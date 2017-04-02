شقة صغيرة من غرفة واحدة بديكور أنيق

إن كنت من محبي الإضاءة الطبيعية عليك بتركيب نوافذ وأبواب زجاجية تملاً منزلك بالضوء الأبيض، وكي لا تقلق من تأثير الشمس على الأثاث احرص على تركيب ستائر شفافه تقلل من حدة الضوء ولا تؤثر على الإضاءة.

الستائر تعد عنصر أساسي في ديكور المنزل وتضيف دفء وحميمية على منزلك فاحرص على اختيار ستائر أنيقة بتصميم يتماشى مع أثاث منزلك .