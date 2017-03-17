يمكن للشرفة أن تكون منطقة مهملة في منزلك، في حين أنها يمكن أن تكون أكثر الأماكن راحة واسترخاء بالمنزل.. قليل من الاهتمام وبعض النباتات والزهور وأثاث بسيط يمكنك من خلاله أن تصنع جلسة رائعة للفطور في الصباح، ورومانسية للمساء.. ولأن هوميفاي يقدم لك كل أفكار الديكور التي تناسب منزلك فإنك تجد في هذا المقال 10 شرفات ساحرة ستقع في حبها، قد تلهمك أحدهم لعمل شرفة مثلها في منزلك.
إذا كنت من مُحبي الجلوس في الحدائق فهذه الشرفة تناسبك تمامًا.. بحيث تمنحك جلسة استرخاء بين سياج النباتات على السور والشجرة الصغيرة بجانب الأريكة، بالإضافة إلى ماسحتها الواسعة التي سمحت بوجود قطع أثاث مختلفة وجميلة، والأرضية من السيراميك والجدران من وحدات الحجارة الكبيرة، مع سقف حديدي مفرغ يسمح بمرور أشعة الشمس إلى الشرفة لجلسة دافئة.
استخدمت هذه الشرفة العديد من المواد المختلفة والألوان الجميلة لجلسة ترفيهية رائعة، أرضية من السيراميك الفاتح، وجدار حجري بسيط، مع سور قصير يسمح بمشاهدة الإطلالة الخارجية الرائعة والاستمتاع بالطبيعة.. مع استخدام أثاث أنيق حيث قسمت الشرفة إلى جزئين.. ركن من أريكة بوسائد ملونة ومنضدة صغيرة، وركن لمنضدة طعام مستديرة وكراسي باللون البينك تسمح بفرصة رائعة لتناول وجبة لطعام في الهواء الطلق.
هذه الشرفة تعتمد على الخوص في أثاثها لأجواء ريفية جميلة، مع نباتات طبيعية معلقة على أرفف خشبية في جانب الحائط، بالإضافة إلى الدهانات البيضاء التي تُعطي إشراقة ووضوح للشرفة، بالإضافة إلى سجادة من الكتان للتدفئة تحت الأقدام في أيام الشتاء، وبالرغم من صغر مساحتها إلا إنها بسيطة وجميلة بتصميمها الأنيق وانتقاء قطع الأثاث المناسبة تمامًا للمساحة.
مساحة كبيرة واسعة بقطعة أثاث واحدة أنيقة.. فقد تم اختيار أريكة مُستديرة وكبيرة في وسط الشرفة مع إطلالة رائعة على الخارج.. الاّن يمكنك الاسترخاء داخل هذه الشرفة الجميلة، والتي استخدمت أرضية من السيراميك وجدران خرسانية جميلة.
إذا كنت ترغب في الحصول على جلسة رومانسية فليس هناك أفضل من شرفة منزلك للاستمتاع بجلسة جميلة، وقد اختارنا لك هذه الشرفة البسيطة بجدران خرسانية بيضاء، ووحدات إضاءة أرضية بيضاء وأثاث أبيض، مع تفاصيل أنيقة للغاية ولمسات خضراء صغيرة، وأرضية من الباركيه لأجواء رومانسية للغاية.. بحيث تنقسم إلى جزء لتناول وجبة العشاء بكراسي ومنضدة مستديرة، وركن بأريكة وكراسي مُريحة لاحتساء فنجان القهوة والاسترخاء.
هذه الشرفة تقدم لنا نموزج بمزيج من مواد الطبيعة، الأخشاب في الأرضية والسقف والجدارة للجدار بالمدفئة، ومجموعات الزهور الملونة لتزيين الشرفة، مع استخدام أثاث أبيض وبسيط ومنضدة خشبية سوداء بالمنتصف.. كل هذا لا يمحي دور الجدران الزجاجية التي سمحت بإطلالة رائعة على الخارج.
لدينا هنا شرفة جميلة يظهر في واجهتها 6 أرفف مربعة بوحدات إضاءة داخلية تُعطي إضاءة خافتة وظل بسيط على الزهور، هذا إلى جانب الأثاث البسيط الذي يتكون من أريكة خوص تحمل وسائد ملونة، ومنضدة من الخوص بسطح زجاجي، تمنحك جلسة صافية وأنيقة، مع سجادة فاتحة من الكتان للحصول على الدفء تحت قدميك.
يمكنك عمل شرفة في أضيق المساحات، وهذا مثل لشرفة صغيرة اقتنت أثاث بسيط لتشكيل شرفة أنيقة وجميلة، فإذا كنت تتملك شرفة جميلة يمكنك إعادة تشكيلها من خلال بعض الأخشاب والأثاث البسيط وقصاري الزرع الصغيرة للمسات زرعية جميلة، بالإضافة إلى ستائر مودرن تسمح بمرور الأشعة والهواء للشرفة والاستمتاع بجلسة إفطار صافية وجميلة.
شرفة طويلة وظفت بطريقة رائعة لاستغلال كل جزء فيها، ركن للجلوس بأريكة ووسائد ملونة ومنضدة قماشية صغيرة، وفي الجهة الأخرى منضدة طعام وكراسي صغيرة.. مع نوافذ زجاجية شفافة تسمح بروئية الإطلالة الخارجية للمنزل، والسماح بالهواء والضوء بالدخول للشرفة.. وأرضية من السيراميك الأبيض في المكان.
ماذا عن وجود أرجوحة جميلة في الشرفة لأجواء مليئة بالمرح والاسترخاء، مع لمسات من النباتات والزهور وأرضية من الباركيه.. لجلسة مرحة مع إطلالة خارجية رائعة بمنظر طبيعي جميل فالخارج، مع طاولة خشبية صغيرة ووحدات إضاءة معلقة فالسقف الخشبي.
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