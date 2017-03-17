يمكن للشرفة أن تكون منطقة مهملة في منزلك، في حين أنها يمكن أن تكون أكثر الأماكن راحة واسترخاء بالمنزل.. قليل من الاهتمام وبعض النباتات والزهور وأثاث بسيط يمكنك من خلاله أن تصنع جلسة رائعة للفطور في الصباح، ورومانسية للمساء.. ولأن هوميفاي يقدم لك كل أفكار الديكور التي تناسب منزلك فإنك تجد في هذا المقال 10 شرفات ساحرة ستقع في حبها، قد تلهمك أحدهم لعمل شرفة مثلها في منزلك.