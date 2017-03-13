مطبخ قديم أصبح مودرن بتكلفة قليلة للغاية

في بعض الأحيان ندرك جيداً أن مطبخنا يعاني من الإهمال و يحتاج للتجديد فوراً و لكن الميزانية حينها تدفعنا لتأجيل تنفيذ ذلك التحديث مراراً و تكراراً ظناً منا بصعوبة تلك الخطوة و ارتفاع تكاليفها، و لكن مع هوميفاي اليوم سنقدم لكم نموذجاً حياً لمطبخ كان يعاني على أكثر من جانب أبرزهم التصميم القديم و التنسيق غير السليم لكل مكوناته و لكن بفضل الإبداع في التصميم و الرغبة في التجديد أصبح مطبخنا عصري على كل الوجوة بدون تكاليف زائدة ، كيف ذلك ؟! ، عليكم قراءة كتاب الأفكار هذا في السطور القليلة المقبلة ..
المطبخ في الماضي القريب كان ريفي جداً في ألوانه و محتواه و مكوناته و مظهره الخشب يوحي بالقدم و البعد عن الموضة المرغوبة بشكل كبير، لاحظ الألوان غير الجيدة للجدران و سوء اختيار اللون الأبيض في الخزانات المحاطة بزركشة من الطوب الملون فأصبح الشكل غير متفاعل و تشعر أن كل قطعة في اتجاه و كل مكون للديكور يسير بشكل منفرد .
بين الخزانات ذات الأبواب الزجاجية و المغلقة في الأعلى و الأسفل و استخدام المايكروويف في الرف بشكل ظاهر و بلون أبيض أيضاً جعل من المزيج في الألوان مستحيلاً و كذلك في الطرازات فالميايكروويف ذو مظهر حداثي يجب أن يدارى قليلاً لو كنا نريد سيطرة للريفي و لكن هناك حالة من الفوضى كانت تحتاج لتعديل سريع
قررنا أن نجدد مطبخنا و كان الخيار الأولى لنا في فرضيتنا الأولى على الورق و برامج التصميم أنه نستخدم خزانات أكبر حجماً و أن نغير قليلاً من اللون في الأسفل سواء في الخزانة نفسها أو في الأرضيات مع إطالة ارتفاع الخزانات العليا قليلاً و توحيد شكلها قدر الإمكان
الفرضية الثانية قدمت حلاً للمايكروويف و مكان تخزينه حيث قرر المصمم أن يضعه في إحدى الخزانات بشكل مجمع بينه و بين كل الأجهزة الاخرى كغسالة الأطباق و الفرن الكهربائي بشكل رائع مع الاعتماد على التطبيقات الذكية التي تحافظ على المساحة مثل الرف المعدني المستخدم كجزيرة بسيطة للمطبخ تسمح بتناول الطعام السريع و المشروبات بشكل عصري .
التصميم النهائي جاء كما توقعناه في البداية تناسق للألوان و ترتيب للأجهزة الكهربائية مع توحيد لشكل الخزانات بالاعلى و تطويعها بالأسفل و بألوان متماشية مع المطبخ بشكل عام و من الأشياء التي يمكن استشفاف مدى التوجه العصري للتصميم الجديد هي الكراسي حيث يمكننا ملاحظة تصميمها المودرن و كذلك المصابيح المتدلية في الصورة السابقة
الرسم النهائي يتضح أنه مثالي و مناسب تماماً للمساحة مع توفير مساحات عليا بين الخزانات و السقف يمكننا أن نستخدمها فيما بعد لتصميم رفوف أو تطبيقات أخرى كما نرغب أو يجد من مستجدات مستقبلية
النتيجة على أرض الواقع أكثر من رائعة و متماشية تماماً مع الرسم الذي شاهدناه منذ قليل و ما قمنا به باختصار يتلخص في :
- تغيير لون السطح المحيط بالحوض ليصبح بالرخام الأسود بدلاً من الأبيض .
- تغيير نمط الخزانات ليكون بشكل متساوي في الأسفل و متدرج في الأعلى بدلاً من العشوائية في الماضي .
- تثبيت لون الأرضيات و لكن للافتح قليلاً .
- اضاءة السقف بالأضواء اللليد المبهرة بدلاً من العتمة في الماضي .
- تجميع كل الأجهزة في خزانة مخصصة بالطول .
- انشاء جزيرة بسيطة في نهاية المطبخ و تغطيتها بنفس نوع الرخام حول الحوض .