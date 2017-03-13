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شقة عصرية ستجعلك تقف في اندهاش!

Mohammed Awad Mohammed Awad
COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
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جولتنا اليوم لإحدى المشروعات للسكن العائلي في روما  لشقة متعددة الغرف من تصميم مكتب  MOB ARCHITECTS الإيطالي و الذي تميز في هذا التصميم بعدد من الأفكار الرائعة التي يمكننا أن نطبقها بسهولة في منازلنا مهما كانت مساحتها بالرغم أن شقتنا اليوم تعد من ذوات المساحة المتوسطة ..هوميفاي سوف يستطلع آرائكم و انطباعاتكم في نهاية الجولة عن أكثر الأفكار التي نالت إعجابكم في هذا التصميم الرائع بعد قرائتكم لكتاب اللأفكار هذا بتلك السطور القليلة المقبلة ..

غرفة معيشة مشرقة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

من مباديء تصميم منزل عائلي هاديء أن يكون مسموحاً في كل زواياه بدخول الضوء  و آشعة الشمس و  تجدد الهواء الصحي المنعش في كل الغرف ، و هو ما تحقق في تلك الغرفة بامتياز عن طريق فتح نوافذ زجاجية كبيرة مواجهة للشرفة بدون أي فواصل أو ستائر تعيق تدفق الضوء للداخل 

أسطح زجاجية

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدمت الأسطح الزجاجية في كل الزوايا تقريباً في السفرة و في المنضدة الخاصة بالأنترية و غرفة المعيشة و في الكرسي الشفاف و الاكسسوارات و الرفوف في أعلى المكتبة الصغيرة البيضاء في نهاية الغرفة التي غلب عليها الأضواء المتألقة و اللمعان بفضل هذا الكم الكبير من الزجاج الشفاف الذي ساعده الضوء على التألق .

جدران حجرية

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

باستخدام المظهر الحجري الطبيعي للجدران و الأضواء المدفونة في الجبس بالسقف تم تخصيص غرف المعيشة بمظهر متألق للغاية في تصميم المنزل خصوصاً التفاعل الجذاب بين التعرجات الظاهرة في الجدار الحجري بشكل طبيعي مع الأضواء البيضاء الساقطة عليه من الأعلى في بيت النور و من الأسفل من الاباجورة و من مصابيح الليد في الأعلى .

مكتبة عصرية

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة الميديا
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدام الجدران لرسم شكل جمالي و عملي في وقت واحد يجذب الأنظار بشكل كبير و يعتبر من أجمل الأفكار في تلك الشقة الساحرة، لاحظ كيف استخدمت رفوف الخشب لتشكل نسق متكامل في الجدار لتستطيع التخزين فوقها و حولها و داخلها و  في كل الجهات ..

مكتبة أم بار

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في جزيرة المطبخ أو السطح الخارجي له أو البار يوجد فكرة جميلة جديرة بالاحترام و تتلخص في استغلال بار المطبخ من الأسفل ليكون بمثابة مكتبة من الرفوف المفتوحة التي توضع في داخلها  مجموعة من الأوعية المصنوعة من البوص  كخزانات مغلقة أو علب رائعة، و في الأعلى يتم التعامل معه بشكل عادي لتناول الطعام و الشراب واستخدامه في التحضير و بذلك يكون حل ذكي و عملي للمساحات الصغيرة .

مطبخ متكامل

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

المطبخ من الداخل استخدم فيه اللون الأبيض مسيطراً على كل المكونات في تصميمه من خزانات و سقف مع اختلاف طفيف في الأرضيات التي استخدمت في مختلف غرف المنزل من الباركية ذو اللون الخشبي الطبيعي المتداخل بين الفاتح و الغامق .

و تم استخدام الأضواء الفلورسنت في أسفل الخزانات العليا لتعطي شكل و براح أكبر في منطقة العمل أعلى و حول الحوض، كما تم استخدام الرخام الأبيض في الأسود في سطح الحوض و الجزيرة المستخدمة في داخلها كسفرة و في خارجها كمكتبة كما رأيناها في الصورة السابقة .

باخصتار ذلك المطبخ المصمم على شكل حرف U قد اختصر كل متطلبات المطبخ العصري في تلك المساحة البسيطة بذكاء كبير و افكار رائعة تستحق أن تقتبسها .

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غرفة النوم المزهرة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدمت في تلك الغرفة طريقة رائعة في اظهارها بشكل هاديء و خيالي عن طريق استخدام المفروشات التي تحتوي على الورود في السرير مع استخدام عناصر طبيعية اخرى مثل الزجاج و في المنضدة الصغيرة بجانب السرير و الأرضيات الخشبية الطبيعية مثل كل الشقة ، و لكن الاختلاف هنا كان في اضافة لمسة ذكريات عن طريق استخدام رف فوق السرير و جانبه يحتوي على صور شخصية في براويز رقيقة مما زاد من ثراء التصميم في الغرفة بشكل عام .

دولاب خرافي

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

من الناحية العملية استخدم الدولاب بفكرة عبقرية عن طريق استخدام اللون الأبيض في خزاناته و كأنه قطعة من الجدار في الغرفة و كذلك الباب  سواء باب الغرفة أو باب الحمام الملحق بالغرفة بنفس النقشات و الشكل المتكرر في كل الخزانات مما يجعلك تشعر أن كل شيء كتلة واحدة و لا اختلاف بينها و هو ما يساعد على الشعور دائماً بعدم ضيق المساحة .

حمام الموزاييك الملحق بغرفة النوم

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدم الموزاييك في كل الحمام مما جعله لامعاً و متألقاً على الدوام و ذلك بفضل الضوء الأبيض و المرآة المستخدمة في وسط الحائط تماماً و في مواجهة باب الحمام بالضبط ، أمام التنسيق فهو أكثر من رائع بحيث التدرج بين الخزانات و الحوض و البانيو المستطيل ذو الفاصل الزجاجي الذي يصل لمنتصفه و لكنه يفصله عن منطقة الحوض بشكل كامل .

فوتوغرافيا في حمام آخر

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في حمام الشقة الرئيسي هناك فكرة رائعة تكمن في استخدام الحائط لوضع صور فوتوغرافية بالأبيض و الأسود أمام المرآة الكبيرة أعلى الحوض و هو ما يساعد الحائط على الظهور بشكل قوي بدون أي اكسسوارات أخرى سوى الصورة الفوتوغرافية التي منحك قدرة كبيرة على التنويع و التغيير فيها مع مرور الوقت و تبعد عنك أي شعور بالملل .

غرفة النوم للأطفال

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة الاطفال
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة نوم الأطفال تتمتع بالألوان الجريئة و الزاهية و الرفوف العلوية الجميلة التي استخدمت لتخزين الألعاب بطريقة رقيقة للغاية، فيما تم اسىتخدام السرير الخاص بالأطفال ليتماشى مع المرحلة العمرية الصغيرة للطفل الرضيع و بالتالي تم استخدام مقاعد خاصة بالكبار و مربية  الأطفال في أركان الغرفة، و قد تركت المساحة الوسطى لوجود متطلبات ضرورية بحرية الحركة للأطفال حتى لو كانوا رضع في أوقات مثل  التدليل و اللعب و الحبو و حتى في أوقات نموهم تسمح لنا تلك المساحة في استبدال السرير بسرير أكبر دون أن نغير من نسق الغرفة .

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