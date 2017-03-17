شقة مساحتها 110م تتمتع بسحر اللمسات الزرقاء

الأزرق لونٍ من الألوان الهادئة المُريحة للأعصاب والتي لها أثر نفسي مختلف على الأفراد.. فلماذا لا تقتني بعض اللمسات الزرقاء الجميلة في منزلك؟، هذا المقال يعرض لك تألق اللون الأزرق في لمسات رائعة مع الأبيض في شقة مساحتها 110 متر مقسمة بطريقة رائعة، وتتسم بانفتاح الجزء الخارجي للشقة على بعضه، حيث تضم منطقة واحدة المطبخ وغرفة المعيشة وحمام للضيوف معًا وجزء داخلي يجمع غرفة النوم والحمام وغرفة مكتب صغيرة ومساحة صغيرة تم تخصيصها لعمل غرفة ملابس..