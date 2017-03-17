9 حلول مبتكرة لاستغلال ممرات منزلك الضيقة

لم يعد ضيق المساحات في أي من غرف المنزل، يشُكل عائقًا أمامنا، فقد تعرفنا وتعلمنا الكثير من الحيل للتغلب على مشكلة المساحة في كل غرفة من غرف المنزل، إلا أن بعض الزوايا لازالت غير مستغلة، ربما لأننا ننظر إليها نظرة تقليدية مُهملة، سواء لكونها في ركن بعيد من المنزل، أو لصغير مساحتها، أو حتى لأننا لا نحتاج إليها.

ومع ذلك، نحن في هوميفاي، نقدر كل شبر وزاوية في المنزل، ونبحث معكم دائمًا عن طرق لاستغلال المساحات بأفضل طريقة، وفي هذا المقال، سوف نطلعكم على حيل رائعة لاستغلال ممرات المنزل الضيقة، بل ومنحها مزيد من الاتساع.