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10 مطابخ خشبية أنيقة ستود مثلها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مطبخ
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المطبخ من أهم الغرف في منزلك التي عليك اختيار تفاصيلها بعناية، كما إن للأخشاب طعم خاص ولمسة أنيقة مختلفة عن بقية المواد الأخرى.. ويمكن توظيف الخشب في النمط الحديث والريفي وفي مختلف أنماط التصميم.. فالخشب هو المادة الوحيدة التي تتماشى مع كافة العصور والتصميمات ولا يبطل إطلاقًا، لذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 مطابخ أنيقة بطعم الأخشاب ستود مثلها، ومن هنا قد يلهمك هذا المقال فكرة رائعة لتصميم خشبي رائع في المطبخ الخاص بك.

1. الخشب والأزرق السماوي

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

مطبخ أنيق وبسيط من الخشب المطلي باللون الأزرق السماوي، مُصمم على مساحة واسعة، في الواجهة طاولة تحمل الموقد ومجموعة دواليب، وفوقها دواليب أخرى بأبواب زجاجية، وعلى الجانب دولاب تخزيني كبير يضم عدد مختلف من الوحدات، وبالمنتصف طاولة المطبخ الرئيسية للعمل بسطح رخامي سميك يتوسطه حوض معدني صغير.. إلا مع تنسيق رائع للتفاصيل وتعليق بعض أدوات المطبخ في السقف للزينة.

2. أناقة غير عادية

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مطبخ
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

الخشب السادة بدون نقوش أو زخارف لمطبخ أنيق وجميل، على شكل حرف U، بالرغم من المساحة الغصيرة للمطبخ إلا إنه منظم وبسيط ويترك مساحة بالمنتصف للحركة بحرية، حيث يحتوي على العديد من وحدات التخزين في دوايب وأدراج معلقة بمقابض كلاسكية صغيرة، وسطح رخامي أبيض، يتماشى مع الجدران البيضاء لإشراقة المكان.

3. حيادية وبساطة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في مساحة صغيرة وعلى النظام الأميركي يأتي هذا المطبخ البسيط، مكون من جزئين.. في الداخل مجموعة من الدواليب ومنضدة صغيرة تحمل الموقد ووحدات إضاءة داخلية بالجدار، والجزء الثاني هو بار المطبخ بسطح رخامي أبيض، يتوسطه حوض معدني صغير، وأمامه الكراسي الخشبية لإمكانية تناول الطعام بالمطبخ.. ولا ننسى وحدات الإضاءة المخروطية التي تتدلى من السقف باللون الرمادي مثل ألوان المطبخ.

4. الخشب والتصميم الحديث

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ خشبي مودرن على شكل حرف L، يحمل في الجزء السفلي العديد من الدواليب والأدراج التخزينية، مع جدار الفيسفساء السوداء، وفصل منطقة الاجهزة عن منطقة العمل التي وضعت أسفل النافذة الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك فهو مقسم بطريقة مناسبة تمامًا لمساحته، وفرت جزء لطاولة طعام وكرسيين بداخله، والحافظ على شكله نظيف وبسيط دون إظهار أدوات المطبخ بالخارج، وحفظها في الأدراج.

5. درجات لونية جميلة في مساحة مربعة

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory, Hehku Hehku مطبخ Green
Hehku

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory

Hehku
Hehku
Hehku

هذا المطبخ في غرفة مربعة الشكل تم تقسيمة بحيث يترك مساحة كبيرة بالمنتصف تسمح بحرية الحركة بداخله، وتكريس الجوانب لطاولة العمل ومنطقة الحوض ومجموعة كبيرة من الدواليب والأدراج التخزينية الكبيرة، وتزيين الجدارن بالمنتصف عن طريق وحدات الإضاءة الخفية لإعطاء لمسة جمالية مميزة للمطبخ، بالإضافة إلى ذلك يتألق الخشب بعد طلاءه باللون الزيتوني الجميل مع الفستقي الفاتح ليتناغمن بهدوء في أثاث المطبخ، مع جدران خرسانية وأرضية من السيراميك الأبيض.

6. إشراقة ووضوح

Oak worktop Bordercraft مطبخ
Bordercraft

Oak worktop

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

هذ المطبخ الخشبي يتمتع بإشراقة رائعة يستمدها من تلك النافذة التي تسمح بمرور الضوء في المكان، وفي نفس الوقت تجديد هواء المطبخ دائمًا، مع لافتة رائعة بباقة من الزهور عليها، وقد صمم هذا المطبخ على شكل حرف L، من الخشب بشكله الطبيعي، واستغلال المساحة بعمل منضدة مطبخ بالمنتصف بسطح خشبي وتحمل في نفس الوقت مجموعة من الأرفف المفتوحة والدواليب التخزينية الواسعة.

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7. كلاسيكية ساحرة

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

لدينا هنا مطبخ أبيض جميل على النمط الكلاسكي، حيث أن تصميمه يضم أثاث أبيض كلاسيكي الشكل بمقابض ذهبية ولكنه أنيق، ويوفر وحدات تخزين مختلفة، ومنضدة عمل بحوض سيراميكي أبيض، وصنبور ذهبي جميل، وتقفيل منطقة للموقد الذي جاء بلونٍ مختلف يكسر برودة ألوان التصميم.. هذا كله مع الأرضية الباركية الجميلة والنافذة وبعض النباتات.

8. الأزرق في مطبخ زاهي

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Blue
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

على الرغم من استخدام الأزرق لطلاء خشب الأثاث بالمطبخ إلا إن التصميم زاهي للغاية ومشرق بفضل الجدران البيضاء والأرضية الفاتحة الجميلة، بحيث تحمل جوانب المطبخ مجموعة كبيرة من الأرفف والأدراج والدواليب التخزينية الجميلة، ومنضدة طعام خشبية بكرسيين بمنتصف المطبخ لتناول الطعام في الداخل وتعلوها وحدات الإضاءة الجميلة.

9.مطبخ على النمط الاسكندنافي

Kuchnia HEX, SPOIWO studio SPOIWO studio مطبخ
SPOIWO studio

SPOIWO studio
SPOIWO studio
SPOIWO studio

الجمع بين المواد المختلفة لإطلالة رائعة في المطبخ هذا ما يعتمد عليه النمط الاسكندنافي في التصميم.. وهنا لدينا مطبخ يجمع بين الخشب التقليدي في الجزء العلوي وخشب الأكريليك في الجزء السفلي من المطبخ، مع جدران خرسانية بيضاء، وأرضية من السيراميك على شكل الفسيفساء الجميلة، ومنضدة طعام سوداء وكراسي بيضاء بسيطة.

10. بار خشبي واسع

Project : Carrick, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ
Capital Kitchens cc

Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc

لمساحة المطبخ الواسعة كان هناك مساحة لعمل بار مطبخ كبير يكفي لعدد أفراد أكثر يتكون من سطح خشبي طبيعي وكراسي على نفس الشكل، مع أثاث المطبخ الخشبي المطلي باللون الرمادي في الواجهة ويحمل العديد من الأرفف والدواليب التخزينية الكبيرة، ومنطقة للموقد وجزء للعمل، مع جدران خرسانية بيضاء، وأرضية من الباركيه.

وإليك 7 مطابخ صغيرة يجب أن تشاهدهم قبل تجديد مطبخك

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