شقة عصرية بديكور أنيق للغاية

يتبارز المصممون في إبهارنا كل يوم بتصميمات عصرية أنيقة تجمع بين البساطة والعملية وتحرص على الاستغلال الأفضل للمساحات بدون زحام مع توفير مساحات حرة للشعور بالبراح والراحة داخل المنزل.
وهذا مانقدمه لكم اليوم من خلال تصميمات مميزة لمنزل عصري أنيق بديكورات بسيطة تمامًا وجميلة.
لدينا غرفة معيشة في منتهى الذوق والأناقة تتكون من مزيج متناغم من الألوان دافئة والزاهية مع توزيع متناسق لقطع الأثاث ما يوفر مساحة حرة للحركة بسهولة وتحريك الأثاث داخل الغرفة.
يعتمد المنزل في تصميم الركن المعيشي على نمط الغرف المفتوحة كي لا تضيع المساحات في تقسيم الغرفة، بجانب انتشار الإضاءة إلى الغرف عبر النوافذ المشتركة ما يوفر إنارة طبيعية ممتازة خلال فترة النهار.
يجاور غرفة المعيشة طاولة بسيطة تتكون من 6 كراسي معدنية أنيقة باللون الأسود وتجاور المطبخ ما يسهل تجهيز الطعام والتواصل مع أفراد الأسرة في نفس الوقت وكذلك يوفر وقت إعداد العشاء وتنظيف الطاولة.
كما أشرنا بالأعلى، يجاور ركن العشاء المطبخ الكبير الذي يشغل جدار كامل تم تقسيمه إلى وحدات تخزين متعددة تساعدك على تنظيم المطبخ وسهولة الحصول على ما تحتاجه من أدوات وقت الطهي.
وكي لا نزحم المطبخ ونوفر مساحة كافية للحركة وبطريقة منسقة مع ديكور غرفة المعيشة قمنا بتصميم سطح عمل وتركيب إضاءة موجهة عليه لتسهل عليك إعداد الطعام بألوان واستخدام اللون الفضي في تصميم سطح العمل مثل ألوان غرفة المعيشة.
حرص المصمم على تزيين المنزل بديكور أنيق بدون زحام واستغلال المساحات المهملة مثل جدران الممرات، فقام بدمج رفوف بلون الجدران وتزيينه باكسسوارات وإضاءة سبوت موزعة.
ننتقل من ركن المعيشة إلى ممر المنزل الذي يربط بين غرفة النوم والحمام مع باقي الغرف.
عبر الممر نصل إلى حمام المنزل الأبيض المريح لا يشغل مساحة كبيرة ولكن تم تقسيمها بطريقة متناسقة وعملية تمامًا تحافظ على نظامه طوال الوقت، فالحمامات الصغيرة دائمًا ما يصيبها الفوضى إن لم يعتنى بتنظيمها.
منطقة الاستحمام مصممه من ركن زجاجي كي لا يستغل مساحة كبيرة داخل الغرفة ويحافظ على الأرضية من البلل.
يجاور الحمام غرفة النوم
يتمتع تصميم غرفة النوم بالهدوء والبساطة فيعتمد على استخدام ألوان مريحة للعين وتملأ الغرفة بالاسترخاء المطلوب كي تحصل على قسط من الراحة كل يوم.
ولم تخلو الغرفة من استخدام بعض الديكور البسيط مثل نقشات باللون الأبيض على الجدران مع تركيب وحدات إضاءة تعكس الأنوار عليها بجانب اختيار سرير ذو أعمدة معدنية برسومات بسيطة كل تلك التفاصيل تميز ديكور الغرفة.