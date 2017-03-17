شقة مساحتها 110م تتمتع بسحر اللمسات الزرقاء

الأزرق لونٍ من الألوان الهادئة المُريحة للأعصاب والتي لها أثر نفسي مختلف على الأفراد.. فلماذا لا تقتني بعض اللمسات الزرقاء الجميلة في منزلك؟، هذا المقال يعرض لك تألق اللون الأزرق في لمسات رائعة مع الأبيض في شقة مساحتها 110 متر مقسمة بطريقة رائعة، وتتسم بانفتاح الجزء الخارجي للشقة على بعضه، حيث تضم منطقة واحدة المطبخ وغرفة المعيشة وحمام للضيوف معًا وجزء داخلي يجمع غرفة النوم والحمام وغرفة مكتب صغيرة ومساحة صغيرة تم تخصيصها لعمل غرفة ملابس..
مدخل في غاية الأناقة بأرضية من الباركية الجميل الذي يحمل وحدات الإضاءة الدقيقة على الجانبين لمدخل ساحر وغير تقليدي، مع الجدران الخرسانية المطلية باللون الأبيض لأجواء هادئة وأنيقة.
المرايا لإنعكاسات رائعة من الإضاءة، ولمسة سحرية جميلة في واجهة المدخل أيضًا مع وحدات الإضاءة الجانبية على الجدران لضوء خافت وبسيط.
غرفة معيشة جميلة للغاية تعتمد في تصميمها على النمط التبسطي بإقتناء قطع أثاث بسيطة وجميلة، تتكون من أريكة على شكل حرف L، وكرسي ووسائد زرقاء جميلة، والاعتماد على اللون الأبيض للجدران مما يعطي إشراقة رائعة للغرفة.
ستائر أنيقة تجمع بين الأبيض والأزرق في أمواج رائعة وجميلة، مع نوافذ كبيرة لإضاءة أكثر والسماح بتهوية الغرفة والسقف يحمل بيوت النور مع نجفة بسيطة في المنتصف، والأرضية من الباركيه الفاتح، وسجادة رمادية بسيطة تحت الأقدام.
قطعة أثاث أنيقة
بيانو لمُحبي الموسقي.. بحيث يبدو هذا الجزء أكثر أناقة وهدوء بالمنزل، وفوقها ساعة الحائط لديكور رائع وبسيط.
ركن طعام بسيط من منضدة وكراسي بيضاء صغيرة.. في مساحة مناسبة للحركة بحرية وإعداد وجبة الطعام، بمطبخ صغير على النظام الأمريكي، يحتوي على بار أبيض صغير بكراسي زرقاء ذات أرجل معدنية.
المطبخ نفسه على شكل حرف L، يحتوي على العددي من وحدات التخزين في شكل دواليب مغلقة من الأكريليك الأبيض، ومنطقة للعمل والموقد والحوض، وبيت النور الأزرق على الجدار، مع وحدة إضاءة أنيقة تتدلى من السقف قرب البار.
الأبيض ودرجات الأزرق لجدران غرفة جميلة، حيث مع وحدات الإضاءة الصفراء لأجواء أكثر رومانسية في الغرفة.. هكذا كان تصميم غرفة النوم والتي بالرغم من كونها في مساحة صغيرة، لكنها مُنظمة ووظيفية للغاية.
طاولة بمجموعة أرفف بيضاء جميلة تحمل التلفزيون وتبدو كديكور مميز بالغرفة، أمام الشرفة الصغيرة والتي تنسدل عليها الستائر البيضاء الشيفون، والستائر القماشية الزرقاء.
سقف خرساني رائع يحمل في جوانبه بيوت النور الجميلة بوحدات إضاءة صفراء، مع النجف المعلق بالسقف أيضًا لمظهر جذاب، والأرضية من الباركيه الفاتح مع سجادة رمادية صغيرة.
دولاب صغير من الأكليريك الكاكاوي، وطاولة صغيرة بدرجين بدون مقابض، وفوقها رفين صغيرين لحمل التحف والأغراض.
تخصيص غرفة مكتبية صغيرة في الشقة وتنظيمها بطريقة رائعة، بحيث يظهر هنا مكتب أبيض بكرسي جلدي أزرق وخلفه ورق الحائط الأسود الجميل.
اعتماد العديد من وحدات التخزين الصغيرة على شكل أرفف مفتوحة وأدراج كبيرة من الخشب البيج الفاتح، أمام شرفة كبيرة تحمل ستائر بيضاء وأزرق فاتح.
أريكة بيج صغيرة بجانب المكتب مع سجادة زرقاء أنيقة من الفرو، ونجفة بسيطة تتدلى من السقف الخرساني.
الجدران مطلية باللون الأبيض لغرفة فاتحة ومشرقة مع باب خشبي يفصلها عن الخارج ومطلي أيضًا بالأبيض.
أجواء هادئة ولمسات زرقاء بسيطة في مساحة صغيرة، تم تقسيمها بطريقة رائعة.. جانب يعمل الحوض والمرحاض وجانب اّخر للبانيو..
الأدوات الصحية من السيراميك الأبيض، وبجانبها طاولة وحوض محمول على الحائط مع مراّة جميلة حيث إنها قطعة لا غنى عنها بالحمام.
بانيو من السيراميك الفاتح وبجانبه مجموعة أرفف تخزينية وظيفية جدًا للحمام، وفصل منطقة للدش بزجاج أبيض شفاف، وبداخله قطع السيراميك الزرقاء.
الحمام من السيراميك البيج والباب منزلق من الأكريليك الأبيض مع سقف خرساني وأرضية من السيراميك سوداء.
تخصيص جزء صغير لعمل غرفة ملابس يبدو لافتة رائعة في هذه الشقة، مغلقة بباب خشبي أبيض وأرضيتها من السيراميك الأبيض.
العديد من وحدات التخزين المتنوعة بين الادراج والأرفف والشماعات لتعليق الملابس والحافظ عليها نظيفة ومرتبة، مع إضاءة مناسبة للمكان.
ممرات أنيقة مليئة بالمرايا لإعطاء اتساع ومساحة أكبر للشقة، وعميق مختلف للمكان.. مع وحدات تخزينية بسيطة وعلاقة للملابس.
الأبواب تأخذ نفس النمط خشبية بيضاء والأرضية تخرج من الجزء الخشبي للمدخل إلى السيراميكي في الممرات، مع الطلاء الأزرق لبعض الجدران.
حمام صغير للضيوف يتكون من أثاث أبيض ناص ومقابض معدنية جميلة ومنظم جيدًا بالرغم من صغر مساحته، إلا أنك لا تشعر بالضيق بسبب ألوانه الفاتحة.
السيراميك الأبيض مع اللمسات الذهبية للجدران الصغيرة، والأرضية من السيراميك الأسود، مع الباب الخشبي الأبيض.
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