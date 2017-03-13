شقة عصرية ستجعلك تقف في اندهاش!

المطبخ من الداخل استخدم فيه اللون الأبيض مسيطراً على كل المكونات في تصميمه من خزانات و سقف مع اختلاف طفيف في الأرضيات التي استخدمت في مختلف غرف المنزل من الباركية ذو اللون الخشبي الطبيعي المتداخل بين الفاتح و الغامق .

و تم استخدام الأضواء الفلورسنت في أسفل الخزانات العليا لتعطي شكل و براح أكبر في منطقة العمل أعلى و حول الحوض، كما تم استخدام الرخام الأبيض في الأسود في سطح الحوض و الجزيرة المستخدمة في داخلها كسفرة و في خارجها كمكتبة كما رأيناها في الصورة السابقة .

باخصتار ذلك المطبخ المصمم على شكل حرف U قد اختصر كل متطلبات المطبخ العصري في تلك المساحة البسيطة بذكاء كبير و افكار رائعة تستحق أن تقتبسها .