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مطبخ قديم أصبح مودرن بتكلفة قليلة للغاية

Mohammed Awad Mohammed Awad
PICCOLO BUDGET GRANDE RISULTATO, sistemarredi di anna cavezzali sistemarredi di anna cavezzali
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في بعض الأحيان ندرك جيداً أن مطبخنا يعاني من الإهمال و يحتاج للتجديد فوراً و لكن الميزانية حينها تدفعنا لتأجيل تنفيذ ذلك التحديث مراراً و تكراراً ظناً منا بصعوبة تلك الخطوة و ارتفاع تكاليفها، و لكن مع هوميفاي اليوم سنقدم لكم نموذجاً حياً لمطبخ كان يعاني على أكثر من جانب أبرزهم التصميم القديم و التنسيق غير السليم لكل مكوناته و لكن بفضل الإبداع في التصميم و الرغبة في التجديد أصبح مطبخنا عصري على كل الوجوة بدون تكاليف زائدة ، كيف ذلك ؟! ، عليكم قراءة كتاب الأفكار هذا  في السطور القليلة المقبلة ..

قبل : ريفي للغاية

PICCOLO BUDGET GRANDE RISULTATO, sistemarredi di anna cavezzali sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

المطبخ في الماضي القريب كان ريفي جداً في ألوانه و محتواه و مكوناته و مظهره الخشب يوحي بالقدم و البعد عن الموضة المرغوبة بشكل كبير، لاحظ الألوان غير الجيدة للجدران و سوء اختيار اللون الأبيض في الخزانات المحاطة بزركشة من الطوب الملون فأصبح الشكل غير متفاعل و تشعر أن كل قطعة في اتجاه و كل مكون للديكور يسير بشكل منفرد .

مزيج صعب

PICCOLO BUDGET GRANDE RISULTATO, sistemarredi di anna cavezzali sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

بين الخزانات ذات الأبواب الزجاجية و المغلقة في الأعلى و الأسفل و استخدام المايكروويف في الرف بشكل ظاهر و بلون أبيض أيضاً جعل من المزيج في الألوان مستحيلاً و كذلك في الطرازات فالميايكروويف ذو مظهر حداثي يجب أن يدارى قليلاً لو كنا نريد سيطرة للريفي و لكن هناك حالة من الفوضى كانت تحتاج لتعديل سريع

فرضية أولى

PICCOLO BUDGET GRANDE RISULTATO, sistemarredi di anna cavezzali sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

قررنا أن نجدد مطبخنا و كان الخيار الأولى لنا في فرضيتنا الأولى على الورق و برامج التصميم أنه نستخدم خزانات أكبر حجماً و أن نغير قليلاً من اللون في الأسفل سواء في الخزانة نفسها أو في الأرضيات مع إطالة ارتفاع الخزانات العليا قليلاً  و توحيد شكلها قدر الإمكان

فرضية ثانية

PICCOLO BUDGET GRANDE RISULTATO, sistemarredi di anna cavezzali sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

الفرضية الثانية قدمت حلاً للمايكروويف و مكان تخزينه حيث قرر المصمم أن يضعه في إحدى الخزانات بشكل مجمع بينه و بين كل الأجهزة الاخرى كغسالة الأطباق و الفرن الكهربائي بشكل رائع مع الاعتماد على التطبيقات الذكية التي تحافظ على المساحة مثل الرف المعدني المستخدم كجزيرة بسيطة للمطبخ تسمح بتناول الطعام السريع و المشروبات بشكل عصري .

التصميم النهائي

PICCOLO BUDGET GRANDE RISULTATO, sistemarredi di anna cavezzali sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

التصميم النهائي جاء كما توقعناه في البداية تناسق للألوان و ترتيب للأجهزة الكهربائية مع توحيد لشكل الخزانات بالاعلى و تطويعها بالأسفل و بألوان متماشية مع المطبخ بشكل عام  و من الأشياء التي يمكن استشفاف مدى التوجه العصري للتصميم الجديد هي الكراسي حيث يمكننا ملاحظة تصميمها المودرن و كذلك المصابيح المتدلية في الصورة السابقة

التصور النهائي

PICCOLO BUDGET GRANDE RISULTATO, sistemarredi di anna cavezzali sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

الرسم النهائي يتضح أنه مثالي و مناسب تماماً للمساحة مع توفير مساحات عليا بين الخزانات و السقف يمكننا أن نستخدمها فيما بعد لتصميم رفوف أو تطبيقات أخرى كما نرغب أو يجد من مستجدات مستقبلية

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و النتيجة

PICCOLO BUDGET GRANDE RISULTATO, sistemarredi di anna cavezzali sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali
sistemarredi di anna cavezzali

النتيجة على أرض الواقع أكثر من رائعة و متماشية تماماً مع الرسم الذي شاهدناه منذ قليل و ما قمنا به باختصار يتلخص في  :

- تغيير لون السطح المحيط بالحوض ليصبح بالرخام الأسود بدلاً من الأبيض .

- تغيير نمط الخزانات ليكون بشكل متساوي في الأسفل و متدرج في الأعلى بدلاً من العشوائية في  الماضي .

- تثبيت لون الأرضيات و لكن للافتح قليلاً .

- اضاءة السقف بالأضواء اللليد المبهرة بدلاً من العتمة في الماضي .

- تجميع كل الأجهزة في خزانة مخصصة بالطول .

- انشاء جزيرة بسيطة في نهاية المطبخ و تغطيتها بنفس نوع الرخام حول الحوض .

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