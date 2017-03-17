13 فكرة ذكية لتجديد منزلك بأقل تكلفة

في كل بيت، هناك تلك التجديدات الصغيرة والكبيرة، والتي تتعلق بمعالجة ما هو بين جدراننا الأربعة، فبعد كل شيء، منزلنا هو المكان المصمم خصيصًا من أجلنا، ليناسب احتياجاتنا الفردية.. أليس كذلك؟! وبطبيعة الحال، هذا يعني أنه بمجرد تغير أوضاعنا الحياتية، أو تغير أذواقنا وتفضيلاتنا، فإن متطلبات التصميم لمنزلنا تتغير بدورها، ولكن للأسف، الكثير من الأشياء التي نريد تغييرها في المنزل، عالبًا ما تكون مكلفة وقد تفوق ميزانيتنا، وليس من السهل تنفيذها، مما يعني الانتظار والتخطيط طويل المدى لتوفر المال.

ليس بالضرورة أن يكون الأمر بهذا الشكل، فالتغييرات الصغيرة غالبًا ما تفي بالغرض، بل وتكون أكثر من كافية لتجديد المنزل، وخلق شعور جديد تمامًا، وسوف تجد في مقال اليوم هذا، 13 تجديد ذكي، بتكلفة منخفضة، بل إنه يمكنك القول تأثير كبير للمال القليل . تأكد بنفسك!