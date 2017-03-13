8 منازل ريفية رائعة تفصلك عن المدينة

الانتقال و الترحال من صخب المدينة و التكدس المروري إلى البراح و الهواء الطلق و الجو المنعش في المناطق الريفية أمر يحلم به الكثيرون و لكن هل فكرت يوماً أن يكون منزلك في تلك المناطق النائية يحمل لك كل ما تحلم به من رفاهية و عصرية في غرفه و محيطه الطبيعي الساحر ؟!، اليوم هوميفاي سوف يوضح لك 8 نماذج مناسبة في مناطق ريفية تصلح لأن تكون ملاذك الآمن للهروب من المدينة إلى براح الطبيعة و اللا حدود في الاستمتاع بتصميم مودرن مميز ..
في قلب الغابات يمكنك تصميم منزل على أعلى مستوى بواسطة الخشب بمظهره الطبيعي الجذاب المتماشي مع شكل الأشجار المحيطة بالمنزل مع بعض الأضواء الشاعرية المحيطة به من كل الجهات التي تتفاعل مع لون الخشب البني و الأشجار الخضراء في شكل متكامل من كل الجهات حاول أن تصمم المنزل من الداخل أن يكون به العديد من النوافذ و يكون سهل الدخول و الخروج حتى تشعر بأنك متعانق مع محيطك الطبيعي دون عوائق و تشعر أنك منفصل عن حياة المدينة المعقدة ذات القواعد و البروتوكول المتكرر .
في المحيط الطبيعي الهاديء يمكنك الاستفادة من عدم وجود أي ارتفاعات صناعية حولك من مباني أو مصانع فعليك أن تقوم بالاستفادة من اتساع المجال حولك عن طريق بناء طابق ثاني في منزلك الريفي و الذي سيسمح لك برؤية غير منقطعة للمساحة الخضراء من كل الجهات ، و عليك تصميم حديقة كبيرة في محيط المنزل حتى تستمتع بالهواء المنعش في الطابق الأرضي كما العلوي تماماً .
مزيج الخشب و الخرسانة يجعل منزلك الريفي ينطق بالجمال و الفخامة ، حيث لون الخشب البني الطبيعي يمتزج مع لون الخرسانة المطلي بألوان مبهجة و منعكسة مع الضوء مثل الأبيض في هذا النموذج الرائع الذي استخدم فيه الخشب في البطانات الداخلية في السقف و المدخل و استخدمت الخرسانة المطلية بالأبيض فيما عدا ذلك .
اجعل لمنزلك الريفي نسق خاص يظهر من واجهته الامامية من خلال ألوانها و طريقة بناء السقف و المدخل و النوافذ، اجعل الشكل ذو شخصية و التصميم ذو نكهة مميزة ، لاحظ هنا كيف أن السقف استخدم بشكل مميز في الوسط و النوافذ كانت أكبر من المعتاد مما جعل تصميم المنزل من الخارج يوحي بالفخامة و الاستقلالية و التميز .
في وسط الجبال و الطبيعة الساحرة يمكنك تصميم منزلك الريفي بشكل مبسط للغاية ينقلك فعلاً لاحساس البساطة و عدم التعقيد من الخارج مع الاعتناء بكل معاني الرفاهية من الداخل، استخدم تصميم يتمتع بالخصوصية في تصميم النوافذ و الجدران مثل هذا النموذج الذي استخدم الزجاج المصنفر حاجب الرؤية و الجدران المصمتة فيما عدا ذلك دون أي منفذ.
بانوراما متكاملة في واجهة هذا المنزل الريفي العصري بامتياز ، لاحظ الشكل الجمالي في تصميم الواجهة الزجاجية بالكامل و التي لا يحجب عنه أي تفصيله من المحيط الجمالي الطبيعي و في الجهات الأخرى تتواجد نوافذ كبيرة الحجم و كأن المنزل بالكامل سفينة زجاجية في بحر من الطبيعة الساحرة دون أي حاجب أو مانع للرؤية .
المعنى العصري لتصميم منزل ريفي في وسط الطبيعية يتلخص في تضمين و دمج المكونات الطبيعية مثل الأحجار و الأخشاب و الصخور في التصميم الخاص بالمنزل من واجهة و طرقات و فواصل و ممرات كما نرى في هذا المنزل العصري الذي صمم في درجات من الرخام و واجهة من الصخور الطبيعي و الأحجار الجميلة و استخدم في تزيين واجهته حديقة طبيعية من الزهور الرائعة و الخضرة الطبيعية الخلابة .
الخشب الأبنوس مكلف و هوم أمر معروف و لكن استخدامه في واجهة منزلك ساحر و يستحق التكلفة، إنها جوهرة من الأبنوس في وسط غابة من الاخشاب الطبيعية الساحرة الاخرى فياله من تفاعل رهيب بين الجمال الطبيعي و الجمال الذي خضع لإبداع تصنيع و تنسيق و طلاء ، يمكنك تصميم مثل هذا المنزل في المدينة أو في الغابات كما تحب فهو يليق مع أي مكان و يصنع الفارق في أي محيط و لكن في محيط الطبيعة الجميل يكون أي شيء له معنى و ذوق مختلف عن المعتاد دائماً .