11 فكرة بسيطة لتطوير منزلك بتكلفة قليلة

سواء كنا مستأجرين أو مُلاك نحن دائمًا نبحث عن الطرق التي تطور من منزلنا، ونضيف لها اللمسة الشخصية لنا، كل شخص يريد أن يكون منزله ممتع حتى يرى فيه ويرى فيه إنعكاس لشخصيته، لذا نحن نريد التغيير على سبيل المثال أجدد صيحات في التصميمات.
والتحدي الأكبر لتطوير منزلنا هو أن نطوره دون نفقات كثيرة، لكن بعضنا ليس لديه وقت أو جهد ليحمل على عاتقه مشروع تطوير منزل بالكامل، الكثير مننا ليس لديه القدرات المالية للاستعانة بخبراء موهبين أيضًا، لكن هناك طرق سهلة وبسيطة لرفع مستوى منزلك وإعطاءه دفعة تأكد أنها ستصنع اختلاف كبير به .
اليوم نقدم لك 11 خدعة لتطويرمنزلك في الواقع لن تكلفك كثيرًا، دعنا نعرض لك الأفكار بالتفصيل ونوضحها لك بالصور .
يوجد الكثير من عناصر الديكور الجميلة يمكنك أن تحصل عليها مجانًا من الطبيعة، القي نظرة على الخشب الجميل في القطعة المركزية لهذه الغرفة هي من ترفع من قيمتها، ضع بعض الوسائد الملائمة لها وسوف تملك غرفة نوم جديدة.
الخطوة الثانية لتطوير منزلك سواء كان في الشكل الجمالي أو الوظيفة، الأرفف يمكن أن تكون رخيصة وسهلة لتثبيتها بنفسك، وسوف تتيح لك مساحة تحزينية وكذلك في عرض الكثير من عناصر الديكور .
إذا كنت غير حريص على نظرة شيك كالتي في الصورة التي أمامك، يمكنك شراء قطعة مستعملة مثل هذه الأدراج وإعادتها في لون جديد .
إذا ادخلت خزانة مستعملة إلى مطبخك تأكد من أنك وجدت قطعة رخيصة ومناسبة لمنزلك لتعطيه مظهر ساحر .
مرة أخرى نعود ثانية إلى الطبيعة حيث المكان الذي نجد فيه أفضل الديكورات، ضع النباتات في الداخل والخارج فسوف تجعل منزلك ينبض بالحياة .
براويز الصور غير مكلفة نسبيًا، ادخل لترى التنوع الواسع في التصميمات، لا تزال هذه الفكرة واحدة من أسهل الطرق لإدخال الحياة إلى الغرف .
إذا كنت خارج عن التقليدية نختار لك اللوحات الزيتية على القماش، يمكنك الاختيار ما بين الصور المتنوعة الملائمة لمنزلك، أو حتى طباعة بعض صورك الشخصية .
سوف تندهش من تأثير الستار الذي تمتلكه في غرفتك، هنا نحن نستطيع رؤية ستار شفاف وبسيط وتضيف الترف إلى حمامك .
لا يزال ورق الحائط واحد من أسهل الطرق لتحسين منزلك .
إذا تسوقت بطريقة صحيحة يمكنك إيجاد وسائد مبعثرة بتكلفة قليلة و هذه عناصر أنيقة سوف تضيف شخصية ولون جديد لغرفة معيشتك.
إضافة شريط من إضاءة الليد الغير مكلفة بجانب الدرج يمكنها خلق تأثير مذهل بتكلفة بسيطة كما قلنا.
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