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10 أفكار إبداعية لوحدات إضاءة غير مكلفة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مكاتب العمل والمحال التجارية أنسجة طبيعية Multicolored
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تزيين منزلك أمرًا يختلف من ذوق لاّخر ويحكمك فيه الميزانية المتاحة لديك، ومع التكرار والتقليدية التي تحيط كل شيء من حولنا، نحاول نحن ان نصنع الاختلاف والتميز، ففي هذا المقال نقدم لك 10 أفكار إبداعية لوحدات إضاءة غير مكلفة من شئنها ان تُغير ديكور منزلك وتُعطيه لمسة إبداعية وجمالية رائعة دون الحاجة إلى صرف أموال كثيرة من أجل الحصول على قطع ديكورية جديدة.. فهذه الأفكار تلهمك لتزيين غرفة المعيشة أو غرفة النوم او حتى حديقة منزلك والشرفة.

​1. الأكواب القديمة

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

يمكنك استخدام الأكواب القديمة في منزلك والتي قد أصبحت كلاسيكية وقديمة ولا تستخدمها لعمل فرع من الضوء بطريقة جميلة وجديدة ولن تكون مكلفة إطلاقًا.. وجميعنا نملك في المطبخ أكواب الشاي والقهوة بمختلف أشكالها، الاّن حان وقت إعادة استخدامها لتشكيل وحدات إضاءة جميلة ومبتكرة، ويمكن تعليقها فوق السفرة وسيكون من الرائع أن تحصل على جلسة طعام وسط إضاءة خافتة وجميلة.

2. مصباح جانبي يشبه مدفئة النار

Tree trunk lamp from Lapland - Kelo wood homify مساحات تجارية خشب Wood effect مطاعم
homify

Tree trunk lamp from Lapland – Kelo wood

homify
homify
homify

مصباح خشبي من ابلاند، حيث استخدم اّخر جزء في جزع الشجرة لصناعة وحدة إضاءة داخل حفرة تُشبة مدفئة من النار، وتبدو مناسبة تمامًا لحديقة المنزل.. فإعادة تدوير جزع الشجرة أعطى قيمة أكبر للقطعة الخشبية القديمة وصنع منها مصباح ضوئي رائع تنبعث منه إضاءة خافتة وبسيطة.

​3. البن المطحون لأجواء برائحة القهوة

Koji S Lamp, Raúl Laurí design lab Raúl Laurí design lab غرفة المعيشةإضاءة
Raúl Laurí design lab

Raúl Laurí design lab
Raúl Laurí design lab
Raúl Laurí design lab

بعض الأشياء في المنزل تبدو كالنفايات وفي لحظة ما تفكر في التخلي عنها وإلقائها في النفايات، ولكن إنشاء كائنات أخرى جديدة من تلك النفايات هو ما يكمن وراء هذا التصميم الرائع.. حيث تم تغطية مجموعة من الاكواب بعجينة من البن المطحون لخلق مواد جديدة مليئة بالإبداع، ويبدو هذا التصميم الأنسب لعشاق القهوة ومُحبي الأناقة، وذلك عن طريق تعليق وحدات الإضاءة في الشرفة أو مكان الإفطار ليمنحك فرصة إفطار بروائح القهوة الجميلة.

4. عجلة الزجاجات الملونة

Lamparas, J J بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
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لدينا الكثير من الزجاجات الفارغة التي لم تعد مهمة ونود التخلص وربما تُسبب الزحام في المنزل.. ولكن ماذا إذا كانت هذه الزجاجات قادرة على أن تمنحك فرصة رائعة للحصول على ضوء جميل وديكور رائع في المنزل؟.. هذا ما يقدمه لك هذا التصميم الذي استخدم مجموعة من الزجاجات الملونة بتعليقها في عجلة قديمة بأحبال سميكة، ووضع وحدات الإضاءة بها لتبدو مناسبة للتعليق في أي مكان ترغب فيه.. ومن ثم يمكنك الحصول على إضاءة بألوان مختلفة وجميلة.

5. أربطة الحذاء

SHOELACES, Metalarte Metalarte
Metalarte

SHOELACES

Metalarte
Metalarte
Metalarte

هذا التصميم لا يحتاج منك إلا أن تجمع أربطة الحذاء الملونة وإعادة استخدامها لصناعة أبجورة جميلة يمكن أن تكون وحدة إضاءة جانبية مميزة لغرفة نومك، حيث استخدم الألوان المختلفة لأربطة الحذاء وضمها بشكل جميل ووضع اللمبة بداخلها لتخرج منها إضاءة خافتة وجميلة، فتبدو كديكور أنيق على طاولة غرفة المعيشة الجانبية وتخلق اجواء إبداعية ستجعل الجميع يسألك عن طريقة تصميمها..

6. نجفة خشبية..!

homify حدائقإضاءة خشب Brown
homify

homify
homify
homify

الإبداع في استخدام الأخشاب وإعادة تدوير الجذوع القديمة للشجرة لا ينهي حقًا، فلدينا هنا نجفة خشبية جميلة صمم هيكلها من جزع شجرة مفرغ من الأعلى والأسفل ودوائر صغيرة لخروج الضوء، بحيث يحمل بداخله وحدة إضاءة صفراء قوية.. ومعلق في السقف الخشبي بسلاسل حديدية متينة.. ويبدو هذا التصميم مناسب تمامًا لجلسة ليلية جميلة في حديقة المنزل، فتبدو جلسة بطعم اللمسات الطبيعية البسيطة، لأجواء ريفية أكثر.

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7. أبجورة من زجاجة قديمة

Lamparas, J J غرفة نومديكورات واكسسوارات
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بالتأكيد تملك زجاجة قديمة شفافة كهذه، يمكنك خلق أجواء إبداعية جميلة وعمل أبجورة صغيرة لغرفة نومك، تصدر إضاءة خافتة وجميلة.. ويمكنك خلق أجواء رومانسية من خلالها أيضًا.. بتعليق ورقة صغيرة وكتابة بعض العبارات البسيطة كلافتة رقيقة منك للطرف الاّخر..

8. لوح الإضاءات الصغيرة

Halogen spotlights on a Kelo-board homify غرفة المعيشةإضاءة خشب Grey
homify

Halogen spotlights on a Kelo-board

homify
homify
homify

لوح خشبي صغير، مع عدد من المصابيح التقليدية، ودوائر مفرغة من مادة مقاومة للحرارة، هكذا يأتي هذا التصميم بأقل الإمكانيات المتاحة لديك في المنزل، لعمل لوح من الأضواء البسيطة، فبالتأكيد لديك لوح خشبي قديم أجمع عليه وحدات الإضاءة الصغيرة فقط للحصول على هذا اللوح بحيث يمكنك تعليقه في غرف المعيشة للحصول على إضاءة قوية للغرفة.

9. وحدات من الخوص الملون

homify مكاتب العمل والمحال التجارية أنسجة طبيعية Multicolored
homify

homify
homify
homify

بسهولة يمكنك الحصول على الخوص لعمل وحدات الإضاءة الجميلة مثل هذه ولن تكلفك الكثير، بل ستكون جميلة ومُبهرة لضيوفك إذا علقتها في غرفة المعيشة مع لمبات صغيرة للحصول على إضاءة خافتة واجواء هادئة بالغرفة.

10. كشاف خشبي صغير

Spot Light with a birch bark-nature - wood lamp Jochens-Elch-O-Thek غرفة المعيشةإضاءة خشب Grey
Jochens-Elch-O-Thek

Spot Light with a birch bark-nature – wood lamp

Jochens-Elch-O-Thek
Jochens-Elch-O-Thek
Jochens-Elch-O-Thek

تحويل جذع الشجرة إلى كشاف كبير يوفر أكبر قدر من الضوء لحديقة منزلك أو الشرفة المُصممة على النمط الإستوائي وتحتوي على العديد من النباتات، ويندمج كليًا مع اللوحة الطبيعية، حيث أن المواد الخشبية تنغمس تمامًا في أي مكان يحتوي على النباتات لتعدد المواد الطبيعية بالمكان، فيمنحك جلسة مميزة وجميلة.

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