تزيين منزلك أمرًا يختلف من ذوق لاّخر ويحكمك فيه الميزانية المتاحة لديك، ومع التكرار والتقليدية التي تحيط كل شيء من حولنا، نحاول نحن ان نصنع الاختلاف والتميز، ففي هذا المقال نقدم لك 10 أفكار إبداعية لوحدات إضاءة غير مكلفة من شئنها ان تُغير ديكور منزلك وتُعطيه لمسة إبداعية وجمالية رائعة دون الحاجة إلى صرف أموال كثيرة من أجل الحصول على قطع ديكورية جديدة.. فهذه الأفكار تلهمك لتزيين غرفة المعيشة أو غرفة النوم او حتى حديقة منزلك والشرفة.