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11 فكرة بسيطة لتطوير منزلك بتكلفة قليلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
morningside apartment, BHD Interiors BHD Interiors غرفة نوم
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سواء كنا مستأجرين أو مُلاك نحن دائمًا نبحث عن الطرق التي تطور من منزلنا، ونضيف لها اللمسة الشخصية لنا، كل شخص يريد أن يكون منزله ممتع حتى يرى فيه ويرى فيه إنعكاس لشخصيته، لذا نحن نريد التغيير على سبيل المثال أجدد صيحات في التصميمات. 

والتحدي الأكبر لتطوير منزلنا هو أن نطوره دون نفقات كثيرة، لكن بعضنا ليس لديه وقت أو جهد ليحمل على عاتقه مشروع تطوير منزل بالكامل، الكثير مننا ليس لديه القدرات المالية للاستعانة بخبراء موهبين أيضًا، لكن هناك طرق سهلة وبسيطة لرفع مستوى منزلك وإعطاءه دفعة تأكد أنها ستصنع اختلاف كبير به . 

اليوم نقدم لك 11 خدعة لتطويرمنزلك في الواقع لن تكلفك كثيرًا، دعنا نعرض لك الأفكار بالتفصيل ونوضحها لك بالصور . 

1- كماليات من الطبيعة

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

يوجد الكثير من عناصر الديكور الجميلة يمكنك أن تحصل عليها مجانًا من الطبيعة، القي نظرة على الخشب الجميل في القطعة المركزية لهذه الغرفة هي من ترفع من قيمتها، ضع بعض الوسائد الملائمة لها وسوف تملك غرفة نوم جديدة. 

2- أرفف

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

الخطوة الثانية لتطوير منزلك سواء كان في الشكل الجمالي أو الوظيفة، الأرفف يمكن أن تكون رخيصة وسهلة لتثبيتها بنفسك، وسوف تتيح لك مساحة تحزينية وكذلك في عرض الكثير من عناصر الديكور .  

3- ترقية المستعمل

morningside apartment, BHD Interiors BHD Interiors غرفة نوم
BHD Interiors

BHD Interiors
BHD Interiors
BHD Interiors

إذا كنت غير حريص على نظرة شيك كالتي في الصورة التي أمامك، يمكنك شراء قطعة مستعملة مثل هذه الأدراج وإعادتها في لون جديد . 

4- مخلفات ناس أخرى

House Sshwab, Rudman Visagie Rudman Visagie مطبخ
Rudman Visagie

Rudman Visagie
Rudman Visagie
Rudman Visagie

إذا ادخلت خزانة مستعملة إلى مطبخك تأكد من أنك وجدت  قطعة رخيصة ومناسبة لمنزلك لتعطيه مظهر ساحر . 

5- دور آخر للطبيعة

Gorgeous Gardens فناء أمامي
Gorgeous Gardens

Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens

مرة أخرى نعود ثانية إلى الطبيعة حيث المكان الذي نجد فيه أفضل الديكورات، ضع النباتات في الداخل والخارج فسوف تجعل منزلك ينبض بالحياة . 

6- براويز الصور المضمونة

homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

براويز الصور غير مكلفة نسبيًا، ادخل لترى التنوع الواسع في التصميمات، لا تزال هذه الفكرة واحدة من أسهل الطرق لإدخال الحياة إلى الغرف

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7- لوحات زيتية على القماش

Apartamento casal jovem / young couple's apartment, Mariana Von Kruger Mariana Von Kruger غرفة المعيشة
Mariana Von Kruger

Mariana Von Kruger
Mariana Von Kruger
Mariana Von Kruger

إذا كنت خارج عن التقليدية نختار لك اللوحات الزيتية على القماش، يمكنك الاختيار ما بين الصور المتنوعة الملائمة لمنزلك، أو حتى طباعة بعض صورك الشخصية . 

8- ستار سحري

Residence Calaca, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS غرفة نوم
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

سوف تندهش من تأثير الستار الذي تمتلكه في غرفتك، هنا نحن نستطيع رؤية ستار شفاف وبسيط وتضيف الترف إلى حمامك . 

9- ورق الحائط

House F, Margaret Berichon Design Margaret Berichon Design غرفة نوم خشب نقي Blue
Margaret Berichon Design

Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design

لا يزال ورق الحائط واحد من أسهل الطرق لتحسين منزلك . 

10- الأشياء الصغيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا تسوقت بطريقة صحيحة يمكنك إيجاد وسائد مبعثرة بتكلفة قليلة و هذه عناصر أنيقة سوف تضيف شخصية ولون جديد لغرفة معيشتك. 

11- إضاءة الليد التي تقودك للطريق

Apartamento casal jovem / young couple's apartment, Mariana Von Kruger Mariana Von Kruger غرفة المعيشة
Mariana Von Kruger

Mariana Von Kruger
Mariana Von Kruger
Mariana Von Kruger

إضافة شريط من إضاءة الليد الغير مكلفة بجانب الدرج يمكنها خلق تأثير مذهل بتكلفة بسيطة كما قلنا. 

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