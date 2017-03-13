دليلك الخاص للتخلص من الرطوبة في منزلك

لو كانت الرطوبة قد فعلت بمطبخك كل هذا السوء يمكنك استخدام تلك الوصفة للتخلص مما حدث و من هذا العفن الصعب في مظهرة بواسطة الآتي :

- احضر 2 ملعقة من البكنج صودا و قم باذابتهم في 700 مل من الماء

- احضر 2 ملعقة من ملح الطعام و قم باذابتهم في نفس الماء .

- ضع كل شيء في زجاجة بها بخاخ و اضف عليهم جميعاً بروكسيد الهيدروجين بمقدار ملعقتين .

- قم بالرش من 30 إلى 40 مرة متتالية على كل الحائط المصاب بالعفن ثم قم بدعكة جيداً بواسطة فرشة خشنة .