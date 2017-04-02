شقة صغيرة من غرفة واحدة بديكور أنيق

جولتنا اليوم داخل استديو مصمم لإمرأة صغيرة بألوان زاهية وتصميمات عصرية تتمتع بالأناقة في كل التفاصيل، يستخدم المنزل ألوان الأبيض والأخضر والوردي بدرجاتهم المختلفة فيملأ المنزل بجو من الدفء والبهجة مع ديكورات مميزة في كل ركن بالمنزل تزيد من أناقته وتفرده.
نبدأ الجولة من مدخل الشقة حيث يستقبلنا طاولة خشبية بسيطة مزينة بقطع اكسسوارات مختلفة تشكل لوحة فنية تميز ديكور المنزل وتبعث جو من الترحيب والدفء في استقبالك.
إن كنت من محبي الإضاءة الطبيعية عليك بتركيب نوافذ وأبواب زجاجية تملاً منزلك بالضوء الأبيض، وكي لا تقلق من تأثير الشمس على الأثاث احرص على تركيب ستائر شفافه تقلل من حدة الضوء ولا تؤثر على الإضاءة.
الستائر تعد عنصر أساسي في ديكور المنزل وتضيف دفء وحميمية على منزلك فاحرص على اختيار ستائر أنيقة بتصميم يتماشى مع أثاث منزلك .
نلاحظ من الصور ان المساحة الاجتماعية في المنزل موزعة على ثلاث أركان بنمط المساحات المفتوحة ولكن بتنسيق وترتيب مميز، لدينا هنا غرفة معيشة ، وركن لطاولة الطعام والركن الأخير يشمل مساحة عمل صغيرة مع كراسي للاسترخاء وقراءة كتابك المفضل.
تتسم غرفة المعيشة بروح عصرية مبهجة وأنيقة تتكون من أريكة ذات ألوان زاهية ومكتبة خشبية توفر وحدات تخزين وديكور للغرفة بترتيب مقتنياتك وتحفك المفضلة، وكي نحصل على تكامل في تزيين الغرفة صممنا المكتبه والطاولة ورف التلفاز بنفس الخامة وتوحيد الألوان.
لن تنسى تأثير الوسائد الصغيرة على ديكور الغرفة بتوزيعهم على الأريكة واختيار ألوان ونقشات أقمشة لهم تتماشى مع ألوان الأريكة السادة.
استخدمنا مكتب العمل كفاصل بين غرفة المعيشة ومساحة العمل والاسترخاء.
على الجانب الآخر من غرفة المعيشة لدينا مكان مخصص للتدفئة قمنا بتصميمه ركن الدفاية من الداخل والخارج بخامات وألوان تتماشي مع نمط الغرفة العام، كذلك قمنا بتركيب لوحة فنية أعلاه مع توزيع بعض التحف حوله كي نحصل على ركن مميز وأنيق.
في مساحة العمل خصننا ركن صغير للقراءة والاستمتاع على كرسي مريح مع طاولة صغيرة بجانبه.
وعلى ذوق السيدات وألوانهم المحببة اخترنا أقمشة للسرير بألوان باهية مع تغطية الجدران بورق حائط ذو نقشات هادئة ومتناغمة مع ألوان الغرفة، كذلك صممنا أطار السرير والطاولات الجانبية بنفس بالتة ألوان الغرفة كي نحصل على تصميم متكامل.
ولن ننسى تركيب وحدات إضاءة موزعة توفر إضاءة هادئة ومريحة في الغرفة كي نحصل على الاسترخاء والاستجمام عند قضاء أوقاتنا داخلها، ومن ضمن وحدات الإضاءة المهمة في غرفة النوم الأباجورات على جانبي السرير التي نصل إليها بسهولة.