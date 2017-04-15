شقة صغيرة بتقسيم رائع وديكورات أنيقة

نعرض لك في هذا المقال شقة صغيرة مقسمة بطريقة رائعة ووظيفية للغاية، تجمع كل الأغراض الهامة التي يجب ان تكون في منزلك، بتقسيم ذكي يتغلب على الضيق، وتعتمد على الانفتاح الجميل في تصميمها بحيث تضم منطقة واحدة غرفة المعيشة وغرفة السفرة واستديو صغير بتلفيزيون لجلسة مرحة في المساء، وتتألق شرفتها بطريقة رائعة ستبهرك عندما تراها وستود اقتناء واحدة مثلها..
بالرغم من صغر مساحة الشقة إلا أنها قسمت بطريقة رائعة تمامًا، وسمحت بوجود ثلاثة أركان رائعة ومرتبة بشكل أنيق، مع الأرضية الباركيه والجدران الخرسانية البيضاء لإشراقة رائعة في المكان، إلى جانب تناسق الألوان واختيار الأثاث بألوان فاتحة للتغلب على ضيق المساحة.
أريكة باللون البيج الفاتح مع وسائد ملونة وبسيطة، بحجم مناسب، ولجلسة صغيرة والاستمتاع فنجان قهوة فإن هناك منضدتين من القماش البيج الفاتح منضمين معًا بلوح زجاجي شفاف وبسيط.
كرسيين من الخشب الفاتح المتين مع مقاعد قماشية ووسائد مُلونة ومُريحة، إلى جانب السجادة الكتانية البيج لجلسة دافئة تحت الأقدام.
جلسة استرخاء صغيرة مكونة من اريكة قماشية مُريحة لجلسة استرخاء رائعة أمام التلفزيون المعلق على الواح خشبية من الأكليريك مُربعة وكبيرة، على حائط من قطع الحجارة الصغيرة.. بالإضافة إلى طاولة أسفل التلفزيون تحمل أرفف زجاجية بسيطة.
استطاعت هذه الشقة توفير ركن مميز للطعام في نهاية الصالة، واعتمدت على أثاث بسيط مكون من منضدة مربعة بيضاء ومجموعة كراسي خشبية جميلة ووحدة إضاءة كبيرة تتدلى من السقف فوق المنضدة.
ولا ننسى اللمسة السحرية للمراّة التي اعطت عمق واتساع ملحوظ للمكان وأبرزت الديكور بشكل جميل.
غرفة صغيرة ولكنها مقسمة بطريقة جيدة للغاية.. حيث استخدمت ورق الحائط الأصفر لتزيين الجدران، مع الأبيض في الخرسانة، وسرير أطفال صغير يعلو جداره رفين على الجوانب من الخشب البسيط.
كرسي قماشي أبيض وجميل بجانب سرير الأطفال، وأسفل النافذة.. مع منضدة مستديرة صغيرة تحمل أبجورة لإضاءة بسيطة وخافتة.
العديد والعديد من وحدات التخزين تملىء هذه الغرفة، حيث إنه من المعروف حاجة الأطفال لحمل اغراضهم وألعابهم وأدواتهم.. ولدينا هنا طاولة بيضاء بثلاثة أدراج صغيرة وثلاثة كبيرة، وفوقها رفين من الخشب.
دولاب الغرفة أبيض اللون بمقابض بيضاء أيضًا للملابس، فتبدو الغرفة مقسمة بطريقة رائعة ووظيفية للغاية بالرغم من مساحتها الصغيرة.
مطبخ صغير منظم وغير متكدس بالأثاث، حيث يحمل منضدة صغيرة من الخشب بموقد ومنطقة للعمل والحوض، مقسمين جيدًا للتغلب على الضيق، مع سط أسود من الرخام لامع وأنيق.
ترك منطقة للعمل مع وحدات الإضاءة الجميلة التي تُعطي ضوء جميل على جدار الفسيفساء الذي يزين المطبخ، بالإضافة إلى الأرفف والأدراج التي تحملها الطاولة للتخزين.
تخصيص الركن المقابل للاجهزة الكهربائية للمطبخ، مع دولاب تخزيني أبيض، وأرضية من السيراميك البيج الفاتح.. بالإضافة إلى إشراقة مميزة في المطبخ بسبب الألوان الفاتحة، وترك مساحة مناسبة لحرية الحركة.
لدينا هنا شرفة جميلة يظهر في واجهتها 6 أرفف مربعة بوحدات إضاءة داخلية تُعطي إضاءة خافتة وظل بسيط على الزهور، هذا إلى جانب الأثاث البسيط الذي يتكون من أريكة خوص تحمل وسائد ملونة، ومنضدة من الخوص بسطح زجاجي، تمنحك جلسة صافية وأنيقة، مع سجادة فاتحة من الكتان للحصول على الدفء تحت قدميك.