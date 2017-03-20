تزيين منزلك أمرًا يختلف من ذوق لاّخر ويحكمك فيه الميزانية المتاحة لديك، ومع التكرار والتقليدية التي تحيط كل شيء من حولنا، نحاول نحن ان نصنع الاختلاف والتميز، ففي هذا المقال نقدم لك 10 أفكار إبداعية لوحدات إضاءة غير مكلفة من شئنها ان تُغير ديكور منزلك وتُعطيه لمسة إبداعية وجمالية رائعة دون الحاجة إلى صرف أموال كثيرة من أجل الحصول على قطع ديكورية جديدة.. فهذه الأفكار تلهمك لتزيين غرفة المعيشة أو غرفة النوم او حتى حديقة منزلك والشرفة.
يمكنك استخدام الأكواب القديمة في منزلك والتي قد أصبحت كلاسيكية وقديمة ولا تستخدمها لعمل فرع من الضوء بطريقة جميلة وجديدة ولن تكون مكلفة إطلاقًا.. وجميعنا نملك في المطبخ أكواب الشاي والقهوة بمختلف أشكالها، الاّن حان وقت إعادة استخدامها لتشكيل وحدات إضاءة جميلة ومبتكرة، ويمكن تعليقها فوق السفرة وسيكون من الرائع أن تحصل على جلسة طعام وسط إضاءة خافتة وجميلة.
مصباح خشبي من ابلاند، حيث استخدم اّخر جزء في جزع الشجرة لصناعة وحدة إضاءة داخل حفرة تُشبة مدفئة من النار، وتبدو مناسبة تمامًا لحديقة المنزل.. فإعادة تدوير جزع الشجرة أعطى قيمة أكبر للقطعة الخشبية القديمة وصنع منها مصباح ضوئي رائع تنبعث منه إضاءة خافتة وبسيطة.
بعض الأشياء في المنزل تبدو كالنفايات وفي لحظة ما تفكر في التخلي عنها وإلقائها في النفايات، ولكن إنشاء كائنات أخرى جديدة من تلك النفايات هو ما يكمن وراء هذا التصميم الرائع.. حيث تم تغطية مجموعة من الاكواب بعجينة من البن المطحون لخلق مواد جديدة مليئة بالإبداع، ويبدو هذا التصميم الأنسب لعشاق القهوة ومُحبي الأناقة، وذلك عن طريق تعليق وحدات الإضاءة في الشرفة أو مكان الإفطار ليمنحك فرصة إفطار بروائح القهوة الجميلة.
لدينا الكثير من الزجاجات الفارغة التي لم تعد مهمة ونود التخلص وربما تُسبب الزحام في المنزل.. ولكن ماذا إذا كانت هذه الزجاجات قادرة على أن تمنحك فرصة رائعة للحصول على ضوء جميل وديكور رائع في المنزل؟.. هذا ما يقدمه لك هذا التصميم الذي استخدم مجموعة من الزجاجات الملونة بتعليقها في عجلة قديمة بأحبال سميكة، ووضع وحدات الإضاءة بها لتبدو مناسبة للتعليق في أي مكان ترغب فيه.. ومن ثم يمكنك الحصول على إضاءة بألوان مختلفة وجميلة.
هذا التصميم لا يحتاج منك إلا أن تجمع أربطة الحذاء الملونة وإعادة استخدامها لصناعة أبجورة جميلة يمكن أن تكون وحدة إضاءة جانبية مميزة لغرفة نومك، حيث استخدم الألوان المختلفة لأربطة الحذاء وضمها بشكل جميل ووضع اللمبة بداخلها لتخرج منها إضاءة خافتة وجميلة، فتبدو كديكور أنيق على طاولة غرفة المعيشة الجانبية وتخلق اجواء إبداعية ستجعل الجميع يسألك عن طريقة تصميمها..
الإبداع في استخدام الأخشاب وإعادة تدوير الجذوع القديمة للشجرة لا ينهي حقًا، فلدينا هنا نجفة خشبية جميلة صمم هيكلها من جزع شجرة مفرغ من الأعلى والأسفل ودوائر صغيرة لخروج الضوء، بحيث يحمل بداخله وحدة إضاءة صفراء قوية.. ومعلق في السقف الخشبي بسلاسل حديدية متينة.. ويبدو هذا التصميم مناسب تمامًا لجلسة ليلية جميلة في حديقة المنزل، فتبدو جلسة بطعم اللمسات الطبيعية البسيطة، لأجواء ريفية أكثر.
بالتأكيد تملك زجاجة قديمة شفافة كهذه، يمكنك خلق أجواء إبداعية جميلة وعمل أبجورة صغيرة لغرفة نومك، تصدر إضاءة خافتة وجميلة.. ويمكنك خلق أجواء رومانسية من خلالها أيضًا.. بتعليق ورقة صغيرة وكتابة بعض العبارات البسيطة كلافتة رقيقة منك للطرف الاّخر..
لوح خشبي صغير، مع عدد من المصابيح التقليدية، ودوائر مفرغة من مادة مقاومة للحرارة، هكذا يأتي هذا التصميم بأقل الإمكانيات المتاحة لديك في المنزل، لعمل لوح من الأضواء البسيطة، فبالتأكيد لديك لوح خشبي قديم أجمع عليه وحدات الإضاءة الصغيرة فقط للحصول على هذا اللوح بحيث يمكنك تعليقه في غرف المعيشة للحصول على إضاءة قوية للغرفة.
بسهولة يمكنك الحصول على الخوص لعمل وحدات الإضاءة الجميلة مثل هذه ولن تكلفك الكثير، بل ستكون جميلة ومُبهرة لضيوفك إذا علقتها في غرفة المعيشة مع لمبات صغيرة للحصول على إضاءة خافتة واجواء هادئة بالغرفة.
تحويل جذع الشجرة إلى كشاف كبير يوفر أكبر قدر من الضوء لحديقة منزلك أو الشرفة المُصممة على النمط الإستوائي وتحتوي على العديد من النباتات، ويندمج كليًا مع اللوحة الطبيعية، حيث أن المواد الخشبية تنغمس تمامًا في أي مكان يحتوي على النباتات لتعدد المواد الطبيعية بالمكان، فيمنحك جلسة مميزة وجميلة.
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