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9 حلول مبتكرة لاستغلال ممرات منزلك الضيقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لم يعد ضيق المساحات في أي من غرف المنزل، يشُكل عائقًا أمامنا، فقد تعرفنا وتعلمنا الكثير من الحيل للتغلب على مشكلة المساحة في كل غرفة من غرف المنزل، إلا أن بعض الزوايا لازالت غير مستغلة، ربما لأننا ننظر إليها نظرة  تقليدية مُهملة، سواء لكونها في ركن بعيد من المنزل، أو لصغير مساحتها، أو حتى لأننا لا نحتاج إليها.

ومع ذلك، نحن في هوميفاي، نقدر كل شبر وزاوية في المنزل، ونبحث معكم دائمًا عن طرق لاستغلال المساحات بأفضل طريقة، وفي هذا المقال، سوف نطلعكم على حيل رائعة لاستغلال ممرات المنزل الضيقة، بل ومنحها مزيد من الاتساع.

1. المرايا

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

السلم عادة ما يشغل مساحة ليست بقليلة من المنزل، ونحاول دائمًا استغلال المساحة أسفله حتى لا نهدر الكثير من المساحات، ولكن عندما يشغل سلم بهذا القدر من الصغر مساحة من ممر صغير، لا يمكنك استغلال المساحة أسفله، فقط يمكنك استغلال الجدار الأخر لوضع المرايا التي تعمل مع الضوء الصحيح على منح أي مكان اتساعًا بصريًا وأناقة لا تنافس.

2. خزانة أنيقة بلون الجدار

Wohnungseinrichtung nach Maß im Münsterland, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

إن كان الممر هو مدخل منزلك، فليس هناك أفضل من خزانة صغيرة لتزيينه، وتحويله إلى مساحة عملية أنيقة، حيث تعليق المعاطف ووضع المحفظة والمفاتيح وأيضًا لبريد، وربما تضيف إليها مساحة لوضع الأحذية، مع رف لوضع بعض قطع الديكور الصغيرة. ولا تقلق من ضيق المساحة، فمع اختيار لون مماثل للجدار، وبعض الإضاءات الموظفة بذكاء، لن تشعر بأي زحام في ممرك الصغيرة.

3. معرض فني

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

ماذا عن استغلال ممرك الصغير لعرض ذوقك الفني أو بعض من اهتماماتك! بعض الإطارات والقطع الفنية التي يمكنك تعليقها على الجدار، والتي تتناسب مع التصميم الداخلي لمنزلك، ستضفي إليه طابعًا شخصيًا، ولمسة أنيقة، سيسعد زائريك لمشاهدتها عند المررو منه.

4. الإضاءات الإبداعية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ليس هناك أفضل من الإضاءات لتزيين الممرات ومنحها شيء من الاتساع والجمال البصري، ولكن ليست الإضاءات التقليدية، اتبع حسك الفني واطلق العنان لأفكارك الإبداعية، لتحصل على مثل تلك النتيجة في التصميم أمامنا، حيث خطوط الضوء تقسم الجدران وكأنها أشعة الليزر. لا يمكنك سوى النظر إلى الجدران متناسيًا تمامًا حجم الممر!

5. إطارات أنيقة ملونة

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

حتى وإن قررت ترك الممر خاليًا، لعدم حاجتك لشغله بأي من قطع الأثاث، فلا تتركه خاليًا من اللمسات الجمالية، يمكنك توجيه الأنظار إلى الجدران ببضعة إطارات أنيقة بألوان جريئة قادرة على جذب الانتباه.

6. توجيه الأنظار إلى الأرضية

Einfamilienhaus Waghäusel, mAIA. Architektur+Immobilien mAIA. Architektur+Immobilien إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
mAIA. Architektur+Immobilien

mAIA. Architektur+Immobilien
mAIA. Architektur+Immobilien
mAIA. Architektur+Immobilien

إن كنت من محبي الاحتفاظ بالجدران نظيفة بدون ثقوب، يمكنك توجيه الأنظار إلى الأرضية، مثل هذا التصميم الرائع، الذي تزينت فيه أرضية الممر بمرايا تقود الطريق نحو الشرفة، لتعكس الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية، وتملأ الممر بأكمله بالضوء والإشراقة.

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7. خلط الألوان والتصميمات

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

إن كنت تعتقد أن الألوان الفاتحة والمحايدة فقط هي القادرة على منحك ممر ضيق أكثر أناقة واتساعًا، فعليك بتأمل هذا التصميم، حيث الجدران التي اتخذت درجة رائعة من البنفسجي مع إطارات أنيقة بيضاء، فيما تزين الجدار أمامها بالحجارة والمرايا المضيئة الجوانب، مع منضدة تحمل المزهريات البنية وبداخلها ورود بيضاء، لنحصل في النهاية على ممر وظيفي ورائع الجمال.

8. مزهرية أنيقة

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اللمسات الجمالية التي يمكن للزهور إضافتها في أي ركن من أركان منزلك لا يمكن أن تقاوم، خاصة مع مزهرية مميزة، وفي التصميم أمامنا، جمع الممر بين مزايا المرايا والزهور وأيضًا الإضاءات، فضلًا عن اللون الأبيض الذي سيطر على الجدران والأرضية، لاتساع وهمي وأناقة بصرية رائعة.

9.ماذا عن حديقة صغيرة؟

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

من منا لا يتمنى الحصول على حديقته الخاصة؟ حتى وإن لم يكن منزلك يحوي فناء أو شرفة لتصميم الحديقة، مازال بإمكانك تصميم حديقة داخلية مستغلًا ممر منزلك الصغير، لتًضفي عليه مظهرًا رائعًا مع تحقيق حلمك بامتلاك حديقة. فقط لا تنس اختيار نباتات قادرة على العيش في مساحات داخلية ولا تحتاج إلى الكثير من الرعاية، أو فقط اختر بعض النباتات الصناعية.

لمزيد من الأفكار لتصميم حديقة جميلة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 حدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في الحال!

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