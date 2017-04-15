الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة صغيرة بتقسيم رائع وديكورات أنيقة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة السفرة
Loading admin actions …

نعرض لك في هذا المقال شقة صغيرة مقسمة بطريقة رائعة ووظيفية للغاية، تجمع كل الأغراض الهامة التي يجب ان تكون في منزلك، بتقسيم ذكي يتغلب على الضيق، وتعتمد على الانفتاح الجميل في تصميمها بحيث تضم منطقة واحدة غرفة المعيشة وغرفة السفرة واستديو صغير بتلفيزيون لجلسة مرحة في المساء، وتتألق شرفتها بطريقة رائعة ستبهرك عندما تراها وستود اقتناء واحدة مثلها..

تقسيم رائع واستغلال للمساحة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

بالرغم من صغر مساحة الشقة إلا أنها قسمت بطريقة رائعة تمامًا، وسمحت بوجود ثلاثة أركان رائعة ومرتبة بشكل أنيق، مع الأرضية الباركيه والجدران الخرسانية البيضاء لإشراقة رائعة في المكان، إلى جانب تناسق الألوان واختيار الأثاث بألوان فاتحة للتغلب على ضيق المساحة.

غرفة معيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أريكة باللون البيج الفاتح مع وسائد ملونة وبسيطة، بحجم مناسب، ولجلسة صغيرة والاستمتاع فنجان قهوة فإن هناك منضدتين من القماش البيج الفاتح منضمين معًا بلوح زجاجي شفاف وبسيط.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كرسيين من الخشب الفاتح المتين مع مقاعد قماشية ووسائد مُلونة ومُريحة، إلى جانب السجادة الكتانية البيج لجلسة دافئة تحت الأقدام.

استديو صغير لجلسة مرحة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

جلسة استرخاء صغيرة مكونة من اريكة قماشية مُريحة لجلسة استرخاء  رائعة أمام التلفزيون المعلق على الواح خشبية من الأكليريك مُربعة وكبيرة، على حائط من قطع الحجارة الصغيرة.. بالإضافة إلى طاولة أسفل التلفزيون تحمل أرفف زجاجية بسيطة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استغلال مثالي للجدران وعمل أرفف خشبية بيضاء بسيطة للتخزين والتحف واللمسات الخضراء.

السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

استطاعت هذه الشقة توفير ركن مميز للطعام في نهاية الصالة، واعتمدت على أثاث بسيط مكون من منضدة مربعة بيضاء ومجموعة كراسي خشبية جميلة ووحدة إضاءة كبيرة تتدلى من السقف فوق المنضدة.

ولا ننسى اللمسة السحرية للمراّة التي اعطت عمق واتساع ملحوظ للمكان وأبرزت الديكور بشكل جميل.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة أطفال

homify غرفة الاطفال Yellow
homify

homify
homify
homify

غرفة صغيرة ولكنها مقسمة بطريقة جيدة للغاية.. حيث استخدمت ورق الحائط الأصفر لتزيين الجدران، مع الأبيض في الخرسانة، وسرير أطفال صغير يعلو جداره رفين على الجوانب من الخشب البسيط.

homify غرفة الاطفال Yellow
homify

homify
homify
homify

كرسي قماشي أبيض وجميل بجانب سرير الأطفال، وأسفل النافذة.. مع منضدة مستديرة صغيرة تحمل أبجورة لإضاءة بسيطة وخافتة.

homify غرفة الاطفال Yellow
homify

homify
homify
homify

طاولة ووحدة تخزين كبيرة بسطح خشبي ورفين مفتوحين، وأدراج مغلقة بدون مقابض.

homify غرفة الاطفال Yellow
homify

homify
homify
homify

العديد والعديد من وحدات التخزين تملىء هذه الغرفة، حيث إنه من المعروف حاجة الأطفال لحمل اغراضهم وألعابهم وأدواتهم.. ولدينا هنا طاولة بيضاء بثلاثة أدراج صغيرة وثلاثة كبيرة، وفوقها رفين من الخشب.

homify غرفة الاطفال Yellow
homify

homify
homify
homify

دولاب الغرفة أبيض اللون بمقابض بيضاء أيضًا للملابس، فتبدو الغرفة مقسمة بطريقة رائعة ووظيفية للغاية بالرغم من مساحتها الصغيرة.

المطبخ

homify مطبخ Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

مطبخ صغير منظم وغير متكدس بالأثاث، حيث يحمل منضدة صغيرة من الخشب بموقد ومنطقة للعمل والحوض، مقسمين جيدًا للتغلب على الضيق، مع سط أسود من الرخام لامع وأنيق.

homify مطبخ Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

ترك منطقة للعمل مع وحدات الإضاءة الجميلة التي تُعطي ضوء جميل على جدار الفسيفساء الذي يزين المطبخ، بالإضافة إلى الأرفف والأدراج التي تحملها الطاولة للتخزين.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تخصيص الركن المقابل للاجهزة الكهربائية للمطبخ، مع دولاب تخزيني أبيض، وأرضية من السيراميك البيج الفاتح.. بالإضافة إلى إشراقة مميزة في المطبخ بسبب الألوان الفاتحة، وترك مساحة مناسبة لحرية الحركة.

شرفة رائعة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لدينا هنا شرفة جميلة يظهر في واجهتها 6 أرفف مربعة بوحدات إضاءة داخلية تُعطي إضاءة خافتة وظل بسيط على الزهور، هذا إلى جانب الأثاث البسيط الذي يتكون من أريكة خوص تحمل وسائد ملونة، ومنضدة من الخوص بسطح زجاجي، تمنحك جلسة صافية وأنيقة، مع سجادة فاتحة من الكتان للحصول على الدفء تحت قدميك.

شاهد أيضًا شقة على الطراز الكلاسيكي بألوان مُبهجة في موسكو

13 حيلة للتخزين وتنظيم أغراض منزلك
هل أعجبتك الشقة؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً