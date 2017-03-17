13 فكرة ذكية لتجديد منزلك بأقل تكلفة

في كل بيت، هناك تلك التجديدات الصغيرة والكبيرة، والتي تتعلق بمعالجة ما هو بين جدراننا الأربعة، فبعد كل شيء، منزلنا هو المكان المصمم خصيصًا من أجلنا، ليناسب احتياجاتنا الفردية.. أليس كذلك؟! وبطبيعة الحال، هذا يعني أنه بمجرد تغير أوضاعنا الحياتية، أو تغير أذواقنا وتفضيلاتنا، فإن متطلبات التصميم لمنزلنا تتغير بدورها، ولكن للأسف، الكثير من الأشياء التي نريد تغييرها في المنزل، عالبًا ما تكون مكلفة وقد تفوق ميزانيتنا، وليس من السهل تنفيذها، مما يعني الانتظار والتخطيط طويل المدى لتوفر المال.
ليس بالضرورة أن يكون الأمر بهذا الشكل، فالتغييرات الصغيرة غالبًا ما تفي بالغرض، بل وتكون أكثر من كافية لتجديد المنزل، وخلق شعور جديد تمامًا، وسوف تجد في مقال اليوم هذا، 13 تجديد ذكي، بتكلفة منخفضة، بل إنه يمكنك القول
تأثير كبير للمال القليل. تأكد بنفسك!
أول مثال عملي لدينا في هذا المقال يتعلق بالمطبخ، حيث الحاجة الماسة للتخزين، ولا شيء أفضل من بعض الأرفف الإضافية. فليس هناك مطبخ جيد بدون بعض الأرفف العملية التي تناسب ليس فقط تصميم المطبخ، بل أيضًا الجدران والمساحة المتاحة. في هذا التصميم يمكننا رؤية الذكاء في دمج الرف مع تعليق الكؤؤس أسفله، ليمنحك لمسة ديكورية في متناول اليد وأنيقة للغاية، إضافة إلى المساحة التخزينية الإضافية.
من المبهر مدى التأثير الذي يمكن للألوان تحقيقه، سواء كان ذلك من خلال تصميم ذكي للجدار، أو إعادة طلاء الأثاث، ولاسيما مع بعض التناقضات، التي تعزز من رفاهية التصميم، كما أن التركيبات الجريئة أيضًا قادرة على إظهار الغرفة بضوء جديد تمامًا. بينما يمكن للألوان الباردة أن تلعب دورًا جيدًا في المطابخ الحديثة، كنغمات من الأرجواني، لاعطاء انطباع أنيق على الخزانة.
إذا كان المدخل بمثابة بطاقة عمل لمنزلك، فإن الباب يعتبر بمثابة أو مصافحة حارة بالزائرين، والكثير من أبواب منازلنا قد صممت من الأخشاب، التي هي بالطبع الاختيار الأمثل دائمًا، ولكن إن كنت ترغب في الحصول على مدخل جديد دون استثمارات مباشرة في باب جديد، يمكنك اللجوء إلى ديكورات الأخشاب الشبكية، والتي تتخذ شكلًا يُشبه حبات خشبية صغيرة تعلق على باب المنزل لتمنحه مظهرًا جديدًا كليًا. يمكنك أيضًا الاستعانة باثنين من المزهريات مليئة بالنباتات الخضراء، لإعطاء مدخل منزلك لمسة أنيقة وطبيعية، تنم عن الذوق الرفيع لأصحاب المنزل، وأيضًا دون تكلفة كبيرة.
الأرضيات الخشبية ليست فقط شعبية جدًا في المباني القديمة، بل إنها أيضًا تتمتع بسحر حاص وشكل محدد، يمنح التصميم الداخلي أجواء مُريحة ودافئة، كما أنها تستمر في منازلنا لأعوام وأعوام، إذا ما أحسنا الاعتناء بها، ومواصلة تنظيفها وانعاشها، للاحتفاظ بتلألألها الأنيق، ونوفر أموال تجديدها.
الموقد الحقيق، يتمتع بكل من الميزة الديكورية والوظيفية معًا، حيث يصبح مركز المنزل في أيام الشتاء المظلمة، ويبقى محتفظًا بمظهره الجمالي في الصيف، لذا فإن من يمتلك واحد لا يرغب أبدًا في خسارته، وهو ما يتطلب الرعاية الدائمة، ولكن حتى لو أهملت في الاهتمام بموقع الحريق، فهناك دائمًا طريقة لمعالجته وبتكلفة قليلة. فقط أعد طلائه بلون أسود أنيق، لتختفي أثار الحريق.
يقال أن الصالة هي بطاقة دعوة إلى منزلنا، وهو ما يمنحك الفرصة لترك الانطباع الأول، وأمامك المجال متسع لاطلاق مخيلتك والإبداع في ابتكار الأفكار، حيث وضع خزانة للأحذية، وربما منضدة أنيقة. إضافة إلى المظهر الأنيق، سوف توفر لك مساحة تخزينية كافية للتخلص من الفوضى في مدخل المنزل، لتودع أزواج الأحذية المتناثرة على الأرض، أو المفاتيح الضائعة في أركان المنزل.
فكرة إعادة استخدام القطع القديمة لأداء وظيفة جديدة بدلًا من التخلص منها يُطلق عليها عملية إعادة التدوير، والرائع بشأن تلك الفكرة، هو أنها يمكن أن تصبح نشاط يشارك فيه أفراد العائلة. من منا لا يملك كنز في الطابق السفلي، أو فوق الخزانة، في انتظار أن ينفض عنه الغبار ويعاد استخدامه مرة أخرى؟ السلاللم الخشبي على سبيل المثال، يمكن استخدامها كوسيلة رائعة للتخزين.
إذا كنت بحاجة إلى الاقتصاد واتباع خطوات صغيرة لتجديد منزلك، يمكنك استخدام الإضاءة كتفصيلة صغيرة ولكن ذات تأثير كبير وملحوظ، مثل عاكس للضوء، وربما تسليط إضاءة جانبية على أحد الإطارات لجذب انتباه الجميع، أو وحدة إضاءة جديدة في السقف، مثل تلك الثريا الرائعة التي تجمع الأسود مع الإضاءات الذهبية.
يمكنك الاستعانة بصناديق التخزين في غرفة الأطفال بكل مرونة، حيث تتوافر بكل الأشكال والأحجام، والألوان أيضًا، ويمكنك وضعها تحت السرير، أو في خزانة الملابس، وربما على بعض الأرضض، لتوفر لك حلول رائعة ومساحة تخزينية عملية تساعد على التخلص من الفوضى والاحتفاظ بمنزل أنيق من خلال استثمارات صغيرة.
يمكنك توفير الوقت والمياه من خلال الاستعانة بحوض مزدوج، لانجاز عملية تنظيف الأواني في وقت أسرع، وبأقل قدر من المياه، وبالتالي توفير المال من فاتورتها، واستغلالها في شيء أخر أكثر أهمية في منزلك.
ميزانية صغيرة، وبعض الإبداع، هما سبيلك للوصول إلى الحلول المثالية للتخزين، كنظام الوحدات على سبيل المثال، والذي يتيح لك إمكانية ابقاء منزلك منظمًا، إضافة إلى التكيف مع الديكورات المحيطة بل وإضفاء قيمة جمالية حديثة وجديدة.
لنعود إلى مدخل المنزل مرة أخرى. التفاصيل الصغيرة مثل وعاء النباتات الخضراء، تجعل الباب الأمامي يبدو أكثر ودية، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في ترك بعض الغموض في باب المنزل، لا يمكنك تحقيق ذلك سوى عن طريق استخدام عناصر معدنية ثقيلة، فهي أرخص مما كنت تعتقد، وتمنح الباب شكل جديد كليًا.
ننهي مقالنا بنصيحة عملية للغاية، في حين تتطلب الأرضيات الخشبية اهتمامًا خاصًا، فالسجاد أيضًا يحتاج إلى العناية من وقت لآخر حتى وإن كانت ليست بقوة الأخشاب، إلا أنها لا تتأثر بالأوساخ بسهولة كما نظرائهم خشبية. كما أن الحرص على تنظيفها باحتراف يعيدها للتوهج من جديد، وأيضا التخلص من الروائح القديمة.
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