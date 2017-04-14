10 مطابخ خشبية أنيقة ستود مثلها

المطبخ من أهم الغرف في منزلك التي عليك اختيار تفاصيلها بعناية، كما إن للأخشاب طعم خاص ولمسة أنيقة مختلفة عن بقية المواد الأخرى.. ويمكن توظيف الخشب في النمط الحديث والريفي وفي مختلف أنماط التصميم.. فالخشب هو المادة الوحيدة التي تتماشى مع كافة العصور والتصميمات ولا يبطل إطلاقًا، لذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 مطابخ أنيقة بطعم الأخشاب ستود مثلها، ومن هنا قد يلهمك هذا المقال فكرة رائعة لتصميم خشبي رائع في المطبخ الخاص بك.
مطبخ أنيق وبسيط من الخشب المطلي باللون الأزرق السماوي، مُصمم على مساحة واسعة، في الواجهة طاولة تحمل الموقد ومجموعة دواليب، وفوقها دواليب أخرى بأبواب زجاجية، وعلى الجانب دولاب تخزيني كبير يضم عدد مختلف من الوحدات، وبالمنتصف طاولة المطبخ الرئيسية للعمل بسطح رخامي سميك يتوسطه حوض معدني صغير.. إلا مع تنسيق رائع للتفاصيل وتعليق بعض أدوات المطبخ في السقف للزينة.
الخشب السادة بدون نقوش أو زخارف لمطبخ أنيق وجميل، على شكل حرف U، بالرغم من المساحة الغصيرة للمطبخ إلا إنه منظم وبسيط ويترك مساحة بالمنتصف للحركة بحرية، حيث يحتوي على العديد من وحدات التخزين في دوايب وأدراج معلقة بمقابض كلاسكية صغيرة، وسطح رخامي أبيض، يتماشى مع الجدران البيضاء لإشراقة المكان.
في مساحة صغيرة وعلى النظام الأميركي يأتي هذا المطبخ البسيط، مكون من جزئين.. في الداخل مجموعة من الدواليب ومنضدة صغيرة تحمل الموقد ووحدات إضاءة داخلية بالجدار، والجزء الثاني هو بار المطبخ بسطح رخامي أبيض، يتوسطه حوض معدني صغير، وأمامه الكراسي الخشبية لإمكانية تناول الطعام بالمطبخ.. ولا ننسى وحدات الإضاءة المخروطية التي تتدلى من السقف باللون الرمادي مثل ألوان المطبخ.
مطبخ خشبي مودرن على شكل حرف L، يحمل في الجزء السفلي العديد من الدواليب والأدراج التخزينية، مع جدار الفيسفساء السوداء، وفصل منطقة الاجهزة عن منطقة العمل التي وضعت أسفل النافذة الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك فهو مقسم بطريقة مناسبة تمامًا لمساحته، وفرت جزء لطاولة طعام وكرسيين بداخله، والحافظ على شكله نظيف وبسيط دون إظهار أدوات المطبخ بالخارج، وحفظها في الأدراج.
هذا المطبخ في غرفة مربعة الشكل تم تقسيمة بحيث يترك مساحة كبيرة بالمنتصف تسمح بحرية الحركة بداخله، وتكريس الجوانب لطاولة العمل ومنطقة الحوض ومجموعة كبيرة من الدواليب والأدراج التخزينية الكبيرة، وتزيين الجدارن بالمنتصف عن طريق وحدات الإضاءة الخفية لإعطاء لمسة جمالية مميزة للمطبخ، بالإضافة إلى ذلك يتألق الخشب بعد طلاءه باللون الزيتوني الجميل مع الفستقي الفاتح ليتناغمن بهدوء في أثاث المطبخ، مع جدران خرسانية وأرضية من السيراميك الأبيض.
هذ المطبخ الخشبي يتمتع بإشراقة رائعة يستمدها من تلك النافذة التي تسمح بمرور الضوء في المكان، وفي نفس الوقت تجديد هواء المطبخ دائمًا، مع لافتة رائعة بباقة من الزهور عليها، وقد صمم هذا المطبخ على شكل حرف L، من الخشب بشكله الطبيعي، واستغلال المساحة بعمل منضدة مطبخ بالمنتصف بسطح خشبي وتحمل في نفس الوقت مجموعة من الأرفف المفتوحة والدواليب التخزينية الواسعة.
لدينا هنا مطبخ أبيض جميل على النمط الكلاسكي، حيث أن تصميمه يضم أثاث أبيض كلاسيكي الشكل بمقابض ذهبية ولكنه أنيق، ويوفر وحدات تخزين مختلفة، ومنضدة عمل بحوض سيراميكي أبيض، وصنبور ذهبي جميل، وتقفيل منطقة للموقد الذي جاء بلونٍ مختلف يكسر برودة ألوان التصميم.. هذا كله مع الأرضية الباركية الجميلة والنافذة وبعض النباتات.
على الرغم من استخدام الأزرق لطلاء خشب الأثاث بالمطبخ إلا إن التصميم زاهي للغاية ومشرق بفضل الجدران البيضاء والأرضية الفاتحة الجميلة، بحيث تحمل جوانب المطبخ مجموعة كبيرة من الأرفف والأدراج والدواليب التخزينية الجميلة، ومنضدة طعام خشبية بكرسيين بمنتصف المطبخ لتناول الطعام في الداخل وتعلوها وحدات الإضاءة الجميلة.
الجمع بين المواد المختلفة لإطلالة رائعة في المطبخ هذا ما يعتمد عليه النمط الاسكندنافي في التصميم.. وهنا لدينا مطبخ يجمع بين الخشب التقليدي في الجزء العلوي وخشب الأكريليك في الجزء السفلي من المطبخ، مع جدران خرسانية بيضاء، وأرضية من السيراميك على شكل الفسيفساء الجميلة، ومنضدة طعام سوداء وكراسي بيضاء بسيطة.
لمساحة المطبخ الواسعة كان هناك مساحة لعمل بار مطبخ كبير يكفي لعدد أفراد أكثر يتكون من سطح خشبي طبيعي وكراسي على نفس الشكل، مع أثاث المطبخ الخشبي المطلي باللون الرمادي في الواجهة ويحمل العديد من الأرفف والدواليب التخزينية الكبيرة، ومنطقة للموقد وجزء للعمل، مع جدران خرسانية بيضاء، وأرضية من الباركيه.