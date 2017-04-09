7 غرف طعام بموائد مستديرة

النموذج الاول معنا لمائدة طعام مستديرة بيضاء اللون بسمك رفيع جدًا يسهل حملها لأي مكان إن أردت مما يجعلها عملية ومرنة يحيط بها أربعة كراسي زرقاء اللون بخامة قطيفة تكسبها لمسة من الفخامة رغم أن تصميم الداخلي للغرفة في حد ذاته بسيط وبألوان ناعمة تخلق شعورًا رومانسيًا لجالسيها.

تتمتع الغرفة بوحدة إضاءة عصرية التصميم بتكوين مذهل يجذب الانتباه كما يزين الجدار الأيمن للسفرة مجموعة أرفف خشبية تكون باصطفافها على الجدار بشكل متوازي مكتبة ذكية تضم بداخلها إكسسوارات وتحف وأواني زخرفية وغيرها من اللمسات الرفيعة الجاذبة للأعين.