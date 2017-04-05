11 فكرة بسيطة لتطوير منزلك بتكلفة قليلة

سواء كنا مستأجرين أو مُلاك نحن دائمًا نبحث عن الطرق التي تطور من منزلنا، ونضيف لها اللمسة الشخصية لنا، كل شخص يريد أن يكون منزله ممتع حتى يرى فيه ويرى فيه إنعكاس لشخصيته، لذا نحن نريد التغيير على سبيل المثال أجدد صيحات في التصميمات.

والتحدي الأكبر لتطوير منزلنا هو أن نطوره دون نفقات كثيرة، لكن بعضنا ليس لديه وقت أو جهد ليحمل على عاتقه مشروع تطوير منزل بالكامل، الكثير مننا ليس لديه القدرات المالية للاستعانة بخبراء موهبين أيضًا، لكن هناك طرق سهلة وبسيطة لرفع مستوى منزلك وإعطاءه دفعة تأكد أنها ستصنع اختلاف كبير به .

اليوم نقدم لك 11 خدعة لتطويرمنزلك في الواقع لن تكلفك كثيرًا، دعنا نعرض لك الأفكار بالتفصيل ونوضحها لك بالصور .