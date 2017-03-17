لدينا جميعًا حلم الحصول على شقة بمساحة أكثر من 150 متر مربع لجميع أفراد الأسرة، ومن الواضح أنه مع المزيد من المساحة يمكنك إنشاء المزيد من الأشياء، ولكن ليس دائما تبدو المساحة الكبيرة هي الأفضل، اليوم نريد أن نظهر 10 شقق في مساحة أقل من 100 متر مربع ولكنها مقسمة بطريقة رائعة ووظيفية للغاية لا تحتاج فيها إلى شقة كبيرة والعديد من الأثاث.

وعلى وجه الخصوص سوف نركز على منطقة معيشة مع مطبخ، ناهيك عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام.

لذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 شقق رائعة في مساحات أقل من 100 متر