحركة والحرية بالمكان، وأجواء مفتوحة لتجديد الهواء بها، وتنظيم رائع لغرفة المعيشة والمطبخ والذي يبدو نقطة قوية في الشقة، مع استخدام أثاث جلدي للرقي والأناقة بالشقة، وأرضية من الباركيه الفاتح مع سقف خرساني يحمل العديد من وحدات الإضاءة.
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