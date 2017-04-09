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7 غرف طعام بموائد مستديرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa CCQ 538, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
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نعرض لكم اليوم في هذا المقال نماذج متنوعة لموائد الطعام المستديرة والتي تتميز بملائمتها لأي مساحة منزلية وقدرتها على التكيف مع المطبخ أيضًا والاندماج معه إن لزم الأمر في حال الاضطرار للجمع بهما في ساحة واحدة.. شاهد معنا كل نموذج على حدة بتمعن واقتبس منه ما يناسب بيتك! 

1- مائدة بيضاء وكراسي قطيفة زرقاء

Trendfarben des Jahres 2018, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Green
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

النموذج الاول معنا لمائدة طعام مستديرة بيضاء اللون بسمك رفيع جدًا يسهل حملها لأي مكان إن أردت مما يجعلها عملية ومرنة يحيط بها أربعة كراسي زرقاء اللون بخامة قطيفة تكسبها لمسة من الفخامة رغم أن تصميم الداخلي للغرفة في حد ذاته بسيط وبألوان ناعمة تخلق شعورًا رومانسيًا لجالسيها.

تتمتع الغرفة بوحدة إضاءة عصرية التصميم بتكوين مذهل يجذب الانتباه كما يزين الجدار الأيمن للسفرة مجموعة أرفف خشبية تكون باصطفافها على الجدار بشكل متوازي مكتبة ذكية تضم بداخلها إكسسوارات وتحف وأواني زخرفية وغيرها من اللمسات الرفيعة الجاذبة للأعين.

2- سفرة مدمجة مع المطبخ

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

النموذج الثاني معنا هنا لسفرة أنيقة صغيرة للغاية تتكون من طاولة خشبية مستديرة وثلاثة كراسي عصرية التصميم يزينها مزهرية تحوى أروع نباتات خضراء. نلاحظ أن السفرة في هذا التصميم مدمجة مع المطبخ وتتحلى بالمرونة والعملية أيضًا مما يجعلها لا تختلف عن نموذج رقم 1 كثيرًا سوى كونها غير مستقلة في غرفة وحدها.

3- غرفة طعام بطابع رسمي

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. غرفة السفرة
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

أما عن النموذج الثالث فهو رغم تشابهه من حيث التصميم وكونه مستدير إلا أنه يختلف هذه المرة من حيث الحجم والخامة، فهو أولًا يستوعب حوله هنا العديد من الكراسي التي تجعل السفرة أشبه بمائدة في قاعة مؤتمرات رسمية الطابع، وثانيًا يتألق بخامة الزجاج المصنفر التي تدعم نفس الشعور!

4- مائدة خشبية بأرجل منفرجة

Mieszkanie Kraków, JF architektura wnętrz Katarzyna Janus-Fic JF architektura wnętrz Katarzyna Janus-Fic غرفة السفرة خشب Blue
JF architektura wnętrz Katarzyna Janus-Fic

JF architektura wnętrz Katarzyna Janus-Fic
JF architektura wnętrz Katarzyna Janus-Fic
JF architektura wnętrz Katarzyna Janus-Fic

مائدة خشبية بأرجل عديدة منفرجة يحيط بها كراسي سوداء غريبة التصميم ويعلوها مباشرة وحدة إضاءة في شكل اسطوانة بنفس اللون الأسود المميز للكراسي مما يجعل الغرفة شديدة التناسق والترابط بين ديكوراتها وأثاثها خصوصًا إذا ما نظرنا حولها لنكتشف أن الأرضية تتمتع بلمسة سوداء أيضًا يخترقها الأبيض فيما تتلون بعض الجدران جهة اليسار بنفس اللون.

5- سفرة أم مائدة بإحدى قاعات المؤتمرات؟!

Casa CCQ 538, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

لولا التصميم الخارجي المحيط بتلك المائدة المستديرة الذي يدل على كونها بمنزل لظننت أنها مائدة بإحدى قاعات المؤتمرات! فخامتها وخامة كراسيها وكذلك تصميمهم الفريد فضلًا عن وحدات الإضاءة الذهبية المتلألأة.. جميعها لمسات تجعلها غرفة طعام فخمة تناسب إحدى القاعات الشهيرة.

6- سفرة بلاستيكية شفافة!!

VNC APARTAMENTO , Noura van Dijk Interior Design Noura van Dijk Interior Design غرفة السفرة
Noura van Dijk Interior Design

Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design

مزيج رائع بين الزجاج والبلاستيك الشفاف يشكل غرفة طعام أبسط ما يكون تناسب ميزانية الشباب من المقبلين على الزواج. يظهر تصميم السفرة غير المرئي إلى حد كبير تلك الخلفية السوداء والتي هي عبارة عن ورق حائط أسود يكتسي الجدران ومنقوشًا باللون الأبيض. 

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7- زجاج X معدن

Moradia na Aguda | 2013, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة السفرة Green
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

النموذج الأخير معنا اليوم يتكون من الزجاج والمعدن وهو بمثابة مزيج رائع يميزه تلك الكراسي الجلدية مختلفة التصاميم والجدار المفرغ المستوحى من فن الأرابيسك!

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