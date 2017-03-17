9 حلول مبتكرة لاستغلال ممرات منزلك الضيقة

لم يعد ضيق المساحات في أي من غرف المنزل، يشُكل عائقًا أمامنا، فقد تعرفنا وتعلمنا الكثير من الحيل للتغلب على مشكلة المساحة في كل غرفة من غرف المنزل، إلا أن بعض الزوايا لازالت غير مستغلة، ربما لأننا ننظر إليها نظرة تقليدية مُهملة، سواء لكونها في ركن بعيد من المنزل، أو لصغير مساحتها، أو حتى لأننا لا نحتاج إليها.
ومع ذلك، نحن في هوميفاي، نقدر كل شبر وزاوية في المنزل، ونبحث معكم دائمًا عن طرق لاستغلال المساحات بأفضل طريقة، وفي هذا المقال، سوف نطلعكم على حيل رائعة لاستغلال ممرات المنزل الضيقة، بل ومنحها مزيد من الاتساع.
السلم عادة ما يشغل مساحة ليست بقليلة من المنزل، ونحاول دائمًا استغلال المساحة أسفله حتى لا نهدر الكثير من المساحات، ولكن عندما يشغل سلم بهذا القدر من الصغر مساحة من ممر صغير، لا يمكنك استغلال المساحة أسفله، فقط يمكنك استغلال الجدار الأخر لوضع المرايا التي تعمل مع الضوء الصحيح على منح أي مكان اتساعًا بصريًا وأناقة لا تنافس.
إن كان الممر هو مدخل منزلك، فليس هناك أفضل من خزانة صغيرة لتزيينه، وتحويله إلى مساحة عملية أنيقة، حيث تعليق المعاطف ووضع المحفظة والمفاتيح وأيضًا لبريد، وربما تضيف إليها مساحة لوضع الأحذية، مع رف لوضع بعض قطع الديكور الصغيرة. ولا تقلق من ضيق المساحة، فمع اختيار لون مماثل للجدار، وبعض الإضاءات الموظفة بذكاء، لن تشعر بأي زحام في ممرك الصغيرة.
ماذا عن استغلال ممرك الصغير لعرض ذوقك الفني أو بعض من اهتماماتك! بعض الإطارات والقطع الفنية التي يمكنك تعليقها على الجدار، والتي تتناسب مع التصميم الداخلي لمنزلك، ستضفي إليه طابعًا شخصيًا، ولمسة أنيقة، سيسعد زائريك لمشاهدتها عند المررو منه.
ليس هناك أفضل من الإضاءات لتزيين الممرات ومنحها شيء من الاتساع والجمال البصري، ولكن ليست الإضاءات التقليدية، اتبع حسك الفني واطلق العنان لأفكارك الإبداعية، لتحصل على مثل تلك النتيجة في التصميم أمامنا، حيث خطوط الضوء تقسم الجدران وكأنها أشعة الليزر. لا يمكنك سوى النظر إلى الجدران متناسيًا تمامًا حجم الممر!
حتى وإن قررت ترك الممر خاليًا، لعدم حاجتك لشغله بأي من قطع الأثاث، فلا تتركه خاليًا من اللمسات الجمالية، يمكنك توجيه الأنظار إلى الجدران ببضعة إطارات أنيقة بألوان جريئة قادرة على جذب الانتباه.
إن كنت من محبي الاحتفاظ بالجدران نظيفة بدون ثقوب، يمكنك توجيه الأنظار إلى الأرضية، مثل هذا التصميم الرائع، الذي تزينت فيه أرضية الممر بمرايا تقود الطريق نحو الشرفة، لتعكس الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية، وتملأ الممر بأكمله بالضوء والإشراقة.
إن كنت تعتقد أن الألوان الفاتحة والمحايدة فقط هي القادرة على منحك ممر ضيق أكثر أناقة واتساعًا، فعليك بتأمل هذا التصميم، حيث الجدران التي اتخذت درجة رائعة من البنفسجي مع إطارات أنيقة بيضاء، فيما تزين الجدار أمامها بالحجارة والمرايا المضيئة الجوانب، مع منضدة تحمل المزهريات البنية وبداخلها ورود بيضاء، لنحصل في النهاية على ممر وظيفي ورائع الجمال.
اللمسات الجمالية التي يمكن للزهور إضافتها في أي ركن من أركان منزلك لا يمكن أن تقاوم، خاصة مع مزهرية مميزة، وفي التصميم أمامنا، جمع الممر بين مزايا المرايا والزهور وأيضًا الإضاءات، فضلًا عن اللون الأبيض الذي سيطر على الجدران والأرضية، لاتساع وهمي وأناقة بصرية رائعة.
من منا لا يتمنى الحصول على حديقته الخاصة؟ حتى وإن لم يكن منزلك يحوي فناء أو شرفة لتصميم الحديقة، مازال بإمكانك تصميم حديقة داخلية مستغلًا ممر منزلك الصغير، لتًضفي عليه مظهرًا رائعًا مع تحقيق حلمك بامتلاك حديقة. فقط لا تنس اختيار نباتات قادرة على العيش في مساحات داخلية ولا تحتاج إلى الكثير من الرعاية، أو فقط اختر بعض النباتات الصناعية.
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