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شقة صغيرة من غرفة واحدة بديكور أنيق

هنادى موسى هنادى موسى
Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم داخل استديو مصمم لإمرأة صغيرة بألوان زاهية وتصميمات عصرية تتمتع بالأناقة في كل التفاصيل، يستخدم المنزل ألوان الأبيض والأخضر والوردي بدرجاتهم المختلفة فيملأ المنزل بجو من الدفء والبهجة مع ديكورات مميزة في كل ركن بالمنزل تزيد من أناقته وتفرده.

دمج الاكسسوارات المختلفة

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

نبدأ الجولة من مدخل الشقة حيث يستقبلنا طاولة خشبية بسيطة مزينة بقطع اكسسوارات مختلفة تشكل لوحة فنية تميز ديكور المنزل وتبعث جو من الترحيب والدفء في استقبالك. 

منزل ينيره الضوء

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

إن كنت من محبي الإضاءة الطبيعية عليك بتركيب نوافذ وأبواب زجاجية تملاً منزلك بالضوء الأبيض، وكي لا تقلق من تأثير الشمس على الأثاث احرص على تركيب ستائر شفافه تقلل من حدة الضوء ولا تؤثر على الإضاءة.

الستائر تعد عنصر أساسي في ديكور المنزل وتضيف دفء وحميمية على منزلك فاحرص على اختيار ستائر أنيقة بتصميم يتماشى مع أثاث منزلك  .

الركن الاجتماعي في المنزل

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

نلاحظ من الصور ان المساحة الاجتماعية في المنزل موزعة على ثلاث أركان بنمط المساحات المفتوحة ولكن بتنسيق وترتيب مميز، لدينا هنا غرفة معيشة ، وركن لطاولة الطعام والركن الأخير يشمل مساحة عمل صغيرة مع كراسي للاسترخاء وقراءة كتابك المفضل.

غرفة المعيشة

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

تتسم غرفة المعيشة بروح عصرية مبهجة وأنيقة تتكون من أريكة ذات ألوان زاهية ومكتبة خشبية توفر وحدات تخزين وديكور للغرفة بترتيب مقتنياتك وتحفك المفضلة، وكي نحصل على تكامل في تزيين الغرفة صممنا المكتبه والطاولة  ورف التلفاز بنفس الخامة وتوحيد الألوان.

الوسائد الصغيرة المميزة

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

لن تنسى تأثير الوسائد الصغيرة على ديكور الغرفة بتوزيعهم على الأريكة واختيار ألوان ونقشات أقمشة لهم تتماشى مع ألوان الأريكة السادة.

فواصل عملية

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

استخدمنا مكتب العمل كفاصل بين غرفة المعيشة ومساحة العمل والاسترخاء.

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ألوان مريحة ومساحة استرخاء

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

على الجانب الآخر من غرفة المعيشة لدينا مكان مخصص للتدفئة قمنا بتصميمه ركن الدفاية من الداخل والخارج بخامات وألوان تتماشي مع نمط الغرفة العام، كذلك قمنا بتركيب لوحة فنية أعلاه مع توزيع بعض التحف حوله كي نحصل على ركن مميز وأنيق.

ركن القراءة

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

في مساحة العمل خصننا ركن صغير للقراءة والاستمتاع على كرسي مريح مع طاولة صغيرة بجانبه.

غرفة النوم

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة نوم
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

وعلى ذوق السيدات وألوانهم المحببة اخترنا أقمشة للسرير بألوان باهية مع تغطية الجدران بورق حائط ذو نقشات هادئة ومتناغمة مع ألوان الغرفة، كذلك صممنا أطار السرير والطاولات الجانبية بنفس بالتة ألوان الغرفة كي نحصل على تصميم متكامل.

ولن ننسى تركيب وحدات إضاءة موزعة توفر إضاءة هادئة ومريحة في الغرفة كي نحصل على الاسترخاء والاستجمام عند قضاء أوقاتنا داخلها، ومن ضمن وحدات الإضاءة المهمة في غرفة النوم الأباجورات على جانبي السرير التي نصل إليها بسهولة.

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