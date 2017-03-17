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10 شرفات ساحرة ستقع في حبها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify بلكونة أو شرفة
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يمكن للشرفة أن تكون منطقة مهملة في منزلك، في حين أنها يمكن أن تكون أكثر الأماكن راحة واسترخاء بالمنزل.. قليل من الاهتمام وبعض النباتات والزهور وأثاث بسيط يمكنك من خلاله أن تصنع جلسة رائعة للفطور في الصباح، ورومانسية للمساء.. ولأن هوميفاي يقدم لك كل أفكار الديكور التي تناسب منزلك فإنك تجد في هذا المقال 10 شرفات ساحرة ستقع في حبها، قد تلهمك أحدهم لعمل شرفة مثلها في منزلك.

1. تُشبه الحديقة

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

إذا كنت من مُحبي الجلوس في الحدائق فهذه الشرفة تناسبك تمامًا.. بحيث تمنحك جلسة استرخاء بين سياج النباتات على السور والشجرة الصغيرة بجانب الأريكة، بالإضافة إلى ماسحتها الواسعة التي سمحت بوجود قطع أثاث مختلفة وجميلة، والأرضية من السيراميك والجدران من وحدات الحجارة الكبيرة، مع سقف حديدي مفرغ يسمح بمرور أشعة الشمس إلى الشرفة لجلسة دافئة.

2. مزيج من الألوان وإطلالة رائعة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

استخدمت هذه الشرفة العديد من المواد المختلفة والألوان الجميلة لجلسة ترفيهية رائعة، أرضية من السيراميك الفاتح، وجدار حجري بسيط، مع سور قصير يسمح بمشاهدة الإطلالة الخارجية الرائعة والاستمتاع بالطبيعة.. مع استخدام أثاث أنيق حيث قسمت الشرفة إلى جزئين.. ركن من أريكة بوسائد ملونة ومنضدة صغيرة، وركن لمنضدة طعام مستديرة وكراسي باللون البينك تسمح بفرصة رائعة لتناول وجبة لطعام في الهواء الطلق.

3. أثاث من الخوص

Apartamento Vila Clementino, Sandro Kawamura Designer de Interiores Sandro Kawamura Designer de Interiores بلكونة أو شرفة MDF Beige
Sandro Kawamura Designer de Interiores

Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores

هذه الشرفة تعتمد على الخوص في أثاثها لأجواء ريفية جميلة، مع نباتات طبيعية معلقة على أرفف خشبية في جانب الحائط، بالإضافة إلى الدهانات البيضاء التي تُعطي إشراقة ووضوح للشرفة، بالإضافة إلى سجادة من الكتان للتدفئة تحت الأقدام في أيام الشتاء، وبالرغم من صغر مساحتها إلا إنها بسيطة وجميلة بتصميمها الأنيق وانتقاء قطع الأثاث المناسبة تمامًا للمساحة.

4. الاّن يمكنك الاسترخاء

Nikhil patel residence, Dipen Gada & Associates Dipen Gada & Associates بلكونة أو شرفة
Dipen Gada &amp; Associates

Nikhil patel residence

Dipen Gada & Associates
Dipen Gada &amp; Associates
Dipen Gada & Associates

مساحة كبيرة واسعة بقطعة أثاث واحدة أنيقة.. فقد تم اختيار أريكة مُستديرة وكبيرة في وسط الشرفة مع إطلالة رائعة على الخارج.. الاّن يمكنك الاسترخاء داخل هذه الشرفة الجميلة، والتي استخدمت أرضية من السيراميك وجدران خرسانية جميلة.

5. شرفة رومانسية

ABITAZIONE PRIVATA - OSTUNI, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl بلكونة أو شرفة
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

إذا كنت ترغب في الحصول على جلسة رومانسية فليس هناك أفضل من شرفة منزلك للاستمتاع بجلسة جميلة، وقد اختارنا لك هذه الشرفة البسيطة بجدران خرسانية بيضاء، ووحدات إضاءة أرضية بيضاء وأثاث أبيض، مع تفاصيل أنيقة للغاية ولمسات خضراء صغيرة، وأرضية من الباركيه لأجواء رومانسية للغاية.. بحيث تنقسم إلى جزء لتناول وجبة العشاء بكراسي ومنضدة مستديرة، وركن بأريكة وكراسي مُريحة لاحتساء فنجان القهوة والاسترخاء.

6. الأخشاب والحجارة والزهور

Беседка для отдыха vol. 1, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк بلكونة أو شرفة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

هذه الشرفة تقدم لنا نموزج بمزيج من مواد الطبيعة، الأخشاب في الأرضية والسقف والجدارة للجدار بالمدفئة، ومجموعات الزهور الملونة لتزيين الشرفة، مع استخدام أثاث أبيض وبسيط ومنضدة خشبية سوداء بالمنتصف.. كل هذا لا يمحي دور الجدران الزجاجية التي سمحت بإطلالة رائعة على الخارج.

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7. رفوف للزرع والإضاءة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لدينا هنا شرفة جميلة يظهر في واجهتها 6 أرفف مربعة بوحدات إضاءة داخلية تُعطي إضاءة خافتة وظل بسيط على الزهور، هذا إلى جانب الأثاث البسيط الذي يتكون من أريكة خوص تحمل وسائد ملونة، ومنضدة من الخوص بسطح زجاجي، تمنحك جلسة صافية وأنيقة، مع سجادة فاتحة من الكتان للحصول على الدفء تحت قدميك.

8. تصميم في مساحة صغيرة مع قصاري الزرع

Волгоград-Сити, DS Fresco DS Fresco بلكونة أو شرفة
DS Fresco

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

يمكنك عمل شرفة في أضيق المساحات، وهذا مثل لشرفة صغيرة اقتنت أثاث بسيط لتشكيل شرفة أنيقة وجميلة، فإذا كنت تتملك شرفة جميلة يمكنك إعادة تشكيلها من خلال بعض الأخشاب والأثاث البسيط وقصاري الزرع الصغيرة للمسات زرعية جميلة، بالإضافة إلى ستائر مودرن تسمح بمرور الأشعة والهواء للشرفة والاستمتاع بجلسة إفطار صافية وجميلة.

9. طويلة ومنظمة

APARTAMENTO M|C, Lote 21 Arquitetura e Interiores Lote 21 Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Lote 21 Arquitetura e Interiores

Lote 21 Arquitetura e Interiores
Lote 21 Arquitetura e Interiores
Lote 21 Arquitetura e Interiores

شرفة طويلة وظفت بطريقة رائعة لاستغلال كل جزء فيها، ركن للجلوس بأريكة ووسائد ملونة ومنضدة قماشية صغيرة، وفي الجهة الأخرى منضدة طعام وكراسي صغيرة.. مع نوافذ زجاجية شفافة تسمح بروئية الإطلالة الخارجية للمنزل، والسماح بالهواء والضوء بالدخول للشرفة.. وأرضية من السيراميك الأبيض في المكان.

10. لمسة ترف

балкон "Mediterranean plants", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк بلكونة أو شرفة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

ماذا عن وجود أرجوحة جميلة في الشرفة لأجواء مليئة بالمرح والاسترخاء، مع لمسات من النباتات والزهور وأرضية من الباركيه.. لجلسة مرحة مع إطلالة خارجية رائعة بمنظر طبيعي جميل فالخارج، مع طاولة خشبية صغيرة ووحدات إضاءة معلقة فالسقف الخشبي.

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