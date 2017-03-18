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شقة عصرية بديكور أنيق للغاية

هنادى موسى هنادى موسى
VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
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يتبارز المصممون في إبهارنا كل يوم بتصميمات عصرية أنيقة تجمع بين البساطة والعملية وتحرص على الاستغلال الأفضل للمساحات بدون زحام مع توفير مساحات حرة للشعور بالبراح والراحة داخل المنزل.

وهذا مانقدمه لكم اليوم من خلال تصميمات مميزة لمنزل عصري أنيق بديكورات بسيطة تمامًا وجميلة.

غرفة المعيشة

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

لدينا غرفة معيشة في منتهى الذوق والأناقة تتكون من مزيج متناغم من الألوان دافئة والزاهية مع توزيع متناسق لقطع الأثاث ما يوفر مساحة حرة للحركة بسهولة وتحريك الأثاث داخل الغرفة.

غرف مفتوحة

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يعتمد المنزل في تصميم الركن المعيشي على نمط الغرف المفتوحة كي لا تضيع المساحات في تقسيم الغرفة، بجانب انتشار الإضاءة إلى الغرف عبر النوافذ المشتركة ما يوفر إنارة طبيعية ممتازة خلال فترة النهار.

ركن العشاء

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يجاور غرفة المعيشة طاولة بسيطة تتكون من 6 كراسي معدنية أنيقة باللون الأسود وتجاور المطبخ ما يسهل تجهيز الطعام والتواصل مع أفراد الأسرة في نفس الوقت وكذلك يوفر وقت إعداد العشاء وتنظيف الطاولة.

المطبخ

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

كما أشرنا بالأعلى، يجاور ركن العشاء المطبخ الكبير الذي يشغل جدار كامل تم تقسيمه إلى وحدات تخزين متعددة تساعدك على تنظيم المطبخ وسهولة الحصول على ما تحتاجه من أدوات وقت الطهي.

مساحة العمل

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

وكي لا نزحم المطبخ ونوفر مساحة كافية للحركة وبطريقة منسقة مع ديكور غرفة  المعيشة قمنا بتصميم سطح عمل وتركيب إضاءة موجهة عليه لتسهل عليك إعداد الطعام بألوان واستخدام اللون الفضي في تصميم سطح العمل مثل ألوان غرفة المعيشة.

رفوف مدمجة

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

حرص المصمم على تزيين المنزل بديكور أنيق بدون زحام واستغلال المساحات المهملة مثل جدران الممرات، فقام بدمج رفوف بلون الجدران وتزيينه باكسسوارات وإضاءة سبوت موزعة.

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ممر الغرف

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

ننتقل من ركن المعيشة إلى ممر المنزل الذي يربط بين غرفة النوم والحمام مع باقي الغرف.

الحمام

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

عبر الممر نصل إلى حمام المنزل الأبيض المريح لا يشغل مساحة كبيرة ولكن تم تقسيمها بطريقة متناسقة وعملية تمامًا تحافظ على نظامه طوال الوقت، فالحمامات الصغيرة دائمًا ما يصيبها الفوضى إن لم يعتنى بتنظيمها.

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

منطقة الاستحمام مصممه من ركن زجاجي كي لا يستغل مساحة كبيرة داخل الغرفة ويحافظ على الأرضية من البلل.

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يجاور الحمام غرفة النوم 

غرفة النوم

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يتمتع تصميم غرفة النوم بالهدوء والبساطة فيعتمد على استخدام ألوان مريحة للعين وتملأ الغرفة بالاسترخاء المطلوب كي تحصل على قسط من الراحة كل يوم.

ولم تخلو الغرفة من استخدام بعض الديكور البسيط مثل نقشات باللون الأبيض على الجدران مع تركيب وحدات إضاءة تعكس الأنوار عليها بجانب اختيار سرير ذو أعمدة معدنية برسومات بسيطة كل تلك التفاصيل تميز ديكور الغرفة.

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