شقة صغيرة بتقسيم رائع وديكورات أنيقة

استطاعت هذه الشقة توفير ركن مميز للطعام في نهاية الصالة، واعتمدت على أثاث بسيط مكون من منضدة مربعة بيضاء ومجموعة كراسي خشبية جميلة ووحدة إضاءة كبيرة تتدلى من السقف فوق المنضدة.

ولا ننسى اللمسة السحرية للمراّة التي اعطت عمق واتساع ملحوظ للمكان وأبرزت الديكور بشكل جميل.