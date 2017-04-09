7 غرف طعام بموائد مستديرة

نعرض لكم اليوم في هذا المقال نماذج متنوعة لموائد الطعام المستديرة والتي تتميز بملائمتها لأي مساحة منزلية وقدرتها على التكيف مع المطبخ أيضًا والاندماج معه إن لزم الأمر في حال الاضطرار للجمع بهما في ساحة واحدة.. شاهد معنا كل نموذج على حدة بتمعن واقتبس منه ما يناسب بيتك!
النموذج الاول معنا لمائدة طعام مستديرة بيضاء اللون بسمك رفيع جدًا يسهل حملها لأي مكان إن أردت مما يجعلها عملية ومرنة يحيط بها أربعة كراسي زرقاء اللون بخامة قطيفة تكسبها لمسة من الفخامة رغم أن تصميم الداخلي للغرفة في حد ذاته بسيط وبألوان ناعمة تخلق شعورًا رومانسيًا لجالسيها.
تتمتع الغرفة بوحدة إضاءة عصرية التصميم بتكوين مذهل يجذب الانتباه كما يزين الجدار الأيمن للسفرة مجموعة أرفف خشبية تكون باصطفافها على الجدار بشكل متوازي مكتبة ذكية تضم بداخلها إكسسوارات وتحف وأواني زخرفية وغيرها من اللمسات الرفيعة الجاذبة للأعين.
النموذج الثاني معنا هنا لسفرة أنيقة صغيرة للغاية تتكون من طاولة خشبية مستديرة وثلاثة كراسي عصرية التصميم يزينها مزهرية تحوى أروع نباتات خضراء. نلاحظ أن السفرة في هذا التصميم مدمجة مع المطبخ وتتحلى بالمرونة والعملية أيضًا مما يجعلها لا تختلف عن نموذج رقم 1 كثيرًا سوى كونها غير مستقلة في غرفة وحدها.
أما عن النموذج الثالث فهو رغم تشابهه من حيث التصميم وكونه مستدير إلا أنه يختلف هذه المرة من حيث الحجم والخامة، فهو أولًا يستوعب حوله هنا العديد من الكراسي التي تجعل السفرة أشبه بمائدة في قاعة مؤتمرات رسمية الطابع، وثانيًا يتألق بخامة الزجاج المصنفر التي تدعم نفس الشعور!
مائدة خشبية بأرجل عديدة منفرجة يحيط بها كراسي سوداء غريبة التصميم ويعلوها مباشرة وحدة إضاءة في شكل اسطوانة بنفس اللون الأسود المميز للكراسي مما يجعل الغرفة شديدة التناسق والترابط بين ديكوراتها وأثاثها خصوصًا إذا ما نظرنا حولها لنكتشف أن الأرضية تتمتع بلمسة سوداء أيضًا يخترقها الأبيض فيما تتلون بعض الجدران جهة اليسار بنفس اللون.
لولا التصميم الخارجي المحيط بتلك المائدة المستديرة الذي يدل على كونها بمنزل لظننت أنها مائدة بإحدى قاعات المؤتمرات! فخامتها وخامة كراسيها وكذلك تصميمهم الفريد فضلًا عن وحدات الإضاءة الذهبية المتلألأة.. جميعها لمسات تجعلها غرفة طعام فخمة تناسب إحدى القاعات الشهيرة.
مزيج رائع بين الزجاج والبلاستيك الشفاف يشكل غرفة طعام أبسط ما يكون تناسب ميزانية الشباب من المقبلين على الزواج. يظهر تصميم السفرة غير المرئي إلى حد كبير تلك الخلفية السوداء والتي هي عبارة عن ورق حائط أسود يكتسي الجدران ومنقوشًا باللون الأبيض.
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النموذج الأخير معنا اليوم يتكون من الزجاج والمعدن وهو بمثابة مزيج رائع يميزه تلك الكراسي الجلدية مختلفة التصاميم والجدار المفرغ المستوحى من فن الأرابيسك!