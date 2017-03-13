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دليلك الخاص للتخلص من الرطوبة في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
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ظهور الرطوبة في المنزل من الامور المزعجة التي تهدر مجهود طويل من الطلاء و التصميم للجدران و للأسطح بجميع أنواعها لما لها من قدرة فائقة على تقشير الطلاء و تآكل الاسطح و نشر الجراثيم بالمنزل خصوصاً في المطبخ و الحمام و  بالتالي تلف العديد من المكونات التي نستخدمها في تجميل منزلنا  و تصميمه، و نحن ندرك مدى انزعاجك من تلك المسألة قررنا أن نعد لك دليلاً وافياً و شافياً للتخلص من الرطوبة في منزلك نهائياً عن طريق خطوات بسيطة تستطيع القيام بها بنفسك مثلما تعودنا مع هوميفاي ..

إليكم التفاصيل ..

كيفية إزالة العفن

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لو كانت الرطوبة قد فعلت بمطبخك كل هذا السوء يمكنك استخدام تلك الوصفة للتخلص مما حدث و من هذا العفن الصعب في مظهرة بواسطة الآتي :

- احضر 2 ملعقة من البكنج صودا و قم باذابتهم في 700 مل من الماء 

- احضر 2 ملعقة من ملح الطعام و قم باذابتهم في نفس الماء .

- ضع كل شيء في زجاجة بها بخاخ و اضف عليهم جميعاً بروكسيد الهيدروجين بمقدار ملعقتين .

- قم بالرش من 30 إلى 40 مرة متتالية على كل الحائط المصاب بالعفن ثم قم بدعكة جيداً بواسطة فرشة خشنة .

نصائح تساعدك على عدم تراكم الرطوبة

homify شبابيك و أبوابشبابيك
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و حتى لا نصل لتلك المرحلة المزرية التي شاهدناها في الصورة الماضية علينا أن نتبع بعض النصائح التي تمنعنا من الوصول لهذا الوضع الصعب في تلك الخطوات :

- احرص دائماً على النهوية الجيدة للمطبخ و الحمام .

- احرص على دخول الضوء الطبيعي لأي مكان داخل منزلك .

-  في المطبخ قم باصلاح الشفاطات أولاً بأول للتخلص من الأبخرة و بخار الماء دون تراكم .

- لا تترك أي أقمشة مبلولة في المطبخ أو الحمام .

- حاول أن تقوم بتشغيل الشفاط أثناء استخدام الدش الساخن حتى لا تتراكم الأبخرة .

منع طبيعي : من خصائص الملح

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من المعروف أن للملح قدرة فائقة في الامتصاص لذا سنحاول أن نطوعه ليقوم بهذا الدور في مشكلة الرطوبة :

- استخدم مقدار 150 جرام من الملح و ضعها في حقيبة مغلقة ليس باحكام.

- ضع تلك الحقيبة فوق إحدى الصفايات أو صرف لا تستخدمه 

-بعد فترة ستلاحظ وجود ماء في تلك الصفاية بالرغم من عدم استخدامك للمياة و هذا بسبب قيام الملح بامتصاص الماء المتناثر في رطوبة الجو في الغرف الغير مستغلة باستمرار في منزلك 

منع طبيعي : خصائص الخل

homify المنزلأغراض منزلية
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الخل الابيض يساعدك على التخلص من البقع في الملابس، و كذلك عند استخدامه للتخلص من العفن الذي تسببه الرطوبة على الجدران يكون فعالاً للغاية في كل الأحوال .

دهانات تساعد على منع تراكم الرطوبة

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هناك العديد من المستحضرات المتوفرة في الأسواق و الجاهزة لمحاربة انتشار الرطوبة في منزلك و سعرها مرتفع قليلاً يتراوح و  يبدأ من 100 دولار تقريباً في الأسواق العالمية و لكنها ناجزة و مؤثرة و ستوفر عليك الكثير أثناء تشطيب منزلك بطلائها على الجدران لمحاربة الرطوبة بكل أنواعها .

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