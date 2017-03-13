دليلك الخاص للتخلص من الرطوبة في منزلك

ظهور الرطوبة في المنزل من الامور المزعجة التي تهدر مجهود طويل من الطلاء و التصميم للجدران و للأسطح بجميع أنواعها لما لها من قدرة فائقة على تقشير الطلاء و تآكل الاسطح و نشر الجراثيم بالمنزل خصوصاً في المطبخ و الحمام و بالتالي تلف العديد من المكونات التي نستخدمها في تجميل منزلنا و تصميمه، و نحن ندرك مدى انزعاجك من تلك المسألة قررنا أن نعد لك دليلاً وافياً و شافياً للتخلص من الرطوبة في منزلك نهائياً عن طريق خطوات بسيطة تستطيع القيام بها بنفسك مثلما تعودنا مع هوميفاي ..
إليكم التفاصيل ..
لو كانت الرطوبة قد فعلت بمطبخك كل هذا السوء يمكنك استخدام تلك الوصفة للتخلص مما حدث و من هذا العفن الصعب في مظهرة بواسطة الآتي :
- احضر 2 ملعقة من البكنج صودا و قم باذابتهم في 700 مل من الماء
- احضر 2 ملعقة من ملح الطعام و قم باذابتهم في نفس الماء .
- ضع كل شيء في زجاجة بها بخاخ و اضف عليهم جميعاً بروكسيد الهيدروجين بمقدار ملعقتين .
- قم بالرش من 30 إلى 40 مرة متتالية على كل الحائط المصاب بالعفن ثم قم بدعكة جيداً بواسطة فرشة خشنة .
و حتى لا نصل لتلك المرحلة المزرية التي شاهدناها في الصورة الماضية علينا أن نتبع بعض النصائح التي تمنعنا من الوصول لهذا الوضع الصعب في تلك الخطوات :
- احرص دائماً على النهوية الجيدة للمطبخ و الحمام .
- احرص على دخول الضوء الطبيعي لأي مكان داخل منزلك .
- في المطبخ قم باصلاح الشفاطات أولاً بأول للتخلص من الأبخرة و بخار الماء دون تراكم .
- لا تترك أي أقمشة مبلولة في المطبخ أو الحمام .
- حاول أن تقوم بتشغيل الشفاط أثناء استخدام الدش الساخن حتى لا تتراكم الأبخرة .
من المعروف أن للملح قدرة فائقة في الامتصاص لذا سنحاول أن نطوعه ليقوم بهذا الدور في مشكلة الرطوبة :
- استخدم مقدار 150 جرام من الملح و ضعها في حقيبة مغلقة ليس باحكام.
- ضع تلك الحقيبة فوق إحدى الصفايات أو صرف لا تستخدمه
-بعد فترة ستلاحظ وجود ماء في تلك الصفاية بالرغم من عدم استخدامك للمياة و هذا بسبب قيام الملح بامتصاص الماء المتناثر في رطوبة الجو في الغرف الغير مستغلة باستمرار في منزلك
الخل الابيض يساعدك على التخلص من البقع في الملابس، و كذلك عند استخدامه للتخلص من العفن الذي تسببه الرطوبة على الجدران يكون فعالاً للغاية في كل الأحوال .
هناك العديد من المستحضرات المتوفرة في الأسواق و الجاهزة لمحاربة انتشار الرطوبة في منزلك و سعرها مرتفع قليلاً يتراوح و يبدأ من 100 دولار تقريباً في الأسواق العالمية و لكنها ناجزة و مؤثرة و ستوفر عليك الكثير أثناء تشطيب منزلك بطلائها على الجدران لمحاربة الرطوبة بكل أنواعها .