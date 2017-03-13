8 منازل ريفية رائعة تفصلك عن المدينة

الخشب الأبنوس مكلف و هوم أمر معروف و لكن استخدامه في واجهة منزلك ساحر و يستحق التكلفة، إنها جوهرة من الأبنوس في وسط غابة من الاخشاب الطبيعية الساحرة الاخرى فياله من تفاعل رهيب بين الجمال الطبيعي و الجمال الذي خضع لإبداع تصنيع و تنسيق و طلاء ، يمكنك تصميم مثل هذا المنزل في المدينة أو في الغابات كما تحب فهو يليق مع أي مكان و يصنع الفارق في أي محيط و لكن في محيط الطبيعة الجميل يكون أي شيء له معنى و ذوق مختلف عن المعتاد دائماً .