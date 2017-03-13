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8 منازل ريفية رائعة تفصلك عن المدينة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon منازل
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الانتقال و الترحال من صخب المدينة و التكدس المروري إلى البراح و الهواء الطلق و الجو المنعش في المناطق الريفية أمر يحلم به الكثيرون و لكن هل فكرت يوماً أن يكون منزلك في تلك المناطق النائية يحمل لك كل ما تحلم به من رفاهية  و عصرية في غرفه و محيطه الطبيعي الساحر ؟!، اليوم هوميفاي سوف يوضح لك 8 نماذج مناسبة في مناطق ريفية تصلح لأن تكون ملاذك الآمن للهروب من المدينة إلى براح الطبيعة و اللا حدود  في الاستمتاع بتصميم مودرن مميز ..

1- الغابات

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

في قلب الغابات يمكنك تصميم منزل على أعلى مستوى بواسطة الخشب بمظهره الطبيعي الجذاب  المتماشي مع شكل الأشجار المحيطة بالمنزل مع بعض الأضواء الشاعرية المحيطة به من كل الجهات التي تتفاعل مع لون الخشب البني و الأشجار الخضراء في شكل متكامل من كل الجهات حاول أن تصمم المنزل من الداخل أن يكون به العديد من النوافذ و يكون سهل الدخول و الخروج حتى تشعر بأنك متعانق مع محيطك الطبيعي دون عوائق و تشعر أنك منفصل عن حياة المدينة المعقدة ذات القواعد و البروتوكول المتكرر .

2- منزل من طابقين

Casa Rústica en Ciudad Real, Canexel Canexel منازل
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

في المحيط الطبيعي الهاديء يمكنك الاستفادة من عدم وجود أي ارتفاعات صناعية حولك من مباني أو مصانع فعليك أن تقوم بالاستفادة من اتساع المجال حولك عن طريق بناء طابق ثاني في منزلك الريفي و الذي سيسمح لك برؤية غير منقطعة للمساحة الخضراء من كل الجهات ، و عليك تصميم حديقة كبيرة في محيط المنزل حتى تستمتع بالهواء المنعش في الطابق الأرضي كما العلوي تماماً .

3- خشب وخرسانة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مزيج الخشب و الخرسانة يجعل منزلك الريفي ينطق بالجمال و الفخامة ، حيث لون الخشب البني الطبيعي يمتزج مع لون الخرسانة المطلي بألوان مبهجة و منعكسة مع الضوء مثل الأبيض في هذا النموذج الرائع الذي استخدم فيه الخشب في البطانات الداخلية في السقف و المدخل و استخدمت الخرسانة المطلية بالأبيض فيما عدا  ذلك .

4- نسق خاص

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной منازل
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

اجعل لمنزلك الريفي نسق خاص يظهر من واجهته الامامية من خلال ألوانها و طريقة بناء السقف و المدخل و النوافذ، اجعل الشكل ذو شخصية و التصميم ذو نكهة مميزة ، لاحظ هنا كيف أن السقف استخدم بشكل مميز في الوسط و النوافذ كانت أكبر من المعتاد مما جعل تصميم المنزل من الخارج يوحي بالفخامة و الاستقلالية و التميز .

5- وسط الجبال

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon منازل
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

في وسط الجبال و الطبيعة الساحرة يمكنك تصميم منزلك الريفي بشكل مبسط للغاية ينقلك فعلاً لاحساس البساطة و عدم التعقيد من الخارج مع الاعتناء بكل معاني الرفاهية من الداخل، استخدم تصميم يتمتع بالخصوصية في تصميم النوافذ و الجدران مثل هذا النموذج الذي استخدم الزجاج المصنفر حاجب الرؤية و الجدران المصمتة فيما عدا ذلك دون أي منفذ.

6- من عجائب الدنيا

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna منازل
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

بانوراما متكاملة في واجهة هذا المنزل الريفي العصري بامتياز ، لاحظ الشكل الجمالي في تصميم الواجهة الزجاجية بالكامل و التي لا يحجب عنه أي تفصيله من المحيط الجمالي الطبيعي و في الجهات الأخرى تتواجد نوافذ كبيرة الحجم و كأن المنزل بالكامل سفينة زجاجية في بحر من الطبيعة الساحرة دون أي حاجب أو مانع للرؤية .

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7- عصري

CASA H+F, Hernan Arriagada / Arq Hernan Arriagada / Arq منازل
Hernan Arriagada / Arq

Hernan Arriagada / Arq
Hernan Arriagada / Arq
Hernan Arriagada / Arq

المعنى العصري لتصميم منزل ريفي في وسط الطبيعية يتلخص في تضمين و دمج المكونات الطبيعية مثل الأحجار و الأخشاب و الصخور في التصميم الخاص بالمنزل من واجهة و طرقات و فواصل و ممرات كما نرى في هذا المنزل العصري الذي صمم في درجات من الرخام و واجهة من الصخور الطبيعي و الأحجار الجميلة و استخدم في تزيين واجهته حديقة طبيعية من الزهور الرائعة و الخضرة الطبيعية الخلابة .

8- أبنوس

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 منازل
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

الخشب الأبنوس مكلف و هوم أمر معروف و لكن استخدامه في واجهة منزلك ساحر و يستحق التكلفة، إنها جوهرة من الأبنوس في وسط غابة من الاخشاب الطبيعية الساحرة الاخرى فياله من تفاعل رهيب بين الجمال الطبيعي و الجمال الذي خضع لإبداع تصنيع و تنسيق و طلاء ، يمكنك تصميم مثل هذا المنزل في المدينة أو في الغابات كما تحب فهو يليق مع أي مكان و يصنع الفارق في أي محيط و لكن في محيط الطبيعة الجميل يكون أي شيء له معنى و ذوق مختلف عن المعتاد دائماً .

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