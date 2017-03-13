مطبخ قديم أصبح مودرن بتكلفة قليلة للغاية

النتيجة على أرض الواقع أكثر من رائعة و متماشية تماماً مع الرسم الذي شاهدناه منذ قليل و ما قمنا به باختصار يتلخص في :

- تغيير لون السطح المحيط بالحوض ليصبح بالرخام الأسود بدلاً من الأبيض .

- تغيير نمط الخزانات ليكون بشكل متساوي في الأسفل و متدرج في الأعلى بدلاً من العشوائية في الماضي .

- تثبيت لون الأرضيات و لكن للافتح قليلاً .

- اضاءة السقف بالأضواء اللليد المبهرة بدلاً من العتمة في الماضي .

- تجميع كل الأجهزة في خزانة مخصصة بالطول .

- انشاء جزيرة بسيطة في نهاية المطبخ و تغطيتها بنفس نوع الرخام حول الحوض .